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Довлатова объяснила, как сохранить фигуру на праздниках


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Сохранить фигуру на новогодних каникулах - задача сложная. Но вовсе не из области невозможного. Существует много хитростей, как сохранить стройность и в то же время не думать о жестких ограничениях в рационе. Актриса и ведущая Алла Довлатова выяснила некоторые из них и спешит поделиться с публикой.

На днях в студии у Аллы побывала известный диетолог Маргарита Королева. Дамы поговорили на столь актуальную тему: как провести новогоднюю ночь и рождественские каникулы, чтобы потом не было мучительно больно смотреть на себя в зеркало.

«Во-первых, в течение всего дня - 31 декабря - кушать (четыре раза и пить воду в перерывах! Не быть голодными!); во-вторых, не есть за столом колбасу и соленую рыбу с икрой. Снизить калорийность салатов. Например, оливье надо делать без солёных огурцов, используя свежие, колбасу замените курицей или языком, горошек не консервированный, а свежезамороженный! И майонез можно приготовить самой», — перечисляет рекомендации профи Довлатова.

Важно - не забывайте о физической активности.

«Надо двигаться побольше! Поиграть с детьми, потанцевать, погулять. Ведь Новый год — это праздник, веселый и радостный, а не коллективный просмотр телевизора!» - резюмирует звезда.

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0 Не нравится 0 Нравится 29.12.2016 Теги: Алла Довлатова

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