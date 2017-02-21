Это просто бомба: необычные рецепты блинов на Масленицу

4 изумительных рецепта для любителей блинов. Сладкие, соленые и для лакомок на время масленичной недели и не только! Сохраняйте себе и радуйте домашних.

Креп-сюзетт

Знаменитая французская классика. Тонкие сдобные блинчики, политые апельсиново-карамельным соусом. Рецепт простой, единственное, что долго, нужно настаивать тесто, чтоб мука разбухла. Тонкие жирные блинчики вкусны в теплом и особенно в горячем виде. Холодные они застывают и уплотняются из-за большого количества желтков и сливочного масла.

Состав:

Мука 200 г

Сахар 110 г

Яйца 2 шт.

Яичные желтки 2 шт.

Молоко 500 мл

Апельсин 2 шт.

Лимон 1 шт.

Масло сливочное 50 г + еще примерно 30-40 г для жарки и смазывания

Щепотка соли

Готовим!

1. Муку просеиваем в миску, туда же отправляем соль, 50 г сахара, два яйца и желтки. Растопить 50 г сливочного масла и слегка его остудить. При работающем миксере вливаем в тесто молоко и готовим однородное тесто без комочков. Туда же вливаем масло и еще перемешиваем. Если используете алкоголь, добавьте в тесто 3 ст.л. апельсинового ликера или 1 ст.л. коньяка. Добавляем в тесто цедру 1 апельсина, накрываем миску полотенцем и оставляем при комнатной температуре на 1 час.

2. Нагреваем блинную сковороду с толстым дном и смазываем ее сливочным маслом. Я наколола большой кусок масла на вилку и смазывала им и сковороду, и готовые блины, очень удобно.

3. Поджарить тонкие блинчики, каждый раз смазывая сковороду маслом. Готовые блинчики перекладывать на тарелку стопкой, смазывая маслом.

4. Для апельсинового соуса выжать сок из апельсинов и лимона и снять цедру в виде полосок со второго апельсина.

6. В сотейник всыпать 60 г сахара и на небольшом огне, не перемешивая, довести его до состояния светлой карамели. Сахар должен расплавиться и слегка покоричневеть.

Будьте внимательны и не пережгите сахар: как только цвет станет светло-коричневым, вливайте цитрусовый сок с цедрой в сотейник. На маленьком огне соус будет вариться минут 15-20. Сначала карамель прилипнет ко дну, а потом растает, смешается с соком - и получится густой сироп. Если будете использовать алкоголь, добавьте ложку ликера или коньяка в соус в конце варки.

7. Блинчики сворачивать треугольником и обжаривать на сковороде до румяности. Можно не заморачиваться и просто подогреть в микроволновке.

8. Полить блинчики соусом и подавать горячими.

Блинчики с заварным кремом и грушами

Сладкие и сдобные яичные блины хороши со свежим заварным кремом и дольками карамельных груш.

Очень удачное тесто, блинчики получаются тоненькими, нежными, но упругими и не рвутся благодаря большому количеству яиц.

Они сладкие, жирные и вкусные сами по себе. Но домашний заварной крем делает их просто шедевральным десертом, увенчанным дольками сочных груш в густой карамели. Десерт можно приготовить заранее и просто разогреть перед подачей: в холодном виде эти блинчики не очень хороши, слишком жирные.

Состав:

Мука 200 г + 1 ст.л.

Яйца 6 шт.

Яичный желток 2 шт.

Молоко 700 мл

Сахар 180 г

Масло сливочное 70 г + для жарки

Груши 2 шт.

Ванильный экстракт 1 ч.л.

Лимонная цедра 1 ч.л.

Готовим!

1. Слегка подогреть 500 мл молока и разболтать в нем 6 яиц. Муку просеять в миску, добавить 80 г сахара и влить тонкой струйкой, помешивая молочно-яичную смесь. Удобно готовить такое тесто в стационарном миксере.

2. Растопить 70 г сливочного масла и влить его в тесто, не переставая мешать. Добавить натертую лимонную цедру. Должно получиться гладкое тесто. Накрыть его полотенцем и оставить на один час.

3. Нагреть блинную сковороду или просто подходящую сковороду с толстым дном и поджарить тонкие блины на сливочном масле. Готовые блины складывать на тарелку стопкой и сохранять теплыми до подачи.

4. Для соуса взболтать венчиком в небольшой кастрюльке яичные желтки с 4 ст.л. сахара, 1 ст.л. муки и ванильным экстрактом. Влить 200 мл молока и перемешать. Поставить кастрюльку на небольшой огонь и, постоянно помешивая, варить до загустения на среднем огне. Снять крем с огня и немного остудить.

5. Груши порезать дольками, семена удалить. Насыпать на антипригарную сковороду 3 ст.л. сахара и растопить его. Когда сахар полностью расплавится и покоричневеет, положить в получившуюся карамель дольки груши и готовить на небольшом огне 5 минут, один раз перевернув.

6. Блины сложить пополам и еще раз пополам, уголком на тарелке, наполнить заварным кремом. Положить на блины дольки груш в карамели и немедленно подавать.

Блинчики с грибами

Обыкновенные блинчики с самой простой начинкой — обжаренными с луком грибами — можно превратить в весьма декоративную горячую закуску, которая украсит праздничный стол или внесет разнообразие в будничное меню.

А всего-то нужно завязать блинчики в виде симпатичных мешочков, используя в качестве «веревок» бланшированные перья зеленого лука. Можно и просто сколоть блинчики зубочистками или связать кулинарным шпагатом, но все-таки луковые завязочки выглядят гораздо красивей, да и съедобные к тому же.

Блины для этого блюда пресные (не сладкие) и без добавления масла, самые простые, на молоке. Они нежные и нейтральные на вкус, идеально подходящие к любым несладким начинкам, так что берите рецепт на вооружение — блины по нему точно не будут «комом».

В начинке самые доступные грибы - шампиньоны. Можно, конечно, использовать и вешенки, и любые лесные грибы, хоть свежие, хоть замороженные, даже и сушеные подойдут вполне, просто потушить их нужно будет подольше.

Состав:

Мука 125 г

Молоко 250 мл

Яйцо 2 шт.

Шампиньоны 600 г

Лук 2 шт.

Сметана 150 мл

Масло растительное или топленое для жарки

Лук зеленый — 1 пучок

Тмин 14 ч.л.

Перец черный

Соль

Готовим!

1. Для теста просеять муку в миску. Добавить щепотку соли и вбить яйца. Включить миксер и перемешать тесто на средней скорости. Тонкой струйкой влить молоко и перемешать тесто до однородности.

2. Можно жарить блины сразу, но я предпочитаю дать тесту постоять минут 20-30, чтоб мука разбухла — тогда блинчики получаются прочнее и мягче.

3. Сковороду хорошо прогреть, смазать тонким слоем растительного масла с помощью кисточки или кусочком топленого масла, наколотого на вилку. Вылить половник теста и жарить на среднем огне по минуте с каждой стороны. Готовые блинчики складывать стопкой на тарелку и накрывать крышкой. Так поджарить все блинчики, получится штук 8 больших блинчиков.

4.Для начинки мелко порубить грибы и лук. Нагреть сковороду без масла и положить в нее грибы. На среднем огне готовить грибы, помешивая, пока не выпарится вся жидкость. Тогда налить в сковороду ложку масла и добавить рубленый лук. Жарить, помешивая, до румяности. Влить 100 мл воды и потушить, пока вся вода не выпарится. Снять с огня и приправить солью, перцем и молотым тмином.

5. Отделить у лука 8 самых длинных перышек и опустить их на минуту в кипяток. На каждый блинчик класть начинку, собирать края блинчика в виде мешочка и завязывать зеленым луком. Поставить блинные мешочки в форму, смазанную маслом, и равномерно полить блины сметаной. Запекать в заранее разогретой до 180 градусов духовке 12-15 минут, до румяности. Подавать блины горячими, посыпав зеленью.

Шоколадные блинчики

Что может быть прекраснее блинчиков? Только шоколадные блинчики, обильно политые шоколадным же ганашем. Это просто царский десерт, и возни все-таки поменьше, чем с серьезным шоколадным тортом.

Обязательно оставьте тесто расстояться: мука разбухнет, и блинчики получатся очень нежными. Тесто с какао-порошком быстро подгорает, поэтому не уходите далеко от сковородки — жарятся эти блинчики очень быстро.

Соус для блинов можно сделать и пожиже, уменьшив количество шоколада. Я всегда использую горький черный шоколад с содержанием не менее чем 70% какао.

Состав:

Мука 250 г

Яйца 3 шт.

Молоко 500 мл

Какао-порошок 20 г

Сахар 40 г

Масло сливочное 20 г + для жарки

Сливки 200 мл

Шоколад черный 150 г

Готовим!

1. Просеять в миску муку с какао-порошком. Вбить яйца в муку и влить молоко, постоянно помешивая. Растопить 20 г сливочного масла и влить в тесто.

2. Накрыть миску с тестом полотенцем и оставить на 2 часа при комнатной температуре для расстойки.

3. На сливочном масле поджарить блинчики, готовые складывать стопкой.

4. Для соуса наломать шоколад, сложить в миску и залить кипящими сливками. Оставить на пару минут и смешать до однородности. Блины подавать с соусом.