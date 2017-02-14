У мужа ребенок на стороне
Россия, 23 года
14.02.17
Мнения наших экспертов
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АленаАлиса, не советую тебе заниматься самообманом. Это может привести к плачевным последствиям в виде сломанной жизни, да еще и не одной. Во-первых, женщина, которой «не нужен» отец ее ребенка, даже не станет с ним общаться. Она при этом может, конечно, подать на алименты, но уж точно не станет переписываться с ним и слать ему свои собственные фото. То, что делает та якобы случайная знакомая, называется «я девушка гордая, мне от тебя ничего не нужно». И делается это с одной целью: чтобы парень сам догадался, что он, как честный человек, должен сделать. И это очень грамотная тактика. Она просто сказала ему, что беременна, и ничего не потребовала. Потом она просто сообщила о том, что родила, и снова никаких требований. Дальше пошли фотографии ребеночка, и тоже без претензий, наоборот. И вот, твой муж уже чувствует себя обязанным сам, и проникается к девушке все большей симпатии, настолько большей, что ты застаешь эту историю уже на этапе признания в любви. Думаешь, что он ей не нужен? Девушке, которая легла с ним в постель после мимолетного знакомства, а потом поддерживающей с ним связь с самого начала беременности? Пожалуйста, выключи наивную дурочку, это не доведет тебя до добра. Тем паче, что у тебя с ним детей нет и браку без году неделя. То есть, никаких мук совести у нее не возникает. Более того, поскольку девушка родила недавно и забеременела от твоего мужа до его знакомства с тобой, получается, ты и сама-то своего мужа знаешь меньше года. А до замужества с момента знакомства и вовсе прошло несколько месяцев. О чем это говорит? О том, что ты такая же торопыга, как и она. Только оказалась чуть хитрее. Та от него сразу забеременела. А ты сразу замуж вышла. Но по факту все-таки выиграет «приз» она. Беременеть срочно от мужа не рекомендую. Это все только усложнит. И есть все шансы остаться с ребенком и без мужа. Или с мужем, живущим на две семьи. Куда лучше будет признать, что совершила ошибку, вышла замуж за человека, которого даже не успела узнать, как следует, вышла за парня, который легко может «сделать» девушке ребенка и даже не предложить ей жениться после этого. Не слишком надежный вариант для «долго и счастливо», да ты это и сама скоро поймешь, если еще не дошло.
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СергейАлиса, насколько я помню, беременность у женщины длится около 9 месяцев. Вашему браку, судя по тому, что ты пишешь, около 6 месяцев. Если приятельница твоего мужа недавно родила, стало быть, до похода в ЗАГС, вы с супругом общались всего 3 месяца, и это в лучшем случае. Не подскажешь, зачем было так спешить с оформлением отношений? Ведь, по сути, вы толком даже познакомиться не успели. Нет, я понимаю, что хотелось почувствовать себя взрослой, в белом платье в ЗАГСе постоять. Но не до такой же степени? Что ж, раз не хватило ума присмотреться друг к другу и подумать, прежде чем делать, через некоторое время, как мне представляется, придется еще раз посетить это замечательное заведение, но теперь уже по поводу развода. Дело в том, что, влюбленный мужчина даже в переписке не станет писать нелюбимой женщине слова любви. И если твой благоверный ведет активное виртуальное общение с дамой, признается ей в высоких чувствах, а у неё еще и ребенок от него, то ловить тебе тут совершенно нечего. Что ты подразумеваешь под словами «у меня с ним все хорошо», лично я не знаю, но боюсь, что что-то недопонимаешь или не хочешь видеть. А вот в том, что «он ей не нужен» - сильно ошибаешься. Женщина, которой не нужен мужчина, не станет с ним общаться, постоянно высылать фотографии ребенка, и уж тем более свои. И даже если при этом дама будет говорить о том, что все это «просто так», на самом деле – все далеко не просто так. Это прямое приглашение к более плотному общению, которое вполне может закончиться созданием семьи. Так что не думаю, что в ближайшем будущем вас ждет что-то большое и светлое. Скорее всего, парень через некоторое время сообщит тебе, что у ребенка должен быть отец, и сбежит. Сможет ли он наладить отношения «там»? Не уверен. Но и с тобой вряд ли останется. Поэтому готовься потихоньку к разводу. И в следующий раз не спеши бежать в ЗАГС, не узнав человека. Как видишь, ни к чему хорошему это не приводит.
Обсуждение 34
Лучшие комментарии
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Алиночка, 23 года!! Быстренько аннулируй брак и живи дальше! Весь мир в кармане!! Какой такой полугодичный муж с левыми детьми. Забудь и не вспоминай. Это придурок.
14.02.17 00:13 Контекст комментария
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ДашаПрисоединяюсь! Разводись пока не забеременела. Ни в коем случае не думай заводить от него ребенка !!!!! В общем в сад товарища и побыстрее. Не ломай свою жизнь. Нчего хорошего из этого гарема не будет, сплошная нервотрепка.
14.02.17 01:04 Контекст комментария
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rerfhfxfАлиса, а что у вас "с ним хорошо"? Или у вас низкий уровень эмпатии, или вы занимаетесь самообманом. Что же может быть хорошего в ситуации, где мужчина пишет другой женщине о любви. Алиса, да будь он поглощен вами, никакой посторонней женщине там не нашлось бы места. Вам это не надо, это потенциально нервная ситуация сейчас и на будущее, и, в общем, наверное, он вас не так уж и любит. Тот, кто вас полюбит, влипнет в вас весь, с потрохами и помыслами.
14.02.17 05:37 Контекст комментария
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KoshkaПохоже, что он как раз встречался с ней, а потом у них что-то произошло, она уехала беременная, а он "доказал", что он не хуже, срочно найдя Вас. Судя по тому, как он сейчас мечется, как на сковородке, ничего хорошего этот брак не даст ни Вам, ни ему. Что, такой завидный мужик, что за него стоит бороться? Нафиг его.
14.02.17 08:15 Контекст комментария
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Юликондетка, что хорошо ? это у него все хорошо - Вы не мешаете ему общаться с мамой его ребенка, закрываете глаза когда он говорит ей слова любви, он спокойно женился на Вас, зная, что где-то там скоро родиться малыш. Не надо его оправдывать, он поступил непорядочно сначала с ней, а теперь с Вами. В первые пол года люди обычно не слезают друг с друга с свадебном угаре любви, а Вы страдаете и пишете на клео чужим теткам.
14.02.17 08:49 Контекст комментария
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)))Сама делать глупости мастерица,а туда же - в других жизнях копаться начала. Разговаривала она и с той посторонней женщиной )))).....
14.02.17 16:46
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В общем спасибо всем за советы, конечно тяжело мне..но тоже думаю что стоит развестись..там такая история, они познакомились на свадьбе у ее сестры, она живет не в нашем городе, просто бывает тут раз в год, т.к. у нее тут живут родственники..свадьба была в 2015 году, потом они общались по переписке, в 2016 году в феврале она приехала снова, и тут она осталась ночевать у него..потом уехала написала что беременна..в итоге продал машину поехал к ней делать предложение, она отказалась, отказалась брать его фамилию и т.д. он уехал, в начале июня мы познакомились. Он мне сразу сказал что там есть беременная баба от него, но она ему не нужна и все такое..через 3 недели он предложил замуж я согласилась, в августе была свадьба. влюбилась просто в него как девочка..сделали свадьбу родители, его мама купила нам машину, жили отдельно, все было хорошо, он с ней вообще не общался, они друг у друга были в чс. В октябре она родила, а в ноябре он мне сказал что у сына должен быть отец и опять продал машину и уехал, просил развод я не дала.. в итоге через 2 недели вернулся и опять ко мне.. ну и вот теперь я его выгнала, но сейчас жалею об этом...но понимаю что это тупик..и что он так и будет бегать туда сюда как проститутка...
14.02.17 14:37
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Юликондетка, это еще омерзительнее чем в письме. он реально отморозил уши на зло маме с Вашей женитьбой. в 23 года мир так прекрасен, что не стоит тратить его на это туда сюда плавающее ге.
14.02.17 14:50
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считайте что ваши родители деньгами на свадьбу оплатили вашу же опрометчивость
14.02.17 16:06
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Юликонстремный мужик, нищеброд что ли. он чуть что, продает машину как единственное стоящее в его жизни и едет женитццо на матери своего ребенка с голой жопой и котлетой халявных денег.
14.02.17 16:31
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50/50ну ты строга! мужик пытается жить по совести - женится, поддерживает контакт с матерью ребенка, тратит на ребёнка деньги. только всё у него через Ж выходит почему-то)))
14.02.17 17:10
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ЮликонНу на самом то деле, он с этими машинами как дурачок с махоркой. У него значит ничего нет кроме машины. Даже вторую, которую подарили типа им, он продал как свою в одно лицо. Зачем такой крендель нужен нипанимаю.
14.02.17 17:20
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50/50ну потому шо его мама ему машину и купила)) а свадьба больше нужна была автору, поэтому её родители и оплатили))) разделение бабала)) вообще, если автор уймётся со своей любовью, она поймёт, как по-идиотски всё это смотрится. и вообще жить, тем более без детей, надо по доходам) другой вопрос - их надо увеличивать)
14.02.17 17:31
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KoshkaПотому что начинает через ж. Если с одной женщиной не решена проблема, точка не поставлена, зачем крутить мозги другой?
14.02.17 18:21
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а зачем он каждый раз машину продавал?
14.02.17 18:36
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НастьяЧто значит: не дала развод. Если вы не беременна и нет детей, загс разведет и без вас
14.02.17 19:18
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АннаПолгода женаты? Минимум за месяц подают заявление в ЗАГС. Наверно, у девушки была очень длительная беременность
14.02.17 13:07
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ПрелестьАлиса, у каждого свой путь к развитию. Вам бы вашими отношениями жить, а не его. Человека совсем не так просто познать и принять. Это зависит от наших духовных сил. Поэтому мой совет : наполняйтесь знаниями что такое жизнь любовь брак Бог и тд. В принципе вы пока лишь бесцеремонно влезли в его переписку. Может позже вы узнаете и поймете что он врун и ей заливает. А может жизнь покажет что ребёнок совсем не его а та женщина лгунья. И много чего другого могут приподнести хитросплетения чужих судеб. Так что не суетитесь. Прививайте себе крепость души и спокойствие. Посвящайте себя любви и муж подтянется. Поменьше резких движений. Вы можете ошибаться. Да и если Вы мечтаете о браке навсегда, то в нем не избежать испытаний и развития. Не паникуйте. Любовь не может быть без развития. А развитие невозможно без знаний. А знания не приходят без изучения. А изучения не возникают без случая. И. Тд. Это жизнь и её прикладные науки. Не паникуйте.
14.02.17 12:41
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ДашаПрелесть, Ага, доизучается до беременности и будет потом матерью одиночкой, а это уже совсем другая история, куда печальнее. Супруг однозначно гнилой! Раз уж героиня вступила в гуано, надо вылезать быстрее пока не засосало.
14.02.17 14:14
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ПрелестьДа ну бросьте вы. Все люди так или иначе имеют свои странности. Да ещё совсем и не известно насколько идеальна наша героиня. Лучше в себе разбираться чем в других. Вышла ли она замуж чисто и открыто - откуда мы знаем почему у неё такая ситуация. Есть над чем подумать. И не более. Есть над чем работать и это неизбежно.
14.02.17 14:34
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ПрелестьДа кстати в периоды моих разводов я была матерью одиночкой. Проверьте не понимаю что в этом плохого. Сегодня очень счастливый день признания в любви. Мы с дочерью обменялись благодарностями и любовью друг дружке в первую очередь. Потом пошли мужчины и друзья. Пугать материнством не стоит. :-)
14.02.17 14:39
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матильда ставропольдевочка!!!!бежать без оглядки....единственно правильное решение...опыт показал...никогда не бери ..что досталось..нужно брать..что хочется и нужно только тебе...
14.02.17 11:58
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А Вы с мужем не хотите пообщаться на эту тему? А с той девушкой?
14.02.17 11:04
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Проходя мимо"Писатели" Клео придумали сразу две вариации на эту тему: http://www.kleo.ru/consult/psychologist/questions_8979.shtml
14.02.17 09:21
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Юликондетка, что хорошо ? это у него все хорошо - Вы не мешаете ему общаться с мамой его ребенка, закрываете глаза когда он говорит ей слова любви, он спокойно женился на Вас, зная, что где-то там скоро родиться малыш. Не надо его оправдывать, он поступил непорядочно сначала с ней, а теперь с Вами. В первые пол года люди обычно не слезают друг с друга с свадебном угаре любви, а Вы страдаете и пишете на клео чужим теткам.
14.02.17 08:49
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Проходя мимоНесмотря на мимолетное знакомство, люди обменялись контактами: ФИО, телефон, аккаунт? Значит, знакомство было не таким уж и мимолетным. Какие бы причины не были вашего скоропалительного брака, связь с вами пока не крепка. Разводитесь - останется этот эпизод как приключение и урок. Если жаба давит, просто отпустите. Пусть поживет с той женщиной и своим (своим?) ребенком. Знаю случай, когда дама родила "для себя". Первое время биологический отец и даже его родные принимали активное участие в ребенке, а потом разладилось. Сейчас практически не общаются.
14.02.17 08:29
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50/50зачОтный молодожён у Вас, Алиса. ну, галочку поставили, можно и на выход)
14.02.17 08:29
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KoshkaПохоже, что он как раз встречался с ней, а потом у них что-то произошло, она уехала беременная, а он "доказал", что он не хуже, срочно найдя Вас. Судя по тому, как он сейчас мечется, как на сковородке, ничего хорошего этот брак не даст ни Вам, ни ему. Что, такой завидный мужик, что за него стоит бороться? Нафиг его.
14.02.17 08:15
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Делить особо, надеюсь, нечего? Детей, ипотек нет? Ну и слав те, Господи, бегом в загс разводиться. Алена и Сергей доступно разжевали, что к чему.
14.02.17 07:31
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rerfhfxfАлиса, а что у вас "с ним хорошо"? Или у вас низкий уровень эмпатии, или вы занимаетесь самообманом. Что же может быть хорошего в ситуации, где мужчина пишет другой женщине о любви. Алиса, да будь он поглощен вами, никакой посторонней женщине там не нашлось бы места. Вам это не надо, это потенциально нервная ситуация сейчас и на будущее, и, в общем, наверное, он вас не так уж и любит. Тот, кто вас полюбит, влипнет в вас весь, с потрохами и помыслами.
14.02.17 05:37
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ДашаПрисоединяюсь! Разводись пока не забеременела. Ни в коем случае не думай заводить от него ребенка !!!!! В общем в сад товарища и побыстрее. Не ломай свою жизнь. Нчего хорошего из этого гарема не будет, сплошная нервотрепка.
14.02.17 01:04
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Алиночка, 23 года!! Быстренько аннулируй брак и живи дальше! Весь мир в кармане!! Какой такой полугодичный муж с левыми детьми. Забудь и не вспоминай. Это придурок.
14.02.17 00:13