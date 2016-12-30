Эшли Грин помолвлена!
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Для актрисы Эшли Грин (Ashley Greene) 2016 год заканчивается на позитивной ноте. Звезда киносаги «Сумерки» теперь невеста! Как сообщается, на днях возлюбленный девушки Пол Коури сделал Эшли предложение.
Грин вместе с Коури отправилась на рождественские каникулы в Новую Зеландию. И именно здесь молодой человек преподнес подруге кольцо с внушительным бриллиантом. «Я обещаю дарить тебе улыбку до конца наших дней. Ты дополняешь меня на все 100%, я и не думал, что так бывает. Я люблю тебя больше, чем все в этом мире», - написал парень в Instagram.
«Это самый прекрасный момент, о котором я могла только мечтать. Ты сделал меня самой счастливой женщиной в мире. Я обязательно покажу тебе бесконечную, неизмеримую любовь, которой буду любить тебя до конца своих дней», - отметила в соцсетях Эшли.
Когда пара планирует начать подготовку к свадьбе - пока неизвестно. Как уточняется, роман молодых людей начался в 2013 году. Ранее актриса состояла в отношениях с музыкантом и актером Джо Джонасом, затем ей приписывали роман с Ривом Карни.
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