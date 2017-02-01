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Уйти, или попытаться простить и забыть?


История стара как мир: мой любимый мне изменил. Дважды. Мы встречаемся уже больше 4 лет, почти все это время живем вместе. Первая измена была после 2х лет отношений. Сначала я не заметила странностей в его поведении: съездил домой (родители живут в другом городе) в новогодние каникулы, там повеселился с друзьями (я к встречам с друзьями всегда относилась спокойно, не третировала звонками, не требовала докладывать, кто там был и пр.). Вернулся, все было нормально, как обычно, забота, внимание - мне казалось, что ничего не изменилось. В конце января он подрывается и опять едет домой, мотивируя это семейными проблемами. Через пару недель возвращается, говорит, что от работы своей устал и увольняется. Опять едет домой, говорит, что хочет отдохнуть. Снова отпускаю. Созваниваемся, несет какой-то бред, что не может приехать и пр. и пр. Договариваемся, что я еду домой на день рождения (тоже в другой город к родителям), он тоже остается у родителей пока, потом уже в Москве встречаемся. Приезжает, и я понимаю, что человек не мой, не со мной, пытаюсь выяснить что происходит, на контакт идет неохотно, толком ничего не объясняет, говорит, что не знает, любит меня или нет. Через пару дней снимаю распечатку звонков и выясняю, что он уже длительное время общается с некой особой. Естественно, какую-либо связь он с ней отрицает, говорит «просто общаемся, она - мой личный психолог» и т.д. Уезжает. Так проходит недели две, на протяжении которых мы все так же общаемся, в конце концов он возвращается. Вроде бы все хорошо. Но мне просто необходимо было знать правду. Захожу на страницу этой особы и нахожу там сопливые посты об утраченной любви с моим благоверным. Ему не показывала и не рассказывала. Постоянные скандалы и ссоры на тему «с кем ты там общаешься». Несколько раз порывался уйти, остановила. В таких мучениях и терзаниях проходит год. Потом узнаю, что он общается с бывшей (история чуть ли не 10-летней давности, они встречались, когда было им по 18 лет). И общение отнюдь не дружеское, она всячески высказывает ему свое расположение, что он любовь всей ее жизни, как она жить без него не может и пр., всячески навязывается ему, но он отказом не отвечает на ее изъявления любви, что-то обещает ей, когда мы в ссоре, потом миримся и он ее «сливает». Я слежу за этим практически онлайн, т.к. у меня имелся пароль от его страницы. Уезжаю домой на неделю, в это время он встречается с ней (она к нему приезжает). Приезжаю, как ни в чем ни бывало: «дорогая», «любимая». Потом у нас происходит безобразная сцена выяснения отношений, после чего я ухожу. Несколько дней не живу дома, он звонит и просит вернуться. Я возвращаюсь. Общение с этой «бывшей мадам» заканчивается через какое-то время, причем, мне кажется с ее стороны (опять же узнаю благодаря слезливым постам в социальной сети у данной барышни). На всей этой почве у нас постоянные выяснения отношений и скандалы, он озлобился на меня, может вспылить по любому поводу и наговорить кучу гадостей (впрочем, я не отстаю в этом), потом миримся, и тишь да гладь. На пару дней, максимум 3 недели. Потом все повторяется. Когда пытаюсь уйти (когда я действительно готова к этому), идет на сближение, просит прощения, и опять какое-то время у нас все хорошо. Это как на качелях: вверх-вниз, американские горки какие-то. Я понимаю, что это все не приведет к нормальной семье, где могут расти здоровые психологически дети, такая атмосфера «мексиканских страстей» не подойдет для них, и уйти никак не могу. Пытаюсь наладить отношения с ним, поговорить, выяснить - ни в какую, только когда скандалим хоть как-то можно услышать от него, что не устраивает. Когда у нас период «затишья» - он заботливый, по дому помогает и ужин приготовить для него не проблема. Не знаю, что мне делать. Уйти от него? Или попытаться все простить и забыть, стать мягче?
Изольда,
Москва, 29 лет
01.02.17
Уйти, или попытаться простить и забыть?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    На мой взгляд, тут нечего прощать или спасать. Твой молодой человек принадлежит только себе и играет по своим правилам. Он не сделал выбор, ни ты, ни та его «личный психолог» - не девушки его мечты. Он не определился, кто ему нужен, и, скорее всего, это должен быть кто-то третий. Точнее, третья. Но пока вы обе цепляетесь за него, у него не так много времени и шансов эту третью найти. Ему просто некогда. То та девушка к нему, как банный лист клеится, то ты со своим всепрощением не даешь ему шанса быть выгнанным (мужчинам так комфортнее – когда их бросают, а не они). И, конечно, самое главное – ты лишаешь шанса саму себя. Шанса на нормальные отношения с мужчиной, который точно будет знать, что ты – та самая для него, а не запасной вариант. Прости, много писать по поводу твоего письма не буду – не вижу в этом смысла. Ваши отношения «как горки», потому что вы боитесь, что потеряете больше, чем найдете, если расстанетесь. И это опять же потому, что вы не уверены ни в своих отношениях, ни в своей самостоятельной ценности. Твой парень изменил тебе не дважды, он делает это постоянно. Пойми это и освободи рядом с собой место для более достойного человека. Вот и весь ответ.

  • Сергей

    Изольда, лично я считаю, что ты напрасно теряешь время. Видишь ли, ситуации в жизни бывают разные. Иногда даже верные мужья, искренне любящие своих жен, могут дать «слабину» и свернуть налево, особенно если ситуация подогрета изрядным объемом алкоголя. Но в таких случаях, подобные эксцессы являются случайным эпизодом и чаще всего никто и никогда о произошедшем не узнает. Просто потому, что человек не хочет уходить из семьи и не считает нормальным свое собственное поведение. И это притом, что у людей имеется уже солидный опыт совместной жизни, с неизбежной привычкой и усталостью. В твоем же случае, молодой человек даже не думает о том, что это ненормально. Более того, он проявляет агрессию и ведет себя вызывающе. И это еще до брака и появления действительно серьезных сложностей. Раз так, значит он не чувствует к тебе ничего такого, чтобы бояться потерять. Он не любит тебя и не уважает. А все ваши «примирения» после ссор – это не больше, чем привычная игра. Кроме того, не получив, по сути, никакого наказания за свое поведение, парень остался в убеждении, что все нормально. И в следующий раз, который обязательно произойдет, он уйдет уже окончательно. В связи с этим, на мой взгляд, нынешний этап взаимоотношений нужно как можно скорее завершать. Вам стоит разойтись и какое-то время не общаться. Причем совсем. Твой приятель должен понять, что вполне может потерять тебя навсегда. И если через некоторое время после расставания он вдруг осознает, что на самом деле хочет быть только с тобой, то найдет способ вернуться. Если же не захочет, то не стоит и время терять. Иначе вы проведете еще несколько лет в напряжении и недоверии друг другу, после чего все равно разойдетесь, но потратив некоторую часть жизни на нервы и переживания. Ну и зачем? В общем, я считаю, что нужно уходить. А дальше посмотришь по обстоятельствам.

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