Это просто бомба: необычные рецепты блинов на Масленицу
4 изумительных рецепта для любителей блинов. Сладкие, соленые и для лакомок на время масленичной недели и не только! Сохраняйте себе и радуйте домашних.
Креп-сюзетт
Знаменитая французская классика. Тонкие сдобные блинчики, политые апельсиново-карамельным соусом. Рецепт простой, единственное, что долго, нужно настаивать тесто, чтоб мука разбухла. Тонкие жирные блинчики вкусны в теплом и особенно в горячем виде. Холодные они застывают и уплотняются из-за большого количества желтков и сливочного масла.
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Состав:
- Мука 200 г
- Сахар 110 г
- Яйца 2 шт.
- Яичные желтки 2 шт.
- Молоко 500 мл
- Апельсин 2 шт.
- Лимон 1 шт.
- Масло сливочное 50 г + еще примерно 30-40 г для жарки и смазывания
- Щепотка соли
Готовим!
1. Муку просеиваем в миску, туда же отправляем соль, 50 г сахара, два яйца и желтки. Растопить 50 г сливочного масла и слегка его остудить. При работающем миксере вливаем в тесто молоко и готовим однородное тесто без комочков. Туда же вливаем масло и еще перемешиваем. Если используете алкоголь, добавьте в тесто 3 ст.л. апельсинового ликера или 1 ст.л. коньяка. Добавляем в тесто цедру 1 апельсина, накрываем миску полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 1 час.
2. Нагреваем блинную сковороду с толстым дном и смазываем ее сливочным маслом. Я наколола большой кусок масла на вилку и смазывала им и сковороду, и готовые блины, очень удобно.
3. Поджарить тонкие блинчики, каждый раз смазывая сковороду маслом. Готовые блинчики перекладывать на тарелку стопкой, смазывая маслом.
4. Для апельсинового соуса выжать сок из апельсинов и лимона и снять цедру в виде полосок со второго апельсина.
6. В сотейник всыпать 60 г сахара и на небольшом огне, не перемешивая, довести его до состояния светлой карамели. Сахар должен расплавиться и слегка покоричневеть.
Будьте внимательны и не пережгите сахар: как только цвет станет светло-коричневым, вливайте цитрусовый сок с цедрой в сотейник. На маленьком огне соус будет вариться минут 15-20. Сначала карамель прилипнет ко дну, а потом растает, смешается с соком - и получится густой сироп. Если будете использовать алкоголь, добавьте ложку ликера или коньяка в соус в конце варки.
7. Блинчики сворачивать треугольником и обжаривать на сковороде до румяности. Можно не заморачиваться и просто подогреть в микроволновке.
8. Полить блинчики соусом и подавать горячими.
Блинчики с заварным кремом и грушами
Сладкие и сдобные яичные блины хороши со свежим заварным кремом и дольками карамельных груш.
Очень удачное тесто, блинчики получаются тоненькими, нежными, но упругими и не рвутся благодаря большому количеству яиц.
Они сладкие, жирные и вкусные сами по себе. Но домашний заварной крем делает их просто шедевральным десертом, увенчанным дольками сочных груш в густой карамели. Десерт можно приготовить заранее и просто разогреть перед подачей: в холодном виде эти блинчики не очень хороши, слишком жирные.
Состав:
- Мука 200 г + 1 ст.л.
- Яйца 6 шт.
- Яичный желток 2 шт.
- Молоко 700 мл
- Сахар 180 г
- Масло сливочное 70 г + для жарки
- Груши 2 шт.
- Ванильный экстракт 1 ч.л.
- Лимонная цедра 1 ч.л.
Готовим!
1. Слегка подогреть 500 мл молока и разболтать в нем 6 яиц. Муку просеять в миску, добавить 80 г сахара и влить тонкой струйкой, помешивая молочно-яичную смесь. Удобно готовить такое тесто в стационарном миксере.
2. Растопить 70 г сливочного масла и влить его в тесто, не переставая мешать. Добавить натертую лимонную цедру. Должно получиться гладкое тесто. Накрыть его полотенцем и оставить на один час.
3. Нагреть блинную сковороду или просто подходящую сковороду с толстым дном и поджарить тонкие блины на сливочном масле. Готовые блины складывать на тарелку стопкой и сохранять теплыми до подачи.
4. Для соуса взболтать венчиком в небольшой кастрюльке яичные желтки с 4 ст.л. сахара, 1 ст.л. муки и ванильным экстрактом. Влить 200 мл молока и перемешать. Поставить кастрюльку на небольшой огонь и, постоянно помешивая, варить до загустения на среднем огне. Снять крем с огня и немного остудить.
5. Груши порезать дольками, семена удалить. Насыпать на антипригарную сковороду 3 ст.л. сахара и растопить его. Когда сахар полностью расплавится и покоричневеет, положить в получившуюся карамель дольки груши и готовить на небольшом огне 5 минут, один раз перевернув.
6. Блины сложить пополам и еще раз пополам, уголком на тарелке, наполнить заварным кремом. Положить на блины дольки груш в карамели и немедленно подавать.
Блинчики с грибами
Обыкновенные блинчики с самой простой начинкой — обжаренными с луком грибами — можно превратить в весьма декоративную горячую закуску, которая украсит праздничный стол или внесет разнообразие в будничное меню.
А всего-то нужно завязать блинчики в виде симпатичных мешочков, используя в качестве «веревок» бланшированные перья зеленого лука. Можно и просто сколоть блинчики зубочистками или связать кулинарным шпагатом, но все-таки луковые завязочки выглядят гораздо красивей, да и съедобные к тому же.
Блины для этого блюда пресные (не сладкие) и без добавления масла, самые простые, на молоке. Они нежные и нейтральные на вкус, идеально подходящие к любым несладким начинкам, так что берите рецепт на вооружение — блины по нему точно не будут «комом».
В начинке самые доступные грибы - шампиньоны. Можно, конечно, использовать и вешенки, и любые лесные грибы, хоть свежие, хоть замороженные, даже и сушеные подойдут вполне, просто потушить их нужно будет подольше.
Состав:
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- Мука 125 г
- Молоко 250 мл
- Яйцо 2 шт.
- Шампиньоны 600 г
- Лук 2 шт.
- Сметана 150 мл
- Масло растительное или топленое для жарки
- Лук зеленый — 1 пучок
- Тмин 14 ч.л.
- Перец черный
- Соль
Готовим!
1. Для теста просеять муку в миску. Добавить щепотку соли и вбить яйца. Включить миксер и перемешать тесто на средней скорости. Тонкой струйкой влить молоко и перемешать тесто до однородности.
2. Можно жарить блины сразу, но я предпочитаю дать тесту постоять минут 20-30, чтоб мука разбухла — тогда блинчики получаются прочнее и мягче.
3. Сковороду хорошо прогреть, смазать тонким слоем растительного масла с помощью кисточки или кусочком топленого масла, наколотого на вилку. Вылить половник теста и жарить на среднем огне по минуте с каждой стороны. Готовые блинчики складывать стопкой на тарелку и накрывать крышкой. Так поджарить все блинчики, получится штук 8 больших блинчиков.
4.Для начинки мелко порубить грибы и лук. Нагреть сковороду без масла и положить в нее грибы. На среднем огне готовить грибы, помешивая, пока не выпарится вся жидкость. Тогда налить в сковороду ложку масла и добавить рубленый лук. Жарить, помешивая, до румяности. Влить 100 мл воды и потушить, пока вся вода не выпарится. Снять с огня и приправить солью, перцем и молотым тмином.
5. Отделить у лука 8 самых длинных перышек и опустить их на минуту в кипяток. На каждый блинчик класть начинку, собирать края блинчика в виде мешочка и завязывать зеленым луком. Поставить блинные мешочки в форму, смазанную маслом, и равномерно полить блины сметаной. Запекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут, до румяности. Подавать блины горячими, посыпав зеленью.
Шоколадные блинчики
Что может быть прекраснее блинчиков? Только шоколадные блинчики, обильно политые шоколадным же ганашем. Это просто царский десерт, и возни все-таки поменьше, чем с серьезным шоколадным тортом.
Обязательно оставьте тесто расстояться: мука разбухнет, и блинчики получатся очень нежными. Тесто с какао-порошком быстро подгорает, поэтому не уходите далеко от сковородки — жарятся эти блинчики очень быстро.
Соус для блинов можно сделать и пожиже, уменьшив количество шоколада. Я всегда использую горький черный шоколад с содержанием не менее чем 70% какао.
Состав:
- Мука 250 г
- Яйца 3 шт.
- Молоко 500 мл
- Какао-порошок 20 г
- Сахар 40 г
- Масло сливочное 20 г + для жарки
- Сливки 200 мл
- Шоколад черный 150 г
Готовим!
1. Просеять в миску муку с какао-порошком. Вбить яйца в муку и влить молоко, постоянно помешивая. Растопить 20 г сливочного масла и влить в тесто.
2. Накрыть миску с тестом полотенцем и оставить на 2 часа при комнатной температуре для расстойки.
3. На сливочном масле поджарить блинчики, готовые складывать стопкой.
4. Для соуса наломать шоколад, сложить в миску и залить кипящими сливками. Оставить на пару минут и смешать до однородности. Блины подавать с соусом.
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