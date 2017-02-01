Уйти, или попытаться простить и забыть?
Москва, 29 лет
01.02.17
Мнения наших экспертов
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АленаНа мой взгляд, тут нечего прощать или спасать. Твой молодой человек принадлежит только себе и играет по своим правилам. Он не сделал выбор, ни ты, ни та его «личный психолог» - не девушки его мечты. Он не определился, кто ему нужен, и, скорее всего, это должен быть кто-то третий. Точнее, третья. Но пока вы обе цепляетесь за него, у него не так много времени и шансов эту третью найти. Ему просто некогда. То та девушка к нему, как банный лист клеится, то ты со своим всепрощением не даешь ему шанса быть выгнанным (мужчинам так комфортнее – когда их бросают, а не они). И, конечно, самое главное – ты лишаешь шанса саму себя. Шанса на нормальные отношения с мужчиной, который точно будет знать, что ты – та самая для него, а не запасной вариант. Прости, много писать по поводу твоего письма не буду – не вижу в этом смысла. Ваши отношения «как горки», потому что вы боитесь, что потеряете больше, чем найдете, если расстанетесь. И это опять же потому, что вы не уверены ни в своих отношениях, ни в своей самостоятельной ценности. Твой парень изменил тебе не дважды, он делает это постоянно. Пойми это и освободи рядом с собой место для более достойного человека. Вот и весь ответ.
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СергейИзольда, лично я считаю, что ты напрасно теряешь время. Видишь ли, ситуации в жизни бывают разные. Иногда даже верные мужья, искренне любящие своих жен, могут дать «слабину» и свернуть налево, особенно если ситуация подогрета изрядным объемом алкоголя. Но в таких случаях, подобные эксцессы являются случайным эпизодом и чаще всего никто и никогда о произошедшем не узнает. Просто потому, что человек не хочет уходить из семьи и не считает нормальным свое собственное поведение. И это притом, что у людей имеется уже солидный опыт совместной жизни, с неизбежной привычкой и усталостью. В твоем же случае, молодой человек даже не думает о том, что это ненормально. Более того, он проявляет агрессию и ведет себя вызывающе. И это еще до брака и появления действительно серьезных сложностей. Раз так, значит он не чувствует к тебе ничего такого, чтобы бояться потерять. Он не любит тебя и не уважает. А все ваши «примирения» после ссор – это не больше, чем привычная игра. Кроме того, не получив, по сути, никакого наказания за свое поведение, парень остался в убеждении, что все нормально. И в следующий раз, который обязательно произойдет, он уйдет уже окончательно. В связи с этим, на мой взгляд, нынешний этап взаимоотношений нужно как можно скорее завершать. Вам стоит разойтись и какое-то время не общаться. Причем совсем. Твой приятель должен понять, что вполне может потерять тебя навсегда. И если через некоторое время после расставания он вдруг осознает, что на самом деле хочет быть только с тобой, то найдет способ вернуться. Если же не захочет, то не стоит и время терять. Иначе вы проведете еще несколько лет в напряжении и недоверии друг другу, после чего все равно разойдетесь, но потратив некоторую часть жизни на нервы и переживания. Ну и зачем? В общем, я считаю, что нужно уходить. А дальше посмотришь по обстоятельствам.
Обсуждение 15
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KoshkaДам хороший совет. Учитесь нести ответственность за свою жизнь сама, а не перекладывать на других. Хотите расстаться, расстаньтесь. Вы, а не "он ниатпустил".
01.02.17 08:18
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Какая семья, какие дети? Проснитесь, девушка. Вы просто (пока) любовница номер один, с функциями домработницы. А есть еще любовница номер два, которая становится номером один, как только вы за порог. Поскольку номер один знает о номере два и даже отслеживает ее жизнь с общим мужчиной, этот мужчина не считает нужным что-то скрывать от нее. Все равно никуда не денется, а если и денется, то невелика печаль. Так что про "любимого", который изменил "дважды" - это не сюда и не об этой ситуации.
01.02.17 07:30
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КарТолько сейчас обратила внимание на возраст-29 Позор втройне
01.02.17 02:04
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КарРодители, прекратите называть живущих в России детей дЭбильными именами. Имя-Изольда, а мозги -Фроси или Глаши. Вас открытым текстом посылают на •••, А вы телефоны проверяете. Позор!!!
01.02.17 02:02
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ЮликонА Вас вероятно зовут марь иванна Иванова, чтобы никого не коробило:))
01.02.17 05:11
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АнтонинаА Вам не приходило в голову что в данном случае Изольда это псевдоним? Письмо-то публичное.
01.02.17 07:13
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KoshkaВы бы для общего развития поинтересовались, сколько национальность в России.
01.02.17 08:17
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ВНу куда же Вы уйдете? Такая любовь - морковь. Любовницы, телефоны, " а он так, а я так" Такая любовная суета. Устаешь читать этот рассказ с увертюрой " История стара как мир" Такая сага о Фарсайтах. Будите в старости вспоминать ,как Вы друг друга любили. С безобразными сценами, слежками, распечатками, скандалами и истерикой. Бутите вздыхать с улыбкой и так повторять" ах все эта любовь".
01.02.17 01:51
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Zavoronok"В таких мучениях и терзаниях проходит год" - видимо, этого мало, нужно, чтобы вся жизнь так прошла?
01.02.17 01:41
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Темпераментный у Вас парень, что и говорить...
01.02.17 00:33
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то есть два года сюрра)) Вы, простите, что курите там на пару?)) вместо того, чтобы поговорить, вам проще взломать пароли и снимать распечатки) вы с детьми, простите, так же собираетесь общаться?) прям не знаю, смеяцо или плакать) надеюсь письмо выдуманное) иначе такой бред в 29 писать и делать - прям как-то некомильфо)
01.02.17 00:16
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НикаДжей, о чем поговорить? Любимый, мне не нравится, когда ты мне изменяешь. Ну милая, я же не часто. Ну раз в году всего. Любимый, разве ты не знал, что женщинам не нравятся, когда от них гуляют. Представляешь, милая, не знал. Спасибо, что ты меня просветила в этом вопросе. И жили они долго и счастливо...
01.02.17 00:37
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ПерсиковаЗачем ломать пароли? Он САМ ей их дал , прочитай ) Да он прекрасно знает , что она роется в его переписках и не считает нужным скрывать своих "психологов". так что , двое нашли друг друга , пара они , как сапоги)))
01.02.17 08:09
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