Мария Кожевникова показала мужа

Дни перед Новым годом наполнены волшебством. Чудеса случаются то и дело. И иначе чем чудом семейную фотосессию Марии Кожевниковой не назовешь. Актриса впервые показала супруга, которого скрывала на протяжении нескольких лет.

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Супруг Кожевниковой Евгений - человек непубличный. Он предпочитает приватность, и на снимках в Instagram актрисы до сих пор не было видно его лица. Но перед праздником мужчина поддался на уговоры жены и снялся вместе с Марией и сыновьями для журнала Hello!.

«Он специалист в сфере IT-технологий. Его мнением я очень дорожу. Впервые в жизни ощущаю себя как за каменной стеной, и это знание дает мне свободу. Благодаря мужу я стала более раскрепощенной, избавилась от каких-то мелких страхов», - рассказала звезда о муже в сопроводительном интервью.

Ранее Кожевникова говорила, что долго искала мужчину своей мечты. И получилось, что Евгения она буквально вымолила.

«Я ходила к Матронушке и просила себе мужа, который любил бы меня такой, какая я есть. Под которого мне не пришлось бы подстраиваться, куда-то задвигать свое «Я» и постоянно молчать. Конечно, у меня есть недостатки и минусы, но в целом я неплохой человек, положительный. Мы один раз встретились с ним в компании общих друзей, а потом три месяца не виделись. И за этот период я поняла, что я не то что не дышу без этого человека — я просто без него не существую».

Ранее мы писали:

Кожевникова не может жить без мужа. Артистка считает супруга своим продолжением.​

Мария Кожевникова: «Любовь должна давать свободу». По мнению актрисы, гармоничные отношения между мужчиной и женщиной могут возникнуть только при взаимном уважении друг к другу, заботе, понимании.

Мария Кожевникова показала младшего сына. Артистка опубликовала фото ребенка.