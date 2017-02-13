Я все-таки хочу его вернуть
Москва, 29 лет
13.02.17
Мнения наших экспертов
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АленаМария, скажи самой себе честно, за что ты любишь своего мужа? Он невероятен в постели? Он благородный, чуткий, добрый? Он заботится о тебе? Он очень умный, образованный, вам всегда есть, о чем поговорить? У вас много общего, вы одинаково смотрите на жизнь, у вас общие ценности и цели? Он прекрасный отец? Дочка в нем души не чает, так он умеет с нею общаться? Или, может, ты чувствуешь себя рядом с ним, как за каменной стеной? Рядом с ним у тебя есть чувство защищенности, уверенности в завтрашнем дне? Хотя бы на один из этих вопросов ты смогла ответить уверенное «да»? Полагаю, что нет. Так зачем тебе мужчина, который в твоей жизни играет роль абсолютного нуля? Ты боишься остаться одиночкой с ребенком? А не страшно остаться жить с человеком, которому плевать и на тебя, и на ребенка? Остаться с человеком, который никогда тебя не будет уважать, а значит, и дочка твоя вырастет с комплексом жертвы, и потом будет подсознательно искать мужчин, которые также станут ее унижать, как отец маму? Или же сбежит из вашей токсичной семьи лет в 16 к первому, кого найдет, лишь бы подальше от быдла, которым является ее отец. За что женщина, выросшая в семье, где царили взаимное уважение, понимание и помощь, может любить мужчину, который плюет ей в лицо? Может, пора понять, что ты стала жертвой собственного страха прослыть неудачницей в личной жизни, и потому пытаешься любой ценой сохранить видимость брака, чтобы быть как все? Потому что я не вижу причин для любви. Но могу предположить, что есть страх, что тебя сделают виноватой в том, что твоя семья не сложилась. Но, знаешь, одобрение окружающих – слишком большая цена за личное благополучие. Не делай глупостей. Твой мужчина еще не встретился тебе. Не мешай ему сделать это, не держись за того, кто тебя не достоин.
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СергейМария, все мы люди, все разные и каждому нужно что-то свое, причем зачастую, прямо противоположное. И если кому-то кажется, что в семье главное - это любовь, взаимоуважение и взаимопомощь, то есть и любители жесткого домостроя, с унижениями и побоями. Причем сказать кто прав, а кто нет - невозможно. У всех свои резоны и логика. И пытаться своими советами как-то изменить привычный уклад таких людей - совершенно бессмысленное и неблагодарное занятие. Пока человек сам не решит, что ему что-то не нравится, доказывать ему это абсолютно бесполезно. Поэтому если ты считаешь, что до сих пор любишь мужчину, который унижает тебя, плюется и даже бьет, ни во что не ставит твоих родных и не интересуется ребенком, значит, тебе это зачем-то нужно. Зачем – я без понятия. Каждый из нас сам кузнец своих несчастий, и волен портить жизнь как ему заблагорассудится. Видимо, тебе доставляет удовольствие подобное отношение, и кто я такой, чтобы мешать человеку развлекаться? Жаль только ребенка. Ведь малышу не объяснишь, что ругающиеся и поливающие друг друга грязью папа и мама, на самом деле развлекаются, а кулаками папа эротический массаж маминого лица проводит, а не что-то другое. Ребенок просто боится и растет в состоянии постоянного напряжения и стресса. В результате, через некоторое время, вполне может появиться еще одна неадекватная, закомплексованная и несчастная женщина. Но тебя ведь это особо не волнует, не правда ли? Пусть дочь сама потом разбирается с проблемами, которые ей организовала неадекватная мама.
Обсуждение 53
Лучшие комментарии
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JulkoНе обижайтесь,но я после прочтения Вашего письма,тоже считаю Вас не вполне адекватной: Вас унижают,бьют,плюют,не помогают,никаких изменений в плане признания своей неправоты со стороны мужа не предвидится! Но у Вас любоф? к этому? Как???? Мазохизм реальный
13.02.17 00:26 Контекст комментария
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Ellis_@Три семейные пары с детьми, две из которых сами уже детные - катастрофа изначально. Это просто миссия невозможна. Второе: выйти замуж за придурка, и всё, дело сделано, больше не нужно. За кого замуж выходила видела, а вот с кем разводитесь, еще пока сомневаетесь. Видимо, мало плевал, бил и унижал. Ок. Шутка такая одна есть. Сарочка, шо вы такая красивая и помоледвшая, наверное встретили мужчину своей мечты? - Нет, Риммочка, это я просто с ним развелась. Про разговоры "как наши мамы это делали", я вообще даже слушать такое не могу от мужчин. Это еще любимая песня свекровей. Вот когда я была молодая ... и пошло-поехало.
13.02.17 01:34 Контекст комментария
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РеджМария, а вы не задумывались, что муж ведет себя соответственно той модели семьи, в которой он вырос, где позволительно бить и унижать маму? А сейчас ваша дочь наблюдает такую же картину. Когда она повзрослеет и создаст свою семью, то ее муж так же будет ее бить и унижать. Я понимаю конечно, что вы сами решаете как и с кем жить , но вы подумайте о дочери. Вы для нее такую же судьбу хотите?
13.02.17 08:57 Контекст комментария
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Мария, а кого ты любишь? ЧМО , которое тебя избивает и плюет не тебя буквально, а не фигурально? Ты сама своё письмо перечитай. Ты так спокойно пишешь, что он поднимает руку, что создаётся впечатление, что это для тебя норма. У самой семья какая была? Тебе точно надо в кризисный центр.
13.02.17 00:09 Контекст комментария
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rerfhfxfНу и авторы пошли, отборные прямо, одна к одной:))))
13.02.17 05:23 Контекст комментария
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звездочка )Я понимаю, что бывают проблемы и нужны советы. Но у меня назрел вопрос к редакции Клео - вы своих читательниц уважаете? дорожите аудиторией или как? Почему Вы наполняете свой журнал всякими мусорными историями из жизни каких-то очень странных людей? это что за тенденция такая?
13.02.17 19:21
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ДашаЧто то последнее время сплошником пошли темы про домашнее насилие.Надо скопировать слово "разводитесь" и вставлять. Можно согласиться с Прелестью, что сколько бы ни было детей, но мужчину пришедшего с работы надо накормить и дать ему отдохнуть. Я сама так делаю. У меня трое погодков и муж наш кошелек и все на свете. Старшие дети уже мне хорошо помогают. Картошку почистить не проблема для 9 летнего сына. Стало легче. Но когда они были меньше приходилось иногда не бросаться на каждый писк, а говорить мама сейчас занята. Если ребенка с рук не спускать то это не очень полезно для него, потом в садике тяжело будет адаптироваться. Мужу же конечно надо уделять внимание, он приходит уставший, у него могут быть неприятности, НО, ежели он позволяет себе описанные в письме выходки, то однозначно такие отношения в топку.
13.02.17 16:59
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есенияв продолжении о поиграть вечером с ре были недавно в гостях с сыном. пока дети наши играли, еще одна пара у которой девочки около 6 месяцев вроде рассказывали о жизни. они везде возят с собой девочку, путешествуют, чтобы ни в чем себе не отказывать. но на мой взгляд, эт им прросто сильно повезло)что девочка не против, пока!) так вот отец ее говорит: я думаю, как же было ДО, типа полежать на диване, делай что хочешь, а теперь он по ночам встает. я поняла, что ему не хватает того времени, он не принимает новый виток. я сказала: ха-ха, а мне все нравится! и это потому что я не помню как было ДО, ты то еще помнишь) не переживай, со временем ты и не вспомнишь как было ДО! он кажется понял о чем. как правило, даже самым супер заботливым и любящим родителям надо время принять тот факт, что ребенок их жизнь изменил. принять и полностью включить его в свою жизнь, не под него подстроить, а себя перенастроить. Кто-то особо незрелый не может и за всю жизнь с задачей справиться. И тут я согласна с Прелестью поможет любовь в доме. Если ее нет, то ребенок только испортит то, чего и так не было, а была иллюзия мы справились, хотя были вообще вдвоем, ни получаса никто мне не помог на ручках подержать, чтобы я передохнула. но сейчас вспоминаем со смехом какие то моменты.
13.02.17 14:21
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ВераМария, он таков каков есть и вы его такого полюбили. Не надо его сравнивать с мужем сестры, они не братья, они разные люди. А вообще то когда сравнивают двух людей, а по характеру один лучше, добрее, чем другой, по своей природе, и его, естественно нахваливают, то он, как бы это сказать... он поневоле, оправдывая свою лучшесть и на фоне отрицательного начинает быть еще лучше, а другой, раз он уж изверг, начинает эту роль еще утрировать, типа вот вам тогда. раз я плохой, получите. Короче, вы друг друга не слышите, куда уж домочадцам его услышать. вам с мужем нужен диалог.
13.02.17 13:16
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Рука лицоЕще пары ребетишек от него родить не хватает и тогда точно он станет самым лучшим отцом. Еще вы упустили, что этот чудо-мужчина не стремиться в семью, хочет уйти уже от неадекватной Марии. Ей нужны советы как вернуть и удержать своего поинца
13.02.17 13:48
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караба-барабасуж простите. но вы просто дура, пора бы уже начать дружить с мозгами
13.02.17 11:40
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ВестаПросто какая то жизнь дна! Стремитесь к лучшему . И старайтесь быть требовательной к себе в этом стремлении. Иногда любовь, а жизнь не устраивает. Значит надо уважать себя не смотря на любовь. Не живите на дне,там любая любовь умирает в любом случае.
13.02.17 11:36
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KATIМария разводитесь с этим человеком и уходите от него по дальше.Такой человек будет продолжать себя так вести всегда и не изменится никогда, потому что у него в семье это норма и с детства он привык видеть такие отношения. Вам 29, не заметите как пролетит вся жизнь в постоянных выяснениях отношений. У меня была похожая ситуация, только мой еще и пил, и проводил много времени с друзьями, бил меня, оскорблял меня и мою семью, с ребенком не помогал. Я тоже сначала думала что люблю и не могу без него жить, но спасибо Богу одумалась и развелась с ним. Сожалею лишь о том что не сделала этого раньше, испортила себе жизнь, потратила кучу времени на этого идиота, побоями и нервотрепками подорвала себе здоровье. Сейчас все налаживается и думаю еще все будет хорошо. Удачи вам, и берегите себя для своего ребенка,так как вы его любите никто его так любить не будет.
13.02.17 11:34
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ПрелестьПохоже,что этот муж просто хотел зацепиться в Москве,а женщина в него поверила и навешала на него ярлык мужа, а он его душит. Отпустите его. Он не хочет быть ни мужем ни отцом. Собственный обман и реальность его злят,нарастает агрессия. Но не выясняйте отношения,если любите его. Дайте ему знать, что любите его,но лучше жить отдельно. И скажите что примете его только в случае его изменений,если он захочет жить с вами и своим ребёнком. Поймите, женщина, в женскую любовь обязательно входит ещё и строгость и именно строгость во имя блага любимого человека. А Вы не любите его, если готовы унижаться и развращать мужчину. Как это возможно в жену не только плюнуть ( 1 раз) а плевать ( много раз). Поверьте моему богатому опыту : в истинно любящую женщину это невозможно ни разу!!! Мужчина очень чётко знает где его любят, а где унижаются. Униженного только унижают. Любящего уважают и побаиваются. Да именно побаиваются. Почему? Объясню если спросите. Имхо.
13.02.17 11:31
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хахахаКлинический инфантил. В 29 самой уже рулить уметь надо, а Вы все думаете, что про Вас мама с папой с подачи мужа скажут. Сами что ли с родителями объяснится не можете?
13.02.17 09:37
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50/50как говорится, мозги в аптеке не купишь. но должен же быть инстинкт самосохранения хоть какой-то. и защитить ребёнка должно хотеться. а Вы как из лесу вышли и сразу в мороз)
13.02.17 09:15
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РеджМария, а вы не задумывались, что муж ведет себя соответственно той модели семьи, в которой он вырос, где позволительно бить и унижать маму? А сейчас ваша дочь наблюдает такую же картину. Когда она повзрослеет и создаст свою семью, то ее муж так же будет ее бить и унижать. Я понимаю конечно, что вы сами решаете как и с кем жить , но вы подумайте о дочери. Вы для нее такую же судьбу хотите?
13.02.17 08:57
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Юликонконечно не адекватная - бьют, оскорбляют, плюют, Вам удалось вырваться, а Вы хотите обратно. Стоит хорошо подумать о своей жизни, потом что люди у которых все кругом плохие, рано или поздно становятся деспотами.
13.02.17 08:52
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rerfhfxfНу и авторы пошли, отборные прямо, одна к одной:))))
13.02.17 05:23
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Юликонвчера на Москва 24 - мой муж не платит алименты на 4-х детей уже три года, он просто устали и уехал в Барнаул, больше не платит. и я жду пятого. - Пятого от мужа ?- Да. он приезжал в командировку на три дня и вот так.// Журналисты в студии- типа зачем рожать пятого, если муж не содержит уже имеющихся четверых :)
13.02.17 08:56
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И какой был ответ?
13.02.17 11:14
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Ellis_@Ромах, а что можно тут посоветовать? Я лично не знаю. В центре беженцев, где я работала, мусульманки беременели каждый год, хотя ни условий для размножения, ни денег, ни работы и документов. Просили - не беременейте, давайте вам сделаем док-ты, найдем квартиру, устроим на работу, потерпите. Нет. Приедешь, уже сидят с животами.
13.02.17 11:27
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ЮликонУм, реально не понятно, что можно посоветовать, это какая-то клиника. передача была про алиментщиков и обсуждали предложение, что государство будет платить алименты, а потом выбивать с должника. нуачо, вроде бы все правильно. Но на примере этой дамы возникает вопрос к женщинам, которые рожают не приходя в сознание и не собираются нести ответственность за свои родовые органы. И вопрос к мужчинам, которым женщина перестанет выносить мозг,, а значит ничего никому не должен.
13.02.17 11:54
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KoshkaНаверное, мужья их не слушали. Женам толку-то говорить? Слышали они вообще когда-либо в жизни о контрацепции?
13.02.17 12:14
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Так я не про совет, а про ответ. Что ответила женщина на вопрос журналиста: "зачем она рожает пятого"?
13.02.17 12:33
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KoshkaПомойка какая-то, действительно.
13.02.17 12:12
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Ellis_@Нити, твой пост заминусовали, сразу извини за вопрос, не в курсе твоей личной жизни. Ты когда-нибудь сидела с младенцем 24 часа в сутки хотя бы несколько дней подряд? Если кто не пробовал, то постараюсь кратко. Кроме океана любви к чаду есть ещё и опр. эмоциональня усталость. Это когда ты знаешь, что даже если ты сядешь за стол поесть или просто на унитаз, или ты в душе, твой ребёнок может тебя потребовать. Если ты дома одна, то вылазишь из душа или моешься под крик, очень быстро. Ночью тебя будят каждые несколько часов, днём ужасно хочется поспать. Но домашние дела надо делать, и ты стараешься. Особенно сложно, если дитё хочет висеть на тебе как маленькая мартышка и обожает твои сиськи)) . Конечно ты делаешь уборку, готовишь еду, в перерывах целуешь, забавляешь, естессно кормишь и меняешь памперсы. И так по кругу. Это никакой не подвиг, тем более при том, что у нас есть памперсы и стиралки, пылесосы у посудомоечные машины. Грех жаловаться. В старину когда мамы уставали, они отдавали ребёнка в другие любящие руки, к бабушке или тете. И шли кормить кур, свиней или подметать двор. Приветрила голову, вернулась к малышу. А сейчас у мам есть мужья, которые приходят поздно и устали. Какой-то швейцарский альпинист бедный на Рождество нечаянно убил сына. Он долго не мог его успокоить и встряхнул ребёнка. Нервы сдали. Вот у некоторых мамаш терпения больше, у некоторых меньше. Моя свекровь сбежала на работу, когда моему мужу было 4 месяца. Грудью не кормила. Она предпочитала вставать в 5 утра и в 6 быть в своем буфете, чем сидеть с ребёнком. 2 месяца с ним посидел папа, а когда моему мужу было 6 месяцев, он уже был в яслях. Много болел. Когда ему был годик с копейками, летом он сидел у бабушки, мама его навещала по выходным. Я мужа один раз оставила с дочкой на 4 дня, ей было 1,2 годика. Он сказал, что никогда так меня не ждал. Верю)))
13.02.17 11:21
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KoshkaДети разные, есть такие, что и в туалет с мамой надо. Помню, одна мадам выступала, у которой четверо, что мамами, у которых один, упахиваются. А сама выталкивала детей-дошкольников, младшему что-то около года, во двор одних. А я не понимаю, как можно годовалого пусть даже с сестрами-братьями на улицу без взрослых. Да и вообще дошкольников.
13.02.17 12:19
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У нас в доме соседи с первого этажа так живут, мусульмане. Правда, вполне спокойные и приличные. Так вот там жена беременела четыре раза подряд, так как первые три получились девочки, а у них же если сына нет - все, и отец не мужик, и семья не семья. Так вот она вполне спокойно старшую девочку отправляла гулять с младшей, потом с еще одной младшей, потом с третьей.
13.02.17 12:37
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ПрелестьНет. Мужчина дома должен отдыхать. Быть с ребёнком дома - это не в тягость. Это огромный шанс проявления любви. Ещё и время для приготовления вкусняток. Можно и гостей принимать. Но! Это все силы даёт Любовь. А если её нет, то даже такое дело является тяжкой ношей. Поэтому женщина не дающая любовь вечером начинает её клянчить оттуда где её тоже нет. Грустно. Сегодня для детей пррдумано. Все. И чтобы они не давали маме времени на отдых - это значит лишь недостаточное обеспечение условий. И отсутствие любви. Я живу среди современной молодёжи с малышами. И все знаю не по наслышке.
13.02.17 11:40
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Ellis_@Дети бывают очень разные. У меня у самой двое и я вижу разницу. Они просто очень разные.
13.02.17 12:44
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50/50дело даже не в разности, а в отстраненности мужчины от ребёнка. папа-барин-кошелек на ножках, не лучшая роль. а когда мама выйдет на работу, кто будет с ребенком по вечерам - соседи?))) папа-то уже привык барствовать)
13.02.17 13:15
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Что уж тут такого, если папа вечером немного с собственным ребенком побудет? А как папы со своими детьми в футбол играют, модели самолетов клеят, в цирк и в зоопарк ходят? Работу ради этого бросают, что-ли? Другое дело, что возможно, героиня мужу ни минуты отдыха не давала. Если, предположим, тот пришел с работы, действительно устал, а ему ни раздеться толком, ни умыться, ни прилечь, ни передохнуть какое-то время не дают, а тут же ребенка грудного всучивают, он при этом даже не знает, что с ним и делать-то.
13.02.17 12:40
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ElУ меня так, что еда для моих должна быть. Муж сначала моет руки, переодевается, ужинаем. Потом он играет с детьми. Читает старшей перед сном. У моей соседки муж троих пацаноц всегда сам купает, с рождения, а на работу на 7 утра.Поиграть с ребёнком это не такая прям работа, имхо, лучше чем перет теликом на диване сидеть.
13.02.17 12:46
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ПрелестьКогда жена за время отсутствия мужа на работе занимается домашними делами с любовью,то муж летит с работы домой на крыльях. И дома он отдыхает душой от дневных нагрузок. Душой! А телом для мужчины поиграть с ребёнком и даже переколоть кучу дров это не труд - это любовь забота отношения. Если муж не хочет ничего дома делать значит просто в этом доме любовь не живёт. Что я аргументировала в своём 1 посте. Поиграть с ребёнком это потребность души а не труд. В моем детстве нам разрешалось играть с папой только когда он реально отдохнёт и сам позовёт. Он работал неделями в тайге под землёй с ураном,когда мы были маленькие. Когда он стал гл.инженером ракетных войск он часто был в командировках. Тогда мы более взрослые ждали когда он отоспится и все помогали маме на кухне чтобы был вечером праздник. Наш папа был и кошелёк и авторитет и кладезь знаний. Мы ждали его как Бога. Если он посвящал нам время то это было именно воспитиением каждому по потребностям. Очень ценное время. Именно отдых для него. А не труд. Так мы и дальше все живём. И дети и внуки. Нам нравится.
13.02.17 13:58
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Не верю, что из идеальной родительской семьи вы бы на такого мужа нарвались бы. Иначе была бы у вас с младых лет установка, что вас нельзя обижать, обзывать и бить. Вообще никому и никогда.
13.02.17 02:41
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Ellis_@Три семейные пары с детьми, две из которых сами уже детные - катастрофа изначально. Это просто миссия невозможна. Второе: выйти замуж за придурка, и всё, дело сделано, больше не нужно. За кого замуж выходила видела, а вот с кем разводитесь, еще пока сомневаетесь. Видимо, мало плевал, бил и унижал. Ок. Шутка такая одна есть. Сарочка, шо вы такая красивая и помоледвшая, наверное встретили мужчину своей мечты? - Нет, Риммочка, это я просто с ним развелась. Про разговоры "как наши мамы это делали", я вообще даже слушать такое не могу от мужчин. Это еще любимая песня свекровей. Вот когда я была молодая ... и пошло-поехало.
13.02.17 01:34
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Юмоя нормально справлялась, к ее приходу с работы, был готов ужин, намыта квартира и дети отвоспитаны :)) так по очереди и встречали друг друга.
13.02.17 09:01
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ZavoronokУ художника определённо мания рисовать избиваемых женщин с фонарём под глазом (под левым ), пусть для разнообразия под правым нарисует. А по поводу ГГ - овца овцой. Но если она и согласится всё терпеть, то мужик теперь мириться не захочет, он же не виноватый совсем, на робкие попытки Марии помириться поливает грязью, боится, что разводиться передумает и прощай желанная свобода (вроде с ребёнком до 3-х в одностороннем порядке не разведут).
13.02.17 00:53
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Вспомнился фильм "Маленькая Вера", Вера тоже наверное считала свою семью нормальной: отец бухал, мог ножем пырнуть, но не мать же. Мать готовила отцу рассол на опохмелку и крутила банки на закуску. Сплошная идиллия.
13.02.17 00:37
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JulkoНе обижайтесь,но я после прочтения Вашего письма,тоже считаю Вас не вполне адекватной: Вас унижают,бьют,плюют,не помогают,никаких изменений в плане признания своей неправоты со стороны мужа не предвидится! Но у Вас любоф? к этому? Как???? Мазохизм реальный
13.02.17 00:26
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Еще одна идеальная родительская семья? Мда.
13.02.17 00:18