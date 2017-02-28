Я – ролевик, а любимый меня не понимает

Алена

Яна, расстаться вам придется. Просто потому, что он любит тебя такой, какой ты должна быть в его представлениях, а не такой, какая ты на самом деле. И ты тоже любишь его не таким, как он есть, а таким, какого ты себе нарисовала в собственном воображении. Он не хочет тебя такую – увлеченную ролевыми играми, активную, спортивную, легкую на подъем. Он видит в этом «подростковую дурь». И если бы ты была не ролевиком, а спортсменкой или увлекалась бы, например, скалолазанием или сплавом по рекам, или всерьез любила бы туристические походы со сложными маршрутами, он бы точно также сказал тебе, что пора взрослеть и сажать свою попу дома (и наедать ее быстрее, чтобы к стулу лучше тянула и вставать тяжелее было). Он не любит тебя такой. Ему нужна баба, которая сидит дома. Да, что-то его в тебе зацепила. Но парадоксом может стать то, что его зацепила в тебе именно эта твоя легкость и правильность, твоя энергия и жизненная сила. А посади тебя в четырех стенах, и ты обабишься, после чего он сам же тебе с чистой совестью скажет: «Я полюбил тебя не такую, какой ты стала». И пойдет искать другую живую и энергичную лань. А ты с заброшенным хобби, толстой попой и парой детей подмышкой останешься одна. И без дела, которое окрыляло, и без мужчины, который оценил бы твою жертву. Лично я считаю, что хобби твое классное и дает тебе определенную цель в жизни. И, по хорошему, тебе нужен партнер, который бы разделял с тобой этот энтузиазм. Глупо искать мужа «не из свои» только из принципа. Потому что человек со стороны, особенно мужчина, в 99% случаев не захочет, чтобы ты занималась этим дальше, и сочтет это «дурью». Посмотри, много ли актрис были замужем за людьми не из своей профессии? Актеры-мужчины – да. А актрисы? Потому что, сколько бы не говорили мы о равенстве полов, мужчине сложнее смириться с мыслью, что «она где-то там, с кем-то, бок о бок, может, даже в одном спальном мешке…» Мужчина куда больший собственник. Но с другой стороны, и тебе тоже будет безумно скучно с твои парнем, если ты бросишь хобби. Потому что «интересный собеседник и оппонент в спорах» - это прекрасно, но не на каждый день. Как ни странно, но совместная жизнь скрепляется не тем, о чем вам вместе поговорить, а тем, что вам вместе делать. А вот с этим у вас большие проблемы. И еще – обрати внимание на то, что твой парень пытается переделать тебя, но не собирается меняться сам. Он прогибает тебя под себя. А что он сам готов поменять в себе ради любви к тебе? Не рискуешь ли ты потерять хобби, друзей, саму себя ради «серьезного оппонента в спорах»? Может, твой парень – начинающий домашний тиран? Попытка оторвать от любимого дела и круга общения и заставить сесть дома и «не заниматься дурью» - вполне себе один из симптомов.