Беременная Ирина Шейк стала звездой Vogue

В последние несколько недель топ-модель Ирина Шейк старается слегка маскировать линию талии. Звезда ждет первенца, по слухам, Ирина и ее возлюбленный, актер Брэдли Купер (Bradley Cooper), уже выбрали имя малышу. Но до родов далеко, и пока Шейк продолжает работу.







Эффектные снимки Ирины украсили обложку январского номера бразильского Vogue. На фото модель позирует в довольно откровенных нарядах и демонстрирует почти безупречную линию талии. Светские обозреватели слегка удивились, но потом пришли к выводу, что, скорее всего, снимки были сделаны несколько месяцев назад.

Тем временем папарацци рапортуют, что живот Шейк довольно заметно округлился и сейчас звезда предпочитает появляться на улице в свободных туниках и балахонах. Кстати, как и большинство будущих мамочек, Ирина решила не отказывать себе в удовольствии есть за двоих. Вчера в своем микроблоге модель опубликовала фотографию, на которой держит в руках поднос с рождественским «поленом». Похоже, сейчас Шейк вовсе не трудится подсчитывать калории.

Впрочем, по мнению поклонников, звезде не составит особого труда восстановить фигуру после родов.

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