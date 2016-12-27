Пугачева и Галкин показали любовь
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На днях они отметили пятую годовщину со дня свадьбы. И, похоже, никакие кризисы звездной паре Алла Пугачева - Максим Галкин не грозят. Артисты живут в любви и гармонии и на днях даже показали свое счастье публике.
В Instagram Галкина появился редкий снимок поцелуя шоумена с супругой. Фотография была сделана на съемках шоу «Новогодняя ночь» Первого канала.
Поклонники в восторге: «Горько! Горько! Горько! Всегда и везде! Мы вас любим, счастья Вам и взаимопонимания, будьте счастливы!», «Пусть же союз ваш будет крепок, как дуб, нерушим, как вяз, долговечен, как ель. Пусть ваше семейное древо имеет много ветвей. Будьте счастливы!», «Максим, с Вами Алла только молодеет, как важно иметь рядом правильного мужчину», «Прекрасная пара! Сердце радуется!»
Стоит отметить, что Алла Борисовна в последнее время цветет. Она похудела, похорошела и посвежела. Примадонна готовится возобновить гастрольную деятельность и сейчас принимает приглашения на участие в новогодних корпоративах. Недавно выяснилось, что Пугачева - одна из самых дорогих звезд. За выступление дива просит 250 тысяч евро.
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