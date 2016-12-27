Анфиса Чехова объяснила, как не быть жертвой

Почему некоторые из нас позволяют унижать себя? Почему порой мы причиняем сами себе вред? Синдром жертвы - вовсе не выдумка. Многие женщины стараются справиться с этим комплексом, но не всегда успешно. Анфисе Чеховой в свое время это удалось. И сейчас она решила поделиться опытом.

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Как возникает жертвенный сценарий жизни и есть ли из него выход? Обычно в таких случаях рекомендуется проработать свои комплексы с грамотным психологом. Но Чехова сумела справиться самостоятельно.

Как пишет звезда, 15 лет назад она решила расстаться с образом «жертвы». «Я взяла ответственность за всё, происходящее со мной, на себя! За выбор не тех парней, за неудачные попытки построить карьеру, за появление в моей жизни людей и обстоятельств, которые причиняют мне боль! Из моих мыслей и речи постепенно стали уходить фразы: «Жизнь ко мне не справедлива», «Он/она/они виноваты!», «Я хорошая, он плохой!», «Дело не во мне, а в них!» и т.д. Я раз и навсегда отказалась быть жертвой, с которой всё время что-то происходит против её воли!»

Анфиса подчеркивает, почти все мы способны самостоятельно управлять собственной жизнью. «Я осознала, что я Художник и Творец своей Жизни! У меня есть самые мощные инструменты: желания души, вера разума, умение прощать и поддерживать себя, даже когда я оступилась и по уши оказалась в самой липкой и противной грязи! Мы можем по гроб жизни искать причину своих неудач вовне! Но мир вокруг нас начнет меняться только тогда, когда начнем меняться мы!»

«Мир вокруг нас начнет меняться только тогда, когда начнем меняться мы!»

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