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Бородина предсказала Бузовой прекрасное будущее


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Телезвезда Ольга Бузова уже завтра, 30 декабря, станет свободной девушкой. Именно за день до Нового года ведущая оформит развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. Ольга болезненно переживала разрыв, но сейчас полагает, что все к лучшему. И коллега Бузовой Ксения Бородина ее поддерживает.

Недавно Ксения и Ольга приняли участие в записи новогоднего выпуска проекта «Дом-2». Девушки активно развлекали публику, в один момент Бородина решила выступить с праздничным пожеланием коллеге.

«В этом году ты ушла из большого футбола. И прекрасно об этом знаешь, что впереди тебя ждет только самое лучшее. Все, что я хотела сказать, я об этом тебе сказала лично, но об этом узнала вся страна... В любом случае мы тебя очень сильно любим, всегда поддерживаем. Это високосный год. Ничего страшного! И, как мы любим говорить, первый блин всегда комом. Поэтому все еще будет», - заявила Бородина.

Ольга поблагодарила Ксению, и, похоже, благодарность была совершенно искренней.

Напомним, расставание «тарабузиков» стало одним из самых обсуждаемых событий последних месяцев уходящего года. Некоторые поклонники пары сравнивают разрыв с нашумевшим расставанием голливудских звезд Анджелины Джоли и Брэда Питта.

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2 Не нравится 0 Нравится 29.12.2016 Теги: Ольга Бузова Ксения Бородина

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