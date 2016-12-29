Певица Пинк показала сына

Поп-звезду Пинк (Pink) можно поздравить! На днях певица родила второго наследника. И сегодня артистка решила представить малыша в соцсетях.

Пинк опубликовала совместный снимок с сыном, а затем снимок счастливого папы Кэри Харта с ребенком на руках. «Джеймсон Мун Харт, 26.12.2016», - подписала фотографии счастливая мама.

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Получается, что малыш появился на свет 26 декабря, но сообщить о радостном событии артистка решила только сегодня.

Напомним, сейчас Пинк вместе с супругом воспитывает пятилетнюю дочь Уиллоу. Певица старается быть заботливой мамой, но при этом дает дочери почти полную свободу. По словам Кэри, девочка обожает гонять на велосипеде, ходить с отцом на рыбалку и в походы. Более того, под чутким руководством папы-мотогонщика Уиллоу уже освоила мини-байк.

Пинк и Кэри Харт сочетались браком в январе 2006 года. Певица сама сделала предложение руки и сердца своему будущему мужу: во время мотокроссных гонок в Маммот-Лейкс Пинк появилась на трибуне, держа большую табличку с надписью «Ты женишься на мне?»

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