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Реву в подушку и думаю, это конец


Начну сразу о проблеме, а вы решите, нужна ли мне помощь, а может действительно буря в стакане или кризис на фоне климакса. Полтора года назад начала встречаться с мужчиной. Встречаемся у него по выходным, он из соседнего города. До этого у меня было два скоротечных брака (по любви) и 13 лет одиночества с несколькими «эпизодами». Всё началось как в сказке - море комплиментов, заботы, ласки, милых СМС, слова любви и восхищения каждую встречу, звонки ежедневно. На протяжении года я просто купалась в этой любви. И, конечно, его любовь не осталась без ответа - я после столь длительного одиночества сразу ответила взаимностью. Собирались жить вместе, для этого я купила в ипотеку квартиру (родители помогли), сейчас там ремонт. Деньгами не помогает - работает «на дядю», з/плата в конверте, выдают очень нерегулярно, но мне ни в чем не отказывает. Я понимаю и особо в его финансовой помощи не нуждаюсь. Но тут заболела его собака, которая жила до этого в другом месте, и которую он ненормально любит, да и я против нее тоже ничего не имею. И всё. Переключился на нее. Все резко изменилось. Мне не то что слов и внимания, даже и не посмотрит в мою сторону в течение дня. Чувствую себя пустым местом рядом с ним. Спрашивала, отвечает, что ко мне чувства не изменились, только перешли в другую стадию, «стали более спокойными». «Не могу же я всю жизнь быть восторженным влюбленным пацаном быть». Тоже вроде понимаю, но так крепко «подсела» на обилие внимания, что сейчас мучаюсь нехваткой этого. Не хочется завидовать собаке и ощущать себя на втором месте. О переезде речи уже не идет. Когда прошу больше внимания мне уделять, чувствую, что он начал тяготиться моими просьбами и нашими встречами... Стало очень грустно, реву в подушку, думаю, что это конец.
Юля,
Красноярск, 48 лет
08.02.17
Реву в подушку и думаю, это конец

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Юля, может, потому у тебя и было два скоротечных брака по большой любви, а между ними «ноль», что ты воспринимаешь отношения только как море любви, в котором ты купаешься? А как только твой партнер переходит на следующую стадию отношений, становится более покойным и перестает вести себя как влюбленный юнец, ты начинаешь требовать «вернуть все как было», чем в итоге рушишь отношения вовсе? Потому что период брачных игр должен смениться ровными равноправными отношениями между партнерами, где проявления любви совместимы с нормальной жизнью, а не запредельны, как в кино. Я знаю таких женщин, которым в брак идти противопоказано – такого рода мадам ожидает от своего мужчины, что он будет регулярно приходить домой с букетами, устраивать сюрпризы, романтические вечера, сыпать комплиментами на ежедневной основе и не забывать писать милые смс-ки в любых обстоятельствах. И. конечно, он просто обязан по первому зову срываться с любого места, если у нее проблема (даже если проблема с головой). И ты явно ведешь себя схоже, к сожалению. Причем, собственный опыт тебя ничему не учит. Ты снова в претензии и снова, как девочка, рыдаешь в подушку, поняв, что период конфет и букетов закончен, а дальше развивать отношения ты не хочешь и попросту не умеешь. Твой мужчина, видимо, тоже начал это понимать. По крайней мере, он начал осознавать, что в ваших отношениях ты не готова вкладываться личностно. Ты хочешь, чтобы он продолжал тебя холить и лелеять. И даже его больную собаку считаешь своей конкуренткой и ревнуешь его к ней, как старший ребенок ревнует родителей к новорожденному брату. Только лет тебе не 8, а 48. И, скорее всего, это действительно «конец», потому что в отношениях нужно не только ждать и брать, но и отдавать. Не телом, а взаимным пониманием, заботой, интересом. Насколько ты стала ближе к своему мужчине за этот год? В чем ты стала ближе к нему? Что из его интересов стало твоими? Чем ты лично готова пожертвовать ради него?

  • Сергей

    Юля, на мой взгляд, проблема втом, что ты, на самом деле, не любишь этого мужчину. Тебе нравятся его забота и восторги, но не более того. Возможно, именно поэтому вы и не смогли понять друг друга, найти что-то объединяющее, за целый год общения. Давай, будем честными. Даже в юности романтика и сильные эмоции не продолжаются долго. И как только букетный период заканчивается, между партнерами должно быть что-то большее, чем просто страсть, чтобы союз не распался. В вашем же возрасте тем более требуется в первую очередь, скорее душевная близость, желание помогать друг другу и принимать участие в реальной жизни, чем милые СМС. А этого нет. Собственно, история с собакой это явно показывает. Ты не понимаешь, что такое привязанность к животному, которое прожило с тобой много лет, любит тебя без всяких условностей и требований, которое зависит от тебя во всем, и в данный момент ждет помощи. Не понимаешь и не хочешь этого понимать. А раз так, то ты абсолютно не знаешь своего приятеля и не стремишься к этому. Тебе нужны отношения на твоих условиях, и не более того. В противном случае, вы бы уже давным-давно вместе покупали корм, выгуливали по очереди собаку, а когда она заболела, ты была бы рядом с ним и его псом. Увы, но на таком базисе невозможно построить нормальную семью. Видимо, дяденька все понял, и его восторги тобой закончились. И если ты сейчас продолжишь рыдать в подушку, то отношения уйдут сами собой. Если же есть желание продолжить общение, то меняй стиль общения, как можно больше привлекай приятеля к собственной жизни, причем самой приземленной, и участвуй в его. Ну, или прекращай заниматься ерундой и ищи другого партнера. Этот тебе явно не подходит.

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Обсуждение 66  

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Лучшие комментарии

  • жужа@
    Я , может чего-то не поняла: как это собака, "которая жила до этого в другом месте", может быть ЕГО да еще горячо любимой? Собака не кот, ему не место нужно, а хозяин. И что это за место? Мутно как-то всё. Может там и правда у кого-то собака заболела, а для товарища это такой ход - отстраниться с последующим сливом.
    		 08.02.17 15:15
         
    3
         
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  • сара
    Вполне возможно,что мужик героини как раз слюнтявый эгоист.А не она избалованный ребенок. Она женщина. Переживая о домашнем питомце, можно также не отгораживаться от людей. А тут какой то уход в депрессию. Одно другому не мешает. Как же тогда продолжают жить люди,потерявшие своих родных человеческих детей? Продолжают жить,работать,радоваться жизни и в то же время всю жизнь скорбят о детях. Жизнь многогранная.
    		 08.02.17 15:15
         
    0
         
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  • сара
    Не понимаю сегодняшних стенаний про своих зверей. У нас в семье живет Крыс мальчик,он уже по его меркам старенький,2 года. В нашей семье его любят все,но каждый по своему. Муж заботится о нем,когда нас с дочкой нет дома. На руки крыс не могут все люди брать,многие брезгуют ими из за их хвостов. И что теперь,считать тех,кто не любит брать крыс в руки предателями и не повзрослевшими? Это чушь. Если человек не покушается на жизнь и здоровье животного,то это нормальный человек. А рыдать из за болезни или смерти животных может не каждый. Но это не показатель душевной черствости.
    		08.02.17 14:39
         
    0
         
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  • Ellis_@
    Мне кажется, вы не совсем вниклись в ситуацию. Он не столько переключился на собаку, сколько просто отстранился от вас. Причины могут быть всякие, конечно. Но если в кризисной ситуации от вас вместо "давай вместе спасать твоего Барбосика" он учуял детскую ревность, мог уплыть по своим более важным, делам. Я вспомнила певицу Любу Успенскую и ее собачку Фрэнки. Помощница по хозяйству, которой Люба была очень довольна, рассталась с ее семьей из-за ревности. Любовь к животным бывает очень сильной. КОгда мы с братом выросли и в доме моих родителей появилась Мона ( белая пуделиха, тогда размером с ладошку), мой папа отдавал ей желточек из своей яичицы и его возня с собакой даже для меня была чем-то уау. Потомучто когда нам с братом было по 9 и 6 лет и мама принесла нашего первого щенка, папа был ужасно против и говорил, что собака должна жить в доме, а не на этажах. А Мона спала с ними в кровати. За что я ценила своего экса, так за огромную любовь к собачке, которую я обожала. Он его целовал и обожал, на руках носил, чтобы по лестнице не ходил. У Масика были больные суставы бёдер, из-за этого его никто не купил и я его всяла к себе. Чего вы ревёте в подушку, как маленькая капризная Масяня, я не знаю. Я бы сказала : бегу спасать. На полном серьезе, как их можно не спасать. Самые преданные и беззащитные существа рядом с нами. Неужели вы реально сама не знаете причину его отстранения? Раз такие страсти были, такая химия? Мы же только гадать можем.
    		 08.02.17 14:04
         
    2
         
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  • Прелесть
    Что Вы честное слово как сироте рязанская? Не даёт внимания - не общайтесь. Соскучится сам значит добро пожаловать. Нет? Значит кончилась Ваша история. Он не пуп земли.
    		08.02.17 14:03
         
    6
         
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  • сара
    Пардон. Не верю,что все абсолютно дамы Клео легко покупают себе квартиры без помощи родных.
    		08.02.17 13:42
         
    0
         
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  • NINA Москва
    Юля. 48 лет, а она все Юля. Избалованная принцесса, которой родители всю жизнь в попу дули и пылинки сдували. От этого и отношения не складываются ни с кем, потому что внутри пустышка, которая в этой жизни видит только себя, для которой нет МЫ, есть только Я. У меня кошка раком болела, так я по ночам не спала, все представляла тот момент, когда ее усыплять придется везти, потом несколько операций, потом несколько химий. Слава Богу, что все обошлось, но если бы в тот момент человек, в которого я влюблена, начал бы мне мозг выносить на тему, "что ты так переживаешь, сделай лучше мне "омлет". Ну...я бы в нем разочаровалась в эту же минуту. И никаких дальнейших отношений уже точно бы не было, потому что мне не нужен рядом человек, для которого Я - лишь средство доставить удовольствие ЕМУ. Так что разочаровался он в Вас, Юля. И скорее всего, на этом ваши отношения закончены.
    		 08.02.17 13:23
         
    2
         
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  • Даша
    А с чего бы вам не полюбить эту собаку! Это же так легко. Молчаливый преданный друг! Гораздо легче чем какую нибудь родственницу вашего мужчины, которая и в лицо и за глаза о вас гадости говорит! Ухаживайте за собакой вместе! Общие дела обьединяют.Собака не конкурент. Вон, у меня котейка есть, так прямо член семьи. И мне было бы неприятно если бы мой муж вдруг сказал викини его к чертовой бабушке, а то я ревную. А муж у меня кота обожает.
    		 08.02.17 12:00
         
    0
         
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  • Даша
    У Виктории Токаревой есть рассказ "Старая собака" как раз про вашу историю. Почитайте! Рассказ шикарный, по нему кажется даже фильм сняли.
    		 08.02.17 11:53
         
    1
         
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    • Вера
      А ведь точно, Даша. Казалось бы там должна была помешать жена, а помешала собака, после чего Инна поняла, что они разные, а он - Адам-Вадим, понял, что она бездушная особа, такая ему не нужна. Возможно и в этой истории герои не подходят друг другу.
      		 08.02.17 12:19
           
      1
           
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    • 50/50
      "Кто войдет в последний вагон" фильм называется, хотя Токарева просила оставить оригинальное название. ток там женатый любовник-то...
      		 08.02.17 14:15
           
      1
           
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      • Вера
        любовник женатый, но героиня не к жене приревновала, а собаку возненавидела, соперницу видела больше в собаке нежели в жене. сколько бы Адаму не было стыдно перед женой все же предпочел ей Инну. получается от жены-человека можно уйти, а от домашнего любимца не уйдешь, потому что они беспомощны как дети, их нельзя бросить, они зависимы от человека, а те то есть любовницы бесятся от этого. вот что нужно понять Юле. фильм не видела, рассказ читала.
        		 08.02.17 15:49
             
        0
             
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  • Вера
    Юля, не хочется вас обидеть, но эксперт Алена очень уж права. А от мнения эксперта Сергея появилось ощущение - дублирование вашего мужчину, что еще раз подтверждает мужскую позицию - чтобы им нравиться, надо поступать так, как хочется им. Полюбите его собаку так сильно, чтобы он вас стал к ней ревновать. В момент страсти, почти близости, скажите - ой, пойду-ка посмотрю собачку, как она там, вдруг ей что-то надо, водички, корма
    		 08.02.17 11:18
         
    0
         
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    • ethernity
      Не полюбит. Она не выросла из детского возраста примерно пяти лет, когда весь мир вращается вокруг тебя. Не выросла и не повзрослела.
      		08.02.17 11:28
           
      1
           
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      • Вера
        Наверняка. Из письма: стало очень грустно, реву в подушку, думаю, что это конец. Только потому что он ухаживает за больной собачкой. Юля, повзрослейте. Есть, не дай бог, проблемы настоящие. А может для нее даже лучше, что она такая: не столкнется с серьезными проблемами. родители создали ей такие условия.
        		 08.02.17 12:00
             
        2
             
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  • Ромашка_
    Я в чем-то понимаю автора. Денег ей с любимого не надо, быт сама готова устроить, детишек, вестимо, тоже заводить не собирается. Все, вокруг чего крутилась эта любовная история - это его внимание, ухаживания и восторги, а тут бац - и этого нет! И непонятно теперь, а что же есть? И ради чего все было? Собака явно глобальное место в ее сознании не занимает, ну собака и собака - пусть будет, не помешает. А тут вдруг весь центр - в собаке ))) Что можно посоветовать? Подождать немного, пока собака выздоровеет, хотя активное нарочитое участие в этом принимать не советую. Всегда лучше быть естественной. И соглашусь с теми, кто писал, что два предыдущих скоротечных брака автора прекрасно укладываются и в нынешнюю схему. Пока конфеты-букеты, она счастлива, что дальше делать - не знает...
    		08.02.17 11:06
         
    6
         
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  • лаки
    квартиру то хоть на себя купили?) лучше вообще на родителей, а то чет мне за вас страшновато)
    		 08.02.17 10:11
         
    10
         
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  • Koshka
    Вы с собой будьте честной. До покупки квартиры Вы жили, как я поняла, с родителями? И Вас тяготят будни? Вы не готовы помочь любимому, с той же собакой, которую он любит? Ну и зачем Вам эти попытки налаживать быт? Такой вариант отношений, как периодически встречи, тоже ведь неплох.
    		08.02.17 09:56
         
    4
         
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  • Есения
    У вас нет детей? Юлия, у человека горе, собака болеет У меня был кот, например, которого я как человека любила. Он был очень задиристым и иногда сильно побитый приходил.я его лечила и ставила уколы сама как то раз. Как то ему было очень плохо, я помню, мне было не до чего.так переживала. Вам не собаке завидовать, вам включиться бы в заботу о ней как взрослый человек.показать что вам небезразлично то, что ему дорого. Вам не интересно вникать в личность вашего мужчины. Какой он даже непонятно. Можно лишь предположить что у него на уме. Главное, что у вас. Зависимость от его взгляда одобрения, подбадривания, страх потерять - нездоровые вещи, детские страхи. Становитесь независимой умом и душой, иначе мужчины будут терять интерес, не очень то они в роли нянек себя чувствуют ( за редким исключением).
    		08.02.17 09:43
         
    8
         
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    • Юликон
      +1 про собаку. моей кошке 15 лет и когда она на лапку стала хромать, у меня вся жисть перед глазами прошла :)) здоровье муси, стало основной темы разговоров у всех родственников и подруг, первое что у меня спрашивали - как кошка, чем помочь.
      		08.02.17 10:09
           
      5
           
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  • 50/50
    Юля, Ваша ошибка в том, что не остановились вовремя и не вышли из роли женщины-ребенка. но Вы можете сделать это сейчас. например, заинтересоваться проблемами любимого с его собакой. только у меня впечатление, что он тоже слегка инфантилен) два инфантила - это тяжко) равновесия нет) в любом случае, переживёте как-то, пережили же два развода
    		 08.02.17 09:30
         
    6
         
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