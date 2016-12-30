Эшли Грин помолвлена!

Для актрисы Эшли Грин (Ashley Greene) 2016 год заканчивается на позитивной ноте. Звезда киносаги «Сумерки» теперь невеста! Как сообщается, на днях возлюбленный девушки Пол Коури сделал Эшли предложение.

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Грин вместе с Коури отправилась на рождественские каникулы в Новую Зеландию. И именно здесь молодой человек преподнес подруге кольцо с внушительным бриллиантом. «Я обещаю дарить тебе улыбку до конца наших дней. Ты дополняешь меня на все 100%, я и не думал, что так бывает. Я люблю тебя больше, чем все в этом мире», - написал парень в Instagram.

«Это самый прекрасный момент, о котором я могла только мечтать. Ты сделал меня самой счастливой женщиной в мире. Я обязательно покажу тебе бесконечную, неизмеримую любовь, которой буду любить тебя до конца своих дней», - отметила в соцсетях Эшли.

Видео опубликовано Ashley Greene (@ashleygreene) Дек 29 2016 в 2:21 PST

Когда пара планирует начать подготовку к свадьбе - пока неизвестно. Как уточняется, роман молодых людей начался в 2013 году. Ранее актриса состояла в отношениях с музыкантом и актером Джо Джонасом, затем ей приписывали роман с Ривом Карни.

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