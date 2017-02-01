Уйти, или попытаться простить и забыть?

История стара как мир: мой любимый мне изменил. Дважды. Мы встречаемся уже больше 4 лет, почти все это время живем вместе. Первая измена была после 2х лет отношений. Сначала я не заметила странностей в его поведении: съездил домой (родители живут в другом городе) в новогодние каникулы, там повеселился с друзьями (я к встречам с друзьями всегда относилась спокойно, не третировала звонками, не требовала докладывать, кто там был и пр.). Вернулся, все было нормально, как обычно, забота, внимание - мне казалось, что ничего не изменилось. В конце января он подрывается и опять едет домой, мотивируя это семейными проблемами. Через пару недель возвращается, говорит, что от работы своей устал и увольняется. Опять едет домой, говорит, что хочет отдохнуть. Снова отпускаю. Созваниваемся, несет какой-то бред, что не может приехать и пр. и пр. Договариваемся, что я еду домой на день рождения (тоже в другой город к родителям), он тоже остается у родителей пока, потом уже в Москве встречаемся. Приезжает, и я понимаю, что человек не мой, не со мной, пытаюсь выяснить что происходит, на контакт идет неохотно, толком ничего не объясняет, говорит, что не знает, любит меня или нет. Через пару дней снимаю распечатку звонков и выясняю, что он уже длительное время общается с некой особой. Естественно, какую-либо связь он с ней отрицает, говорит «просто общаемся, она - мой личный психолог» и т.д. Уезжает. Так проходит недели две, на протяжении которых мы все так же общаемся, в конце концов он возвращается. Вроде бы все хорошо. Но мне просто необходимо было знать правду. Захожу на страницу этой особы и нахожу там сопливые посты об утраченной любви с моим благоверным. Ему не показывала и не рассказывала. Постоянные скандалы и ссоры на тему «с кем ты там общаешься». Несколько раз порывался уйти, остановила. В таких мучениях и терзаниях проходит год. Потом узнаю, что он общается с бывшей (история чуть ли не 10-летней давности, они встречались, когда было им по 18 лет). И общение отнюдь не дружеское, она всячески высказывает ему свое расположение, что он любовь всей ее жизни, как она жить без него не может и пр., всячески навязывается ему, но он отказом не отвечает на ее изъявления любви, что-то обещает ей, когда мы в ссоре, потом миримся и он ее «сливает». Я слежу за этим практически онлайн, т.к. у меня имелся пароль от его страницы. Уезжаю домой на неделю, в это время он встречается с ней (она к нему приезжает). Приезжаю, как ни в чем ни бывало: «дорогая», «любимая». Потом у нас происходит безобразная сцена выяснения отношений, после чего я ухожу. Несколько дней не живу дома, он звонит и просит вернуться. Я возвращаюсь. Общение с этой «бывшей мадам» заканчивается через какое-то время, причем, мне кажется с ее стороны (опять же узнаю благодаря слезливым постам в социальной сети у данной барышни). На всей этой почве у нас постоянные выяснения отношений и скандалы, он озлобился на меня, может вспылить по любому поводу и наговорить кучу гадостей (впрочем, я не отстаю в этом), потом миримся, и тишь да гладь. На пару дней, максимум 3 недели. Потом все повторяется. Когда пытаюсь уйти (когда я действительно готова к этому), идет на сближение, просит прощения, и опять какое-то время у нас все хорошо. Это как на качелях: вверх-вниз, американские горки какие-то. Я понимаю, что это все не приведет к нормальной семье, где могут расти здоровые психологически дети, такая атмосфера «мексиканских страстей» не подойдет для них, и уйти никак не могу. Пытаюсь наладить отношения с ним, поговорить, выяснить - ни в какую, только когда скандалим хоть как-то можно услышать от него, что не устраивает. Когда у нас период «затишья» - он заботливый, по дому помогает и ужин приготовить для него не проблема. Не знаю, что мне делать. Уйти от него? Или попытаться все простить и забыть, стать мягче?

Изольда,

Москва, 29 лет

01.02.17

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