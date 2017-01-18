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Все бы ничего но муж - геймер


Обращаюсь к вам за советом. Я не знаю, как строить семейные отношения. Родители развелись, когда я была ребенком, поэтому совета спросить особо не у кого... Кратко: в июне 2015 года я познакомилась с парнем в общей компании, он мне понравился сразу, но у него была девушка, и я как-то не рассматривала его как партнера, общались, часто виделись (общие друзья и хобби). Потом как-то общение сошло на нет, не общались месяца три, и вот меня зовут эти друзья на 8 марта праздновать, я пришла, там был тот парень, начали общаться, он начал проявлять интерес ко мне как к девушке. Оказалось, что уже давно один был... В общем, в марте начали встречаться, всё свободное время вместе, счастливы оба, и вот в мае я беременею, он обрадовался, поженились, съехались, готовимся к рождению ребенка, он всю зарплату отдает мне, но в последнее время я начала замечать, что ему со мной не интересно. Он если не на работе (график 2/2 по 12 часов) – сидит и играет в онлайн игру в соседней спальне с утра до вечера. У меня уже 7-й месяц, декрет, я конечно никуда особо не могу сходить, гуляю с собакой, по дому дела делаю, и все его выходные самого его не вижу, хотя он сидит в соседней комнате... играет... Получается, вместе только в магазин ходим и иногда с нами выходит вечером прогуляться. Так-то вроде всё хорошо, но что-то мне кажется, мы отдаляемся. Он играет с 10 утра и до полуночи, перерывы на покушать, да покурить сходить. Я уже ничего не прошу по дому делать, думаю, пусть отдыхает. Сам инициативы в домашних делах не проявляет. За продуктами приходиться чуть ли не из-под палки гнать (ходим вместе, он всё несёт)... вот и всё наше общение. Скажите, нормально ли это? Так и происходят будни у всех семей, пока жена беременна? Каждый сидит в своём уголке, и занимается своими делами? Зову его посмотреть вместе кино или сериал - не хочет, не интересно. Но также он перестал почти общаться со своими друзьями, почти не видится с ними. Говорю, иди сходи, встреться – отвечает, что не хочет. Так и сидим дома по комнатам разным, я иногда с подругами встречаюсь, но сейчас уже тяжело ездить куда-то... живот большой и все прелести беременности)) Конечно муж ребёнка ждёт очень, разговаривает с животом, гладит)) ну и со мной конечно тоже ласковый, но вот то, что так зависает в игре, меня беспокоит… В общем главный вопрос в чём: я понимаю, что не знаю, как быть хорошей женой, как не разрушить наш брак. Его уважаю очень и люблю, наверное, вообще рада, что именно за него вышла замуж, может, зря гоню по поводу его геймерства. В целом-то всё хорошо, это у нас обоих первый ребёнок и семья, он мой ровесник, и говорит давно хотел семью и ребёнка. Хотела покороче, а получилось много, извините за длинный текст.
Лана,
Рязань, 30 лет
18.01.17
Все бы ничего но муж - геймер

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Лана, «одинаково» ни у кого не бывает, у всех история своя. Но общие места, конечно, тоже встречаются. Например, многим мужчинам становится непонятно, как себя вести с беременной женой на последних месяцах беременности. Опять же, по разным причинам. Кого-то вид беременной со всей прилагающейся физиологией, отталкивает. Кого-то пугает на уровне страха сделать что-то не то, навредить ненароком. Кому-то просто непонятно, как себя вести с глубоко беременной супругой, у которой еще и на гормональном уровне происходит некоторое «размягчение мозга» (ничего обидного не вкладываю в эту фразу, и сама дважды была беременна, так что, понимаю, о чем говорю). Возможно, твой муж, с которым ты, на самом деле, знакома чуть больше года (или полтора года, если учитывать период шапочного знакомства тоже), просто не знает, чем с тобой заниматься, пока ты вот такая. Вот и ушел в детство. Ссориться по этому поводу я бы не стала, но подумала бы, что можно предпринять, чтобы в его выходные у вас было какое-то общее дело, занятие какое-то, подальше от компьютера. Например, затеять какой-то косметический «ремонт» (специально беру в кавычки это, чтоб было понятно, что ничего серьезного и глобального не надо), начать «гнездоваться» вместе с мужем. И по магазинам ходить не обязательно только за продуктами (понятно, что по морозу и в гололед много не погуляешь на улице). Придумывай походы куда-то за пределы квартиры с пользой для себя и для общения с мужем. Вспомни, чем вы оба интересовались до того, как ты забеременела. Может, это возможно реанимировать в вашем общении? Ну и сама выказывай ему больше внимания. Понятно, что «оба виноваты» в беременности, но мужчины больше похожи на детей в таких историях, и им часто подсознательно может казаться, что их «обманули» - он надеялся на взаимное внимание, а любимая беременеет и становится центром вселенной, а он вроде как вообще ни при чем.

  • Сергей

    Лана, честно говоря, лично я не вижу повода для паники. Нет, понятно, что тебе хотелось бы, чтобы муж вел себя как-то иначе, но и он, просто поверь, хотел бы того же от тебя. Как я понимаю, до женитьбы вы были знакомы всего пару месяцев. Стало быть, друг друга практически узнать не успели, особенности не подметили, сразу «в бой» ринулись. Что ж, теперь все стадии развития отношений придется проходить с «отягчающими обстоятельствами» в виде малыша на руках. Хотя, может это и к лучшему. Видишь ли, все мы разные и у каждого из нас свои желания, свое видение «идеального дня». Тут уж кого как воспитали, кто чего хочет от жизни, кто к чему привык. Кто-то рвется в лес с палаткой, кто-то не мыслит себя без телефона и бизнес разговоров, одних из дома палкой не выгонишь, других, чтобы загнать, еще поймать нужно. Твой муж оказался домоседом и любителем онлайн игр. Что ж, может быть и неприятно, но, честно говоря – это далеко не худший вариант. Поэтому устраивать истерики – не стоит. А вот прилагать усилия, искать причины, по которым нужно вырваться из дома и куда-то вместе сходить – обязательно. Еще будет очень неплохо откровенно поговорить с мужем и объяснить ему то, что тебя расстраивает. В то же время, как любящей жене, тебе просто придется постараться понять своего супруга. В общем, приходит время поиска компромиссов. И будет очень здорово, если вы сможете договориться, разделив как общесемейные обязанности, так и время на собственные желания. Конечно – это не так просто сделать, как сказать. Однако по-другому не получится. Подозреваю, что пока вы будете выяснять отношения, вам придется и поругаться и пообижаться друг на друга. Увы, наука жить вместе, учитывая и уважая желания партнера и получая от него тоже самое, – это очень непростая штука и никогда не дается легко и просто. Но нет ничего невозможного. И если вы действительно нужны друг другу, то неизбежно научитесь уважать желания как свои, так и чужие. И паритет между ними обнаружите. Что же касается «зависания» в игре, то этим страдали и страдают очень многие. Я тоже в свое время любил поиграть в БК и другие онлайн игры, но потом все приелось, и само отвалилось. Пришли заботы, навалились дела, и теперь уже совершенно другие интересы играют главную роль. Так что не горюй. Главное, чтобы между вами были искренние чувства и уважение друг к другу. Тогда все само собой наладится.

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Обсуждение 54  

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Лучшие комментарии

  • жужа@
    Лана, вы мало знакомы. Он может и правда хотел семью и ребенка, в теории, реальность оказалась несколько другой . Вам обоим предстоит только узнавать друг друга в усложнённых обстоятельствах. Мое мнение, геймер - это диагноз. У меня, например, мама геймер, ей 67, она работает на высоко интеллектуальной работе, но может до утра играть " в шарики". Мы очень давно не живём вместе , но меня аж трясёт, когда я это вижу. Мне игра любая игра становятся не интересна после второго раза. Я желаю Вам огромного терпения, а пока просто забить. Таких папаш у нас 80% это точно.
    		 18.01.17 00:17
         
    12
         
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  • Джей
    Я уже ничего не прошу по дому делать, думаю, пусть отдыхает/// ошибка. Вовлекайте его в домашние дела уже сейчас, иначе когда появится ребенок, все ляжет на вас в полном объеме. У него просто не булет привычки что-то делать. Геймерство как наркотик - затягивает
    		 18.01.17 08:10
         
    11
         
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  • ethernity
    Я люблю смотреть, как другие играют. Особенно, если какие-нибудь стрелялки-бродилки. Начните тоже смотреть - это как фильм. Потом можно спрашивать, что происходит, зачем делается то или иное действие и так далее. Грубо говоря, если он не интересуется вашим - попробуйте поинтересоваться его.
    		 18.01.17 04:59
         
    9
         
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  • Есения
    Да, но важно приучать к делам по дому мелким. Потому что ваша жизнь ну таааак круто изменится после рождения. Когда дорога будет любая помощь. Да хоть суп сварить, белье прогладить детское. Приучайте после рождения сразу носить ребенка на руках, оставляйте, пока в душе или дела делаете. Иначе упустите момент, он так и будет считать что это только ваше дело - ребенок.
    		 18.01.17 10:22
         
    7
         
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  • 50/50
    да, привлекать важно любого, но не менее важно, чтобы человек был по природе любознательным, включал интерес к новому, не ленился хотя бы узнавать, даже вроде бы "чисто бабское". в общем, если не орел, ничего не сделаешь))
    		 18.01.17 09:40
         
    6
         
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  • звездочка )
    На тему интересно или нет вместе ) у меня в прошлом году было, что без общения просто ломки начинались, было жалко прерываться на сон. Это было всегда о чем и всегда интересно. Как замок с неизвестным количеством этажей и комнат, когда ты думаешь, что уже осмотрелся, открывается следующий уровень, и он тоже не последний ) Некоторым людям уже через неделю сказать друг другу нечего, а у меня год пролетел как мгновение )) как пела Пугачева, расставание - маленькая смерть, никак привыкнуть не могу, что теперь у меня этого не будет никогда.
    		18.01.17 19:50
         
    2
         
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  • звездочка )
    Перечитала ленту и не нашла ни одного отзыва программиста. А ведь раньше у нас тут они были ) Лана, игры пишут с таким количеством крючков для сознания, что не подсесть на них надо ещё суметь. Мой зять игры пишет в иностранной компании, рассказывал мне в общих чертах, после чего я понимаю, что все мы "собаки Павлова" и рефлексы у нас выработать, и внедрить вирусы в сознание - раз плюнуть. Тебе нужно сохранить контакт с мужем, пока он ещё не потерян, быть инициатором общения и организатором общих дел, почаще вне дома. Было же у вас в начале знакомства много общего, сама об этом пишешь. Прогноз не очень оптимистичный, моя школьная подруга живет больше 10 лет с мужем-геймером параллельными жизнями - она с сыном, он с танчиками. Вне игры он всегда раздражен и зол, потому что выдергивание его в реал ему уже не приносит никаких вкусных впечатлений и эмоций. В общем, не нужно думать, что игромания это безобидно для семьи.
    		 18.01.17 18:17
         
    6
         
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  • Ольга
    Мой муж тоже любит комп.стрелялки, особенно в онлайн группе, еще орет при неудачах))) столько эмоций. А мне даже удобно, что не мешается, выдала список дел, что от него требуется - и свободен, играй. Я занимаюсь своими делами, никто не мешает, не спрашивает, что за маска на лице, и зачем это я обернулась пленкой) Но меня это качество в муже не напрягает, может вам надо было выйти замуж за диванного любителя сериалов?)
    		 18.01.17 14:13
         
    1
         
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    • Ellis_@
      Мой с работы прийдет, поужинаем, с детьми поиграет, потом спать уложим одну и вторую, и уже самим спать хочется. Старшей почитай, проверь уроки и ответь на вопросы, младшая прыгает как кролик потомучто днем поспит и ей всё ни по чём. Папа засыпает на ходу, а дети требуют участия. Если целую неделю в 6 утра вставать, устаешь же. На выходные куча дел тоже. Иногда ляжешь позже потомучто счета надо оплатить, заказать что-то, или по дому что-то сделать. Родителям тоже надо помочь, покупки сделай, отвези куда-нибудь и привези обратно. Если для удовольствия, то читает финансовые сайты или технические, по теме стройки, ремонта. Я думаю, он бы играл, если бы ему за это платили)))
      		18.01.17 15:47
           
      2
           
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      • 50/50
        недавно прочла, что в Голландии дети спать ложатся в 7 вечера, в саду нет тихого часа, и родители что хошь, то и делают)) сначала удивление было, потом зависть - ведь удобный для всех распорядок, женщины с детьми трудятся там отнюдь не до 7, а с двумя - три раза в неделю. мир, правда, не спасают, зато как удобно жить полной жизнью, правда, придется вечернюю няню нанимать - но это в сто раз удобнее няньки на полный день или отвозить-привозить из сада на кружки (еще поискать такую со своим авто и желанием)
        		 18.01.17 15:55
             
        0
             
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        • El
          Да ты знаешь, я сама об этом думала. У меня споры со свекровью на эту тему были. Мол, дитё должно спать 3 часа днём. А вечером в 8 уже должно спать. Так у соседей, мол)) Я лично вижу, если днём она спит больше часа, мы потом с мужем до 12 ночи занимаемся не отдыхом и не сексом, и не просмотром фильмов, а бебиситтингом. Поговорим за ужином, пообнимаемся на диване и хватит. Он сидя на диване засыпает, а девочки его папа и папа. Я то ещё досыпаю с дочкой в утренний сон. А он после езды в пробках и 8 часового дня убитый. Я даже не знаю как при таком ритме жизни в игрушки на компе играть. Особенно если работа тоже у компа. Каждый час сна на вес золота.
          		18.01.17 16:18
               
          0
               
          ответить цитировать ссылка пожаловаться
        • лаки
          а у меня дочка - совенок, и не помогает ничего - ни отсутствие сна днем, ни ранний каждодневный подъем, ни гимнастика - раньше 10-10.30 не засыпает ни под книжку, ни под песенку, ни под лежание под бочком...и так с измальства( сегодня поведу вечером гулять дополнительно, думаю, они в саду мало гуляют все-таки(
          		 18.01.17 16:43
               
          0
               
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      • лаки
        ну, началось))))))) чей золотой муж самый золотой))) ща еще ПП обо всех своих золотых расскажет и привет - героиня наша решит, что все у нее хуже некуда и пора разводиться)
        		 18.01.17 16:36
             
        1
             
        ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ellis_@
    Я бы проконсультировалась с кем-то, кто знает тему. Как работает мозг такого игрока и как эту дурь можно эффективно выбивать. Интернет и разные центры по лечению зависимости в помощь. Другое - зря ты его от домашних дел ограждаешь. Очень зря. Давай поручения и придумывай. Кстати, а как с работой у него? Борись за него, если любишь. Качественное общение с мужем это основа, имхо. Я не имею знаний и опыта лечения игроков от зависимости, поэтому ничего конкретно по вопросу не скажу. Скажу только что если оставить всё как есть и пустить на самотёк, после родов ты будешь рыдать от бессилия. Так что дерзай.
    		18.01.17 12:26
         
    1
         
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  • Прелесть
    Вы не отдаляетесь. А вы никогда и не были близкими. Понимать это надо. Он такой и есть и был и будет. Так что знакомьтесь. Что тут ещё сказать? Знакомьтесь. И для себя решайте - Вы сможете его любить таким какой он есть или будете менять его? :-D P.S. Его вам не изменить.
    		18.01.17 12:05
         
    4
         
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  • кобра
    А почему "всю зар плату отдает"? Как именно? Я нн совсем понимаю такой подход, а для вас это, кажется, один ищ критериев отношений. Вы ему потом выдаете на карманные расходы? Мне кажется вы его лишили самостоятельности и он ушел "в мальчики". Постарайтесь это переиграть. Еще: -будьте ласковы, ласково просите вам помочь если надо. -посидите с ним , посмотрите во что он там играет, может быть вы его лучше поймете - и да,мужчины чвсто впадпют в ступор видя растущий живот жены-реальность их пугает. Скорее всего все наладится, он привыкнет и полюбит ребенка. Постарайтесь ласкойи любовью пробудить любовь в нем.
    		 18.01.17 11:53
         
    1
         
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  • Виолетта
    Ну какая разница ? Вы а телевизор, он в ком... Каждый думает, что другой должен как то всех развлеч.Вы внутренне ушли в ожидание и он тоже выключился. А тут подспорье -игры на компе. Мужчинам труднее становмться отцами, чем женщинам матерями. Мы ребеночка начинаем чувствовать уже с нескольких недель его зачатия. А мужчина его чувствует только через то что Вы ему транслируете. А потом бац- отец! Помогите ему. Придумайте что нибудь на двоих в вашей возможности, кроме как просмотр сериалов. А то теле болтает а Вы в отключке.Действительно скучно. Вы точно знаете что Вы чувствуете, а он нет. Он просто чего то ждет... ему сказали , он видит и ничего не чувствует...
    		 18.01.17 11:48
         
    5
         
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    • лаки
      вот кстати да, теряют время - им вообще-то реально надо познакомиться толком, сели бы что ли альбом какой семейный завели, про бабушек дедушек своих друг другу рассказали, про школьные впечатления, да и про текущие интересы, она, как любой чел не играющий на компе, считает, что все кто играет -неважно во что - геймеры и это ужас-ужас) пусть узнает во что именно он играет, что ему в этом нравится, расскажет и о своих чувствах и переживаниях..кароч, пора, блин, поближе знакомиться)) до рождения малыша) а то как по мне 3 месяца знакомства - это вообще ничего, голимый секс и крышеснос)) а тут и беременность, и быт и все сразу..
      		 18.01.17 13:47
           
      5
           
      ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • лаки
    во, алена эксперт хорошо написала, поддерживаю мысль)
    		 18.01.17 10:39
         
    2
         
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  • Есения
    Да, но важно приучать к делам по дому мелким. Потому что ваша жизнь ну таааак круто изменится после рождения. Когда дорога будет любая помощь. Да хоть суп сварить, белье прогладить детское. Приучайте после рождения сразу носить ребенка на руках, оставляйте, пока в душе или дела делаете. Иначе упустите момент, он так и будет считать что это только ваше дело - ребенок.
    		 18.01.17 10:22
         
    7
         
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  • Редж
    Не вижу ничего критического в том, что супруги проводят свободное время самостоятельно. У нас с супругом свои увлечения и интересы. Я шить люблю, не тащить же мне его с собой за швейную машинку. Вот пока я шью он читает автомобильные журналы и смотрит всякие документальные и научные фильмы. И каждый из нас самодостаточен. Другое дело, что мой муж еще и ремонтом занят и другими хозяйственными делами. Поэтому, если ваш муж самостоятельно не принимает хозяйственной активности, привлекайте его сами, не жалейте. Это вы сейчас беременны, а не он. У вас до родов 2 месяца и вам явно уже не очень комфортно все делать самой. Пусть помогает. Потом малы родится, привлекайте еще больше. Пусть ходит с малышом гулять, пока вы дома уборкой заняты, помогает купать, обустраивает детскую и т.д. Да куча дел, которыми можно будущего отца запрячь. Тем более, вы сами пишете, что ребенка он хочет и очень ждет. Пользуйтесь.
    		 18.01.17 10:17
         
    2
         
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  • Есения
    Находите положительное! То что домосед-это еще вам понравится потом) когда будете безвылазно дома-дома с ребенком. Сохраните хорошие отношения - это главное. Вы очень мало знакомы были до беременности. Так что на притирку надо дольше времени. Насчет геймерства сказать нечего .не встречала
    		 18.01.17 10:13
         
    2
         
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  • 50/50
    Лана, он таким и был. роман с Вами, всплеск чувств, потом вернулся к своему прежнему образу жизни. и вполне важно ему, что кому-то он нужен...в соседней комнате. как бы ни сложилось, себя не вините. у родственницы был первый муж похожий, это не первый брак у него, те же привычки+немного пива. а жить он с ней и сыном оч хотел, прилично зарабатывал и т.д. только он хотел жить ПО-СВОЕМУ) второй муж, с которым вместе уже лет 5, тоже немного играет, час вечером, два в субботу, остальное свободное время они вместе, в т.ч. готовка-уборка-ипотеки-боулинг-прогулки - нет зависимости, живет в реале. вот и вся разница)))
    		 18.01.17 09:37
         
    3
         
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  • лаки
    во-первых, мне кажется очень важно понять сразу - нет универсального рецепта счастливой семейной жизни, потомоу что нет двух одинаковых пар. поэтому главный маркер, ну критерий, чтобы обоим было хорошо, но именно обоим, а не одному за счет другого или отсутсвие ссор за счет того, кто молчит и недовольство проглатывает. во-вторых, вы конечно смелая - беременеть и замуж через три месяца знакомства. ну вот значит сейчас вам и знакомиться поближе, и беременность донашивать и все вместе - очень важный этап. как вы сейчас все наладите, так оно и покатится, какие правила и обычаи в семье установите, так и будете жить. поэтому, если вас не устроивает что-то, даже какие-то мелочи, помимо его зависания в играх, вы сразу это проговариваете, договариваетесь, без обвинений и наездов, а спокойно и по-дружески, например, планы составлять на выходные дни, что и когда вы будете делать, сколько он на игру выделяет времени, и когда, например играет с утра до обеда, а вечер - у вас общие дела. домашними бытовыми вопросами загружайте побольше, путь сразу привыкает, да и вам потом с ребенком не получится такие тепличные условия для его создавать, да и главное не надо этого - от тепличных условий мужики потрятся) у нас с мужем например хобби разное, но это не смущает ни его, ни меня, даже наоборот, прикольно иногда отдыхать отдельно, а потом встречаться заново) а ваш давно играет? и во что? и насколько серьезно? не каждый, кто в компе играет - геймер в худшем смысле) там ващет куча разновидностей и самих игр и игроков.
    		 18.01.17 09:34
         
    3
         
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  • Юликон
    Лана, это симптомы игромана и Ваша беременность это повод не выходить из дома. Спасайте человека, спасайте отца своего ребенка, не исключайте его из своей жизни и поймите прежде всего сама, что многочасовые игры в комп - НЕ отдых. отдых, это прогулки с собакой, здоровый сон и общение. Сидите рядом с ним когда он играет и спрашивайте кто побеждает, какие правила, обозначайте свое присутствие. в магазин отправляйте со списком покупок для тупых - молоко название два штука, картофель килограмм мытый, бумага туалетная в розовые розочки и никак иначе, чтобы он больше времени тратил на поиски. занятия с собакой, которую нужно готовить к рождению малыша, а Вам тяжело. найти в инете какую-нибудь хрень очень нужную для беременных, на другом конце города и и отправить его купить, а потом нахваливать какой он самый умный и замечательный муж. пусть разбирается в механизмах - колесах для колясок, стерилизаторах, а то ведь мы женщины курицы ничегошеньки не понимаем.
    		18.01.17 09:04
         
    3
         
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  • Джей
    Я уже ничего не прошу по дому делать, думаю, пусть отдыхает/// ошибка. Вовлекайте его в домашние дела уже сейчас, иначе когда появится ребенок, все ляжет на вас в полном объеме. У него просто не булет привычки что-то делать. Геймерство как наркотик - затягивает
    		 18.01.17 08:10
         
    11
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада
    Я бы попросила его гулять с собой на свежем воздухе хотя бы час в день. И вам полезно, и ему для здоровья. Общение,опять же. И если есть какие то дела,то тоже не молчала бы. Ну не дергала б каждые полчаса,просто обсудила бы,что надо сегодня или завтра сделать.
    		18.01.17 07:44
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ethernity
    Я люблю смотреть, как другие играют. Особенно, если какие-нибудь стрелялки-бродилки. Начните тоже смотреть - это как фильм. Потом можно спрашивать, что происходит, зачем делается то или иное действие и так далее. Грубо говоря, если он не интересуется вашим - попробуйте поинтересоваться его.
    		 18.01.17 04:59
         
    9
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
    • Krazy
      Вам очень спокойные игроки попадаются :) А меня такое сильно раздражает. Это как когда рисуешь, а кто-нибудь вырастает за спиной и наблюдает, дурвопросы задаёт, комментирует... Хочется взять мольберт и кааак врезать.
      		18.01.17 07:19
           
      5
           
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  • Алена Новосибирск
    Заметила, что у мужчин всегда так бывает... Они любят от реальности уходить. Кто-то в алкоголь уходит, например... А тут игры... Не самый плохой вариант.
    		18.01.17 04:43
         
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  • Тыковка
    Мдаааа... женской глупости нет предела)) Автор, у вас 2 варианта: 1. Играете с ним 2. Разговариваете с ним по теме (необходимо быть вкурсе во что он там играет) Рано или поздно ему надоест эта игра и только от Вас зависит, внимание!!! начнёт он следующую игру или останется рядом с вами) Ещё есть 3 вариант конечно. Сами начинаете сутками играть во что-нибудь, абсолютно игонорируя его и свои обязанности:) но это не ваш вариант (не для слабонервных)
    		 18.01.17 02:58
         
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  • Krazy
    У вас проблема не в геймерстве, а в том что ему с вами не интересно. Если честно, ему на вас тупо пофик. Не играл бы, на диване бы валялся с газеткой. Я - геймер и гамблер (и кофеман), но обычно в свободное от семьи и прочих дел время. Запросто могу всю ночь на каком-нибудь покер-турнире провисеть, когда все спят. (И эт, новенькую стрелялку-бродилку про зомби на сериальчик бы точно не променяла, сорри.)
    		18.01.17 00:58
         
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