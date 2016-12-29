Вера Брежнева ошалела

Новый год - самый любимый праздник. И самый хлопотный. В последние дни суматоха достигает накала, и необходимо держать себя в руках, чтобы не сорваться. Вера Брежнева, например, уже не выдерживает.

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Певица сейчас активно выступает на корпоративах и при этом готовится встретить праздник в кругу семьи. Но судя по постам звезды в соцсетях, голова у нее идет кругом. «В преддверии немного ошалела уже», - написала Вера, опубликовав снимок, на котором запечатлена со спутанными локонами.

Поклонники откровенность звезды оценили: «Да уж, по прическе заметно!», «Волосы бесподобные перепутались. С наступающим. Не шалейте так, Вера, и пусть мечты Ваши в новом году все сбудутся», «С такой красотой это невозможно!!!»

Ранее Брежнева рассказала о своих планах на праздник. «У нас уже сложилась традиция — отмечать Новый год всей семьей. Обязательно на столе должно быть оливье. 31 декабря мы собираемся в одном доме, мои девочки обычно режут все ингредиенты для этого салата. А потом под песни и за просмотром новогодних "огоньков" мы дегустируем все, что приготовили. Так будет и в этом году».

Она добавила, что подарки получат только ее дочери и племянники. «Мы, взрослые, уже давно не дарим подарки друг другу. Новый год все-таки должен быть праздником для детей. У них обязательно должна быть сказка с подарками под елкой. Мы с моими родными решили посвящать все подарки детям. Для меня Новый год — это повод задуматься о том, что было сделано за прошедший год и что нужно сделать в будущем».

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