Влюблена в своего врача, но боюсь...
Россия, 25 лет
10.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаНадя, ничего не надо делать – вот ответ на твой вопрос. Потому что мужчина, который откровенно пользуется своим положением врача для того, чтобы лапать понравившихся пациенток – это уже аморальный человек. И то, что ты «узнавала», и тебе никто ничего не рассказал, - не повод думать, что такое произошло только с тобой, и только потому, что ты какая-то уникальная. Скорее всего, ты просто не пересекалась с теми, кого он лапал, или другие женщины предпочли об этом умолчать, считая ситуацию постыдной для обсуждения. Я не знаю, действительно ли тебе 25 лет, но мне кажется, что навряд ли, потому что в таком возрасте приходить в половое возбуждение от сальностей типа «тебе пойдет мужчина восточной национальности», может только совсем юная девушка. Такая неопытная девушка, которая в силу неопытности, обычную животную похоть отфильтровать от джентльменского флирта просто не в состоянии. У тебя выспросили твой социальный статус, выяснили, что за твоей спиной нет мужчины, который бы пришел, если что, морду бить этому «врачу узи», тебя протестировали на предмет податливости, после чего «восточный мужчина» просто потрогал тебя за сиськи и успокоился. Все. А ты себе уже навыдумывала. Надя, взрослей. А то, не ровен час, так и не успеешь, как матерью одиночкой станешь с таким доверчивым и неравнодушным отношением к мужчинам в белых халатах. И, к слову, я бы не советовала больше ходить на узи к этому врачу, даже «волею судеб».
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СергейНадежда, честно говоря, мне не верится в то, что ты написала, как не верится и в твой возраст. А вот в то, что тебе понравился дяденька врач и что в своем подростковом воображении ты нарисовала такую историю – вполне. И это совершенно нормально. Это естественные последствия процесса взросления, которые случаются с очень многими молодыми девушками. Кто-то вдруг влюбляется в учителей, кто-то в тренеров, кто-то во врачей или просто в друзей своих отцов. Что с этим делать? Ничего. Это дело лучше просто перетерпеть. Нет, ты можешь, конечно, начать писать письма, объясняться в любви, начать преследовать предмет обожания, но ничего хорошего из этого не получится. Особенно если у мужика не хватит тактичности и мудрости, чтобы остудить тебя аккуратно. Ты можешь нарваться на довольно жесткую «отповедь», после чего поимеешь массу неприятных ощущений и, возможно, даже комплексов. Ну и зачем? Просто поверь, такие влюбленности проходят сами собой, причем довольно быстро. Займись учебой, спортом, найди хобби, и все само собой забудется. Если же предположить ответ действительно взрослой девушке, которая описала реальную ситуацию, то мой совет – держаться от такого дяди подальше. Врач восточной национальности, недавно приехавший и устроившийся на работу, который уже позволяет себе лапать пациенток на осмотре, долго не проработает. Просто поверь. И уйдет он со скандалом и «волчьим билетом». То есть как минимум с работой потом у него будут очень большие проблемы, если на свободе останется. Ну и зачем такой пассажир? Что же касается медработников вообще, то они такие же люди, как и все остальные. Конечно, со своими особенностями, которые профессия накладывает, и иногда весьма странным юмором, но в остальном не отличаются ни на взгляд, ни на ощупь. И если кто-то хочет познакомиться с понравившимся врачом, то самый простой способ – это встретить его после работы или прямо на приеме и сказать, что он понравился, и что хотелось бы узнать его поближе. Это не значит, что нужно сразу назначать свидание под часами, что над диваном. Для начала в кафе, где можно будет посмотреть на человека вне стен кабинета и оценить его в реальной жизни. Ну, а дальше уже как Бог даст.
Обсуждение 14
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Заслушать бы версию врача! «Дура дурой. Зато полапал» - как-то так :-)
10.01.17 03:39
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ЮликонМеня сейчас вырвет, это отвратительно. Этот автор извращенка с форума секс.
10.01.17 02:19
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ЛестницаБоже, щас меня вырвет) не, аффтар, хочу вторую серию. Давайте про секс на кушетке с участием медсестры и датчика узи Ох, Надежда, Надежда
10.01.17 01:59
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ZavoronokЕсли бы меня доктор за грудь схватил, получил бы по морде как минимум. А в перспективе проблемы профессионального характера.
10.01.17 01:41
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KapЛапают только тех, кто хочет этого и позволяет. Мерзко
10.01.17 01:35
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МилаИз этого письма я узнала, что некоторым девушкам действительно нравится, когда малознакомые мужчины хватают их за грудь. (То есть, это не мужские выдумки, такие дамы реально бывают). Правда, от этих девушек даже темпераментные восточные мужчины предпочитают держаться подальше и дальше чем "потрогать грудь" благоразумно не заходят.
10.01.17 01:32
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Сергей прав, письмо написала подросток.
10.01.17 01:11
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Ellis_@Я не знаю как понимать эти откровения, потомучто мне сложно поверить в смелость и откровенность этого доХтера. Неужели не боятся? Рискованное поведение. Руки на грудь и тому подобное. Это при медсестре ещё такое? Если отдельно от письма, то врачи они тоже мужчины. Я так думаю. Мужчину совершенно любой профессии можно очаровать. Ну а поведение - вопрос профессиональной этики, не более. Какая разница, врач, педагог, инструктор по вождению или парикмахер. Он просто трудится в своей профессии. А в остальном - он мужчина. Как себя с ним себя вести, уже каждая решит на свой лад.
10.01.17 01:05
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Да уж. Ну что бы отвлечься пофантазируйте на тему соседа по под'езду, который как то особенно смотрит в лифте, когда спрашивает: какой этаж? 25 лет не тот возраст, когда с мыслью " замуж" так реагировать на восточных мужчин. В Турции они на даже на паспортном контроле подмигивают
10.01.17 01:03
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Аха1. В реальность ситуации верится слабо. Вряд ли чел за 40 до сих пор работал бы врачом с такими замашками. 2. Если, не дай Бог, описаны не эротические фантазии, а реальная история, забыть как страшный сон и держаться подальше. Это не просто флирт, нарушение профессиональной этики и т.д. Хватание за грудь - это статья за сексуальное домогательство. Видеть за этим светлое чувство - запредельная наивность. Речь об извращении и жертв такого поведения много (естественно, они тщательно выбираются, поэтому вряд ли кто-то будет с Вами это радостно обсуждать). В любом случае, этому любвеобильному доктору светит не самое радужное будущее в местах не столь отдалённых. 3. Начните с самоуважения. Тогда научитесь отличать симпатию от скотского отношения - хватание за титьки (пардон). 4. Если абстрагироваться от ситуации, то если девушке понравился мужчина, то ей надо ему улыбнуться ( дать зелёный свет для его дальнейших действий) и заняться своей насыщенной жизнью. Больше НИЧЕГО не надо делать - разыскивать в соцсетях, случайно встречаться волей судьбы и ты.ды.
10.01.17 01:00
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Krazy"Девчонка", вот не туда вы свои влажные фантазии выложили. Есть куча сайтов, где народ свои слэши и фанфики выкладывают, вам туда ;)
10.01.17 00:54
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Это что было? Сеанс виртуального эксгибиционизма? Раньше какие попало телефонные номера набирали, чтоб "сокровенным" поделиться, теперь вот в интернетах пишут...
10.01.17 00:26