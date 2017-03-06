«Синий кит» и другие опасные игры: как уберечь подростка

Родители подростков в панике: по соцсетям «плавает синий кит» и заставляет детей совершать самоубийства.

Всплеск активности в так называемых «группах смерти» и правда настораживает, но прежде чем бить тревогу и отбирать гаджеты у своего ребенка, стоит разобраться: почему тинейджеры «клюют» на подобные «игры», как предотвратить интерес к опасным пабликам и, главное, как наладить доверительные отношения в семье.

«Синий кит»: что это?

Если ты еще не знаешь, что это за «зверь» такой, рассказываем. Впервые о «группах смерти» заговорили почти год назад. Тогда в СМИ появилась информация о том, что в социальных сетях один за другим появляются паблики, в которых подросткам дают разные задания (как правило, связанные с причинением себе вреда), а последним из списка оказывается самоубийство. Если подросток хочет выйти из «игры», модератор грозит убить всю его семью.

Это могло бы показаться лишь чьей-то глупой шуткой, если бы не истории из жизни — дети действительно вырезали лезвиями на запястьях странные символы, смотрели психоделические видеоролики, не спали неделями и… совершали суицид. Сейчас «группы смерти» вновь на слуху. «Тихий дом», «Море китов», «Синий кит» — эти и другие онлайн-игры затягивают подростков, пугают родителей и вызывают волнения в соцсетях.

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Почему подростки играют в «Синего кита»?

Прежде чем разбираться, как бороться с «группами смерти», важно понять, почему они так манят детей. И дело тут в первую очередь в подростковой тяге к опасности.

Оксана Альберти, психолог:

«У ребенка много энергии, и она требует своей реализации. Победа над опасностью дает ощущение эйфории, успешности, повышает самооценку.

Любая детская игра содержит элементы трудностей, и смысл ее состоит в их преодолении. Но раньше дети играли в подвижные игры на улице и интуитивно понимали опасность чересчур рискованных занятий. Игры же с применением гаджетов ощущение реальности смещают. В виртуальной реальности умирать не страшно, поэтому ощущение реального риска для жизни размывается».

Психолог Татьяна Гавриляк:

«Для того чтобы подросток включился в игру, связанную с суицидом, у него уже должны быть предпосылки к этому — неудовлетворённость собой, своей жизнью, сложные отношения в семье, с друзьями, в любви. И тогда такие игры ложатся на благодатную почву, если этой почвы нет — ребёнок никогда в это не включится. А признаки какого-то неблагополучия появляются задолго до того, как ребёнок может найти подобное сообщество».

Как оградить ребенка от подобных игр?

Лишить гаджетов и Интернета! Наверняка это первое, что пришло тебе в голову. Но специалисты уверены: таким путем проблему не решить.

Прежде всего, важно не поднимать панику. Родители сами привлекают внимание детей к существующей проблеме тем, что делают бесконечные репосты в социальных сетях, отбирают гаджеты, отключают Интернет.

Запретный плод манит ребенка, и даже если раньше он и заглядывать в подобные группы не собирался, появляется риск того, что банальный интерес пересилит здравый смысл.

Кроме того, лишение гаджетов не имеет большого смысла в условиях, когда гаджеты есть у всех других подростков.

Что делать, если ребенок уже заинтересовался «пабликами смерти»?

Прежде всего, и это действительно важно, стоит признать, что у ребенка есть проблемы. А проблемы надо помогать решать. Не наказывать, не запирать дома, не кричать истерично: «Ты что, не понимаешь, как это опасно?»

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В первую очередь необходимо понять, что подтолкнуло подростка к подобному интересу. Возможно, проблема кроется в отношениях с друзьями, родителями, учителями и т.д.

«Стоит поговорить с ребёнком, как он себя чувствует, что его беспокоит, что важное происходит в его жизни. В норме такие разговоры должны происходить регулярно, родители должны быть теми людьми, с которыми всегда можно поговорить по душам и получить принятие и понимание, что бы ни происходило. Если же доверия нет, отношения уже разрушены — то их надо налаживать», — объясняет Татьяна Гавриляк.

Кроме того, важно всегда помнить, что подростки — это существа коллективные и зависимые. Оксана Альберти считает, что в идеале «своей стаей» для ребенка должна стать семья. Если же в родительском доме подростку плохо, его не понимают и не принимают, то он обязательно найдет тех людей, кто разделит его взгляды на жизнь, у кого такие же проблемы, как и у него. И в лучшем случае это будет безобидный кружок по интересам, а в худшем — «группы смерти» в соцсетях.

Как говорить с подростком, чтобы до него достучаться?

Универсальных ключей тут нет. Не помогут и рассказы об опасности. К сожалению, подростки в силу возраста не понимают реальность смерти. Детям кажется, что это иллюзия и с ней можно поиграть. Поэтому нет никакого смысла в запугивании.

Есть смысл в обсуждении причин: почему подросток обратился к «Синему киту» или любому другому опасному паблику, какие чувства эта «игра» у него вызывает, что его беспокоит в реальной жизни, почему возникают мысли о смерти и т.д.

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Важно быть готовым к тому, что один разговор не решит всех проблем. Выстраивание доверительных отношений — процесс долгий и кропотливый. Он требует терпения, сдержанности и любви. Самое главное, что стоит донести до подростка — его понимают и принимают таким, какой он есть.

Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что подростки очень ценят искренний интерес к их жизни. Родители, которые с головой уходят в работу и совершенно забывают о том, что рядом находится живой человек, которому нужны забота и внимание (а не только «ты поел?», «ты надел шапку?», «ты выучил английский?»), потом с удивлением обнаруживают, что напротив за кухонным столом сидит не счастливый ребенок, а депрессивный подросток.

И, наконец, самое важное замечание от Оксаны Альберти: «Детей нужно занимать подвижными играми и полезным физическим трудом, желательно в игровой форме. И другими занятиями, где работают руками, бегают, бросают мяч и т.д. Если детей с раннего возраста приучить заниматься чем-то, что им интересно, но живым, а не электронным, последующее знакомство с компьютером и Интернетом уже не принесет такого вреда».