Зачем ему я, если давно не любит?

После 19 лет жизни муж наконец то решил уйти. Но решил это так, чтоб я сама его попросила. Объясню ситуацию: поженились молодыми, мне 17, ему 20. Родила сына, и началось хождение по мукам. Он начал гулять. Разошлись, год не жили, даже суд о разводе был. Вернулся. Ничего не изменилось. Начал просить у меня второго ребенка (дочу). Я сомневалась долго, были с его стороны упреки, что не люблю его, потому и не рожаю. Согласилась и забеременела. Вот тогда и пожалела. Он исчез из моей жизни, живя со мной. Гулял в наглую, я не видела его месяцами, хотя иногда приходил ночевать домой. Потом родила, утихомирился. Но не надолго. Ребенку пошел второй год, он завел вторую семью. Я сильно похудела от переживаний, он даже не заметил. Молчала долго, пока не узнала, кто она, и не выставила его с вещами на выход. Он думал с месяц и вернулся ко мне. А потом еще хуже... Постоянно твердил, что ему на меня пофиг. Спрашивала, а зачем тогда живешь со мной? Отмалчивался. Ну так и шли годы и его Маши, Тани, Мани. С годами утихомирился, но говорил и показывал мне постоянно, что не любит, намеками говорил, что скоро уйдет. Я успокоилась и научилась не принимать его слова в серьез, говорила, если не любишь, уйди, я не держу. Ну, вот, видимо и пришел тот день, когда он решился уйти. Но сам мараться не захотел, решил все на меня свалить ,чтоб я его сама выгнала. Пришел, сказал, что у него есть место, где он счастлив. Потом сказал, что это пьяный бред. Короче, давай жить, как соседи: ты на своей стороне, я на своей. Вот так и протянули два месяца, и я его выгнала. Он ушел и теперь хочет со мной встречаться. Зачем ему это, если давно не любит, о чем сказал еще до рождения дочери? Не могу я понять человека. Понимаю, что мне одной тяжело будет, хотя я всегда и была без него. Семьи-то у нас не было, по сути, видимость. Остается только восстановить решение суда о разводе и штамп поставить в паспорте. Иногда все-таки тянет к нему, но гоню эти мысли прочь. Умерла, так умерла.

Алина,

Иркутск, 35 лет

03.02.17

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