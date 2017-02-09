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Ты не узнаешь свою квартиру: секреты уборки от Мари Кондо

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Если ты впервые слышишь имя Мари Кондо, значит, волна увлечения модными японскими техниками уборки прокатилась мимо тебя. Книга «Магическая уборка», написанная консультантом по организации домашнего быта, была издана в 30 странах и стала бестселлером в Европе и США.

Принципы, изложенные в руководстве, удивляют оригинальностью подхода и идут вразрез с общепринятыми правилами наведения порядка.

Чтение увлекательное и познавательное. Но есть один минус — большой объём представленного материала. Не каждая современная хозяйка найдёт время на штудирование книги от корки до корки. Впрочем, это поправимо. Для наших читательниц мы сделали выжимку, оставив самое интересное и полезное. Итак, приступим к знакомству с основными постулатами!

Долой «эффект обратного действия»

Сколько раз, разбирая очередные завалы вещей, ты ловила себя на дежа вю? Увы, как ни старайся, но хлам накапливается снова и снова. Разбрасываемые домочадцами вещи сводят на нет все твои усилия. Следы активной жизнедеятельности повсюду. Но что поделаешь?

Разве что воспользоваться традиционным советом, растиражированным глянцевыми журналами, интернетом и многочисленными телевизионными передачами — «Убирайте по чуть-чуть каждый день, и будет вам счастье»?

Мари Кондо считает, что принцип устарел, категорически заявляя: «Не позволяйте себя обмануть! Причина, по которой вам кажется, что уборка никогда не заканчивается, заключается именно в том, что вы убираете понемногу».

По её мнению, ключ к решению проблемы «эффекта обратного действия» — уборка одним махом. Если уж начала, то держись до конца, пока все вещи не окажутся на своих местах!

«Перезагрузка жизни»

Основная мысль книги — лишние вещи в доме не позволяют перестроиться, сделав собственную жизнь лучше. Мнение Мари: «Беспорядок в комнате — беспорядок в голове».

Что ж, в этом что-то есть. Вовлекаясь в бесконечные уборочные циклы, большинство не успевает решать другие задачи. Более того, Кондо считает, что многие подсознательно создают вокруг себя хаос, чтобы отвлечься от истинных проблем.

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Вот цитата из её книги: «Когда комната чиста и не захламлена, у вас не остается иного выбора, кроме как изучить своё внутреннее состояние. Вы обретаете способность видеть то, чего избегали и вынуждены разбираться с этим… вы вынуждены «перезагружать» свою жизнь».

Но как определить, какие вещи стоит оставить, а какие нет? Давай разбираться.

Принцип отбора: радует или нет?

Если прочие новаторские методы большинству приходятся по сердцу, то способ сортировки вещей по принципу «выбрасывайте всё, что не радует» — вызывает весьма неоднозначную реакцию. По крайней мере, у российских читателей.

Возможно, дело в менталитете и привычке хранить всё про запас. Тем, кто решит преобразовывать домашнее пространство в соответствии с правилами Кондо, придётся «наступить себе на горло» и перестроиться.

Без этого никак. Полумеры тут не помогут. Ведь Мари считает, что настоящая уборка — это выбрасывание ненужных вещей мешками. Да-да, вы не ослышались. Причём в книге приводятся конкретные цифры достижений её клиентов — минимум по 30 огромных пакетов из одной квартиры!

Частенько, оценивая конечный результат уборки, Кондо констатирует: «Вы могли выбросить гораздо больше!»

Предлагаемый порядок действий прост. Для начала нужно собрать в одном месте все вещи, соответствующие одной из категорий: одежда, аксессуары, книги, документы, фотографии, сувениры и прочие сентиментальные мелочи. Правда в книге ничего не сказано о бытовых приспособлениях, кухонной утвари и прочих многочисленных вещах, присутствующих в каждом доме. Но, возможно, автор предполагает, что на неупомянутые группы предметов распространяются те же правила, что и на остальные.

Что дальше? Берёшь из кучи по одной вещи и прислушиваешься к ней — вызывает приятные ощущения или нет.

Мари аргументирует такой подход следующим образом: «Когда прикасаешься к предмету одежды, тело на него реагирует. Его реакции на каждый предмет отличаются друг от друга… наилучший критерий для выбора, что сохранить, а что выбросить, — это дать ответ на вопрос, сделает ли сохранение данного предмета тебя счастливым. Вы должны жить в пространстве, в котором содержатся лишь те вещи, которые высекают из вашей души искры радости. Только так можно «перезагрузить» свою жизнь».

Фото: Emma Story/Flickr

Что важно — согласно методу КонМари, нельзя планировать процесс уборки, основываясь на расположении вещей: сначала ящики в гостиной, затем в спальне, потом в детской.

Так ты рискуешь затянуть процесс сортировки, так как будешь постоянно натыкаться на вещи, принадлежащие к одной категории, но хранящиеся в разных местах. А значит, будешь снова и снова возвращаться к разбору одного и того же типа предметов. Рано или поздно это утомит и желание убираться дальше пропадёт.

Ещё один совет Мари — не отвлекайся на мысли, связанные с последующим хранением вещей, прошедших в финал конкурса «Они меня радуют». Доведи дело до конца со всеми категориями. Иначе поймаешь себя на том, что вместо сортировки играешь в «Тетрис» с первой партией предметов, пытаясь разложить её максимально компактно. А огромная куча всего остального лежит нетронутая… и за окном уже ночь.

Кстати, при разборе одежды запрещается оставлять вещи под предлогом: «На улицу такое не надену, но, может быть, дома буду носить». Для домашнего пользования вещи также отбираются по принципу: чем-то не нравится — на выброс.

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    Рисунок
    В твоем гардеробе много ненужных вещей?

А ещё нельзя, чтобы в процесс сортировки вмешивались родственники: мужья, мамы, папы, бабушки, дедушки и другие. Особенно это касается старшего поколения, которое склонно к собирательству.

Мари считает, что в случае их участия большой процент вещей, приготовленных для утилизации, будет возвращён на место. Уборка будет проходить под аккомпанемент комментариев: «Ой, а эта кофточка ещё не слишком вытянулась — зачем выбрасывать?», «Это же тебе тётя Дуся дарила, оставь», «Подумаешь, сейчас не модно, а через десять лет снова станет хитом сезона — пусть лежит» и так далее.

Остальные правила можно коротко сформулировать так:

  • Не оставляй вещи, которые не подходят под параметры твоей фигуры (изменился вес, заказала не тот размер через интернет). Лучше освободи место для того, что действительно будет носиться.
  • Не передаривай ненужные предметы гардероба родственникам. Пространство их квартир тоже ограничено, зачем захламлять его ещё и твоим багажом?
  • Избавься от прочитанных журналов, многочисленных рекламных материалов, презентационных наборов, оставшихся от семинаров и других мероприятий. Всё это тебе вряд ли пригодится.
  • Перебери документы. Сложи паспорта, страховки и прочие важные бумаги в одно место. Остальное отсортируй и выбрось всё, что уже не нужно.

  • Переложи фотографии из коробок в альбомы. Ограниченность места заставит тебя тщательно отсортировать снимки. Остальное отсканируй и выбрось.
  • Не храни инструкции и прочие мануалы, оставленные «на всякий случай». Понадобится — скачаешь из волшебной сети интернет.
  • Выбрось, наконец, все ненужные мелочи: пробники косметики, промо-подарки, детали от неизвестных приспособлений, гаджеты непонятного назначения.

Как хранить вещи, прошедшие отбор?

Мари Кондо считает, что вещи следует хранить не на тех местах, где ими пользуются, а исходя из принципов принадлежности к одному классу.

Например, все шнуры от электроприборов должны быть в одной коробке, а не в разных ящиках: от мобильников тут, а от ноутбуков там.

Или, предположим, банные принадлежности — стоит ли расставлять их по бортикам ванной или на открытых полочках?

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Автор метода уверяет, что любой из этих двух выборов — это Большая Ошибка. Будет тратиться много времени на отмывание пузырьков и баночек от капель мыльной воды, попадающей на них во время гигиенических процедур. Лучше всё убрать в один закрытый шкаф и вынимать по необходимости.

Кстати, Мари считает, что не следует делать запасы, приводя в пример своих клиенток, у которых обнаруживались залежи туалетной бумаги, ватных палочек и прочего. Она настаивает на том, что в доме всего должно быть по минимуму: что-то понадобится — всегда можно докупить.

Ну, японский взгляд на мир отличается от российского. Так что решать тебе — прислушиваться к данному совету или нет.

Другие полезные советы

  • старайся не хранить вещи на вешалках. Так они занимают много места. Складывай и храни одежду на полках
  • не формируй вещи в стопки. Нижние предметы гардероба будут мяться под прессом верхних. Найди удобный для тебя способ складывания одежды, позволяющий хранить её вертикально

  • не растягивай резинки носков, объединяя их в пары. Лучше скатай их в рулоны.
  • Храни сумки… в других сумках. Так они меньше деформируются и занимают минимум места
  • не используй для хранения коробки нестандартной формы. Пространство будет использоваться не эффективно. Парадокс, но удобнее всего складывать вещи в обувные коробки, а не в специально купленные системы хранения.
 

Фото опубликовано @heidikristak

Метод уборки Кон Мари — это не просто набор практических советов об организации домашнего пространства, а руководство по изменению стиля жизни.

Тут и психология, и эзотерика, и фэн-шуй. В ход идёт всё, что может помочь изменить окружающий мир. Даже если не весь сразу, то хотя бы в рамках жилища. Возможно, не всем читателям нужна «перезагрузка», но тем, кто стремится к обновлению, пригодятся ноу-хау, изложенные в данной статье. Удачных изменений!

Фото: facebook.com/konmarimethod, @mariekondo

1 Не нравится 3 Нравится Ирина Сажнева 09.02.2017 Теги: уборка Мари Кондо беспорядок домашнее хозяйство

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