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Все уже достаточно подозрительно, да?


Официально мой мужчина точно не женат и детей у него нет (я смотрела его паспорт). Но, в связи с одной ситуацией, у меня есть основания полагать, что у него есть какая-то постоянная сожительница. Отношения наши длятся совсем недолго, секса у нас ещё не было (фактически, в самом начале я его предупредила, что счёт будет идти на месяцы, мне нужно много времени, чтобы начать доверять, чтобы привыкнуть, что это мой первый раз и т.д., он отнесся к этому с пониманием). Дело было 5 января, я предложила заехать к нему (нет, секса я не обещала, но можно было найти, чем заняться интересным). И тут посыпались классические отмазки: у меня дома не прибрано, некультурно звать девушку, когда бардак, мне еще кое-что нужно в ремонте поправить и т.д. Я ему четко высказала свои подозрения, он расписал прекрасные перспективы, что, когда он подготовит квартиру, я смогу там хоть все обшарить и проверить, если у него есть сожительница, он никуда ее за это время не денет, он потом может мне хоть ключ дать, мы сможем регулярно бывать в его квартире и т.д. Мысленно я дала ему фору до конца месяца. Он постоянно занят. Причем, о его повышенной занятости я знала, уже когда мы только начинали общаться. Не знаю, может это тоже подозрительно. Он говорит, что сейчас у него с прошлого года остались отчеты, которые срочно нужно сделать, еще добавляются какие-то новые дела, помощник уехал в Москву, у него больше года не было отношений и сейчас ему нужно время, чтобы «раздать» какие-то свои полномочия и проекты другим людям, чтобы освободить побольше времени и т.д. Ну так вот, что с этим делать? Не беспокоиться и дать ему побольше времени? Сколько? Через сколько времени, если он меня не позовет к себе, будет сто процентов подозрительно? Не могу же я вечно ждать и давать ему еще неделю, еще неделю. Или уже сейчас все достаточно очевидно и нечего тратить время?
Алина,
Саратов, 24 года
16.01.17
Все уже достаточно подозрительно, да?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Алина, я не вижу особого смысла продолжать эти отношения. Как я понимаю, никакой искры между вами не пробежало, бабочки не порхают, голова не кружится, просто есть потенциально подходящий на роль мужа мужчина, с которым ты решила получше познакомиться, чтобы принять окончательное решение. Что движет им – не известно. Может, как раз твой недоступность и обещание приза его подстегивают, ведь мужчины по природе своей – охотники. Но ни с твоей, ни с его стороны нет никаких ярких чувств. А с твоей уже есть недоверие, причем, вполне оправданное. Так зачем зря время терять? Да, нежелание хотя бы просто показать тебе свое жилище, даже если оно похоже на авгиевы конюшни – плохой знак. Видя твою настороженность, мужчина, которому нечего скрывать, почти наверняка предложил тебе зайти и самой убедиться в том, что он говорил правду. Например, просто с условием: вы заходите, ты видишь, на что это похоже, и вы уходите. Но он пошел по другому пути – начал называть тысячу недостаточно веских причин, почему вы не можете хотя бы просто заглянуть к нему домой. Не факт, что проблема в сожительнице, но он явно тебе не все рассказывает и, возможно, он вообще не тот, за кого себя выдает. У современной девушки есть масса причин для разумной «паранойи». К примеру, сейчас по телевизору и в газетах много говорят о брачных аферистах, о мужчинах, которые втираются в доверие одиноких женщин, убеждая их брать для них кредиты, даже под залог собственной недвижимости. Такие тебе и паспорт без штампа о браке покажут, только будет ли это настоящий паспорт… В общем, я бы доверилась женской интуиции. Мужчина, который испытывает искренние чувства, найдет простой способ доказать своей любимой девушке чистоту намерений и развеет ее подозрения. Твой знакомый этого не сделал. Скорее всего, ему что-то от тебя нужно, но не то, что может тебе понравиться.

  • Сергей

    Алина, лично меня удивило в твоем письме то, что не увидел в нем ни слова о чувствах. Оно больше похоже на бизнес проект по подготовке «первого раза», который затем, по твоей идее, должен привести в ЗАГС. В принципе, это вполне приемлемый подход, но лично мне такое претит. Кстати, может подправишь последовательность событий, пока есть возможность? Полагаю, в таких условиях сначала ЗАГС должен быть, а потом уже первая брачная ночь. Так ведь правильнее? Да и уверенность хоть какая-то в пусть непродолжительном, но будущем, появится. Согласись, просто переспать с тобой и послать гораздо сложнее, если имеешь штамп в паспорте и свадебную гулянку за плечами. Только не забудь поставить молодого человека в известность об изменениях в условиях договора. Дело в том, что, поскольку никаких особых чувств между вами не наблюдается, вполне допускаю, что возможность лишить тебя девственности окажется недостаточной ценой за необходимость еще и жить с тобой после этого. Поэтому лучше подстраховаться, чтобы потом не было неприятных сюрпризов. Что же касается поведения парня, и его нежелания пускать тебя в квартиру, то причин может быть сколько угодно, в том числе и присутствие женщины, тут ты права. Но может и не быть. А еще у него там и впрямь может быть не убрано или посуда не мытая с прошлой Пасхи к раковине присохла, и показывать такое не хочется. Да и с чего он должен пускать тебя в свою квартиру? Вы знакомы без году неделя, толком пока даже не решили, зачем встречаетесь, а ты уже начинаешь претензии предъявлять. Не рановато? Кроме того, с чего ты вдруг решила, что человек изменится, если ты ему выскажешь подозрения и дашь время на осознание своего поведения? Откуда такая наивность? В общем, на мой взгляд, тебе нужно взрослеть. А еще считаю, что серьезные отношения нужно строить с тем, кого действительно любишь. Если же изначально не особо доверяешь человеку, если нет обоюдного желания быть постоянно вместе, если сомнений больше, чем симпатии, то продолжать такую связь – лишь зря тратить нервы и время. Но, безусловно, каждый волен развлекаться по-своему.

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Обсуждение 7  

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  • Zavoronok
    Я официально была замужем, но паспорт был чистый, так что это не показатель.
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    2
         
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    • Ellis_@
      Он вполне может быть себе и не женат действительно. Но у него может быть своя личная жизнь ( постоянная любовница или гражданская жена или ребёнок, живущий с ним и т.д.) или какие-то свои секреты. И он не готов их разделять с ГГ. Разве мало? Пантера приготовилась к прыжку, внимание)) Даже паспорт уже проверила. Забавно, она думает что ей может помешать исключительно его статус. Как будто свободный мужчина не может просто НЕ хотеть ее. Знакомый и не более. Женатый или нет, уже не важно. Иногда женатого легче соблазнить, чем не женатого))) Вся проблема от бардака названий. Назови капусту вишней и удивляйся, что варенье не получается. Так и тут. Ну какой он МОЙ мужчина? Мужчина, но не мой.
      		16.01.17 03:11
           
      0
           
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  • Тыковка
    Письмо выглядит как отчёт на работе о небольшом бизнес-проекте. Вчитайтесь: первое слово письма "официально", "основания, "паспорт", "проекты", "дела", "предупредила", "четко высказала". Если бы этот ваш молодой человек был Вашим боссом, цены бы Вам не было:)
    		 16.01.17 01:58
         
    2
         
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  • Фло
    Отвлекаясь от всего остального (согласна, что чувств нет и что это не "ее мужчина"): а почему мужик не мог реально стесняться бардака дома? Может, у него постель не убрана, посуда не вымыта и грязные носки по дому разбросаны? Мне было бы стыдно в такой бедлам человека вести, а ему почему нет?
    		 16.01.17 01:25
         
    1
         
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  • Хахаха
    Control freak в чистом виде. МЧ нужно срочно бежать,сверкая пятками.
    		 16.01.17 00:53
         
    1
         
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  • Ellis_@
    Нужно научиться правильно называть и формулировать - кто кому кем приходится. Этот мужчина НЕ твой. Это знакомый, которого ты присмотрела на роль своего мужчины. Вот с этого надо начинать. Если будешь правильно формулировать, будет в голове порядок. Когда ты знаешь кто кем тебе приходится, тогда ты знаешь как к нему относиться. Как общаться со знакомым, который еще не стал твоим мужчиной? Без напряга. Не задавать лишних вопросов, чтобы не слышать левых отмазок про проэкты, ремонты и бардаки. Это просто знакомый. От потока инфы с подробностями на тему его занятости хочется отключить слух и не тратить свою энергию на пустую суету. Обычный знакомый. Еще пока никто на самом деле.
    		16.01.17 00:48
         
    8
         
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  • жужа@
    "Мой мужчина" ! Вот оно как, Михалыч . Смешное письмо.
    		 16.01.17 00:22
         
    2
         
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