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Пугачева и Галкин показали любовь


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На днях они отметили пятую годовщину со дня свадьбы. И, похоже, никакие кризисы звездной паре Алла Пугачева - Максим Галкин не грозят. Артисты живут в любви и гармонии и на днях даже показали свое счастье публике.

В Instagram Галкина появился редкий снимок поцелуя шоумена с супругой. Фотография была сделана на съемках шоу «Новогодняя ночь» Первого канала.

Поклонники в восторге: «Горько! Горько! Горько! Всегда и везде! Мы вас любим, счастья Вам и взаимопонимания, будьте счастливы!», «Пусть же союз ваш будет крепок, как дуб, нерушим, как вяз, долговечен, как ель. Пусть ваше семейное древо имеет много ветвей. Будьте счастливы!», «Максим, с Вами Алла только молодеет, как важно иметь рядом правильного мужчину», «Прекрасная пара! Сердце радуется!»

Стоит отметить, что Алла Борисовна в последнее время цветет. Она похудела, похорошела и посвежела. Примадонна готовится возобновить гастрольную деятельность и сейчас принимает приглашения на участие в новогодних корпоративах. Недавно выяснилось, что Пугачева - одна из самых дорогих звезд. За выступление дива просит 250 тысяч евро.

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4 Не нравится 3 Нравится 27.12.2016 Теги: Алла Пугачева

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