Я эгоистка в маминых глазах

У меня не сложности, но некоторое недопонимание с мамой. Так получилось, что папа умер, когда мне было 15 лет, мама осталась с двумя детьми - мной и 5-месячной сестрой. Поскольку мама на момент папиной смерти не работала, нам пришлось очень туго, я иногда даже школу пропускала или ходила на школьные мероприятия с маленькой сестрой, когда маме нужно было решать проблемы. В итоге, пока все мои сверстники гуляли во всю, я не могла себе этого позволить, с 16 лет я уже подрабатывала, чтобы помочь семье, времени на гулянки у меня, конечно же, не было. Нужно было работать, учиться и готовиться к поступлению. В общем, я из-за этого даже с мальчиками нормально встречаться не могла, мама устраивала скандалы, если я в свои 19 лет приходила позже 8 вечера. У нее вечно находились какие-то дела, в которых я всенепременно должна была участвовать. В итоге, мой первый секс случился, когда мне было уже 25, и то потому, что маме стали глаза колоть, мол, почему у твоей дочери парня нет и она начала мне сама об этом говорить, но постоянно вмешивалась в мою жизнь. Я продолжала много работать, хорошо зарабатывала и отдавала почти все семье, благодаря чему мы много чего купили, сделали ремонт дома. А потом я решила уехать в другой город и начать свою жизнь. Но даже сейчас мама считает, что я должна принимать участие в их жизни, постоянно зовет домой в гости, хочет, чтобы я дарила им подарки, и конечно быть в курсе, где работаю и сколько зарабатываю. Она хорошая мама, она очень много для нас сделала, когда папы не стало, но я чувствую себя вечно обязанной ей. Как дать понять, что я хочу теперь жить своей жизнью, чтобы покупать себе, что хочу, ездить куда хочу, а не вечно думать, что дома нужны деньги и опять себе отказывать во всем? Я правда устала от этих обязанностей. А не сделаешь, еще и виноватой себя чувствуешь... Я, наверное, эгоистка, если хочу догулять положенное, то чего лишилась в юности?

Ксения,

Украина, 28 лет

29.12.16

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