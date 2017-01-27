Устала от одиночества, замуж хочу

Алена

Милана, у меня возник встречный вопрос: в твоем понимании, женщина без мужа – это женщина без будущего? То есть, как бы, это главная жизненная цель для женщины – найти мужика для сожительства, желательно, со штампом в паспорте? И если до 30 не срослось, то все, можно в монастырь или в петлю (кому что религия позволяет)? По-моему, у тебя есть две глобальные проблемы. Первая – ты не считаешь свою жизнь самоценной. Ты по какой-то причине решила, что состояться можешь только в браке, и поэтому вместо того, чтобы наслаждаться своей жизнью, ты ковыряешься в неудачниках и придурках, пытаясь выбрать из них кучку г..на поменьше. Ты не живешь своей жизнью, ты живешь поиском и ожиданием, что вот, как только кто-то тебе, наконец, подвернется с серьезными намерениями, ты сразу же начнешь жить полноценно. А пока твое существование – это прелюдия к жизни, и все. И вторая проблема является прямым следствием первой. Ты напрочь лишена чувства самосохранения и впускаешь в свою жизнь всех мужиков, которые обращают на тебя внимание. Один тебя трахает по нужде, когда ему надо, а в остальное время ты для него чуть больше, чем пустое место. Второй решает за твой счет свой комплекс неудачника (срывается и обвиняет тебя во всех неудачах – это очень яркий симптом, для каких целей ты ему нужна). Но ни ты их, ни они тебя не любят. И зачем ты позволяешь им тратить твое время, зачем сама спускаешь в унитаз жизнь, которая может быть невероятно интересной безо всяких мужиков, - понять трудно. Так что, возможно, к психологу сходить – хорошая идея.