Все бы ничего но муж - геймер

Обращаюсь к вам за советом. Я не знаю, как строить семейные отношения. Родители развелись, когда я была ребенком, поэтому совета спросить особо не у кого... Кратко: в июне 2015 года я познакомилась с парнем в общей компании, он мне понравился сразу, но у него была девушка, и я как-то не рассматривала его как партнера, общались, часто виделись (общие друзья и хобби). Потом как-то общение сошло на нет, не общались месяца три, и вот меня зовут эти друзья на 8 марта праздновать, я пришла, там был тот парень, начали общаться, он начал проявлять интерес ко мне как к девушке. Оказалось, что уже давно один был... В общем, в марте начали встречаться, всё свободное время вместе, счастливы оба, и вот в мае я беременею, он обрадовался, поженились, съехались, готовимся к рождению ребенка, он всю зарплату отдает мне, но в последнее время я начала замечать, что ему со мной не интересно. Он если не на работе (график 2/2 по 12 часов) – сидит и играет в онлайн игру в соседней спальне с утра до вечера. У меня уже 7-й месяц, декрет, я конечно никуда особо не могу сходить, гуляю с собакой, по дому дела делаю, и все его выходные самого его не вижу, хотя он сидит в соседней комнате... играет... Получается, вместе только в магазин ходим и иногда с нами выходит вечером прогуляться. Так-то вроде всё хорошо, но что-то мне кажется, мы отдаляемся. Он играет с 10 утра и до полуночи, перерывы на покушать, да покурить сходить. Я уже ничего не прошу по дому делать, думаю, пусть отдыхает. Сам инициативы в домашних делах не проявляет. За продуктами приходиться чуть ли не из-под палки гнать (ходим вместе, он всё несёт)... вот и всё наше общение. Скажите, нормально ли это? Так и происходят будни у всех семей, пока жена беременна? Каждый сидит в своём уголке, и занимается своими делами? Зову его посмотреть вместе кино или сериал - не хочет, не интересно. Но также он перестал почти общаться со своими друзьями, почти не видится с ними. Говорю, иди сходи, встреться – отвечает, что не хочет. Так и сидим дома по комнатам разным, я иногда с подругами встречаюсь, но сейчас уже тяжело ездить куда-то... живот большой и все прелести беременности)) Конечно муж ребёнка ждёт очень, разговаривает с животом, гладит)) ну и со мной конечно тоже ласковый, но вот то, что так зависает в игре, меня беспокоит… В общем главный вопрос в чём: я понимаю, что не знаю, как быть хорошей женой, как не разрушить наш брак. Его уважаю очень и люблю, наверное, вообще рада, что именно за него вышла замуж, может, зря гоню по поводу его геймерства. В целом-то всё хорошо, это у нас обоих первый ребёнок и семья, он мой ровесник, и говорит давно хотел семью и ребёнка. Хотела покороче, а получилось много, извините за длинный текст.

Лана,

Рязань, 30 лет

18.01.17

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