Реву в подушку и думаю, это конец
Красноярск, 48 лет
08.02.17
Мнения наших экспертов
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АленаЮля, может, потому у тебя и было два скоротечных брака по большой любви, а между ними «ноль», что ты воспринимаешь отношения только как море любви, в котором ты купаешься? А как только твой партнер переходит на следующую стадию отношений, становится более покойным и перестает вести себя как влюбленный юнец, ты начинаешь требовать «вернуть все как было», чем в итоге рушишь отношения вовсе? Потому что период брачных игр должен смениться ровными равноправными отношениями между партнерами, где проявления любви совместимы с нормальной жизнью, а не запредельны, как в кино. Я знаю таких женщин, которым в брак идти противопоказано – такого рода мадам ожидает от своего мужчины, что он будет регулярно приходить домой с букетами, устраивать сюрпризы, романтические вечера, сыпать комплиментами на ежедневной основе и не забывать писать милые смс-ки в любых обстоятельствах. И. конечно, он просто обязан по первому зову срываться с любого места, если у нее проблема (даже если проблема с головой). И ты явно ведешь себя схоже, к сожалению. Причем, собственный опыт тебя ничему не учит. Ты снова в претензии и снова, как девочка, рыдаешь в подушку, поняв, что период конфет и букетов закончен, а дальше развивать отношения ты не хочешь и попросту не умеешь. Твой мужчина, видимо, тоже начал это понимать. По крайней мере, он начал осознавать, что в ваших отношениях ты не готова вкладываться личностно. Ты хочешь, чтобы он продолжал тебя холить и лелеять. И даже его больную собаку считаешь своей конкуренткой и ревнуешь его к ней, как старший ребенок ревнует родителей к новорожденному брату. Только лет тебе не 8, а 48. И, скорее всего, это действительно «конец», потому что в отношениях нужно не только ждать и брать, но и отдавать. Не телом, а взаимным пониманием, заботой, интересом. Насколько ты стала ближе к своему мужчине за этот год? В чем ты стала ближе к нему? Что из его интересов стало твоими? Чем ты лично готова пожертвовать ради него?
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СергейЮля, на мой взгляд, проблема втом, что ты, на самом деле, не любишь этого мужчину. Тебе нравятся его забота и восторги, но не более того. Возможно, именно поэтому вы и не смогли понять друг друга, найти что-то объединяющее, за целый год общения. Давай, будем честными. Даже в юности романтика и сильные эмоции не продолжаются долго. И как только букетный период заканчивается, между партнерами должно быть что-то большее, чем просто страсть, чтобы союз не распался. В вашем же возрасте тем более требуется в первую очередь, скорее душевная близость, желание помогать друг другу и принимать участие в реальной жизни, чем милые СМС. А этого нет. Собственно, история с собакой это явно показывает. Ты не понимаешь, что такое привязанность к животному, которое прожило с тобой много лет, любит тебя без всяких условностей и требований, которое зависит от тебя во всем, и в данный момент ждет помощи. Не понимаешь и не хочешь этого понимать. А раз так, то ты абсолютно не знаешь своего приятеля и не стремишься к этому. Тебе нужны отношения на твоих условиях, и не более того. В противном случае, вы бы уже давным-давно вместе покупали корм, выгуливали по очереди собаку, а когда она заболела, ты была бы рядом с ним и его псом. Увы, но на таком базисе невозможно построить нормальную семью. Видимо, дяденька все понял, и его восторги тобой закончились. И если ты сейчас продолжишь рыдать в подушку, то отношения уйдут сами собой. Если же есть желание продолжить общение, то меняй стиль общения, как можно больше привлекай приятеля к собственной жизни, причем самой приземленной, и участвуй в его. Ну, или прекращай заниматься ерундой и ищи другого партнера. Этот тебе явно не подходит.
Обсуждение 66
Лучшие комментарии
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Кого как, а меня потрясла помощь родителей сорока восьмилетней даме. Это мощно, ей-ей.
08.02.17 05:15 Контекст комментария
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"Собирались вместе жить - Я купила в ипотеку..." - гхм.
08.02.17 00:51 Контекст комментария
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лакиквартиру то хоть на себя купили?) лучше вообще на родителей, а то чет мне за вас страшновато)
08.02.17 10:11 Контекст комментария
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Юликонмляааа, я постою в сторонке сегодня. юные умом это к специалистам.
08.02.17 08:15 Контекст комментария
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Редж"Ум приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один" - это про Вас. Как я поняла, все ваши предыдущие отношения по этой же причине и заканчивались. Вы не умеете вступать в нормальные взрослые отношения, в Вашем представлении любовь это романтик, смски, цветочки, поцелуйчики... Неужели Вы за свою жизнь ни разу не задумывались, в чем причина того, что ваши отношения так быстро заканчиваются? Сколько еще должно быть таких краткосрочных романов, чтобы вы обратили внимание на себя и свою роль в них? А вместо этого Вы всю ответственность скидываете на мужчин, как будто только их поведения зависят дальнейшие отношения.
08.02.17 09:19 Контекст комментария
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Я , может чего-то не поняла: как это собака, "которая жила до этого в другом месте", может быть ЕГО да еще горячо любимой? Собака не кот, ему не место нужно, а хозяин. И что это за место? Мутно как-то всё. Может там и правда у кого-то собака заболела, а для товарища это такой ход - отстраниться с последующим сливом.
08.02.17 15:15
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сараВполне возможно,что мужик героини как раз слюнтявый эгоист.А не она избалованный ребенок. Она женщина. Переживая о домашнем питомце, можно также не отгораживаться от людей. А тут какой то уход в депрессию. Одно другому не мешает. Как же тогда продолжают жить люди,потерявшие своих родных человеческих детей? Продолжают жить,работать,радоваться жизни и в то же время всю жизнь скорбят о детях. Жизнь многогранная.
08.02.17 15:15
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сараНе понимаю сегодняшних стенаний про своих зверей. У нас в семье живет Крыс мальчик,он уже по его меркам старенький,2 года. В нашей семье его любят все,но каждый по своему. Муж заботится о нем,когда нас с дочкой нет дома. На руки крыс не могут все люди брать,многие брезгуют ими из за их хвостов. И что теперь,считать тех,кто не любит брать крыс в руки предателями и не повзрослевшими? Это чушь. Если человек не покушается на жизнь и здоровье животного,то это нормальный человек. А рыдать из за болезни или смерти животных может не каждый. Но это не показатель душевной черствости.
08.02.17 14:39
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Ellis_@Ее никто в душевной черствости не обвинял. Это ты сама с собой вслух разговариваешь. Кто здесь лучше ее может знать, почему он улетучился?))
08.02.17 15:00
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сарапрочитай посты.
08.02.17 15:05
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Ellis_@Дама 13 лет была одна. Соскучилась по мужчинам. Больше в догадках теряться не будем, не наше энто дело, пардон))
08.02.17 15:13
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Ellis_@Мне кажется, вы не совсем вниклись в ситуацию. Он не столько переключился на собаку, сколько просто отстранился от вас. Причины могут быть всякие, конечно. Но если в кризисной ситуации от вас вместо "давай вместе спасать твоего Барбосика" он учуял детскую ревность, мог уплыть по своим более важным, делам. Я вспомнила певицу Любу Успенскую и ее собачку Фрэнки. Помощница по хозяйству, которой Люба была очень довольна, рассталась с ее семьей из-за ревности. Любовь к животным бывает очень сильной. КОгда мы с братом выросли и в доме моих родителей появилась Мона ( белая пуделиха, тогда размером с ладошку), мой папа отдавал ей желточек из своей яичицы и его возня с собакой даже для меня была чем-то уау. Потомучто когда нам с братом было по 9 и 6 лет и мама принесла нашего первого щенка, папа был ужасно против и говорил, что собака должна жить в доме, а не на этажах. А Мона спала с ними в кровати. За что я ценила своего экса, так за огромную любовь к собачке, которую я обожала. Он его целовал и обожал, на руках носил, чтобы по лестнице не ходил. У Масика были больные суставы бёдер, из-за этого его никто не купил и я его всяла к себе. Чего вы ревёте в подушку, как маленькая капризная Масяня, я не знаю. Я бы сказала : бегу спасать. На полном серьезе, как их можно не спасать. Самые преданные и беззащитные существа рядом с нами. Неужели вы реально сама не знаете причину его отстранения? Раз такие страсти были, такая химия? Мы же только гадать можем.
08.02.17 14:04
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ПрелестьЧто Вы честное слово как сироте рязанская? Не даёт внимания - не общайтесь. Соскучится сам значит добро пожаловать. Нет? Значит кончилась Ваша история. Он не пуп земли.
08.02.17 14:03
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ПрелестьВы конечно извините за противостояние общественности, но мужчина так не теряет. голову из за болезни собаки. Мужчина не женщина и он очень умеет совмещать заботу о собаке и любовь к женщине. У него другая причина охлаждения. И денег у него бедняги нет. Работает на дядю. Вы вообще снимите его с облака. И страдать не захочется. Лучше поклоняйтесь иконе, чем бесполезному мужику. Не позорьтесь. Пора уже понимать что в жизни истинное . А что иллюзии.
08.02.17 14:15
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сараПардон. Не верю,что все абсолютно дамы Клео легко покупают себе квартиры без помощи родных.
08.02.17 13:42
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ЮликонПо себе не суди:))
08.02.17 13:56
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50/50Вик, мы с помощью мужа) а Вы?)
08.02.17 14:02
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ЮликонМожет насосала :)) вик прости.
08.02.17 14:05
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сараУ героини нет мужа Поэтому ей помогают родители. Что в этом такого не нормального?
08.02.17 14:33
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ЮликонНормальные люди в 48 лет помогают родителям, а никак наоборот.
08.02.17 14:41
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сарада прям. что в твоем понимании нормальности? Знаю ситуации нормальных людей,которым родители покупали жилье,когда у них возникали проблемы. От тюрьмы и от сумы,как говорят,не надо зарекаться. Всякие бывают случаи. И не надо именно судить обо всех одинаково.Размер зарплаты это еще отнюдь не признак нормальности или ненормальности. Увы.
08.02.17 15:08
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саранапример,у одной женщины муж решил заняться бизнесом. Совершенно банальная и распространенная ситуация. Мужик заложил 2 квартиры в банке,думал,что легко раскрутит бизнес и выплатит долг. Ан нет. Бизнес не пошел. В итоге они потеряли 2 квартиры. Женщина эта с мужем развелась и выгнала его. Она педагог,работает в школе учителем младших классах. У нее на данный момент высшая категория,живет и работает в так называемой нынче ДНР. Она вполне нормальная,трудится,у нее уже взрослая дочь. После потери квартиры ей ее родители ,имевшие скромные сбережения купили очень убитую однушку в крайнем районе города. Она там живет. И что,она ненормальный человек? Сейчас по ее высшей категории учителя ей платят в ДНР АЖ 7 тыщ рублей российских. Ну очень много!
08.02.17 15:22
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ЮликонОни потеряли. Акцентирую на слове и ответственности они. Женщина из твой истории просрала квартиру и оставила своего ребенка без жилья. Так мало того, стариккм родителям пришлось на старость лет жопу рвать, чтобы у этой убогой крыша над головой была.
08.02.17 15:29
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50/50нет, заложить 2 квартиры в банке- это не банальная и не распространенная ситуация! как и позволить заложить общие квартиры
08.02.17 15:51
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ПономарьРодители всю жизнь жмотничали, а в старости поняли,что в последней рубахе нет карманов. Вот и дали дочери с опозданием.
08.02.17 15:20
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NINA МоскваЮля. 48 лет, а она все Юля. Избалованная принцесса, которой родители всю жизнь в попу дули и пылинки сдували. От этого и отношения не складываются ни с кем, потому что внутри пустышка, которая в этой жизни видит только себя, для которой нет МЫ, есть только Я. У меня кошка раком болела, так я по ночам не спала, все представляла тот момент, когда ее усыплять придется везти, потом несколько операций, потом несколько химий. Слава Богу, что все обошлось, но если бы в тот момент человек, в которого я влюблена, начал бы мне мозг выносить на тему, "что ты так переживаешь, сделай лучше мне "омлет". Ну...я бы в нем разочаровалась в эту же минуту. И никаких дальнейших отношений уже точно бы не было, потому что мне не нужен рядом человек, для которого Я - лишь средство доставить удовольствие ЕМУ. Так что разочаровался он в Вас, Юля. И скорее всего, на этом ваши отношения закончены.
08.02.17 13:23
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сараНина,с тобой все ясно. Ты обычная садистка. Не сравнивай автора с собой. Она лучше тебя.
08.02.17 13:44
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NINA Москва????? ЭЭЭЭ...... ))))))
08.02.17 14:07
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сараты прям вся из себя супер сила?
08.02.17 14:34
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NINA МоскваСара, сформулируй, плиз, твою претензию ко мне. Чего ты от меня хочешь услышать-то, никак не пойму. Если по поводу любви к животным. Да, не каждый их любит и не каждый может понять, когда кто-то из-за животных переживает, и это абсолютно нормально, имеют люди право, без вопросов. Но в данной ситуации поведение героини в истории с собакой - это лакмусовая бумажка ее отношения к мужчине, которая показывает, что мужчина не нужен ей как личность, как человек, а только как рыцарь, удовлетворяющий ее капризы.
08.02.17 15:04
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ДашаА с чего бы вам не полюбить эту собаку! Это же так легко. Молчаливый преданный друг! Гораздо легче чем какую нибудь родственницу вашего мужчины, которая и в лицо и за глаза о вас гадости говорит! Ухаживайте за собакой вместе! Общие дела обьединяют.Собака не конкурент. Вон, у меня котейка есть, так прямо член семьи. И мне было бы неприятно если бы мой муж вдруг сказал викини его к чертовой бабушке, а то я ревную. А муж у меня кота обожает.
08.02.17 12:00
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ДашаУ Виктории Токаревой есть рассказ "Старая собака" как раз про вашу историю. Почитайте! Рассказ шикарный, по нему кажется даже фильм сняли.
08.02.17 11:53
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ВераА ведь точно, Даша. Казалось бы там должна была помешать жена, а помешала собака, после чего Инна поняла, что они разные, а он - Адам-Вадим, понял, что она бездушная особа, такая ему не нужна. Возможно и в этой истории герои не подходят друг другу.
08.02.17 12:19
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50/50"Кто войдет в последний вагон" фильм называется, хотя Токарева просила оставить оригинальное название. ток там женатый любовник-то...
08.02.17 14:15
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Вералюбовник женатый, но героиня не к жене приревновала, а собаку возненавидела, соперницу видела больше в собаке нежели в жене. сколько бы Адаму не было стыдно перед женой все же предпочел ей Инну. получается от жены-человека можно уйти, а от домашнего любимца не уйдешь, потому что они беспомощны как дети, их нельзя бросить, они зависимы от человека, а те то есть любовницы бесятся от этого. вот что нужно понять Юле. фильм не видела, рассказ читала.
08.02.17 15:49
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ВераЮля, не хочется вас обидеть, но эксперт Алена очень уж права. А от мнения эксперта Сергея появилось ощущение - дублирование вашего мужчину, что еще раз подтверждает мужскую позицию - чтобы им нравиться, надо поступать так, как хочется им. Полюбите его собаку так сильно, чтобы он вас стал к ней ревновать. В момент страсти, почти близости, скажите - ой, пойду-ка посмотрю собачку, как она там, вдруг ей что-то надо, водички, корма
08.02.17 11:18
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Не полюбит. Она не выросла из детского возраста примерно пяти лет, когда весь мир вращается вокруг тебя. Не выросла и не повзрослела.
08.02.17 11:28
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ВераНаверняка. Из письма: стало очень грустно, реву в подушку, думаю, что это конец. Только потому что он ухаживает за больной собачкой. Юля, повзрослейте. Есть, не дай бог, проблемы настоящие. А может для нее даже лучше, что она такая: не столкнется с серьезными проблемами. родители создали ей такие условия.
08.02.17 12:00
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Я в чем-то понимаю автора. Денег ей с любимого не надо, быт сама готова устроить, детишек, вестимо, тоже заводить не собирается. Все, вокруг чего крутилась эта любовная история - это его внимание, ухаживания и восторги, а тут бац - и этого нет! И непонятно теперь, а что же есть? И ради чего все было? Собака явно глобальное место в ее сознании не занимает, ну собака и собака - пусть будет, не помешает. А тут вдруг весь центр - в собаке ))) Что можно посоветовать? Подождать немного, пока собака выздоровеет, хотя активное нарочитое участие в этом принимать не советую. Всегда лучше быть естественной. И соглашусь с теми, кто писал, что два предыдущих скоротечных брака автора прекрасно укладываются и в нынешнюю схему. Пока конфеты-букеты, она счастлива, что дальше делать - не знает...
08.02.17 11:06
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лакиквартиру то хоть на себя купили?) лучше вообще на родителей, а то чет мне за вас страшновато)
08.02.17 10:11
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KoshkaВы с собой будьте честной. До покупки квартиры Вы жили, как я поняла, с родителями? И Вас тяготят будни? Вы не готовы помочь любимому, с той же собакой, которую он любит? Ну и зачем Вам эти попытки налаживать быт? Такой вариант отношений, как периодически встречи, тоже ведь неплох.
08.02.17 09:56
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ЕсенияУ вас нет детей? Юлия, у человека горе, собака болеет У меня был кот, например, которого я как человека любила. Он был очень задиристым и иногда сильно побитый приходил.я его лечила и ставила уколы сама как то раз. Как то ему было очень плохо, я помню, мне было не до чего.так переживала. Вам не собаке завидовать, вам включиться бы в заботу о ней как взрослый человек.показать что вам небезразлично то, что ему дорого. Вам не интересно вникать в личность вашего мужчины. Какой он даже непонятно. Можно лишь предположить что у него на уме. Главное, что у вас. Зависимость от его взгляда одобрения, подбадривания, страх потерять - нездоровые вещи, детские страхи. Становитесь независимой умом и душой, иначе мужчины будут терять интерес, не очень то они в роли нянек себя чувствуют ( за редким исключением).
08.02.17 09:43
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50/50Юля, Ваша ошибка в том, что не остановились вовремя и не вышли из роли женщины-ребенка. но Вы можете сделать это сейчас. например, заинтересоваться проблемами любимого с его собакой. только у меня впечатление, что он тоже слегка инфантилен) два инфантила - это тяжко) равновесия нет) в любом случае, переживёте как-то, пережили же два развода
08.02.17 09:30
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ЕсенияЮля в роли инфантила всем фору даст. В 48 лет то Не факт, что инфантил мужчина. Мой папа в 55 где-то обзавелся собакусом, впервые. Живут в доме, он безума с ней возится. Много разговлров о ней, когда заболела, очень переживал. Совершенно новая для него была стезя забота о беспомощном и привязка. Нормальный у юли может быть мужчина, вполне)
08.02.17 09:48
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