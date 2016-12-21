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Дженнифер Лопес увлечена Дрейком


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Летом она рассталась с бойфрендом. Но, похоже, Рождество и Новый год Дженнифер Лопес (Jennifer Lopez) будет встречать отнюдь не гордой одиночкой. По слухам, звезда не на шутку увлечена музыкантом Дрейком (Drake).

 
 
 

47-летняя дива и 30-летний рэп-исполнитель недавно решили выпустить дуэтную композицию. Артисты отправились в студию, и тут между ними проскочила искра. По словам друзей, сейчас Джен и Дрейк проводят не только много времени в студии, но и немало времени общаются за ее пределами. Обе звезды настроены романтично, и не исключено, что скоро на одном из светских мероприятий артисты появятся как пара.

По некоторым данным, ради Дрейка Лопес даже решила отклонить весьма выгодное предложение. Диву пригласили выступить в новогоднюю ночь в одном из клубов Майами и пообещали миллион долларов. Но Дженнифер отказалась. «Она только что закончила съемки в сериале, завершила серию концертов. Выступление в новогоднюю ночь - это было бы уже слишком. Джен хочет провести праздники с семьей и близкими», - пояснил инсайдер порталу TMZ.

Ходят слухи, что на каникулах актриса также планирует посвятить время и Дрейку.

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0 Не нравится 1 Нравится 21.12.2016 Теги: Дженнифер Лопес

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