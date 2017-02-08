Реву в подушку и думаю, это конец

Алена

Юля, может, потому у тебя и было два скоротечных брака по большой любви, а между ними «ноль», что ты воспринимаешь отношения только как море любви, в котором ты купаешься? А как только твой партнер переходит на следующую стадию отношений, становится более покойным и перестает вести себя как влюбленный юнец, ты начинаешь требовать «вернуть все как было», чем в итоге рушишь отношения вовсе? Потому что период брачных игр должен смениться ровными равноправными отношениями между партнерами, где проявления любви совместимы с нормальной жизнью, а не запредельны, как в кино. Я знаю таких женщин, которым в брак идти противопоказано – такого рода мадам ожидает от своего мужчины, что он будет регулярно приходить домой с букетами, устраивать сюрпризы, романтические вечера, сыпать комплиментами на ежедневной основе и не забывать писать милые смс-ки в любых обстоятельствах. И. конечно, он просто обязан по первому зову срываться с любого места, если у нее проблема (даже если проблема с головой). И ты явно ведешь себя схоже, к сожалению. Причем, собственный опыт тебя ничему не учит. Ты снова в претензии и снова, как девочка, рыдаешь в подушку, поняв, что период конфет и букетов закончен, а дальше развивать отношения ты не хочешь и попросту не умеешь. Твой мужчина, видимо, тоже начал это понимать. По крайней мере, он начал осознавать, что в ваших отношениях ты не готова вкладываться личностно. Ты хочешь, чтобы он продолжал тебя холить и лелеять. И даже его больную собаку считаешь своей конкуренткой и ревнуешь его к ней, как старший ребенок ревнует родителей к новорожденному брату. Только лет тебе не 8, а 48. И, скорее всего, это действительно «конец», потому что в отношениях нужно не только ждать и брать, но и отдавать. Не телом, а взаимным пониманием, заботой, интересом. Насколько ты стала ближе к своему мужчине за этот год? В чем ты стала ближе к нему? Что из его интересов стало твоими? Чем ты лично готова пожертвовать ради него?