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Эшли Грин помолвлена!


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Для актрисы Эшли Грин (Ashley Greene) 2016 год заканчивается на позитивной ноте. Звезда киносаги «Сумерки» теперь невеста! Как сообщается, на днях возлюбленный девушки Пол Коури сделал Эшли предложение.

Грин вместе с Коури отправилась на рождественские каникулы в Новую Зеландию. И именно здесь молодой человек преподнес подруге кольцо с внушительным бриллиантом. «Я обещаю дарить тебе улыбку до конца наших дней. Ты дополняешь меня на все 100%, я и не думал, что так бывает. Я люблю тебя больше, чем все в этом мире», - написал парень в Instagram.

«Это самый прекрасный момент, о котором я могла только мечтать. Ты сделал меня самой счастливой женщиной в мире. Я обязательно покажу тебе бесконечную, неизмеримую любовь, которой буду любить тебя до конца своих дней», - отметила в соцсетях Эшли.

Когда пара планирует начать подготовку к свадьбе - пока неизвестно. Как уточняется, роман молодых людей начался в 2013 году. Ранее актриса состояла в отношениях с музыкантом и актером Джо Джонасом, затем ей приписывали роман с Ривом Карни.

Ранее мы писали:

Эшли Грин и Дакота Фэннинг устроили стильную дуэль. Звездные шатенки прибыли на показ в шикарных вечерних платьях. 

Миранда Керр объявила о помолвке. Модель собирается замуж за молодого миллиардера. 

Кортни Кокс: «Мою свадьбу планирует дочь». Актриса доверилась ребенку. 

 



0 Не нравится 0 Нравится 30.12.2016 Теги: Эшли Грин

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