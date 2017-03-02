Так вот же подарок на 8 марта: 10 идей для кухни

Лучшее время для обновления арсенала кухонных приспособлений — женские праздники.

Всякие важные и нужные вещи приобретаются в штатном порядке. Для их покупки не нужен особый повод. Другое дело, если речь идёт о какой-нибудь милой, но, по сути, бесполезной вещице. Ведь хочется иной раз опробовать на практике креативную новинку.

Да, с вероятностью 99% необычный гаджет затеряется в дальних ящиках после пары раз использования. Но неугасим экспериментаторский пыл! Осталось лишь дождаться подходящего момента, оправдывающего желание получить в подарок очередного «подопытного кролика». И… такой момент вот-вот наступит. Так что самое время составить wish-list на Восьмое марта. Познакомимся с претендентами?

1. Кулинарный карандаш

…или ручка, рисующая специями. Это устройство называют по-разному. Но суть одна: в специальный отсек засыпается корица или любая другая специя, а затем нажатием кнопки активируется дозатор. Изобразить смешную рожицу на детском завтраке? Легко. Оставить на кофейной пенке пожелание «доброго утра»? Проще простого. Каждый сможет попробовать себя в роли высококлассного шеф-повара или баристы. Никаких особых навыков для этого не нужно.

Кстати, съёмные детали максимально облегчают процесс очистки. А батарейки хватает на несколько месяцев.

Единственное «но» — цена вопроса. Дороговато. Впрочем, братья наши китайцы обязательно подхватят эстафету и предложат альтернативу. Нужно только чуть-чуть подождать. Ну а нетерпеливым придётся раскошелиться — оригинальный вариант обойдётся в несколько десятков долларов.

2. Доска-весы

«Глаз — алмаз», — говорят об опытных хозяйках. А что делать новичкам кухонных баталий? Хорошо, если в рецепте ингредиенты отмеряются ложками или стаканами. Ну а если автор кулинарного шедевра — садист? И в его инструкции всё в миллиграммах и граммах? Замучаешься шинковать и взвешивать, дорезать и снова перевешивать, перекладывая туда-сюда продукты.

Для таких сложных случаев есть решение. Задачу поможет облегчить доска-весы.

Концепт был придуман американцами Джимом Термиром и Джесси Гриффином много лет назад. Но тогда до реализации дело так и не дошло. А жаль, ведь у них всё было просто и без лишних функций.

Сегодня же на рынке активно рекламируется другой вариант — более сложный и дорогой. Собственно, это уже даже не доска, а планшет с водонепроницаемым корпусом, закалённым стеклом и сенсорным управлением. Устройство демонстрирует ролики с рецептами, взвешивает продукты и оценивает степень чистоты разделочной поверхности.

По слухам, права на изобретение были выкуплены у корейцев японской компанией Sharp. Что ж, подождём и посмотрим, в каком виде устройство будет представлено к продаже.

3. Когти для разделки мяса

Хватит о сложных электронных девайсах. Пора обратить взор на простые, но не менее креативные вещи.

Как насчёт примитивизма? Дизайнеры кухонных аксессуаров предлагают нам вернуться к истокам: добытое к обеду мясо будем снова разделывать… когтями. Правда, в этот раз пластиковыми.

А что? Вполне достойная альтернатива ножу и вилке. Меньше вероятность обжечься. Опять же новизна ощущений: из засады ка-ак прыгну!.. Вцеплюсь!.. Р-р-распотрошу!

На просторах интернета предлагаются разные варианты: от когтей-шредеров, похожих на элементы костюма Росомахи или Фредди Крюгера, до элегантных хромированных инструментов для разделки готовых мясных блюд. Стоимость — около двух тысяч рублей.

4. Ромашки-держатели

Вспомним, что речь идёт об идее подарка на Восьмое марта. Какая ассоциация первой приходит в голову? Правильно — цветы!

Вместо традиционного букета можно одарить даму набором полезных приспособлений — держателями крышек кастрюль, выполненными в весьма оригинальном стиле. Фиксаторы выглядят как ромашки, выросшие на краю варочной ёмкости. Мило и по-девичьи.

Что немаловажно — цена адекватная. Один такой цветок обойдётся примерно в 900 рублей.

5. Помешиватель

Кстати, о кастрюлях. Самое утомительное занятие — процесс помешивания булькающих на плите варев. Скучно, монотонно и требует постоянного внимания. Чуть отвлечёшься - и всё пригорело. А ведь за это время можно было бы успеть сделать что-то ещё. Кто спасёт положение? Помешиватель!

Это как в мультике про Вовку в Тридевятом царстве и усердных слуг-близнецов из ларца:

— Вы и мешать за меня будете?

— Ага!

Устанавливаете агрегат на кастрюлю, фиксируете на бортиках, включаете. Специальные лопасти равномерно перемешивают готовящиеся ингредиенты. Два скоростных режима, аккумулятор на 45 минут работы (затем можно снова подзарядить). Очень удобно. Цена — около 2000 рублей.

6. Блинный принтер

Парадокс, но чаще всего популярность получают те изобретения, которые создавались лишь для личного пользования, а не для широкого круга потребителей. Собственно, именно так произошло с принтером для печати блинов, созданным в Норвегии.

Мигель Валенсуэла сконструировал PancakeBot для двух дочерей, предполагая обучать их в игровой форме программированию. Но только он не ожидал, что вокруг собранного из подручных материалов устройства поднимется такой ажиотаж.

Машинку, способную печь блины любой формы, захотели все их знакомые! Пришлось срочно дорабатывать чертежи и готовиться к промышленному производству. Зато теперь чудо-принтер могут заказать желающие по всему миру.

Как это работает? Подбираете любые понравившиеся картинки в Сети, загружаете в специальную программу обработки, сохраняете схематические изображения на карту памяти и вставляете её в слот принтера. Заливаете тесто в картридж и жмёте кнопку Print. Волшебный PancakeBot воспроизводит рисунок на разогретом противне. Правда, переворачивать блин придётся вручную.

Ориентировочная цена кулинарной игрушки — 150 долларов.

7. Экспресс-маринаторы

«Ну какой русский не любит быстрой езды?»

Сколько времени вы маринуете мясо? Час, два, ночь? Производители маринаторов обещают уложиться в несколько минут!

В специальный контейнер помещаются продукты, после чего из него откачивается воздух. По заверениям производителей, это ускоряет процесс обработки мяса в разы. Устройство вращается, перемешивая содержимое, а по окончании программы останавливается автоматически.

Просто, удобно, современно. Чем не подарок на Восьмое марта? Тем более мужчины и сами будут заинтересованы в приобретении новинки. Тестировать-то блюдо их обязательно позовут…

8. Кипятильник с Wi-Fi

Слышали ли вы что-нибудь о технологии приготовления sous vide, что в переводе с французского языка означает «под вакуумом»? Нет? А между тем это самое модное нынче кулинарное течение.

Смысл в том, что пища готовится в специальных пакетах при поддержании постоянной температуры кипения воды. Для приверженцев революционного подхода были созданы особые приборы — погружные термостаты. По сути, те же кипятильники, только очень продвинутые. Устройства снабжены блоками беспроводной связи, позволяющими контролировать процесс готовки по Bluetooth или через Wi-Fi.

Как работает? На телефон закачивается бесплатное приложение с рецептами, выбираются нужные параметры: время, температура и прочее. Продукты и специи закладываются в полиэтиленовый пакет и опускаются в ёмкость с водой. Туда же погружается термостат. Устройство работает в автономном режиме, посылая сигналы об этапах процесса приготовления на смартфон хозяйки. Стоимость гаджета — около 200 долларов. А что вы хотели? Высокая кухня!

9. Ручной тостер

Иногда хочется порадовать домочадцев хрустящими хлебцами. Но не скучными и обычными, а оригинальными. С рисунками, повторяющими узоры тарелок, например.

Ручные тостеры, позволяющие реализовать задумку, есть в коллекции дизайнеров студии Minale-Maeda. Вообще-то, они делают мебель, но однажды решили удивить общественность, выпустив серию необычных кухонных приспособлений. В частности, ручной тостер, выжигающий прямо на хлебцах цветочные орнаменты.

Оригинальные экземпляры найти трудно. А вот аналоги в интернет-магазинах попадаются. Нужно только хорошенько поискать.

10. Штампы для печенья

Вот уж где можно развернуться, верно? Штампов для печенья продаётся огромное множество на любой вкус. Оригинальные надписи и изображения, различные виды материала — предложений море! А главное, что любая заготовка, проштампованная с помощью необычного приспособления, приобретает особый вид, как будто печенье изготовили в модной кондитерской. Попробуйте!

Отсчёт времени до главного женского праздника пошёл! Время вдохновляться предложенными идеями. Выбирайте подарки по душе и отправляйте представителей сильной половины человечества на поиски желанного объекта, чтобы 8 марта вдоволь поэкспериментировать с новыми кухонными приспособлениями. Удачных праздников!