Разная любовь к детям?
Иркутск, 36 лет
02.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаЕкатерина, может быть все, что угодно. В том числе и тайная нелюбовь к тебе, которая отразилась и на отношении к детям старшего сына, рожденным тобой. Это трудно объяснить нормальному человеку, но так бывает. Бывает, и сын единственный, бывает, что и внуков других нет, а все равно отношение к ним, в лучшем случае как просто к чьим-то милым детям. Просто потому, что «не от той». Мамы мальчиков, возможно, лучше тебе расскажут, какие возникают у них чувства к девушкам своих сыновей. Как правило, сложные. И, да, бывает и так, что меняется отношение и к самому сыну, если выбор его внутренне одобрить не получается. С другой стороны, хорошо, если только внутренне. А то ведь, бывает, и в открытую выступать начинает. Ну и, конечно, детей любить одинаково дано далеко не всем. Все равно любят из по-разному. Ты не исключение. Возможно, к старшему сыну менее трепетное отношение, потому что он состоятельный, состоявшийся и самостоятельный. Он раньше вырос. За ним давно не нужно ухаживать, следить. Он сам уже способен быть опорой для родителей. Да и вообще, первых детей редко балуют, им меньше достается внимания, особенно после появления младшего, на контрасте с которым старший кажется уже совсем взрослым и не нуждающимся в заботе. И это отношение тоже может распространиться и на его детей. А младший остается эдаким маменькиным сынком, которому если не надавать с собой еды, завтра же начнет помирать с голоду. Мой тебе совет: обсуди эти подозрения со своим мужем. Тебе в этот улей самой лезть не стоит. Но если свекровь и впрямь относится к вашим детям без должной любви и интереса, то именно твой муж, ее сын должен ей эти подозрения озвучить и попросить объясниться. Детям нужны обе бабушки и оба дедушки, но если бабушка с дедушкой ведут себя с одними внуками, как с любимыми поздними детками, а со вторыми – как навязчивым бедным родственникам, которые недостойны и объедков со стола, то, возможно, будет лучше не настаивать на частом общении. Дети же все чувствуют.
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СергейЕкатерина, на мой взгляд, все эти вопросы стоит задать собственному мужу. Именно он должен волноваться о том, что его детей не замечают, и отстаивать их интересы. Что же касается твоего отношения к происходящему, то только тебе самой решать, что делать дальше. Лично я просто перестал бы ездить в гости к таким родственникам. Ведь как бы то ни было, но дети очень чувствительны к проявлению заботы со стороны взрослых. И даже если мама с папой могут спокойно что-то перетерпеть, подрастающее поколение все заметит и сделает выводы. А вот к чему это может привести – сказать очень сложно. К сожалению, довольно часто подобные «перекосы» приводят к скрытой или явной вражде между ребятами. И она не исчезнет с возрастом. Для чего твоей свекрови создавать напряжение – я не знаю. Скорее всего, имеет место банальная ревность, которую она не сумела преодолеть. Так что увы, но не любит тебя свекровь, и переносит это чувство на твоих детей. Именно так: для нее они - твои дети, а не её внуки. Поэтому я бы посоветовал объяснить все происходящее своему мужу, и постараться как можно меньше навещать этот «гостеприимный» дом. Насильно мил не будешь, так зачем заниматься мазохизмом?
Обсуждение 7
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ЮликонВы не с того угла смотрите. Еду собрали убогому, а Вы себе сами купите. Убогеньких всегда больше любят. Тут ни обижаться, ни завидовать, понять и простить. Кредиткм же вы закрыли, а не младшенький, другие расходы тоже Вы. Далее свекровь перепишет на детей брата все имущество и будет отдавать им пенсию и Ваши подарки.
02.03.17 02:45
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Тю, эт зависть. Иначе б даже не заметили бы кому там кусочек торта достался. Родители часто детей по-разному любят, у вас видать братьев-сестер нет, что для вас это новость.
02.03.17 01:40
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BacardiВ чем смысл вопроса? Ну узнаете Вы что младший - да, любимый. И дальше что? Разборки чинить почему недостаточно любят? Прекращать общаться? Живите и развивайте отношения в СВОЕЙ семье - Вы, муж, дети. В там что выросло то выросло, копать и обиды взращивать - самая ядовитая идея.
02.03.17 01:03
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У меня такая же ситуация, вот только незадача - бабушка не любит Меня, ну и конечно мою маму. Но знаете? Мне абсолютно на это наплевать. До тех пор, пока вам не все равно, вы вынуждены будете терпеть такое "свинское" отношение! Хотя скорее всего, вы не сможете - вы же хотите, чтоб вас все любили и понимали....
02.03.17 00:49
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ЕсенияНевоспитанность скорее банальная, чем откровенный игнор. Изаестно что мать любит больше слабенького того кто болеет больше, непутевого и тд. Старшего она не считает слабым. Он сильнее младшего, материально обеспеченнее. Вот и делит так непоровну. Да и ладно! Что с того вам лично?
02.03.17 00:42