Стыдно за свою жизнь, но как ее изменить?
Казань, 21 год
09.01.17
Мнения наших экспертов
-
АленаАнна, начни с того, что перестань себя осуждать и жалеть одновременно. Из прошлого нужно уметь извлекать уроки, а не пищу для настоящего. Ни жалость к себе, ни самобичевание не помогут тебе начать новую жизнь, о которой ты начала мечтать (что уже само по себе хорошо). Тебе всего 21 год, так что, к счастью, пока рано говорить о загубленной молодости. На счет падшей женщины ты тоже погорячилась. Да, становиться любовницей мужчины, который даже не ценит тебя (ладно бы была любовь великая и некие «обстоятельства», а так…), было большой глупостью. Но, в конце концов, ты же не в проститутки подалась. Зафиксируйся на том, что ты не хочешь повторения, не хочешь больше быть чьей-то женщиной для секса, не хочешь жить чужой жизнью. Ты уже поняла, что любовница – не завидное звание, не почетная должность, а путь к саморазрушению и разрушению своей жизни. Ну и дальше все по плану: вычеркивай это быдло, которое считает себя твоим хозяином, из жизни. Она у тебя одна, а мужиков может быть много, да еще и получше, чем этот, который даже женщину удовлетворить не умеет. Меняй телефон, удаляй его из «друзей» и, главное, сообщи ему о том, что тебе больше некогда заниматься ерундой, пора уже и личную жизнь устраивать. Просто для того, чтобы он не пытался тебя искать и преследовать. А самое главное: сама четко пойми, что он тебе действительно не нужен. Просто не нужен. Хам, быдло, развратник, нарцисс и неверный муж. Даже если бы он завтра пришел просить твоей руки – подумай, разве можно быть счастливой рядом с мужчиной, который бьет, оскорбляет и изменяет своей семье?
-
СергейАнна, мы все в тот или иной момент совершаем ошибки. Увы - это неизбежно, ибо все мы только лишь люди, и все несовершенны. Кроме того, именно в процессе совершения ошибок и их дальнейшего исправления, и происходит взросление человека. Он учится жить и общаться с окружающими, решать проблемы, искать компромиссы или отстаивать собственную точку зрения. Другое дело, что есть те, кто действительно учится на ошибках и старается их не повторять, и те, кто думать не любит, а потому предпочитает ходить по граблям. Вот и тебе предлагаю задуматься и решить, чего ты на самом деле хочешь и чем планируешь заняться. Да и момент подходящий. Ты наконец-то выросла из подросткового возраста и начала смотреть на Мир более взрослыми глазами, начала понимать, чего хочется тебе самой. Именно поэтому ты спокойно пережила три с лишним недели без своего женатого хахаля, и готова продолжить это замечательное начинание, хотя еще недавно даже помыслить о таком не могла. Что ж, это прекрасно. Теперь стоит сосредоточиться и подумать головой. Очень хорошо, что ты уже не считаешь издевательства и оскорбления в отношениях нормой. Отлично, что начала задумываться о будущем и делать выводы. Теперь осталось научиться отстаивать свое мнение и жестко отшивать тех, кто мешает жить. Надеюсь, ты понимаешь, что с твоим приятелем ничего серьезного создать не получится ни при каких условиях, а, стало быть, продолжение этой связи - не более чем совершенно напрасная трата времени и нервов. Раз так, то первое, что нужно сделать - это прекратить всякое общение с данным отцом-героем. Причем без всяких исключений и сомнений. Все. Нет больше такого человека. Если нужно, смени номер телефона, место жительства. Ну и начинай строить собственную взрослую жизнь. Если при этом тебе зачем-то нужно саму себя ругать и обвинять во всех смертных грехах - пожалуйста. В конце концов, каждый волен развлекаться как умеет. Если же ты считаешь, что не можешь отказаться от того, кто тебя унижает и использует, если продолжаешь «любить» его и «не в состоянии уйти», то продолжай в том же духе. Увы, отсутствие ума не лечится, и помочь тут невозможно.
Обсуждение 17
Лучшие комментарии
-
KrazyЧисто интересно, зачем было быть любовницей, если секс так себе? О_о
09.01.17 01:26 Контекст комментария
-
Какой интересный уе"@@ан. Позвонил с постороннего номера, чтобы сообщить что блокировал автора. Намоминает: "я бежала ха Вами 3 километра чтобы сообщить Вам что мне плевать на Вас". Автор, Вам самой не смешно? Какой-то клоун и постельная бездарность.
09.01.17 09:28 Контекст комментария
-
Лестницасмените номер. Все нормально у вас будет, вы молоток! Смогла один раз, сможете еще раз) Можете снова организовать себе интенсивную занятость на короткий промежуток - курсы какие-то, например. И чувство вины вообще даже близко не надо, всё - опыт.
09.01.17 00:08 Контекст комментария
-
ZavoronokТоже предложу сменить номер. А заодно сказать, что у тебя неженатый парень и у вас серьёзные отношения, и попроси не мешать тебе устраивать личную жизнь. Если не отцепится, пригрози рассказать всё жене.
09.01.17 00:32 Контекст комментария
-
Добросовестная неудовлетворенная любовница. Вы хоть за зарплату трудились? Или так? Из любви к искусству?
09.01.17 08:43 Контекст комментария
-
ПрелестьРаботать надо не над поведением. Как поступить? Что сказать? На какой режим телефон установить. Это все пустое. Работать надо над своим внутренним состоянием. Начинить себя такими делами, мыслями, ощущениями, чтобы напитывать себя не милостью простого смертного, а чистотой и любовью. Природа. Благотворительность. Бог. Храм. Отдача. Забота. Любовь ( это не привязанность и не больное эго). Короче : дела время - потехе час. Дурью потешилась - и за дела возьмись. За дела вечные и счастье другим несущие. Тогда и к тебе придёт подобное. Бог в помощь.
09.01.17 12:09
-
ОхХотела бросить сама, а бросил он. Тут гордыня и заплакала. Хотела быть настоящей любовью, жена не в счёт, а оказалась ненастоящей, тут гордыня и взбесилась. По гордыне ты с ним. Из-за этого греха зацепилась за него и в такую яму попала и сейчас колбасит и поэтому и уйти не можешь. Гордыня победы хочет.
09.01.17 10:55
-
Sveta17t УссурийскКакая ерунда.21 год- это даже не рассвет.детство можно сказать.хватило же ума заблокировать номер на время сессии! Значит ,живете не одними эмоциями. Выводы сделаны. Просто перечеркни все там, за спиной и просто живи! Не в поиске,а просто. Делай то,чтоквартира хочешь.если не сейчас, то потом времени на это не будет.
09.01.17 10:14
-
лакипадшая, женщина, я вам советую сменить номер, вздохнуть и выдохнуть, сказать слава Богу, я из этого выскочила)) посздравить себя с этим, пойти момолиться, если чувствуете себя падшей и греховной - и жить дальше, оглянуться воруг - жить же только начинается! молодость, кстати, тоже) вы ее такие не успели угробить) вообще, девушка вы судя по поступкам таки вполне разумная, раз сумели на 3 недели телефон отрубить, чтоб сессию сдать) ну и молодец) как у вас с эмоциями вообще? может вы как раз ищите такиех вот жестких встрясок, потому что эмоционально не очень развиты? вы музыку, поэзию, кино, живопись как воспринимаете? находите более безопасные источники для эмоций, развивайте эту часть вашей личности, чтобы был вкус тонкий, чтобы не тянуло на пошлые мелодрамы с женатыми придурками)
09.01.17 10:09
-
KoshkaХорошо, что Вы вовремя разобрались. А то есть женщины, которые по 10 лет тянут кота за хвост. Ждут, пока на них женятся.
09.01.17 09:50
-
50/50"Но я пока не знаю с чего начать." прекратить корчить перед самой собой актрису погорелого театра)))ах, как он мог)) ну с Вами же смог, значит, и с другими так же смог
09.01.17 09:35
-
Какой интересный уе"@@ан. Позвонил с постороннего номера, чтобы сообщить что блокировал автора. Намоминает: "я бежала ха Вами 3 километра чтобы сообщить Вам что мне плевать на Вас". Автор, Вам самой не смешно? Какой-то клоун и постельная бездарность.
09.01.17 09:28
-
***Художнику - Браво, брависсимо!
09.01.17 09:19
-
Добросовестная неудовлетворенная любовница. Вы хоть за зарплату трудились? Или так? Из любви к искусству?
09.01.17 08:43
-
бель«Плевал мне в лицо» и вы жаждете общаться с этим человеком? Это отношения? Вы точно не мазохистка?
09.01.17 07:41
-
LilyaДорогая автор, ваш мужчина зайравшийся нарцисс. Он врет что вас заблокировал, ему просто впадлу признатся что он вас искал. Это очень токсичный человек от которого надо избавльяция. Себя не осуждайте в жизни всякое бывает. Дебилов к сожалению полно, научитесь отрезать тхе кто вам не нужен сразу.
09.01.17 03:03
-
Совершенно не понятно, что именно вас связывало, ведь на Любовь не похоже. По своему опыту могу сказать, что обрывание всех контактов и даже смена обстановки не эффективно в этом вопросе. Вам нужно всего лишь время, и много времени, чтоб оставить эту эмоциональную привязанность. Поставьте себе срок 3-4 месяца с ним не связываться и не отвечать на звонки, пообещайте себе, что позвоните ему через 4 месяца обязательно, но не раньше. Вот увидите, пройдёт этот срок и вам не захочется этого делать, даже если вы себе пообещали)
09.01.17 02:44
-
KrazyЧисто интересно, зачем было быть любовницей, если секс так себе? О_о
09.01.17 01:26
-
*** ТоронтоЕсли по-прежнему считаешь себя падшей-грешной-бессовестной, пойди и поработай в свободное время волонтером в хосписе, онкологическом центре или детском доме. Как говорили прежде – искупи свои грехи и больше не греши. Все будет хорошо.
09.01.17 01:12
-
ZavoronokТоже предложу сменить номер. А заодно сказать, что у тебя неженатый парень и у вас серьёзные отношения, и попроси не мешать тебе устраивать личную жизнь. Если не отцепится, пригрози рассказать всё жене.
09.01.17 00:32
-
Лестницасмените номер. Все нормально у вас будет, вы молоток! Смогла один раз, сможете еще раз) Можете снова организовать себе интенсивную занятость на короткий промежуток - курсы какие-то, например. И чувство вины вообще даже близко не надо, всё - опыт.
09.01.17 00:08