 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мария Кожевникова показала мужа


0 0

Дни перед Новым годом наполнены волшебством. Чудеса случаются то и дело. И иначе чем чудом семейную фотосессию Марии Кожевниковой не назовешь. Актриса впервые показала супруга, которого скрывала на протяжении нескольких лет.

Супруг Кожевниковой Евгений - человек непубличный. Он предпочитает приватность, и на снимках в Instagram актрисы до сих пор не было видно его лица. Но перед праздником мужчина поддался на уговоры жены и снялся вместе с Марией и сыновьями для журнала Hello!.

«Он специалист в сфере IT-технологий. Его мнением я очень дорожу. Впервые в жизни ощущаю себя как за каменной стеной, и это знание дает мне свободу. Благодаря мужу я стала более раскрепощенной, избавилась от каких-то мелких страхов», - рассказала звезда о муже в сопроводительном интервью.

Ранее Кожевникова говорила, что долго искала мужчину своей мечты. И получилось, что Евгения она буквально вымолила.

«Я ходила к Матронушке и просила себе мужа, который любил бы меня такой, какая я есть. Под которого мне не пришлось бы подстраиваться, куда-то задвигать свое «Я» и постоянно молчать. Конечно, у меня есть недостатки и минусы, но в целом я неплохой человек, положительный. Мы один раз встретились с ним в компании общих друзей, а потом три месяца не виделись. И за этот период я поняла, что я не то что не дышу без этого человека — я просто без него не существую».

Ранее мы писали:

Кожевникова не может жить без мужа. Артистка считает супруга своим продолжением.​

Мария Кожевникова: «Любовь должна давать свободу». По мнению актрисы, гармоничные отношения между мужчиной и женщиной могут возникнуть только при взаимном уважении друг к другу, заботе, понимании. 

Мария Кожевникова показала младшего сына. Артистка опубликовала фото ребенка.

 



0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2016 Теги: Мария Кожевникова

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору