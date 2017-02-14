У мужа ребенок на стороне

Алена

Алиса, не советую тебе заниматься самообманом. Это может привести к плачевным последствиям в виде сломанной жизни, да еще и не одной. Во-первых, женщина, которой «не нужен» отец ее ребенка, даже не станет с ним общаться. Она при этом может, конечно, подать на алименты, но уж точно не станет переписываться с ним и слать ему свои собственные фото. То, что делает та якобы случайная знакомая, называется «я девушка гордая, мне от тебя ничего не нужно». И делается это с одной целью: чтобы парень сам догадался, что он, как честный человек, должен сделать. И это очень грамотная тактика. Она просто сказала ему, что беременна, и ничего не потребовала. Потом она просто сообщила о том, что родила, и снова никаких требований. Дальше пошли фотографии ребеночка, и тоже без претензий, наоборот. И вот, твой муж уже чувствует себя обязанным сам, и проникается к девушке все большей симпатии, настолько большей, что ты застаешь эту историю уже на этапе признания в любви. Думаешь, что он ей не нужен? Девушке, которая легла с ним в постель после мимолетного знакомства, а потом поддерживающей с ним связь с самого начала беременности? Пожалуйста, выключи наивную дурочку, это не доведет тебя до добра. Тем паче, что у тебя с ним детей нет и браку без году неделя. То есть, никаких мук совести у нее не возникает. Более того, поскольку девушка родила недавно и забеременела от твоего мужа до его знакомства с тобой, получается, ты и сама-то своего мужа знаешь меньше года. А до замужества с момента знакомства и вовсе прошло несколько месяцев. О чем это говорит? О том, что ты такая же торопыга, как и она. Только оказалась чуть хитрее. Та от него сразу забеременела. А ты сразу замуж вышла. Но по факту все-таки выиграет «приз» она. Беременеть срочно от мужа не рекомендую. Это все только усложнит. И есть все шансы остаться с ребенком и без мужа. Или с мужем, живущим на две семьи. Куда лучше будет признать, что совершила ошибку, вышла замуж за человека, которого даже не успела узнать, как следует, вышла за парня, который легко может «сделать» девушке ребенка и даже не предложить ей жениться после этого. Не слишком надежный вариант для «долго и счастливо», да ты это и сама скоро поймешь, если еще не дошло.