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Алиса Вокс представила шокирующий ролик


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Певица Алиса Вокс усиленно работает над сольной карьерой. Весной она покинула группу «Ленинград» и уже представила сольный диск и несколько клипов. Как истинный артист, девушка не забывает и о праздничных сюрпризах. Алиса представляет новый клип и обещает впечатляющее зрелище.

Сегодня Вокс презентовала видео на песню «Ночи» на YouTube. «Шок! Эксклюзивные кадры! Свадьба в Подмосковье закончилась перестрелкой! Жених бросил беременную невесту прямо на глазах у изумлённых гостей! Разграблена стоянка туристов-пацифистов! Погоня, преследование, раздавленные грибницы и разорённые муравейники!» - анонсировала клип артистка.

У Алисы получилась своеобразная история о сбежавшей невесте. Только на этот раз в главной роли - жених. Парень пытается сбежать со свадьбы через лес, но возмущенная невеста настигает его, и оба отправляются под венец.

Клип - не единственный подарок Алисы поклонникам. Недавно певица снялась в эффектной фотосессии для журнала Maxim.

«Госпожа Вокс уже покинула стены «Ленинграда», но ее лабутены до сих пор звенят у нас в ушах. Как все знают, существует только один способ избавиться от навязчивой мелодии — позвать ее исполнительницу в гости и попросить раздеться», - сообщает редакция мужского издания.

Ранее мы писали:

Алиса Вокс стала свободной девушкой. Певица оказалась максималисткой и сразу же постаралась избавиться ото всех людей, которые были лишними в ее жизни. 

Хит «Экспонат» переведен на итальянский. Ролик на композицию группы «Ленинград» за несколько недель собрал более 20 миллионов просмотров. 

Сергей Шнуров впал в детство. Артист разгуливает в костюме льва Бонифация. 

 



0 Не нравится 1 Нравится 21.12.2016 Теги: Алиса Вокс клип

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