12 самых забавных мужских привычек

Наверняка ты не раз слышала такое выражение: «Мужчина — это большой ребенок!» А может, даже пользовалась им по случаю?

Даже самые суровые мачо иногда бывают удивительно забавными и непосредственными. Давай вспомним самые смешные мужские привычки.

Но сначала отдадим дань уважения серьезным физическим и психическим различиям между полами, без которых мы не были бы так интересны друг другу.

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Мы очень-очень разные

Итак, несколько фундаментальных отличий мужчины от женщины:

— Мужчина видит мир структурировано. И если сталкивается с бардаком (в мыслях, делах, отношениях, мнениях), то не может успокоиться, пока не расставит все по своим местам (согласно собственному представлению, конечно).

При этом его не особо беспокоит собственное место в этом мире. Мужчина уверен, что уж он-то находится у руля.

— Мужчина силен, но не особо вынослив. Помнишь выражение «Только рожая, женщина может хоть приблизительно понять те муки, что испытывает мужчина с температурой 37,2»?

— Мужчина реже становится жертвой ожирения. Всего 11% от его веса приходится на жировую ткань.

— Мужчине легче и привести себя в форму посредством спортивной нагрузки, нежели женщине. А все потому, что его организм способен сжигать больше калорий за время тренировки. Ну и где справедливость?

— Мужчина умеет строить планы и ориентироваться в пространстве. Потому что полушария его мозга четко функционально разделены и не претендуют на «чужую» работу: одна половина отвечает за логическое мышление, другая — за образное.

Топ-12 их забавных привычек

Мужчины любят:

1. Посмеяться над всем, что видят. Особенно если находятся в приятной компании единомышленников. Найдя общий язык, вместе они могут хохотать долго и с наслаждением. А это заразительно! Смейся над его шутками, и вы станете еще ближе.

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2. Минимализм. В среднем в ванной комнате мужчины, если он не метросексуал, находятся семь основных предметов гигиены: зубная щетка и паста, бритва, крем для бритья, лосьон после него, полотенце и мыло. Для женщин это до обидного мало.

И увы, так не только в ванной. В обстановке жилища представители сильного пола тоже предпочитают самую суть: удобный диван, самая современная техника и все, что нужно для комфорта, без всех этих милых вазочек и занавесочек.

3. Тянуть до последнего. Только когда холодильник начинает пугать мужчину своей девственной пустотой, он отваживается на поход в магазин.

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Попроси его заходить за продуктами каждый вечер после работы, и на второй же день мужчина взбунтуется! Его тактика — пришел, увидел, закупил надолго, побросав в тележку все, что хочется, не задумываясь о цене.

4. Мокрыми выйти из душа и прилечь на «женскую» половину кровати. Эта привычка возмущает всех женщин без исключения — им же теперь спать на мокром… Но мужчины об этом просто не задумываются.

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5. Поворчать. В ответ на некоторые наши просьбы или предложения. Потом, конечно, они все равно это сделают или придут к такому же выводу. Но сначала им нужно выпустить пар.

6. Держать эмоции в узде. Несмотря на то, что мужчины — очень эмоциональные существа, на них по-прежнему давят социальные нормы, поэтому они не выражают эмоции даже с близкими друзьями. Мужчина может нахмуриться и отправиться… в автосалон — за новой машиной или в бар — за новой девушкой.

7. Громко чихать. Да так, что все тело трясется. Это порой шокирует окружающих, да и вроде давно привычных домашних заставляет вздрогнуть.

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8. Есть все с хлебом. И макароны, и пельмени. А напоследок обязательно оставить кусочек про запас. У них же есть фора в сжигании калорий и наборе веса, помнишь?

9. Забаррикадироваться в туалете с книгой, телефоном, ноутбуком. В этом нестандартном месте мужчины могут проводить производственные совещания, бороздить просторы Интернета в поисках свежих политических новостей, ругаться на Facebook и даже спать.

10. Прилипнуть взглядом к экрану телевизора, едва переступив порог дома. И никто не заставит его в этот момент раздеться и удобно устроиться на диване.

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11. Искать самые неожиданные места для уединенного разговора по телефону. Мужской слух в 2, 3 раза хуже женского, поэтому им нужна обстановка поспокойнее для того, чтобы хорошо слышать собеседника. Но такая привычка чаще всего выглядит подозрительно. Мы не всегда уверены, общаются ли они именно со своими шефами.

12. Публично переживать по поводу своего веса. Например, встав из-за стола, громко начать причитать: «Как же в меня столько вмещается! Добром это не кончится!»

При этом мужчины — страшные сладкоежки и позволяют себе любимый десерт даже на ночь!

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Какими бы ни были их привычки, пока у нас есть силы улыбнуться этим забавным особенностям, они, несомненно, украшают нашу совместную жизнь, делают ее живой, веселой и необыкновенной.

А что мы забыли добавить в этот список, как ты считаешь?