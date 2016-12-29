 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Гвинет Пэлтроу спокойно принимает старение


0 1

Актриса Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) - сторонница естественной красоты. И вовсе не собирается бороться за вечную молодость. По мнению звезды, с возрастом женщина становится спокойнее, мудрее и... сексуальнее.

Гвинет дала довольно откровенное интервью журналу People, в котором поведала, что с возрастом стала краше и привлекательнее. «Я думаю, это невероятно сексуально... - говорит 44-летняя актриса. - Я и не хотела бы стирать со своего лица следы прожитых лет или возвращать молодость. Конечно, у меня есть морщинки и седые волосы. И я их люблю. Это то, какая я есть».

По словам Пэлтроу, лет двадцать назад в душе у нее был «бардак» и она не чувствовала уверенности в себе. Уверенность и довольство собой пришли позже. «Я действительно верю, что в 40 лет женщина проходит через своеобразное мягкое обновление. Я еще не была так счастлива, как сейчас».

2017 год обещает быть достаточно плодотворным для актрисы. В планах у звезды съемки в новой картине о художнике Пабло Пикассо и премьера телепроекта Райана Мерфи (Ryan Murphy) «Звезда одного хита» (One Hit Wonders).

А как вы воспринимаете старение?

Ранее мы писали:

Дочери Гвинет Пэлтроу проводятся косметические процедуры за 200 долларов.  Девочка посещает косметолога, работающего с Леонардо Ди Каприо.​

Гвинет Пэлтроу показала дочь. Девочка поразительно похожа на мать. 

Гвинет Пэлтроу: «Надеюсь, дети пойдут по моим стопам». Звезда мечтает о том, что ее наследники станут творческими личностями. 



1 Не нравится 0 Нравится 29.12.2016 Теги: Гвинет Пэлтроу

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору