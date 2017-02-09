Ты не узнаешь свою квартиру: секреты уборки от Мари Кондо

Если ты впервые слышишь имя Мари Кондо, значит, волна увлечения модными японскими техниками уборки прокатилась мимо тебя. Книга «Магическая уборка», написанная консультантом по организации домашнего быта, была издана в 30 странах и стала бестселлером в Европе и США.

Принципы, изложенные в руководстве, удивляют оригинальностью подхода и идут вразрез с общепринятыми правилами наведения порядка.

Чтение увлекательное и познавательное. Но есть один минус — большой объём представленного материала. Не каждая современная хозяйка найдёт время на штудирование книги от корки до корки. Впрочем, это поправимо. Для наших читательниц мы сделали выжимку, оставив самое интересное и полезное. Итак, приступим к знакомству с основными постулатами!

Долой «эффект обратного действия»

Сколько раз, разбирая очередные завалы вещей, ты ловила себя на дежа вю? Увы, как ни старайся, но хлам накапливается снова и снова. Разбрасываемые домочадцами вещи сводят на нет все твои усилия. Следы активной жизнедеятельности повсюду. Но что поделаешь?

Разве что воспользоваться традиционным советом, растиражированным глянцевыми журналами, интернетом и многочисленными телевизионными передачами — «Убирайте по чуть-чуть каждый день, и будет вам счастье»?

Мари Кондо считает, что принцип устарел, категорически заявляя: «Не позволяйте себя обмануть! Причина, по которой вам кажется, что уборка никогда не заканчивается, заключается именно в том, что вы убираете понемногу».

По её мнению, ключ к решению проблемы «эффекта обратного действия» — уборка одним махом. Если уж начала, то держись до конца, пока все вещи не окажутся на своих местах!

«Перезагрузка жизни»

Основная мысль книги — лишние вещи в доме не позволяют перестроиться, сделав собственную жизнь лучше. Мнение Мари: «Беспорядок в комнате — беспорядок в голове».

Что ж, в этом что-то есть. Вовлекаясь в бесконечные уборочные циклы, большинство не успевает решать другие задачи. Более того, Кондо считает, что многие подсознательно создают вокруг себя хаос, чтобы отвлечься от истинных проблем.

Вот цитата из её книги: «Когда комната чиста и не захламлена, у вас не остается иного выбора, кроме как изучить своё внутреннее состояние. Вы обретаете способность видеть то, чего избегали и вынуждены разбираться с этим… вы вынуждены «перезагружать» свою жизнь».

Но как определить, какие вещи стоит оставить, а какие нет? Давай разбираться.

Принцип отбора: радует или нет?

Если прочие новаторские методы большинству приходятся по сердцу, то способ сортировки вещей по принципу «выбрасывайте всё, что не радует» — вызывает весьма неоднозначную реакцию. По крайней мере, у российских читателей.

Возможно, дело в менталитете и привычке хранить всё про запас. Тем, кто решит преобразовывать домашнее пространство в соответствии с правилами Кондо, придётся «наступить себе на горло» и перестроиться.

Без этого никак. Полумеры тут не помогут. Ведь Мари считает, что настоящая уборка — это выбрасывание ненужных вещей мешками. Да-да, вы не ослышались. Причём в книге приводятся конкретные цифры достижений её клиентов — минимум по 30 огромных пакетов из одной квартиры!

Фото опубликовано Marie "KonMari" Kondo (@mariekondo) Янв 11 2017 в 10:46 PST

Частенько, оценивая конечный результат уборки, Кондо констатирует: «Вы могли выбросить гораздо больше!»

Предлагаемый порядок действий прост. Для начала нужно собрать в одном месте все вещи, соответствующие одной из категорий: одежда, аксессуары, книги, документы, фотографии, сувениры и прочие сентиментальные мелочи. Правда в книге ничего не сказано о бытовых приспособлениях, кухонной утвари и прочих многочисленных вещах, присутствующих в каждом доме. Но, возможно, автор предполагает, что на неупомянутые группы предметов распространяются те же правила, что и на остальные.

Что дальше? Берёшь из кучи по одной вещи и прислушиваешься к ней — вызывает приятные ощущения или нет.

Мари аргументирует такой подход следующим образом: «Когда прикасаешься к предмету одежды, тело на него реагирует. Его реакции на каждый предмет отличаются друг от друга… наилучший критерий для выбора, что сохранить, а что выбросить, — это дать ответ на вопрос, сделает ли сохранение данного предмета тебя счастливым. Вы должны жить в пространстве, в котором содержатся лишь те вещи, которые высекают из вашей души искры радости. Только так можно «перезагрузить» свою жизнь».

Фото: Emma Story/Flickr

Что важно — согласно методу КонМари, нельзя планировать процесс уборки, основываясь на расположении вещей: сначала ящики в гостиной, затем в спальне, потом в детской.

Так ты рискуешь затянуть процесс сортировки, так как будешь постоянно натыкаться на вещи, принадлежащие к одной категории, но хранящиеся в разных местах. А значит, будешь снова и снова возвращаться к разбору одного и того же типа предметов. Рано или поздно это утомит и желание убираться дальше пропадёт.

Ещё один совет Мари — не отвлекайся на мысли, связанные с последующим хранением вещей, прошедших в финал конкурса «Они меня радуют». Доведи дело до конца со всеми категориями. Иначе поймаешь себя на том, что вместо сортировки играешь в «Тетрис» с первой партией предметов, пытаясь разложить её максимально компактно. А огромная куча всего остального лежит нетронутая… и за окном уже ночь.

Кстати, при разборе одежды запрещается оставлять вещи под предлогом: «На улицу такое не надену, но, может быть, дома буду носить». Для домашнего пользования вещи также отбираются по принципу: чем-то не нравится — на выброс.

А ещё нельзя, чтобы в процесс сортировки вмешивались родственники: мужья, мамы, папы, бабушки, дедушки и другие. Особенно это касается старшего поколения, которое склонно к собирательству.

Мари считает, что в случае их участия большой процент вещей, приготовленных для утилизации, будет возвращён на место. Уборка будет проходить под аккомпанемент комментариев: «Ой, а эта кофточка ещё не слишком вытянулась — зачем выбрасывать?», «Это же тебе тётя Дуся дарила, оставь», «Подумаешь, сейчас не модно, а через десять лет снова станет хитом сезона — пусть лежит» и так далее.

Остальные правила можно коротко сформулировать так:

Не оставляй вещи, которые не подходят под параметры твоей фигуры (изменился вес, заказала не тот размер через интернет). Лучше освободи место для того, что действительно будет носиться.

Не передаривай ненужные предметы гардероба родственникам. Пространство их квартир тоже ограничено, зачем захламлять его ещё и твоим багажом?

Избавься от прочитанных журналов, многочисленных рекламных материалов, презентационных наборов, оставшихся от семинаров и других мероприятий. Всё это тебе вряд ли пригодится.

Перебери документы. Сложи паспорта, страховки и прочие важные бумаги в одно место. Остальное отсортируй и выбрось всё, что уже не нужно.

Переложи фотографии из коробок в альбомы. Ограниченность места заставит тебя тщательно отсортировать снимки. Остальное отсканируй и выбрось.

Не храни инструкции и прочие мануалы, оставленные «на всякий случай». Понадобится — скачаешь из волшебной сети интернет.

Выбрось, наконец, все ненужные мелочи: пробники косметики, промо-подарки, детали от неизвестных приспособлений, гаджеты непонятного назначения.

Как хранить вещи, прошедшие отбор?

Мари Кондо считает, что вещи следует хранить не на тех местах, где ими пользуются, а исходя из принципов принадлежности к одному классу.

Фото опубликовано Marie "KonMari" Kondo (@mariekondo) Авг 10 2015 в 1:28 PDT

Например, все шнуры от электроприборов должны быть в одной коробке, а не в разных ящиках: от мобильников тут, а от ноутбуков там.

Или, предположим, банные принадлежности — стоит ли расставлять их по бортикам ванной или на открытых полочках?

Автор метода уверяет, что любой из этих двух выборов — это Большая Ошибка. Будет тратиться много времени на отмывание пузырьков и баночек от капель мыльной воды, попадающей на них во время гигиенических процедур. Лучше всё убрать в один закрытый шкаф и вынимать по необходимости.

Кстати, Мари считает, что не следует делать запасы, приводя в пример своих клиенток, у которых обнаруживались залежи туалетной бумаги, ватных палочек и прочего. Она настаивает на том, что в доме всего должно быть по минимуму: что-то понадобится — всегда можно докупить.

Ну, японский взгляд на мир отличается от российского. Так что решать тебе — прислушиваться к данному совету или нет.

Другие полезные советы

старайся не хранить вещи на вешалках. Так они занимают много места. Складывай и храни одежду на полках

не формируй вещи в стопки. Нижние предметы гардероба будут мяться под прессом верхних. Найди удобный для тебя способ складывания одежды, позволяющий хранить её вертикально

не растягивай резинки носков, объединяя их в пары. Лучше скатай их в рулоны.

Храни сумки… в других сумках. Так они меньше деформируются и занимают минимум места

не используй для хранения коробки нестандартной формы. Пространство будет использоваться не эффективно. Парадокс, но удобнее всего складывать вещи в обувные коробки, а не в специально купленные системы хранения.

Фото опубликовано @heidikristak Янв 29 2017 в 3:11 PST

Метод уборки Кон Мари — это не просто набор практических советов об организации домашнего пространства, а руководство по изменению стиля жизни.

Тут и психология, и эзотерика, и фэн-шуй. В ход идёт всё, что может помочь изменить окружающий мир. Даже если не весь сразу, то хотя бы в рамках жилища. Возможно, не всем читателям нужна «перезагрузка», но тем, кто стремится к обновлению, пригодятся ноу-хау, изложенные в данной статье. Удачных изменений!

Фото: facebook.com/konmarimethod, @mariekondo