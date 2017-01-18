Все бы ничего но муж - геймер
Рязань, 30 лет
18.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаЛана, «одинаково» ни у кого не бывает, у всех история своя. Но общие места, конечно, тоже встречаются. Например, многим мужчинам становится непонятно, как себя вести с беременной женой на последних месяцах беременности. Опять же, по разным причинам. Кого-то вид беременной со всей прилагающейся физиологией, отталкивает. Кого-то пугает на уровне страха сделать что-то не то, навредить ненароком. Кому-то просто непонятно, как себя вести с глубоко беременной супругой, у которой еще и на гормональном уровне происходит некоторое «размягчение мозга» (ничего обидного не вкладываю в эту фразу, и сама дважды была беременна, так что, понимаю, о чем говорю). Возможно, твой муж, с которым ты, на самом деле, знакома чуть больше года (или полтора года, если учитывать период шапочного знакомства тоже), просто не знает, чем с тобой заниматься, пока ты вот такая. Вот и ушел в детство. Ссориться по этому поводу я бы не стала, но подумала бы, что можно предпринять, чтобы в его выходные у вас было какое-то общее дело, занятие какое-то, подальше от компьютера. Например, затеять какой-то косметический «ремонт» (специально беру в кавычки это, чтоб было понятно, что ничего серьезного и глобального не надо), начать «гнездоваться» вместе с мужем. И по магазинам ходить не обязательно только за продуктами (понятно, что по морозу и в гололед много не погуляешь на улице). Придумывай походы куда-то за пределы квартиры с пользой для себя и для общения с мужем. Вспомни, чем вы оба интересовались до того, как ты забеременела. Может, это возможно реанимировать в вашем общении? Ну и сама выказывай ему больше внимания. Понятно, что «оба виноваты» в беременности, но мужчины больше похожи на детей в таких историях, и им часто подсознательно может казаться, что их «обманули» - он надеялся на взаимное внимание, а любимая беременеет и становится центром вселенной, а он вроде как вообще ни при чем.
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СергейЛана, честно говоря, лично я не вижу повода для паники. Нет, понятно, что тебе хотелось бы, чтобы муж вел себя как-то иначе, но и он, просто поверь, хотел бы того же от тебя. Как я понимаю, до женитьбы вы были знакомы всего пару месяцев. Стало быть, друг друга практически узнать не успели, особенности не подметили, сразу «в бой» ринулись. Что ж, теперь все стадии развития отношений придется проходить с «отягчающими обстоятельствами» в виде малыша на руках. Хотя, может это и к лучшему. Видишь ли, все мы разные и у каждого из нас свои желания, свое видение «идеального дня». Тут уж кого как воспитали, кто чего хочет от жизни, кто к чему привык. Кто-то рвется в лес с палаткой, кто-то не мыслит себя без телефона и бизнес разговоров, одних из дома палкой не выгонишь, других, чтобы загнать, еще поймать нужно. Твой муж оказался домоседом и любителем онлайн игр. Что ж, может быть и неприятно, но, честно говоря – это далеко не худший вариант. Поэтому устраивать истерики – не стоит. А вот прилагать усилия, искать причины, по которым нужно вырваться из дома и куда-то вместе сходить – обязательно. Еще будет очень неплохо откровенно поговорить с мужем и объяснить ему то, что тебя расстраивает. В то же время, как любящей жене, тебе просто придется постараться понять своего супруга. В общем, приходит время поиска компромиссов. И будет очень здорово, если вы сможете договориться, разделив как общесемейные обязанности, так и время на собственные желания. Конечно – это не так просто сделать, как сказать. Однако по-другому не получится. Подозреваю, что пока вы будете выяснять отношения, вам придется и поругаться и пообижаться друг на друга. Увы, наука жить вместе, учитывая и уважая желания партнера и получая от него тоже самое, – это очень непростая штука и никогда не дается легко и просто. Но нет ничего невозможного. И если вы действительно нужны друг другу, то неизбежно научитесь уважать желания как свои, так и чужие. И паритет между ними обнаружите. Что же касается «зависания» в игре, то этим страдали и страдают очень многие. Я тоже в свое время любил поиграть в БК и другие онлайн игры, но потом все приелось, и само отвалилось. Пришли заботы, навалились дела, и теперь уже совершенно другие интересы играют главную роль. Так что не горюй. Главное, чтобы между вами были искренние чувства и уважение друг к другу. Тогда все само собой наладится.
Обсуждение 54
Лучшие комментарии
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Лана, вы мало знакомы. Он может и правда хотел семью и ребенка, в теории, реальность оказалась несколько другой . Вам обоим предстоит только узнавать друг друга в усложнённых обстоятельствах. Мое мнение, геймер - это диагноз. У меня, например, мама геймер, ей 67, она работает на высоко интеллектуальной работе, но может до утра играть " в шарики". Мы очень давно не живём вместе , но меня аж трясёт, когда я это вижу. Мне игра любая игра становятся не интересна после второго раза. Я желаю Вам огромного терпения, а пока просто забить. Таких папаш у нас 80% это точно.
18.01.17 00:17 Контекст комментария
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ДжейЯ уже ничего не прошу по дому делать, думаю, пусть отдыхает/// ошибка. Вовлекайте его в домашние дела уже сейчас, иначе когда появится ребенок, все ляжет на вас в полном объеме. У него просто не булет привычки что-то делать. Геймерство как наркотик - затягивает
18.01.17 08:10 Контекст комментария
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Я люблю смотреть, как другие играют. Особенно, если какие-нибудь стрелялки-бродилки. Начните тоже смотреть - это как фильм. Потом можно спрашивать, что происходит, зачем делается то или иное действие и так далее. Грубо говоря, если он не интересуется вашим - попробуйте поинтересоваться его.
18.01.17 04:59 Контекст комментария
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ЕсенияДа, но важно приучать к делам по дому мелким. Потому что ваша жизнь ну таааак круто изменится после рождения. Когда дорога будет любая помощь. Да хоть суп сварить, белье прогладить детское. Приучайте после рождения сразу носить ребенка на руках, оставляйте, пока в душе или дела делаете. Иначе упустите момент, он так и будет считать что это только ваше дело - ребенок.
18.01.17 10:22 Контекст комментария
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50/50да, привлекать важно любого, но не менее важно, чтобы человек был по природе любознательным, включал интерес к новому, не ленился хотя бы узнавать, даже вроде бы "чисто бабское". в общем, если не орел, ничего не сделаешь))
18.01.17 09:40 Контекст комментария
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звездочка )На тему интересно или нет вместе ) у меня в прошлом году было, что без общения просто ломки начинались, было жалко прерываться на сон. Это было всегда о чем и всегда интересно. Как замок с неизвестным количеством этажей и комнат, когда ты думаешь, что уже осмотрелся, открывается следующий уровень, и он тоже не последний ) Некоторым людям уже через неделю сказать друг другу нечего, а у меня год пролетел как мгновение )) как пела Пугачева, расставание - маленькая смерть, никак привыкнуть не могу, что теперь у меня этого не будет никогда.
18.01.17 19:50
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ОльгаА почему не было продолжения, хоть ОН, как я поняла, был и не геймер? В чем была его "безобидность", что вы расстались?
18.01.17 20:47
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звездочка )это было не мое решение
18.01.17 20:50
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ОльгаПечалька...у героини муж хоть и геймер, но женился/содержит, судя по письмам в данной рубрике - это круто.
18.01.17 21:06
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звездочка )ага, а потом у неё оказалось, что не хлебом единым )) что есть ещё и не материальные потребности в семье
18.01.17 21:15
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KrazyУ меня подружка с таким сейчас разводится. А казалось бы - огромный дом, деньги и машины. Кому это надо, если она его любит, а ему отряд магов и эльфов важнее всего на свете? Идиот, блин.
18.01.17 21:40
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KrazyЗвездочка, у Queen есть песня "One Year of Love". Первые строчки, что "всего лишь один год любви лучше, чем вся жизнь в одиночестве". Красивая песня, прогуглите.
18.01.17 21:48
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звездочка )Перечитала ленту и не нашла ни одного отзыва программиста. А ведь раньше у нас тут они были ) Лана, игры пишут с таким количеством крючков для сознания, что не подсесть на них надо ещё суметь. Мой зять игры пишет в иностранной компании, рассказывал мне в общих чертах, после чего я понимаю, что все мы "собаки Павлова" и рефлексы у нас выработать, и внедрить вирусы в сознание - раз плюнуть. Тебе нужно сохранить контакт с мужем, пока он ещё не потерян, быть инициатором общения и организатором общих дел, почаще вне дома. Было же у вас в начале знакомства много общего, сама об этом пишешь. Прогноз не очень оптимистичный, моя школьная подруга живет больше 10 лет с мужем-геймером параллельными жизнями - она с сыном, он с танчиками. Вне игры он всегда раздражен и зол, потому что выдергивание его в реал ему уже не приносит никаких вкусных впечатлений и эмоций. В общем, не нужно думать, что игромания это безобидно для семьи.
18.01.17 18:17
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ОльгаМой муж тоже любит комп.стрелялки, особенно в онлайн группе, еще орет при неудачах))) столько эмоций. А мне даже удобно, что не мешается, выдала список дел, что от него требуется - и свободен, играй. Я занимаюсь своими делами, никто не мешает, не спрашивает, что за маска на лице, и зачем это я обернулась пленкой) Но меня это качество в муже не напрягает, может вам надо было выйти замуж за диванного любителя сериалов?)
18.01.17 14:13
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Ellis_@Мой с работы прийдет, поужинаем, с детьми поиграет, потом спать уложим одну и вторую, и уже самим спать хочется. Старшей почитай, проверь уроки и ответь на вопросы, младшая прыгает как кролик потомучто днем поспит и ей всё ни по чём. Папа засыпает на ходу, а дети требуют участия. Если целую неделю в 6 утра вставать, устаешь же. На выходные куча дел тоже. Иногда ляжешь позже потомучто счета надо оплатить, заказать что-то, или по дому что-то сделать. Родителям тоже надо помочь, покупки сделай, отвези куда-нибудь и привези обратно. Если для удовольствия, то читает финансовые сайты или технические, по теме стройки, ремонта. Я думаю, он бы играл, если бы ему за это платили)))
18.01.17 15:47
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50/50недавно прочла, что в Голландии дети спать ложатся в 7 вечера, в саду нет тихого часа, и родители что хошь, то и делают)) сначала удивление было, потом зависть - ведь удобный для всех распорядок, женщины с детьми трудятся там отнюдь не до 7, а с двумя - три раза в неделю. мир, правда, не спасают, зато как удобно жить полной жизнью, правда, придется вечернюю няню нанимать - но это в сто раз удобнее няньки на полный день или отвозить-привозить из сада на кружки (еще поискать такую со своим авто и желанием)
18.01.17 15:55
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ElДа ты знаешь, я сама об этом думала. У меня споры со свекровью на эту тему были. Мол, дитё должно спать 3 часа днём. А вечером в 8 уже должно спать. Так у соседей, мол)) Я лично вижу, если днём она спит больше часа, мы потом с мужем до 12 ночи занимаемся не отдыхом и не сексом, и не просмотром фильмов, а бебиситтингом. Поговорим за ужином, пообнимаемся на диване и хватит. Он сидя на диване засыпает, а девочки его папа и папа. Я то ещё досыпаю с дочкой в утренний сон. А он после езды в пробках и 8 часового дня убитый. Я даже не знаю как при таком ритме жизни в игрушки на компе играть. Особенно если работа тоже у компа. Каждый час сна на вес золота.
18.01.17 16:18
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лакиа у меня дочка - совенок, и не помогает ничего - ни отсутствие сна днем, ни ранний каждодневный подъем, ни гимнастика - раньше 10-10.30 не засыпает ни под книжку, ни под песенку, ни под лежание под бочком...и так с измальства( сегодня поведу вечером гулять дополнительно, думаю, они в саду мало гуляют все-таки(
18.01.17 16:43
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лакину, началось))))))) чей золотой муж самый золотой))) ща еще ПП обо всех своих золотых расскажет и привет - героиня наша решит, что все у нее хуже некуда и пора разводиться)
18.01.17 16:36
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KrazyНу если он с 10 утра до 12 ночи на постоянной основе играет, то развод вполне вариант. Они ж чужие друг другу.
18.01.17 16:45
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50/50увы, да
18.01.17 16:54
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лакину, эт да, тут нечего возразить...но таки и замуж идти после 3 месяцев знакомства - риск вообще...как знать, какие сюрпризы ее еще ожидают(
18.01.17 17:02
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ЮликонБаба Яга против. Я за знакомство и налаживание отношений. Даже тут на клео десятки страшных историй, когда жить с мужем просто опасно, в истории этой героини просто неумение жить вдвоем как пара.
18.01.17 17:43
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50/50почему ты считаешь, что геймер лучше алкоголика? те же яйца, игроман даже хуже с мое. я видела алкоголиков в завязке по 20 лет, есть знакомая бывшая алкогличка (она время от времени принимает препараты, работает директором книжного и выглядит лет на 10 своих ровесниц). а вот бывших геймеров нет знакомых))
18.01.17 18:50
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50/50к 18:50 - лет на 10 моложе))
18.01.17 18:53
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ЮликонФифть, на период беременности и декрета, спокойный игроман приносящий деньги однозначно лучше. Когда нет своих средств, жилья и дохода, это хороший вариант. И я еще раз повторюсь, стоит попробовать познакомиться и дать поиграть с ребенком.
18.01.17 19:49
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Ellis_@Я бы проконсультировалась с кем-то, кто знает тему. Как работает мозг такого игрока и как эту дурь можно эффективно выбивать. Интернет и разные центры по лечению зависимости в помощь. Другое - зря ты его от домашних дел ограждаешь. Очень зря. Давай поручения и придумывай. Кстати, а как с работой у него? Борись за него, если любишь. Качественное общение с мужем это основа, имхо. Я не имею знаний и опыта лечения игроков от зависимости, поэтому ничего конкретно по вопросу не скажу. Скажу только что если оставить всё как есть и пустить на самотёк, после родов ты будешь рыдать от бессилия. Так что дерзай.
18.01.17 12:26
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ПрелестьВы не отдаляетесь. А вы никогда и не были близкими. Понимать это надо. Он такой и есть и был и будет. Так что знакомьтесь. Что тут ещё сказать? Знакомьтесь. И для себя решайте - Вы сможете его любить таким какой он есть или будете менять его? :-D P.S. Его вам не изменить.
18.01.17 12:05
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кобраА почему "всю зар плату отдает"? Как именно? Я нн совсем понимаю такой подход, а для вас это, кажется, один ищ критериев отношений. Вы ему потом выдаете на карманные расходы? Мне кажется вы его лишили самостоятельности и он ушел "в мальчики". Постарайтесь это переиграть. Еще: -будьте ласковы, ласково просите вам помочь если надо. -посидите с ним , посмотрите во что он там играет, может быть вы его лучше поймете - и да,мужчины чвсто впадпют в ступор видя растущий живот жены-реальность их пугает. Скорее всего все наладится, он привыкнет и полюбит ребенка. Постарайтесь ласкойи любовью пробудить любовь в нем.
18.01.17 11:53
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ВиолеттаНу какая разница ? Вы а телевизор, он в ком... Каждый думает, что другой должен как то всех развлеч.Вы внутренне ушли в ожидание и он тоже выключился. А тут подспорье -игры на компе. Мужчинам труднее становмться отцами, чем женщинам матерями. Мы ребеночка начинаем чувствовать уже с нескольких недель его зачатия. А мужчина его чувствует только через то что Вы ему транслируете. А потом бац- отец! Помогите ему. Придумайте что нибудь на двоих в вашей возможности, кроме как просмотр сериалов. А то теле болтает а Вы в отключке.Действительно скучно. Вы точно знаете что Вы чувствуете, а он нет. Он просто чего то ждет... ему сказали , он видит и ничего не чувствует...
18.01.17 11:48
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лакивот кстати да, теряют время - им вообще-то реально надо познакомиться толком, сели бы что ли альбом какой семейный завели, про бабушек дедушек своих друг другу рассказали, про школьные впечатления, да и про текущие интересы, она, как любой чел не играющий на компе, считает, что все кто играет -неважно во что - геймеры и это ужас-ужас) пусть узнает во что именно он играет, что ему в этом нравится, расскажет и о своих чувствах и переживаниях..кароч, пора, блин, поближе знакомиться)) до рождения малыша) а то как по мне 3 месяца знакомства - это вообще ничего, голимый секс и крышеснос)) а тут и беременность, и быт и все сразу..
18.01.17 13:47
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лакиво, алена эксперт хорошо написала, поддерживаю мысль)
18.01.17 10:39
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ЕсенияДа, но важно приучать к делам по дому мелким. Потому что ваша жизнь ну таааак круто изменится после рождения. Когда дорога будет любая помощь. Да хоть суп сварить, белье прогладить детское. Приучайте после рождения сразу носить ребенка на руках, оставляйте, пока в душе или дела делаете. Иначе упустите момент, он так и будет считать что это только ваше дело - ребенок.
18.01.17 10:22
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РеджНе вижу ничего критического в том, что супруги проводят свободное время самостоятельно. У нас с супругом свои увлечения и интересы. Я шить люблю, не тащить же мне его с собой за швейную машинку. Вот пока я шью он читает автомобильные журналы и смотрит всякие документальные и научные фильмы. И каждый из нас самодостаточен. Другое дело, что мой муж еще и ремонтом занят и другими хозяйственными делами. Поэтому, если ваш муж самостоятельно не принимает хозяйственной активности, привлекайте его сами, не жалейте. Это вы сейчас беременны, а не он. У вас до родов 2 месяца и вам явно уже не очень комфортно все делать самой. Пусть помогает. Потом малы родится, привлекайте еще больше. Пусть ходит с малышом гулять, пока вы дома уборкой заняты, помогает купать, обустраивает детскую и т.д. Да куча дел, которыми можно будущего отца запрячь. Тем более, вы сами пишете, что ребенка он хочет и очень ждет. Пользуйтесь.
18.01.17 10:17
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ЕсенияНаходите положительное! То что домосед-это еще вам понравится потом) когда будете безвылазно дома-дома с ребенком. Сохраните хорошие отношения - это главное. Вы очень мало знакомы были до беременности. Так что на притирку надо дольше времени. Насчет геймерства сказать нечего .не встречала
18.01.17 10:13
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50/50Лана, он таким и был. роман с Вами, всплеск чувств, потом вернулся к своему прежнему образу жизни. и вполне важно ему, что кому-то он нужен...в соседней комнате. как бы ни сложилось, себя не вините. у родственницы был первый муж похожий, это не первый брак у него, те же привычки+немного пива. а жить он с ней и сыном оч хотел, прилично зарабатывал и т.д. только он хотел жить ПО-СВОЕМУ) второй муж, с которым вместе уже лет 5, тоже немного играет, час вечером, два в субботу, остальное свободное время они вместе, в т.ч. готовка-уборка-ипотеки-боулинг-прогулки - нет зависимости, живет в реале. вот и вся разница)))
18.01.17 09:37
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лакиво-первых, мне кажется очень важно понять сразу - нет универсального рецепта счастливой семейной жизни, потомоу что нет двух одинаковых пар. поэтому главный маркер, ну критерий, чтобы обоим было хорошо, но именно обоим, а не одному за счет другого или отсутсвие ссор за счет того, кто молчит и недовольство проглатывает. во-вторых, вы конечно смелая - беременеть и замуж через три месяца знакомства. ну вот значит сейчас вам и знакомиться поближе, и беременность донашивать и все вместе - очень важный этап. как вы сейчас все наладите, так оно и покатится, какие правила и обычаи в семье установите, так и будете жить. поэтому, если вас не устроивает что-то, даже какие-то мелочи, помимо его зависания в играх, вы сразу это проговариваете, договариваетесь, без обвинений и наездов, а спокойно и по-дружески, например, планы составлять на выходные дни, что и когда вы будете делать, сколько он на игру выделяет времени, и когда, например играет с утра до обеда, а вечер - у вас общие дела. домашними бытовыми вопросами загружайте побольше, путь сразу привыкает, да и вам потом с ребенком не получится такие тепличные условия для его создавать, да и главное не надо этого - от тепличных условий мужики потрятся) у нас с мужем например хобби разное, но это не смущает ни его, ни меня, даже наоборот, прикольно иногда отдыхать отдельно, а потом встречаться заново) а ваш давно играет? и во что? и насколько серьезно? не каждый, кто в компе играет - геймер в худшем смысле) там ващет куча разновидностей и самих игр и игроков.
18.01.17 09:34
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ЮликонЛана, это симптомы игромана и Ваша беременность это повод не выходить из дома. Спасайте человека, спасайте отца своего ребенка, не исключайте его из своей жизни и поймите прежде всего сама, что многочасовые игры в комп - НЕ отдых. отдых, это прогулки с собакой, здоровый сон и общение. Сидите рядом с ним когда он играет и спрашивайте кто побеждает, какие правила, обозначайте свое присутствие. в магазин отправляйте со списком покупок для тупых - молоко название два штука, картофель килограмм мытый, бумага туалетная в розовые розочки и никак иначе, чтобы он больше времени тратил на поиски. занятия с собакой, которую нужно готовить к рождению малыша, а Вам тяжело. найти в инете какую-нибудь хрень очень нужную для беременных, на другом конце города и и отправить его купить, а потом нахваливать какой он самый умный и замечательный муж. пусть разбирается в механизмах - колесах для колясок, стерилизаторах, а то ведь мы женщины курицы ничегошеньки не понимаем.
18.01.17 09:04
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50/50да, привлекать важно любого, но не менее важно, чтобы человек был по природе любознательным, включал интерес к новому, не ленился хотя бы узнавать, даже вроде бы "чисто бабское". в общем, если не орел, ничего не сделаешь))
18.01.17 09:40
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ДжейЯ уже ничего не прошу по дому делать, думаю, пусть отдыхает/// ошибка. Вовлекайте его в домашние дела уже сейчас, иначе когда появится ребенок, все ляжет на вас в полном объеме. У него просто не булет привычки что-то делать. Геймерство как наркотик - затягивает
18.01.17 08:10
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Я бы попросила его гулять с собой на свежем воздухе хотя бы час в день. И вам полезно, и ему для здоровья. Общение,опять же. И если есть какие то дела,то тоже не молчала бы. Ну не дергала б каждые полчаса,просто обсудила бы,что надо сегодня или завтра сделать.
18.01.17 07:44
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Я люблю смотреть, как другие играют. Особенно, если какие-нибудь стрелялки-бродилки. Начните тоже смотреть - это как фильм. Потом можно спрашивать, что происходит, зачем делается то или иное действие и так далее. Грубо говоря, если он не интересуется вашим - попробуйте поинтересоваться его.
18.01.17 04:59
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Алена НовосибирскЗаметила, что у мужчин всегда так бывает... Они любят от реальности уходить. Кто-то в алкоголь уходит, например... А тут игры... Не самый плохой вариант.
18.01.17 04:43
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Мдаааа... женской глупости нет предела)) Автор, у вас 2 варианта: 1. Играете с ним 2. Разговариваете с ним по теме (необходимо быть вкурсе во что он там играет) Рано или поздно ему надоест эта игра и только от Вас зависит, внимание!!! начнёт он следующую игру или останется рядом с вами) Ещё есть 3 вариант конечно. Сами начинаете сутками играть во что-нибудь, абсолютно игонорируя его и свои обязанности:) но это не ваш вариант (не для слабонервных)
18.01.17 02:58
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KrazyУ вас проблема не в геймерстве, а в том что ему с вами не интересно. Если честно, ему на вас тупо пофик. Не играл бы, на диване бы валялся с газеткой. Я - геймер и гамблер (и кофеман), но обычно в свободное от семьи и прочих дел время. Запросто могу всю ночь на каком-нибудь покер-турнире провисеть, когда все спят. (И эт, новенькую стрелялку-бродилку про зомби на сериальчик бы точно не променяла, сорри.)
18.01.17 00:58
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Ой, да ладно, большинство женщин не интересны, ну разве что только мы с вами:)))) так что теперь, ползти в саванах в сторону кладбища?
18.01.17 03:04
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ЮликонКрези, я с тобой не согласна вообще. Ты просто не имеешь зависимости и это такое же увлечение как вышивка, чтение книг запоем, ты не выпадаешь из социальной жизни семьи на время своих игр.
18.01.17 09:12
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