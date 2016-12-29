 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 

Самое
обсуждаемое

   
  Приcлать свой вопрос

Я эгоистка в маминых глазах


У меня не сложности, но некоторое недопонимание с мамой. Так получилось, что папа умер, когда мне было 15 лет, мама осталась с двумя детьми - мной и 5-месячной сестрой. Поскольку мама на момент папиной смерти не работала, нам пришлось очень туго, я иногда даже школу пропускала или ходила на школьные мероприятия с маленькой сестрой, когда маме нужно было решать проблемы. В итоге, пока все мои сверстники гуляли во всю, я не могла себе этого позволить, с 16 лет я уже подрабатывала, чтобы помочь семье, времени на гулянки у меня, конечно же, не было. Нужно было работать, учиться и готовиться к поступлению. В общем, я из-за этого даже с мальчиками нормально встречаться не могла, мама устраивала скандалы, если я в свои 19 лет приходила позже 8 вечера. У нее вечно находились какие-то дела, в которых я всенепременно должна была участвовать. В итоге, мой первый секс случился, когда мне было уже 25, и то потому, что маме стали глаза колоть, мол, почему у твоей дочери парня нет и она начала мне сама об этом говорить, но постоянно вмешивалась в мою жизнь. Я продолжала много работать, хорошо зарабатывала и отдавала почти все семье, благодаря чему мы много чего купили, сделали ремонт дома. А потом я решила уехать в другой город и начать свою жизнь. Но даже сейчас мама считает, что я должна принимать участие в их жизни, постоянно зовет домой в гости, хочет, чтобы я дарила им подарки, и конечно быть в курсе, где работаю и сколько зарабатываю. Она хорошая мама, она очень много для нас сделала, когда папы не стало, но я чувствую себя вечно обязанной ей. Как дать понять, что я хочу теперь жить своей жизнью, чтобы покупать себе, что хочу, ездить куда хочу, а не вечно думать, что дома нужны деньги и опять себе отказывать во всем? Я правда устала от этих обязанностей. А не сделаешь, еще и виноватой себя чувствуешь... Я, наверное, эгоистка, если хочу догулять положенное, то чего лишилась в юности?
Ксения,
Украина, 28 лет
29.12.16
Я эгоистка в маминых глазах

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Дело не в «догулять», а в том, что твоя мама – взрослый человек, который не должен перекладывать свои проблемы на плечи детей, пусть и взрослых уже. Дети – не собственность родителей, и они не обязаны жить жизнью своих родителей, задвигая свои желания, интересы, потребности. Жизнь у каждого человека одна, и заставлять ребенка жить проблемами взрослого поколения – несправедливо и эгоистично. Когда в таком случае начинать жить? Когда строить собственную личную жизнь, семью? Когда общаться со сверстниками? Когда наслаждаться энергией молодости? В 40 лет? Так что, если это и эгоизм, то он оправдан. Мама твоя не ведет себя как взрослый человек. Она хочет разделить свои проблемы с тобой. Но ведь быть одной столько лет – это ее, а не твой выбор. Не иметь вокруг друзей и подруг, с которыми бы могла и пообщаться, и дела свои обсудить и решить – ее выбор. Но она этого не понимает, воспринимая тебя как часть собственной жизни, и не давая тебе возможности обособиться и получить автономию. Поэтому тебе придется быть жестче и настойчивее. Иначе так и будешь обслуживать интересы матери до победного. Побыть ей помощницей и нянькой ты еще успеешь. Но сейчас, объективно, она в тебе не нуждается. И ты сама должна это осознать. Мамины требования – это ее капризы. И отказ подчиняться им не приведут к катастрофе: мама не начнет умирать с голоду, они с сестрой не замерзнут в холодной квартире, их не выселят из дома, сестру не выгонят их школы. Что может случиться, если ты проявишь здоровый эгоизм и, наконец, займешься своей личной жизнью? Никаких катастроф. Маме надо привыкать жить самостоятельно, и лучше дать ей четко понять, что ты готова ей помогать, но не в ущерб собственной личной жизни.

  • Сергей

    Ксения, ты действительно эгоистка. Однако смею тебя уверить, точно такая же, как я, например, или любой другой человек в этом Мире. Увы, но все мы и всегда хотим чего-то только для себя, и не желаем нести ответственность за других, думать о ближних. Мы все хотим свободы. Это наша, человеческая природа, и это нормально. Другое дело, и слава Богу, что большинство, все-таки, чуть раньше или позже, но понимают, что свобода – это не более чем осознанная необходимость. То есть, что бы мы ни думали, как бы ни стремились к некой гипотетической абсолютной воле, но, чтобы выжить в этом Мире, мы обязаны ограничивать себя, брать на себя какие-то обязательства, подчиняться условиям и условностям, и совершать, порой, сильно затратные по всем параметрам действия. Вот и получается, что быть абсолютно свободным просто физически невозможно. Так что смирись. Мы все кому-то чем-то всегда обязаны и, возможно, именно умение «платить по счетам», делает нас хорошими или плохими людьми в глазах окружающих. Что же касается отношений с мамой и желания получить больше личной свободы, то это тоже совершенно нормально. Все дети, всегда, стараются стать как можно более независимыми от родителей. Правда, при этом нам всем хочется, чтобы родные продолжали оказывать нам помощь, когда это нам нужно, чтобы поддерживали и утешали, брали на себя наши заботы и проблемы, поздравляли с праздниками, дарили подарки. В то же время, ты также делаешь для окружающих довольно много, и имеешь полное право требовать в ответ что-то для себя. Но как найти золотую середину? Увы, помочь в этом не сможет никто. Тут только личный опыт, взаимные связи и уважение в семье, метод проб и ошибок, взаимные обиды и примирения будут формировать ваши будущие отношения. Собственно – это и есть жизнь. В общем, прекращая жаловаться, взрослей, набирайся опыта, учись отстаивать собственные интересы, и искать баланс с чужими. Ты взрослый человек и ты свободна все это делать.

« Предыдущий вопрос

  Все вопросы Все вопросы

Обсуждение 7  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору