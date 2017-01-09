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Стыдно за свою жизнь, но как ее изменить?


Я знаю, что получу осуждение, но скажу, как есть. С 1 курса, то есть с 19 лет, я встречалась с женатым мужчиной, у которого есть жена и двое детей. Мне никогда не хотелось отбить его у семьи, и я просто добросовестно исполняла роль любовницы, которая удовлетворяет его физические потребности, при том, что удовлетворённой я от него никогда не уходила. Он очень умен, хорошо зарабатывает, а жена, праведная мусульманка, сидит дома и занимается детьми. Что позволяет ему делать то, что он посчитает нужным, как-то раз он мне прямо так и сказал, что его жизненное кредо - делать то, что хочется. Всё было стабильно до того момента, как я полгода назад узнала, что у него есть ещё любовницы, и здесь во мне взыграла обида и, как бы глупо ни звучало, ревность. Мне действительно было трудно признать, что он мог найти кого-то, кто мог быть в физическом плане лучше меня. С этого момента начались скандалы. Даже завидно, что на меня, 20-летнюю девушку никто не обращал внимания из молодых людей, а у него не только жена, но и толпы любовниц, которые бегут к нему по первому зову. Видимо, со временем во мне начало немного расти самоуважение и желание серьёзных отношений, но всё это перестало устраивать настолько, что я начала от него сбегать. Но стоило ему позвонить, как я забывала всё на свете и летела на всех парах. А вот он начал всё больше наглеть и меньше уважать меня. Плевал мне в лицо, игнорировал слёзы, выкидывал из машины, даже посылал. Наверное, чувствовал, что своей ревностью я начинаю угрожать семье. И недавно случилось то, что можно назвать роком или велением судьбы, но у меня была тяжёлая сессия и практика, так что я заблокировала его на 3 недели на телефоне и погрузилась в учёбу. Были бессонные ночи, сложные экзамены и я не могла себе позволить отвлекаться на чувства. А у меня они действительно были. И в тот момент, когда всё закончилось, я вдруг поняла, что мое время ограничено, я отдаю его человеку, который не заслужил его, у меня тоже должна быть семья и нужно найти своё счастье. Блокировку я не убрала и уехала на каникулы, мысленно расставшись, и с твердым намерением менять свою жизнь, заниматься собой, искать любовь. Но тут он мне позвонил с другого номера и сказал, что он сам меня блокировал на 3 недели, т.к. был занят: у него родился сын. Бессовестный человек. Я только пришла в эмоционально стабильное состояние, а сейчас снова разбита. Мне стыдно за свою жизнь. Я убила свое самоуважения, я превратилась в падшую женщину, испортила себе молодость. Самая бессовестная девушка. Мне бы хотелось измениться и всё исправить. Но я пока не знаю с чего начать. И не знаю, почему мне так больно и обидно. За всё.
Анна,
Казань, 21 год
09.01.17
Стыдно за свою жизнь, но как ее изменить?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Анна, начни с того, что перестань себя осуждать и жалеть одновременно. Из прошлого нужно уметь извлекать уроки, а не пищу для настоящего. Ни жалость к себе, ни самобичевание не помогут тебе начать новую жизнь, о которой ты начала мечтать (что уже само по себе хорошо). Тебе всего 21 год, так что, к счастью, пока рано говорить о загубленной молодости. На счет падшей женщины ты тоже погорячилась. Да, становиться любовницей мужчины, который даже не ценит тебя (ладно бы была любовь великая и некие «обстоятельства», а так…), было большой глупостью. Но, в конце концов, ты же не в проститутки подалась. Зафиксируйся на том, что ты не хочешь повторения, не хочешь больше быть чьей-то женщиной для секса, не хочешь жить чужой жизнью. Ты уже поняла, что любовница – не завидное звание, не почетная должность, а путь к саморазрушению и разрушению своей жизни. Ну и дальше все по плану: вычеркивай это быдло, которое считает себя твоим хозяином, из жизни. Она у тебя одна, а мужиков может быть много, да еще и получше, чем этот, который даже женщину удовлетворить не умеет. Меняй телефон, удаляй его из «друзей» и, главное, сообщи ему о том, что тебе больше некогда заниматься ерундой, пора уже и личную жизнь устраивать. Просто для того, чтобы он не пытался тебя искать и преследовать. А самое главное: сама четко пойми, что он тебе действительно не нужен. Просто не нужен. Хам, быдло, развратник, нарцисс и неверный муж. Даже если бы он завтра пришел просить твоей руки – подумай, разве можно быть счастливой рядом с мужчиной, который бьет, оскорбляет и изменяет своей семье?

  • Сергей

    Анна, мы все в тот или иной момент совершаем ошибки. Увы - это неизбежно, ибо все мы только лишь люди, и все несовершенны. Кроме того, именно в процессе совершения ошибок и их дальнейшего исправления, и происходит взросление человека. Он учится жить и общаться с окружающими, решать проблемы, искать компромиссы или отстаивать собственную точку зрения. Другое дело, что есть те, кто действительно учится на ошибках и старается их не повторять, и те, кто думать не любит, а потому предпочитает ходить по граблям. Вот и тебе предлагаю задуматься и решить, чего ты на самом деле хочешь и чем планируешь заняться. Да и момент подходящий. Ты наконец-то выросла из подросткового возраста и начала смотреть на Мир более взрослыми глазами, начала понимать, чего хочется тебе самой. Именно поэтому ты спокойно пережила три с лишним недели без своего женатого хахаля, и готова продолжить это замечательное начинание, хотя еще недавно даже помыслить о таком не могла. Что ж, это прекрасно. Теперь стоит сосредоточиться и подумать головой. Очень хорошо, что ты уже не считаешь издевательства и оскорбления в отношениях нормой. Отлично, что начала задумываться о будущем и делать выводы. Теперь осталось научиться отстаивать свое мнение и жестко отшивать тех, кто мешает жить. Надеюсь, ты понимаешь, что с твоим приятелем ничего серьезного создать не получится ни при каких условиях, а, стало быть, продолжение этой связи - не более чем совершенно напрасная трата времени и нервов. Раз так, то первое, что нужно сделать - это прекратить всякое общение с данным отцом-героем. Причем без всяких исключений и сомнений. Все. Нет больше такого человека. Если нужно, смени номер телефона, место жительства. Ну и начинай строить собственную взрослую жизнь. Если при этом тебе зачем-то нужно саму себя ругать и обвинять во всех смертных грехах - пожалуйста. В конце концов, каждый волен развлекаться как умеет. Если же ты считаешь, что не можешь отказаться от того, кто тебя унижает и использует, если продолжаешь «любить» его и «не в состоянии уйти», то продолжай в том же духе. Увы, отсутствие ума не лечится, и помочь тут невозможно.

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Обсуждение 17  

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Лучшие комментарии

  • Прелесть
    Работать надо не над поведением. Как поступить? Что сказать? На какой режим телефон установить. Это все пустое. Работать надо над своим внутренним состоянием. Начинить себя такими делами, мыслями, ощущениями, чтобы напитывать себя не милостью простого смертного, а чистотой и любовью. Природа. Благотворительность. Бог. Храм. Отдача. Забота. Любовь ( это не привязанность и не больное эго). Короче : дела время - потехе час. Дурью потешилась - и за дела возьмись. За дела вечные и счастье другим несущие. Тогда и к тебе придёт подобное. Бог в помощь.
    		09.01.17 12:09
         
    0
         
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  • Ох
    Хотела бросить сама, а бросил он. Тут гордыня и заплакала. Хотела быть настоящей любовью, жена не в счёт, а оказалась ненастоящей, тут гордыня и взбесилась. По гордыне ты с ним. Из-за этого греха зацепилась за него и в такую яму попала и сейчас колбасит и поэтому и уйти не можешь. Гордыня победы хочет.
    		09.01.17 10:55
         
    0
         
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  • Sveta17t Уссурийск
    Какая ерунда.21 год- это даже не рассвет.детство можно сказать.хватило же ума заблокировать номер на время сессии! Значит ,живете не одними эмоциями. Выводы сделаны. Просто перечеркни все там, за спиной и просто живи! Не в поиске,а просто. Делай то,чтоквартира хочешь.если не сейчас, то потом времени на это не будет.
    		 09.01.17 10:14
         
    1
         
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  • лаки
    падшая, женщина, я вам советую сменить номер, вздохнуть и выдохнуть, сказать слава Богу, я из этого выскочила)) посздравить себя с этим, пойти момолиться, если чувствуете себя падшей и греховной - и жить дальше, оглянуться воруг - жить же только начинается! молодость, кстати, тоже) вы ее такие не успели угробить) вообще, девушка вы судя по поступкам таки вполне разумная, раз сумели на 3 недели телефон отрубить, чтоб сессию сдать) ну и молодец) как у вас с эмоциями вообще? может вы как раз ищите такиех вот жестких встрясок, потому что эмоционально не очень развиты? вы музыку, поэзию, кино, живопись как воспринимаете? находите более безопасные источники для эмоций, развивайте эту часть вашей личности, чтобы был вкус тонкий, чтобы не тянуло на пошлые мелодрамы с женатыми придурками)
    		 09.01.17 10:09
         
    5
         
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  • Koshka
    Хорошо, что Вы вовремя разобрались. А то есть женщины, которые по 10 лет тянут кота за хвост. Ждут, пока на них женятся.
    		09.01.17 09:50
         
    1
         
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  • 50/50
    "Но я пока не знаю с чего начать." прекратить корчить перед самой собой актрису погорелого театра)))ах, как он мог)) ну с Вами же смог, значит, и с другими так же смог
    		 09.01.17 09:35
         
    3
         
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  • Апельсиновая
    Какой интересный уе"@@ан. Позвонил с постороннего номера, чтобы сообщить что блокировал автора. Намоминает: "я бежала ха Вами 3 километра чтобы сообщить Вам что мне плевать на Вас". Автор, Вам самой не смешно? Какой-то клоун и постельная бездарность.
    		09.01.17 09:28
         
    9
         
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  • ***
    Художнику - Браво, брависсимо!
    		09.01.17 09:19
         
    1
         
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  • корЗинка
    Добросовестная неудовлетворенная любовница. Вы хоть за зарплату трудились? Или так? Из любви к искусству?
    		 09.01.17 08:43
         
    7
         
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    • Юликон
      она питалась унижениями. ведь сюда написала,чтобы ее осудили и унизили. семья не полная и маме автор не особо нужна была или отец мать гандошил. Совершенно искаженное восприятие себя самой как личности.
      		 09.01.17 09:21
           
      0
           
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  • бель
    «Плевал мне в лицо» и вы жаждете общаться с этим человеком? Это отношения? Вы точно не мазохистка?
    		09.01.17 07:41
         
    2
         
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  • Lilya
    Дорогая автор, ваш мужчина зайравшийся нарцисс. Он врет что вас заблокировал, ему просто впадлу признатся что он вас искал. Это очень токсичный человек от которого надо избавльяция. Себя не осуждайте в жизни всякое бывает. Дебилов к сожалению полно, научитесь отрезать тхе кто вам не нужен сразу.
    		09.01.17 03:03
         
    6
         
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  • Тыковка
    Совершенно не понятно, что именно вас связывало, ведь на Любовь не похоже. По своему опыту могу сказать, что обрывание всех контактов и даже смена обстановки не эффективно в этом вопросе. Вам нужно всего лишь время, и много времени, чтоб оставить эту эмоциональную привязанность. Поставьте себе срок 3-4 месяца с ним не связываться и не отвечать на звонки, пообещайте себе, что позвоните ему через 4 месяца обязательно, но не раньше. Вот увидите, пройдёт этот срок и вам не захочется этого делать, даже если вы себе пообещали)
    		09.01.17 02:44
         
    3
         
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  • Krazy
    Чисто интересно, зачем было быть любовницей, если секс так себе? О_о
    		09.01.17 01:26
         
    15
         
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  • *** Торонто
    Если по-прежнему считаешь себя падшей-грешной-бессовестной, пойди и поработай в свободное время волонтером в хосписе, онкологическом центре или детском доме. Как говорили прежде – искупи свои грехи и больше не греши. Все будет хорошо.
    		09.01.17 01:12
         
    5
         
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  • Zavoronok
    Тоже предложу сменить номер. А заодно сказать, что у тебя неженатый парень и у вас серьёзные отношения, и попроси не мешать тебе устраивать личную жизнь. Если не отцепится, пригрози рассказать всё жене.
    		 09.01.17 00:32
         
    7
         
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  • Лестница
    смените номер. Все нормально у вас будет, вы молоток! Смогла один раз, сможете еще раз) Можете снова организовать себе интенсивную занятость на короткий промежуток - курсы какие-то, например. И чувство вины вообще даже близко не надо, всё - опыт.
    		09.01.17 00:08
         
    7
         
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