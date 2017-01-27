Устала от одиночества, замуж хочу
Москва, 25 лет
27.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаМилана, у меня возник встречный вопрос: в твоем понимании, женщина без мужа – это женщина без будущего? То есть, как бы, это главная жизненная цель для женщины – найти мужика для сожительства, желательно, со штампом в паспорте? И если до 30 не срослось, то все, можно в монастырь или в петлю (кому что религия позволяет)? По-моему, у тебя есть две глобальные проблемы. Первая – ты не считаешь свою жизнь самоценной. Ты по какой-то причине решила, что состояться можешь только в браке, и поэтому вместо того, чтобы наслаждаться своей жизнью, ты ковыряешься в неудачниках и придурках, пытаясь выбрать из них кучку г..на поменьше. Ты не живешь своей жизнью, ты живешь поиском и ожиданием, что вот, как только кто-то тебе, наконец, подвернется с серьезными намерениями, ты сразу же начнешь жить полноценно. А пока твое существование – это прелюдия к жизни, и все. И вторая проблема является прямым следствием первой. Ты напрочь лишена чувства самосохранения и впускаешь в свою жизнь всех мужиков, которые обращают на тебя внимание. Один тебя трахает по нужде, когда ему надо, а в остальное время ты для него чуть больше, чем пустое место. Второй решает за твой счет свой комплекс неудачника (срывается и обвиняет тебя во всех неудачах – это очень яркий симптом, для каких целей ты ему нужна). Но ни ты их, ни они тебя не любят. И зачем ты позволяешь им тратить твое время, зачем сама спускаешь в унитаз жизнь, которая может быть невероятно интересной безо всяких мужиков, - понять трудно. Так что, возможно, к психологу сходить – хорошая идея.
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СергейМилана, если я правильно понимаю ситуацию, то ты сейчас встречаешься сразу с несколькими парнями, из которых тебе не нужен ни один. Ты их не любишь, не уважаешь, а кого-то даже побаиваешься. Ну, и как ты видишь дальнейшее плотное общение с такими партнерами? Что ты хочешь попробовать? Ведь опыт неудачных взаимоотношений у тебя уже есть. Уверена, что стоит наступать на те же грабли? В общем, я считаю, что ты просто зря теряешь время. Нет, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. И если очень хочется выбрать кого-то из описанных ребят, то Бога ради. Убьешь еще год или два и придешь к тому же результату, но тебе будет уже к тридцати. Снова начнешь приводить себя в порядок, зализывать раны, восстанавливаться. А время идет. Оно тебе надо? Может быть, не стоит бросаться абы на что, а просто послать всех имеющихся, как неподходящих, и продолжить искать того, с кем будет хорошо? Да, возможно, на это понадобится некоторое время, но оно не будет потеряно на совершенно пустые и бесперспективные отношения. Хотя, конечно, выбирать тебе.
Обсуждение 41
Лучшие комментарии
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ЮликонПеречисленные парни из разряда " в сортах г@вна не разбираюсь". Странно хотеть замуж вообще, а не за любимого мужчину с которым хочешь иметь детей, дожить до старости, просыпаться утром. Замужество не решит проблему вашего одиночества и качества выбираемых партнеров. Лучше не торопиться взамуж в такой ситуации.
27.01.17 06:33 Контекст комментария
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Интересная девушка и парни у неё интересные. На всех хороших мужей не хватит. Кто-то же должен встречаться с неудачниками и вот таким-вот "ширпотребом".
27.01.17 07:28 Контекст комментария
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Милана, ты хочешь сказать, что ты встречаешься одновременно с тремя некондиционными парнями ? Или это фантазия на тему после переписки на сайтах знакомств? Похоже, давно тебя не били и из дома не выгоняли.
27.01.17 00:16 Контекст комментария
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ПрелестьДа кого бы Вы ни выбрали, будет все то же, что и до "выбора". Вы же сама позволяете им быть в такими. То есть - как это допустить до влезание в долги если Вы в отношениях. Это для женщины недопустимо. Как это первый все время хочет интима?! Если Вы не хотите все время. Как это второй оскорбляет все время? Одного раза Вам не достаточно, чтобы второго раза не было ? Начните менять себя. Позиция женщины очень определяющая с кем и какие будут в её жизни отношения. Вам это никак не ведомо. Посвятите хотя бы год своему развитию по подготовке к замужеству. Сейчас это вообще Вам противопоказано. Выйти замуж можно очень удачно в любом возрасте. В любом! Нужны лишь умения. Развивайтесь. Ищите методы перезагрузки своей начинки. Не годится Ваша для брака.
27.01.17 14:19 Контекст комментария
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Выбирать надо между нормой и нормой, я б сказала) хотя у любителей "погорячее" будет другое мнение)
27.01.17 08:10 Контекст комментария
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KrazyВыбрать ... Во вы наивная! Если аж на троих есть время, значит всем троим пофик на вас. Для прикола попробуйте любого выбрать, будет вам чудное открытие.
27.01.17 17:27
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ПрелестьДа кого бы Вы ни выбрали, будет все то же, что и до "выбора". Вы же сама позволяете им быть в такими. То есть - как это допустить до влезание в долги если Вы в отношениях. Это для женщины недопустимо. Как это первый все время хочет интима?! Если Вы не хотите все время. Как это второй оскорбляет все время? Одного раза Вам не достаточно, чтобы второго раза не было ? Начните менять себя. Позиция женщины очень определяющая с кем и какие будут в её жизни отношения. Вам это никак не ведомо. Посвятите хотя бы год своему развитию по подготовке к замужеству. Сейчас это вообще Вам противопоказано. Выйти замуж можно очень удачно в любом возрасте. В любом! Нужны лишь умения. Развивайтесь. Ищите методы перезагрузки своей начинки. Не годится Ваша для брака.
27.01.17 14:19
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сараА может все же рожей не вышла? Какие там умения. Еще какие дундучки выходят удачно только лишь благодаря своим наглючим писькам и больше ничего по жизни не могут. Зато они твпри и хамки. Знакома лично с такими мразями. Не с форума.
27.01.17 14:22
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ЮликонЗначит мужчине нужна была писька и эта женщина свою письку хорошо предложила. Собсно секс и голод, это основные двигатели мотивации человека.
27.01.17 14:28
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50/50при общедоступности секса ссылаться на письку как-то несерьезно)) ну и муж и жена - одна сатана))
27.01.17 14:35
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ПрелестьТвари и хамки достойным мужчинам не нужны. Вам хочется верить в мировую несправедливость. Не обольщайтесь. Хорошему мужчине Бог не даст тварь и хамку.
27.01.17 14:37
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сараЕсли баба тупая,то что она может предложить? Доброты там с рождения ноуп.
27.01.17 15:16
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ЮликонЧем эта женщина тебя обидела?
27.01.17 16:17
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50/50Вику сегодня жизнь обидела) а завтра, скорее всего, тучки разойдутся) но другим шанса не дает))
27.01.17 16:20
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***это она про Зеленскую , которая с её мужем шашни водила , выходит еёный муж дурачок если с тупой писькой связался
27.01.17 17:09
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лакизолотые слова, точнее не скажешь. главное, чтобы ГГ поняла.
27.01.17 14:31
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Ellis_@Врядли ГГ читает Библю и притчи, их вообще мало кто читает и на нашем форуме тоже. Но я одну идею имею, поделюсь. Притчи про хорошую и плохую жену учат тому, что ХОРОШЕМУ мужу будет дана именно хорошая жена. Если женщина хочет имеь прекрасного мужа, партнёра для жизни, отца своим детям и друга, то перефразируя Э. Хромченко, задай себе вопрос. Какую женщину ты видишь рядом с мужчиной, которого ты себе желаешь. И стань такой. Уныние это в письме так прослеживается. А кому охота с нытиком жить. Или с той, у которой сплошь одни ожидания, приди и спаси меня от одиночества. А повеселее быть сама смогёшь? Это наука жизни, очень-очень жаль что люди не читают притчи. И не черпают знаний. Хочешь хорошего мужа - будь сама хорошей женой. Бог не даст хорошему мужчине унылую размазню. От того и попадаются пока только те, кого заслужила. Не обижайтесь на мой пост, я желаю вам самого хорошего мужа и судьбы. Всем желаю. Просто подумайте.
27.01.17 14:06
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сараГероиня слишком торопится и пытается схватиться не то что за неудачников. Они ее просто не любят и не ценят. Потому что не ее это парни. Не они виноваты и хватит уже незнакомцев в некондишн зачислять. Героиня,не истерите и не липните к первым встречным. Слишком торопитесь вы.
27.01.17 14:05
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сараЕсли проблема,что рожей не вышла или к примеру тормозная при рождении,то и рожа смазливая не всегда помогает. А ваще мужики нонче слишком избалованы. Красавиц им надо или каких то особенных,при том сами могут быть с отвисшими жиаотами уже лет так а 27 . Это удивительно. Вот как вчерашняя героиня-волосы до пяток и фигура,ан нет,сбегают.. чего им не хватает?
27.01.17 13:49
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КолибриПоправочка: не о семье надо подумать, а о себе. Не надо искать кого-то мужского пола, и пытаться на него облокотиться. Нужно искать счастье в самой себе, и если Вам потом уже встретится человек, которого вы полюбите , с которым Вам будет замечательно, и который захочет создать с вами семью, то тогда о семье и нужно думать. А до тех пор, пока вы не найдёте равновесие, счастье в самой себе, в вашей собственной жизни, вы, извините, ущербны, вы начинаете судорожно дёргаться и искать, на кого бы завалиться, ведь в вас нет равновесия, и ничего хорошего из этих попыток не будет, и достойного мужчину вы не встретите, а если и встретите, то сами же и испортите отношения.
27.01.17 13:22
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Юликонна кого бы завалиться/// наша госдума приняла закон декриминализации побоев в семье. если раньше полиция не всегда реагировала на вызовы по бытовому насилию и было трудно довести дело до суда, то теперь некондеи могут раз в год набивать женщине в лицо и получать легкую административку. или не получать, какой смысл судиться если наказания как такового нет. вот с учетом таких законов, стоит ли вообще рассматривать агрессивных мужчин в качестве мужей.
27.01.17 13:30
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Ellis_@А может собаку завести? Не уйдёт, всегда тебе рада. Целый океан безусловной и преданной любви. Если на полном серьезе, никогда не ищи утешения или смысла жизни в мужчине/работе/ребенке или чем-то одном конкретно. Жизнь наша - совокупность интересов, встреч и опытов. Перестанешь искать мужа на силу, оно может и придет к тебе. Мужья то тоже разныебывают. И от одиночества они не спасают. Я реально верю что собака тут лучше справилась. Отвлекитесь.
27.01.17 11:44
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Юликончтобы получить в лице собаки компаньона от грусти-печали, в собаку нужно вкладывать любовь, внимание, терпение, реагировать на ее нужды, воспитывать, учиться сожительству вместе. Это значит тратить себя драгоценную на другого. пожалейте собаку :))
27.01.17 13:24
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Ellis_@А в мужа вкладывать любовь не надо? Во всё надо вкладывать любовь. В работу, в собаку, даже вот комнатные растения, говорят, в ней нуждаются. Я почему-то думаю, именно в случае нашей сегодняшней ГГ, что замужество бы ее ужасно разочаровало. Даже если муж был бы золотой. Он же тоже человек и прыгать вокруг прЫнцессы-несмеяны не будет всегда. Дел полно.
27.01.17 13:54
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сараЛучше аллигатора. Или питона.
27.01.17 13:42
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***какая прелесть художник !!!! обсуждать ничего не надо, браво !!!!
27.01.17 09:36
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50/50Милана, вот Вам вредно хотеть замуж))) надо сначала, как тут писали, "наполниться", хотя я всегда смеялась над этим тЭрмином) то бишь, круг общения сменить, может и постепенно. будут другие люди, у которых другие друзья и знакомые, ну а дальше по цепочке. подумайте, что можно в себе изменить, отказаться от каких-то привычек, учиться рот держать на замке (где надо), не видеть в каждом кандидата, не бежать по первому зову. в общем, подумайте
27.01.17 09:20
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сараЧтоб изменить круг общения,нетбходимо сначала измениться самой изнутри,а это ну очень нелегко или совсем нереально.
27.01.17 13:43
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у вас все и всегда нереально. а меж тем у большинства жизнь не стоит на месте
27.01.17 14:25
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сараА кто вам сказал,что моя жизнь остановилась? Псизологи говорят,что не так уж надо себя измннить. Как просто научиться жить со своими особенностями,т е адаптироваться.. хватит уже придумывать.
27.01.17 15:37
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Интересная девушка и парни у неё интересные. На всех хороших мужей не хватит. Кто-то же должен встречаться с неудачниками и вот таким-вот "ширпотребом".
27.01.17 07:28
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ДжейК спецам однозначно. Вы выбираете между одной не-нормой и другой. А выбирать надо между нормой и не-нормой.
27.01.17 07:01
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Выбирать надо между нормой и нормой, я б сказала) хотя у любителей "погорячее" будет другое мнение)
27.01.17 08:10
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сараОна выбирает тех,кто на нее клюет. Лучшие значит пока что не клюют по какой то причине. Хорошо бы выяснить в чем причина.
27.01.17 14:08
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Картинка порадовала:-) просто нечего к ней добавить.
27.01.17 06:39
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ЮликонПеречисленные парни из разряда " в сортах г@вна не разбираюсь". Странно хотеть замуж вообще, а не за любимого мужчину с которым хочешь иметь детей, дожить до старости, просыпаться утром. Замужество не решит проблему вашего одиночества и качества выбираемых партнеров. Лучше не торопиться взамуж в такой ситуации.
27.01.17 06:33
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rerfhfxfИнтересная вы девушка,Милана. Умудряетесь и жертвой быть и пользователем-манипулятором.Расслабьтесь, 25 это совсем немного, и к семье вы не готовы. У вас нет ни одного из этих трех ненужных вам,некондиционных молодых людей. Научитесь ценить себя, и не стремитесь замуж выпрыгивая из трусов. Нужный человек находится, когда вы к нему готовы.
27.01.17 06:02
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ZavoronokЕсли вопрос, кого из этой троицы выбрать, то посылай их всех лесом и ищи четвёртого.
27.01.17 00:30
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Милана, ты хочешь сказать, что ты встречаешься одновременно с тремя некондиционными парнями ? Или это фантазия на тему после переписки на сайтах знакомств? Похоже, давно тебя не били и из дома не выгоняли.
27.01.17 00:16