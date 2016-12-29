Эмили Ратаковски показала «ботаника в ванной»

Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) - одна из тех актрис, которые совершенно не стесняются сниматься обнаженными. Девушка с завидной легкостью демонстрирует тело на съемках видеоклипов и фильмов, не упускает случая блеснуть в провокационном наряде. И для своих подписчиков в соцсетях Эмили тоже готова раздеться.

​

Накануне Ратаковски опубликовала откровенный снимок. Фотография сделана в ванной и выглядит довольно мило. «Ботаник в ванной. Улыбаюсь, потому что вас уже 10 млн! Спасибо, спасибо вам», - написала звезда. Снимок собрал около 580 тысяч лайков.

Ранее девушка не раз подчеркивала, что не считает сексуальность средством для манипуляций.

«Для меня сексуальность — это форма красоты, самовыражения, что-то, что должно вызывать восхищение, что-то по-настоящему женственное. Почему считается, что секс — это что-то, что мужчины могут взять у женщин, а женщины должны им отдать? Я не хочу жить среди осуждения и молчаливых упреков. Нельзя строить свою жизнь, исходя из чужого восприятия. Воспевать женскую сексуальность — сложная задача, но если мы не научимся это делать, что с нами будет?»

Ранее мы писали:

5 молодых моделей, ставших актрисами. Покорив подиум, они взялись за кинематограф.

Эмили Ратаковски: «Женщины воспринимали как конкурентку». Актриса считает, что красота — понятие относительное.