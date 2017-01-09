Стыдно за свою жизнь, но как ее изменить?

Я знаю, что получу осуждение, но скажу, как есть. С 1 курса, то есть с 19 лет, я встречалась с женатым мужчиной, у которого есть жена и двое детей. Мне никогда не хотелось отбить его у семьи, и я просто добросовестно исполняла роль любовницы, которая удовлетворяет его физические потребности, при том, что удовлетворённой я от него никогда не уходила. Он очень умен, хорошо зарабатывает, а жена, праведная мусульманка, сидит дома и занимается детьми. Что позволяет ему делать то, что он посчитает нужным, как-то раз он мне прямо так и сказал, что его жизненное кредо - делать то, что хочется. Всё было стабильно до того момента, как я полгода назад узнала, что у него есть ещё любовницы, и здесь во мне взыграла обида и, как бы глупо ни звучало, ревность. Мне действительно было трудно признать, что он мог найти кого-то, кто мог быть в физическом плане лучше меня. С этого момента начались скандалы. Даже завидно, что на меня, 20-летнюю девушку никто не обращал внимания из молодых людей, а у него не только жена, но и толпы любовниц, которые бегут к нему по первому зову. Видимо, со временем во мне начало немного расти самоуважение и желание серьёзных отношений, но всё это перестало устраивать настолько, что я начала от него сбегать. Но стоило ему позвонить, как я забывала всё на свете и летела на всех парах. А вот он начал всё больше наглеть и меньше уважать меня. Плевал мне в лицо, игнорировал слёзы, выкидывал из машины, даже посылал. Наверное, чувствовал, что своей ревностью я начинаю угрожать семье. И недавно случилось то, что можно назвать роком или велением судьбы, но у меня была тяжёлая сессия и практика, так что я заблокировала его на 3 недели на телефоне и погрузилась в учёбу. Были бессонные ночи, сложные экзамены и я не могла себе позволить отвлекаться на чувства. А у меня они действительно были. И в тот момент, когда всё закончилось, я вдруг поняла, что мое время ограничено, я отдаю его человеку, который не заслужил его, у меня тоже должна быть семья и нужно найти своё счастье. Блокировку я не убрала и уехала на каникулы, мысленно расставшись, и с твердым намерением менять свою жизнь, заниматься собой, искать любовь. Но тут он мне позвонил с другого номера и сказал, что он сам меня блокировал на 3 недели, т.к. был занят: у него родился сын. Бессовестный человек. Я только пришла в эмоционально стабильное состояние, а сейчас снова разбита. Мне стыдно за свою жизнь. Я убила свое самоуважения, я превратилась в падшую женщину, испортила себе молодость. Самая бессовестная девушка. Мне бы хотелось измениться и всё исправить. Но я пока не знаю с чего начать. И не знаю, почему мне так больно и обидно. За всё.

Анна,

Казань, 21 год

09.01.17

Мнения наших экспертов