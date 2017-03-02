Разная любовь к детям?

Алена

Екатерина, может быть все, что угодно. В том числе и тайная нелюбовь к тебе, которая отразилась и на отношении к детям старшего сына, рожденным тобой. Это трудно объяснить нормальному человеку, но так бывает. Бывает, и сын единственный, бывает, что и внуков других нет, а все равно отношение к ним, в лучшем случае как просто к чьим-то милым детям. Просто потому, что «не от той». Мамы мальчиков, возможно, лучше тебе расскажут, какие возникают у них чувства к девушкам своих сыновей. Как правило, сложные. И, да, бывает и так, что меняется отношение и к самому сыну, если выбор его внутренне одобрить не получается. С другой стороны, хорошо, если только внутренне. А то ведь, бывает, и в открытую выступать начинает. Ну и, конечно, детей любить одинаково дано далеко не всем. Все равно любят из по-разному. Ты не исключение. Возможно, к старшему сыну менее трепетное отношение, потому что он состоятельный, состоявшийся и самостоятельный. Он раньше вырос. За ним давно не нужно ухаживать, следить. Он сам уже способен быть опорой для родителей. Да и вообще, первых детей редко балуют, им меньше достается внимания, особенно после появления младшего, на контрасте с которым старший кажется уже совсем взрослым и не нуждающимся в заботе. И это отношение тоже может распространиться и на его детей. А младший остается эдаким маменькиным сынком, которому если не надавать с собой еды, завтра же начнет помирать с голоду. Мой тебе совет: обсуди эти подозрения со своим мужем. Тебе в этот улей самой лезть не стоит. Но если свекровь и впрямь относится к вашим детям без должной любви и интереса, то именно твой муж, ее сын должен ей эти подозрения озвучить и попросить объясниться. Детям нужны обе бабушки и оба дедушки, но если бабушка с дедушкой ведут себя с одними внуками, как с любимыми поздними детками, а со вторыми – как навязчивым бедным родственникам, которые недостойны и объедков со стола, то, возможно, будет лучше не настаивать на частом общении. Дети же все чувствуют.