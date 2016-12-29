Я эгоистка в маминых глазах
Украина, 28 лет
29.12.16
Мнения наших экспертов
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АленаДело не в «догулять», а в том, что твоя мама – взрослый человек, который не должен перекладывать свои проблемы на плечи детей, пусть и взрослых уже. Дети – не собственность родителей, и они не обязаны жить жизнью своих родителей, задвигая свои желания, интересы, потребности. Жизнь у каждого человека одна, и заставлять ребенка жить проблемами взрослого поколения – несправедливо и эгоистично. Когда в таком случае начинать жить? Когда строить собственную личную жизнь, семью? Когда общаться со сверстниками? Когда наслаждаться энергией молодости? В 40 лет? Так что, если это и эгоизм, то он оправдан. Мама твоя не ведет себя как взрослый человек. Она хочет разделить свои проблемы с тобой. Но ведь быть одной столько лет – это ее, а не твой выбор. Не иметь вокруг друзей и подруг, с которыми бы могла и пообщаться, и дела свои обсудить и решить – ее выбор. Но она этого не понимает, воспринимая тебя как часть собственной жизни, и не давая тебе возможности обособиться и получить автономию. Поэтому тебе придется быть жестче и настойчивее. Иначе так и будешь обслуживать интересы матери до победного. Побыть ей помощницей и нянькой ты еще успеешь. Но сейчас, объективно, она в тебе не нуждается. И ты сама должна это осознать. Мамины требования – это ее капризы. И отказ подчиняться им не приведут к катастрофе: мама не начнет умирать с голоду, они с сестрой не замерзнут в холодной квартире, их не выселят из дома, сестру не выгонят их школы. Что может случиться, если ты проявишь здоровый эгоизм и, наконец, займешься своей личной жизнью? Никаких катастроф. Маме надо привыкать жить самостоятельно, и лучше дать ей четко понять, что ты готова ей помогать, но не в ущерб собственной личной жизни.
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СергейКсения, ты действительно эгоистка. Однако смею тебя уверить, точно такая же, как я, например, или любой другой человек в этом Мире. Увы, но все мы и всегда хотим чего-то только для себя, и не желаем нести ответственность за других, думать о ближних. Мы все хотим свободы. Это наша, человеческая природа, и это нормально. Другое дело, и слава Богу, что большинство, все-таки, чуть раньше или позже, но понимают, что свобода – это не более чем осознанная необходимость. То есть, что бы мы ни думали, как бы ни стремились к некой гипотетической абсолютной воле, но, чтобы выжить в этом Мире, мы обязаны ограничивать себя, брать на себя какие-то обязательства, подчиняться условиям и условностям, и совершать, порой, сильно затратные по всем параметрам действия. Вот и получается, что быть абсолютно свободным просто физически невозможно. Так что смирись. Мы все кому-то чем-то всегда обязаны и, возможно, именно умение «платить по счетам», делает нас хорошими или плохими людьми в глазах окружающих. Что же касается отношений с мамой и желания получить больше личной свободы, то это тоже совершенно нормально. Все дети, всегда, стараются стать как можно более независимыми от родителей. Правда, при этом нам всем хочется, чтобы родные продолжали оказывать нам помощь, когда это нам нужно, чтобы поддерживали и утешали, брали на себя наши заботы и проблемы, поздравляли с праздниками, дарили подарки. В то же время, ты также делаешь для окружающих довольно много, и имеешь полное право требовать в ответ что-то для себя. Но как найти золотую середину? Увы, помочь в этом не сможет никто. Тут только личный опыт, взаимные связи и уважение в семье, метод проб и ошибок, взаимные обиды и примирения будут формировать ваши будущие отношения. Собственно – это и есть жизнь. В общем, прекращая жаловаться, взрослей, набирайся опыта, учись отстаивать собственные интересы, и искать баланс с чужими. Ты взрослый человек и ты свободна все это делать.
Обсуждение 7
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Почему бы не сказать маме, что рабство отменили и что ей уже пора устраивать свою личную жизнь. Может, даже побыть свахой для нее... Она же не стеснялась вас отправлять встречаться, когда вам исполнилось 25.
29.12.16 05:35
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ZavoronokХудожнику респект.
29.12.16 01:14
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Главное слово в комментарии Сергея - это искать баланс с ЧУЖИМИ людьми. Они для вас уже давно чужие и точка. А ваши родные -это ваша семья, то есть вы, муж и дети.
29.12.16 01:14
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ЮликонКсения, потеря кормильца для многих женщин страшная трагедия, вероятно Вы заняли в маминой системе координат место мужа- отца. Мамочке пора взрослеть и идти своими ножками. Даже если на какой то момент Вы все переругаетесь, Вам нужна собственная жизнь, семья, муж и дети. Вы очень сильно задолжали самой себе и искренне желаю Вам воспитать в себе немного эгоизма. Захотите обсудить парня, нам в ленте напишете и мы вместо мамы, все перетрем без скандалов:)
29.12.16 00:49
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Так и есть. Помню похожую историю коллеги , ей было 35, когда умер отец, осталась никогда не работавшая мать и сестра - подросток. Мама решила, что Маша теперь их кормилец и пошли претензии: мне надо на море, сестре на выпускной. Кончилось тем, что Маша уехала в Германию, подальше
29.12.16 01:52
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LilyaПолностью согласна с Аленой.
29.12.16 00:14