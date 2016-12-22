Максим Виторган раскрыл свой фетиш

Самые преданные поклонники Ксении Собчак недавно заподозрили неладное. Появились сплетни о том, что после рождения малыша отношения звезды с мужем изменились в худшую сторону. Ни Ксения, ни ее супруг Максим Виторган подобные слухи не комментируют. Но зато на днях Максим немного рассказал о личном.

​

Виторган дал небольшое видеоинтервью изданию Elle, в ходе которого ответил на ряд вопросов. Самые интересные из них: «Лучший комплимент жене» и «Отношение к новогодним традициям».

Вопрос о комплименте несколько смутил актера. «Лучший комплимент жене? - переспросил он. - Жизнь».

Максим также подчеркнул, что старается соблюдать праздничные традиции. «Я очень уважаю домашний Новый год со всеми банальностями: оливье, мандарины, все дела. Это мой фетиш».

Стоит пояснить, что сплетни о проблемах в отношениях Виторгана и Собчак появились после того, как звезда опубликовала в соцсетях пост 18 декабря - в день, когда первенцу звезды исполнился месяц. «Спасибо всем, кто поздравил! Нам - месяц! И главное открытие этого месяца - как бы ни было тяжело, как бы ни "играли" гормоны, как бы ни вели себя окружающие, теперь у меня есть кто-то, кто всегда и безусловно меня любит. И рад мне. Всегда. А со всем остальным я справлюсь. Не впервой:)!» - написала Ксения. Подписчики сделали из сообщения вывод, что Виторган Собчак уже не любит, а если и любит, то не так безусловно. И если звезда готовится «справиться», то, скорее всего, речь идет о семейном разладе.

Ранее мы писали:

Зачем обнажилась беременная Собчак? Звезда прокомментировала скандальный снимок.

Источник фото: Globallookpress.com