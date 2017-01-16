Все уже достаточно подозрительно, да?

Официально мой мужчина точно не женат и детей у него нет (я смотрела его паспорт). Но, в связи с одной ситуацией, у меня есть основания полагать, что у него есть какая-то постоянная сожительница. Отношения наши длятся совсем недолго, секса у нас ещё не было (фактически, в самом начале я его предупредила, что счёт будет идти на месяцы, мне нужно много времени, чтобы начать доверять, чтобы привыкнуть, что это мой первый раз и т.д., он отнесся к этому с пониманием). Дело было 5 января, я предложила заехать к нему (нет, секса я не обещала, но можно было найти, чем заняться интересным). И тут посыпались классические отмазки: у меня дома не прибрано, некультурно звать девушку, когда бардак, мне еще кое-что нужно в ремонте поправить и т.д. Я ему четко высказала свои подозрения, он расписал прекрасные перспективы, что, когда он подготовит квартиру, я смогу там хоть все обшарить и проверить, если у него есть сожительница, он никуда ее за это время не денет, он потом может мне хоть ключ дать, мы сможем регулярно бывать в его квартире и т.д. Мысленно я дала ему фору до конца месяца. Он постоянно занят. Причем, о его повышенной занятости я знала, уже когда мы только начинали общаться. Не знаю, может это тоже подозрительно. Он говорит, что сейчас у него с прошлого года остались отчеты, которые срочно нужно сделать, еще добавляются какие-то новые дела, помощник уехал в Москву, у него больше года не было отношений и сейчас ему нужно время, чтобы «раздать» какие-то свои полномочия и проекты другим людям, чтобы освободить побольше времени и т.д. Ну так вот, что с этим делать? Не беспокоиться и дать ему побольше времени? Сколько? Через сколько времени, если он меня не позовет к себе, будет сто процентов подозрительно? Не могу же я вечно ждать и давать ему еще неделю, еще неделю. Или уже сейчас все достаточно очевидно и нечего тратить время?

Алина,

Саратов, 24 года

16.01.17

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