Влюблена в своего врача, но боюсь...

История эта произошла почти 2 месяца назад. Я пошла в поликлинику, мы столкнулись с ним в коридоре, стоим почти вплотную друг к другу, улыбаемся, минуты 3 стояли в глаза друг другу смотрели, меня тогда как током прошибло... Я знала, кто он, он почти на 20 лет старше меня, он врач узи. В общем, я пролепетала «здрасте», он ответил «привет» и галантно открыл мне дверь... И через пару недель, по воле судьбы, моя врач направляет к нему на узи. Иду я к медсестре записываться, и он в коридоре сидит. Говорит мне: «Ты ко мне? Покажи, что там у тебя?» Я сую ему направление. «Ты замужем ?»- спросил он меня. Я ответила «нет», он пошутил, я посмеялась, и говорит: «Ох, Надежда, Надежда» (что вызвало у меня подозрительную реакцию, откуда имя то моё знает, на направлении оно не написано). Боясь показать, что он мне нравится, я чуть ли не вырвала у него из рук направление и сказала: «Ладно, мне пора». И вот день узи, он «включил врача», и говорит грубым голосом: «Ложитесь, вы вроде были у меня недавно?» Я кивнула, минут 5 молча он делал узи, далее начал диалог с медсестрой «края ровные, размеры нормальные...» Далее, он медленно, но верно начал «выключать врача», его голос становился мягче и тише. «Знаешь, ─ говорит он мне, ─ тебе подойдёт мужчина восточной национальности» ( к слову, он и есть мужчина восточной национальности ) Далее шепотом он мне говорит: «Скажу тебе по секрету, ты ему только улыбнись, он сразу твой будет!» Я лежу, хихикаю, я не чего не отвечала, только смотрела в его глаза с легким флиртом. И тут он кладет руку мне на грудь, полкой для узи проводит по всей шее, наклоняясь ко мне, томным голосом шёпотом спрашивает: «Нежно правда?» Конечно, я все услышала, но не смогла не спросить: «Что ?» Он ответил, опять шепотом, на ухо: «Ну, нежно? не грубо?» Я говорю: «Нежно»… Мой вопрос: что мне делать? Все говорят, я не одна у него такая. Я начала узнавать, у всех, у кого я спрашивала, все хором говорят: хороший врач, ведет себя исключительно этично, вроде он не женат, в нашей поликлинике он не давно, да и в стране, похоже, тоже, зачем ему портить свою репутацию из за какой то девчонки? Но если я ему понравилась, почему он не позвонил? Там же номер медсестре оставляешь... Он просил улыбнуться, я ему улыбнулась, он ответил: «Вот так надо». И сам стоит, на меня смотрит, в 32 зуба улыбается, а дальше что? Нашла его в соцсети, написала с намеком, от моей странички, про меня там только имя и город, он не ответил, больше делать боюсь, боюсь быть отвергнутой, нравится очень.

Надежда,

Россия, 25 лет

10.01.17

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