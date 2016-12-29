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Безруков рассказал о внебрачных детях


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Для актера Сергея Безрукова уходящий год был весьма удачным. Он представил новый фильм, активно гастролировал, но главное - стал папой. Супруга Анна Матисон подарила летом звезде дочь Марию. Сейчас Безруков наслаждается отцовством и старается быть примерным папой. И как признался актер, подобные чувства он испытывает впервые, хотя Мария стала не первой его наследницей.

Несколько лет назад появились сообщения о том, что у актера растут сын и дочь, рожденные некоей певицей и актрисой из Санкт-Петербурга. Безруков слухи не комментировал, но пригрозил судебным разбирательством изданиям, вмешивающимся в его личную жизнь.

Но на днях артист сделал откровенное признание. «Я впервые по-настоящему почувствовал себя отцом. Да, у меня есть еще дети, и для многих это давно не секрет, как для моих родителей и моей жены Ани, которая приняла их. Но именно с рождением Машеньки я смог в полной мере ощутить отцовское счастье: быть при рождении, бессонные ночи, усталость (но счастливая!), первая улыбка, первый зубик. Других своих детей я также люблю, поддерживаю и помогаю, так что семья у меня теперь большая», — рассказал Сергей «Комсомольской правде».

При этом артист подчеркнул, что не желает обсуждать тему подробно.

«Мне по-прежнему не хотелось бы это особо афишировать — только для того, чтобы уберечь их от нездорового внимания, которое вредит развитию ребенка. Хочется, чтобы у них была нормальная судьба, без синдрома звездных детей!»

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0 Не нравится 0 Нравится 29.12.2016 Теги: Сергей Безруков

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