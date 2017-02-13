Я все-таки хочу его вернуть

Три года назад мы поженились. Родилась дочка. Сейчас ей 1,6. Жили у моих родителей, что жить будем здесь, решали вместе. Помимо нас у родителей живёт ещё сестра с мужем и ребёнком. Мужья у нас, получается не из Москвы, снимать квартиру, живя на одну зарплату, с маленьким ребёнком мы не решались, т.к. не было финансовой возможности. Муж сестры нашёл с родителями общий язык, общается. Мой муж общаться ни с кем не хочет, все его раздражают, с ребёнком помочь вечером после работы – «я устал, у тебя есть мама, которая целый день сидит дома». Постоянные ссоры, он очень вспыльчивый, обзывает меня, моих родителей, сестру, все плохие у него и дома, и на работе, на своих родителей мне тоже жаловался. Самое страшное, он может ударить, толкнуть, плюнуть в меня, я тоже, конечно, при ссорах могу что-то сказать некорректно, а в целом я очень спокойная. Я понимаю, что ему тяжело, он привык жить один. Когда появилась возможность, мы переехали на съемную квартиру. С работы он приходит в 8 часов, я с ребёнком целый день одна, естественно, я прошу, чтобы он поиграл, понянчился, а я спокойно бы поделала дела. Когда прошу о чем-то – «я не подкаблучник, как наши матери справлялись…» И начинается... В семье моих родителей папа всегда маме помогал во всем, он никогда не обзывал маму, и тем более не поднимал руку. В семье мужа всё делает мама, при этом отец по молодости бил её, обзывал, он и сейчас так кричит на своих детей, которым уже по 30 лет, а они его боятся, мама никогда не заступалась. После очередной ссоры, когда он меня снова ударил, я ушла, он просил прощения, я вернулась, но снова и снова всё повторялось. Я не выдержала и ушла снова, подала на развод, мы продали машину. Суд ещё не назначен, но мне так тяжело, я его люблю, что я предложила начать всё заново. Он начинает меня поливать грязью, во всем винить, своей вины он не видит вообще. Наговорил своим родителям неизвестно что, что они меня считают неадекватной.

Мария,

Москва, 29 лет

13.02.17

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