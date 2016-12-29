Гвинет Пэлтроу спокойно принимает старение

Актриса Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) - сторонница естественной красоты. И вовсе не собирается бороться за вечную молодость. По мнению звезды, с возрастом женщина становится спокойнее, мудрее и... сексуальнее.

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Гвинет дала довольно откровенное интервью журналу People, в котором поведала, что с возрастом стала краше и привлекательнее. «Я думаю, это невероятно сексуально... - говорит 44-летняя актриса. - Я и не хотела бы стирать со своего лица следы прожитых лет или возвращать молодость. Конечно, у меня есть морщинки и седые волосы. И я их люблю. Это то, какая я есть».

По словам Пэлтроу, лет двадцать назад в душе у нее был «бардак» и она не чувствовала уверенности в себе. Уверенность и довольство собой пришли позже. «Я действительно верю, что в 40 лет женщина проходит через своеобразное мягкое обновление. Я еще не была так счастлива, как сейчас».

2017 год обещает быть достаточно плодотворным для актрисы. В планах у звезды съемки в новой картине о художнике Пабло Пикассо и премьера телепроекта Райана Мерфи (Ryan Murphy) «Звезда одного хита» (One Hit Wonders).

А как вы воспринимаете старение?

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