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Зачем ему я, если давно не любит?


После 19 лет жизни муж наконец то решил уйти. Но решил это так, чтоб я сама его попросила. Объясню ситуацию: поженились молодыми, мне 17, ему 20. Родила сына, и началось хождение по мукам. Он начал гулять. Разошлись, год не жили, даже суд о разводе был. Вернулся. Ничего не изменилось. Начал просить у меня второго ребенка (дочу). Я сомневалась долго, были с его стороны упреки, что не люблю его, потому и не рожаю. Согласилась и забеременела. Вот тогда и пожалела. Он исчез из моей жизни, живя со мной. Гулял в наглую, я не видела его месяцами, хотя иногда приходил ночевать домой. Потом родила, утихомирился. Но не надолго. Ребенку пошел второй год, он завел вторую семью. Я сильно похудела от переживаний, он даже не заметил. Молчала долго, пока не узнала, кто она, и не выставила его с вещами на выход. Он думал с месяц и вернулся ко мне. А потом еще хуже... Постоянно твердил, что ему на меня пофиг. Спрашивала, а зачем тогда живешь со мной? Отмалчивался. Ну так и шли годы и его Маши, Тани, Мани. С годами утихомирился, но говорил и показывал мне постоянно, что не любит, намеками говорил, что скоро уйдет. Я успокоилась и научилась не принимать его слова в серьез, говорила, если не любишь, уйди, я не держу. Ну, вот, видимо и пришел тот день, когда он решился уйти. Но сам мараться не захотел, решил все на меня свалить ,чтоб я его сама выгнала. Пришел, сказал, что у него есть место, где он счастлив. Потом сказал, что это пьяный бред. Короче, давай жить, как соседи: ты на своей стороне, я на своей. Вот так и протянули два месяца, и я его выгнала. Он ушел и теперь хочет со мной встречаться. Зачем ему это, если давно не любит, о чем сказал еще до рождения дочери? Не могу я понять человека. Понимаю, что мне одной тяжело будет, хотя я всегда и была без него. Семьи-то у нас не было, по сути, видимость. Остается только восстановить решение суда о разводе и штамп поставить в паспорте. Иногда все-таки тянет к нему, но гоню эти мысли прочь. Умерла, так умерла.
Алина,
Иркутск, 35 лет
03.02.17
Зачем ему я, если давно не любит?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Алина, по-моему, тут главное – чтобы тебе надоело самой играться в это до того, как станет совсем поздно что-то в жизни менять. Ты вышла замуж в 17, сейчас тебе 35, то есть, ровно половину жизни ты занимаешься тем, что играешь драму. У тебя – роль страдалицы-жены, которую не ценит плохой муж. У мужа – роль аморального типа, живущего двойной жизнью, и не оставляющего в покое благодетельную страдалицу-жену. Что ж, это уже привычка. Если бы тебе действительно было плохо от всего этого, и если бы действительно ты хотела для себя лучшей жизни, то давно бы развелась не только по бумажке, а в буквальном смысле. Выгнала бы никчемного мужа из дома и вымела бы все его следы из своей жизни, и уже бы успела найти нового супруга себе, даже при наличии двух детей. Но проблема в том, что ты не хочешь ничего менять. Ты даже выгонять его не хотела сейчас – просто «психанула», о чем теперь жалеешь. Мол, дала фору мужу, вместо того, чтобы дождаться, пока ему самому такое надоест. Я ж говорю – игра. У вас даже очки за нее начисляются. Так что, продолжай. Нравится – играйся. Советую лишь подумать о том, что тебе уже 35, и жизнь не резиновая. А подобные сценарии драмы хороши только для телесериалов. Зачем они разумной взрослой женщине – это вопрос к психотерапевту.

  • Сергей

    Алина, честно говоря, я не думаю, что в твоей жизни что-то изменится. Вы с мужем привыкли к игре, от которой, на самом деле, оба получаете удовольствие. Ты сначала испытываешь сильные отрицательные эмоции, когда муж уходит, или ты его выгоняешь, а потом приятные, кода он возвращается. Ведь это означает, что ты лучше, чем та, другая. Тут и самооценка сразу поднимается и чувство «власти» над мужем возникает, ведь чтобы вернуться он должен тебя уговаривать, то есть унижаться. Затем наступает «плато» отношений, с неизбежной скукой, после чего новый взрыв эмоций. У мужа все тоже самое. Ему также нравится происходящее. Ведь жена есть, место жительства есть, дети есть. То есть глобальный гештальт завершен. А в остальном полное раздолье. Как только заскучал с женой, сразу поскандалил дома, пообзывал благоверную, нашел подружку, ушел хлопнув дверью, и можно отдыхать в свое удовольствие. Как подружка надоела, посыпал голову пеплом, и пошел обратно к жене. Примет обязательно. Куда она денется? Самое интересное, что ни ты, ни твой муж не хотите прекратить все это и поискать себе других партнеров. Нет, муж находит регулярно, но это не партнерши, а временные «фигурки», требующиеся для игры. И поскольку в подобном режиме вы живете уже почти 20 лет, я не думаю, что что-то сильно изменится. Уверен, что и в этот раз все произойдет по накатанной схеме. Собственно, муж уже начал подготовку к возвращению, когда предложил встречаться. Полагаю, выждав положенное время, и сделав лицо «кирпичом», ты милостиво согласишься на встречу. Потом еще одну. Затем мужик вернется домой, и этот цикл завершится, после чего все застынет в шатком равновесии ожидая начала следующего раунда. И так будет до тех пор, пока у вас будут силы играть. Что потом? Скорее всего, через какое-то время твой благоверный окончательно «отбегает», и осядет дома полным «сувениром». Это когда только усы стоят. Ты же получишь закономерный приз в виде возможности издеваться над ним, ругать, угрожать выгнать из дома и вообще ощутишь всю полноту власти. Зачем такая жизнь – лично я не знаю. Но ведь все люди разные, каждый волен получать удовольствие по-своему, и потому кто я такой, чтобы мешать людям развлекаться?

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Обсуждение 12  

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  • Лада
    Куда-то мой отзыв делся, прям интересно...
    		 03.02.17 08:18
         
    0
         
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  • Джей
    Людей портит квартирный вопрос (с) не очень поняла, что конкретно изменилось после предложения мужа жить как соседи. Вы же так с ним живете уже двадцать лет - как соседи. Сделайте встречное предложение - пусть живет как квартиросъемщик. Хватит детями платить, пусть платит деньгами.
    		 03.02.17 08:10
         
    0
         
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  • Нетуника
    По-моему всех все устраивает и даже нравится. Ну вот был бы обычный хороший мужчина: проснулись-на работу-домой-в выходные в кино-на 8 марта цветы и к маме ))) ну скукотииииища же... прямая дорога к разводу )) А тут и драма, и ревность, и борьба, и горечь расставания, и радость примирения...ну ЗАЧЕЕЕЕМ от этого отказываться???
    		03.02.17 07:27
         
    0
         
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  • Юликон
    А в чем вопрос то, у Вас же все взаимно- гармонично. Вам нравиться скандалить и жить в грязи, он Вам эту грязь и объект для скандалов обеспечивает. Кроме Вас такой кусок гуано больше никому не нужен, поэтому он надолго нигде не задерживается и Ваши скандалы повышают его самооценку. Будете жить долго и счастливо, состаритесь вместе скандаля до последнего дня.
    		 03.02.17 06:09
         
    3
         
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  • rerfhfxf
    Я читала, и мне не верилось. что вы моя ровесница. Думала, ну может, в возрасте автора какая-то ошибка? Обычно женщины куда старше нас с вами бывают такими терпилами, воспитывались в другое время. Вы мне с вашим мужем напомнили двух детей, жмущимися друг к другу в каких то своих страхах. Советы давать не хочется, женщина, 20 лет живущая в такой атмосфере, вряд ли их услышит и захочет применить. Жаль мне вас, зряшно живете фальшивыми, искусственно подогреваемыми страданиями. Тут только специалист вам бы мог помочь.
    		 03.02.17 05:32
         
    0
         
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  • ethernity
    Зачем Вы ему - тут всё просто, чувство собственности. А вот зачем он Вам?
    		 03.02.17 05:00
         
    0
         
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  • Ника
    Что-то я не поняла вопроса.Вам действительно интересно, зачем он хочет с вами встречаться, если давно не любит? Вы это серьезно? А не все ли равно? Хотя, думаю, я вас поняла. Вы просто хотите выговориться. Здесь вас никто не знает и можно излить душу. Я вам подиграю. Мужчины, как и женщины, расставаясь с человеком, с которым долгое (или даже недолгое) время были вместе, могут испытывать чувство потери, даже ревновать бывших возлюбленных/супругов. Очень многие мужья действительно после развода хотят через некоторое время возобновить сексуальную связь с бывшими женами. Вы - тоже не исключение. Мой первый муж загулял и бросил меня, когда мне был 21 год. Через пару месяцев начал таскаться ко мне с тортиками и орхидейками. К тому времени у меня уже был папик. Еще через месяц мой бывший был убит при невыясненных обстоятельствах. Кто его убил? Не знаю. Да мне и все равно.
    		 03.02.17 01:20
         
    0
         
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  • Zavoronok
    Сначала посоветую к венерологу, не то мало ли какую дрянь он от своих баб притащить может, и использовать презервативы впредь. Раз ты столько лет такое терпишь, значит, нравится, ну и играйся дальше. Лично мне было бы противно не то что спать с ним, а даже дотронуться, но у каждого свои границы брезгливости.
    		 03.02.17 00:30
         
    4
         
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  • Ядвига
    Надо же ! какие есть женщины не брезгливые.( Он живет с вами и еще кучкой дамс ... Не все микробы еще собрали? Я думаю, что вы не одинокая с таким количеством всякой живности в организме....Бррррррр....
    		 03.02.17 00:25
         
    1
         
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  • жужа@
    Алина, а ты мазохистка -:)) Муж наконец то нашёл бабу с квартирой, куда она его готова прописать?
    		 03.02.17 00:10
         
    1
         
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  • Julko
    Делать что ли нечего? Так над собой и жизнью своей единственной издеваться. Мазохизм какой-то.
    		03.02.17 00:09
         
    4
         
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