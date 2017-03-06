Подруги говорят: «Он серьезный, давай»
Люксембург, 41 год
06.03.17
Мнения наших экспертов
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АленаЛена, а зачем тебе это? Ты нуждаешься? От чего тебя «спасает» 60-летний американский мужик с четырьмя детьми и больной мамой? Самому ему не смешно? Лично мне это напоминает Господина Крота из Дюймовочки. Того самого, которому нужна была работящая и послушная жена, сирота, за которую никто не заступится, и которой можно будет помыкать, как служанкой, а та бы при этом чувствовала безмерную благодарность к своему мужу-благодетелю. Я лично вообще бы порекомендовала тебе опасаться мужчин, которые заявляют тебе, что своим предложением руки и сердца «спасают» тебя и «облагодетельствуют». Как правило, за подобными словами скрывается банальный расчет и горстка личных целей, в которых ты – удобное средство их достижения. Уехать в Америку к 60-летнему мужчине и его больной маме? Тебе плохо живется в Люксембурге? Ты хочешь вместо одного ребенка получить еще и двух взрослых, которые, в отличие от твоего ребенка, не вырастут уже и не станут самостоятельными и независимыми, а, наоборот, повиснут на твоей шее? Кто тебе этот мужчина и что он сделал для тебя, чтобы ты через лет через 10 стала возле него сиделкой, например? Ни общих детей, ни химии любви. Общие интересы? Какие? Общие цели? В чем? И еще не стоит забывать о том, что к 60 годам у этого мужчины за плечами четверо детей от четырех разных женщин. Что ему помешало построить с ними длительные отношения? Может, он просто невыносим в быту? Или он самодур такой. что все от него бегут? А, может, он сам выгоняет своих женщин, когда ему надоест? Стоит ли доверять тому, кто четыре раза не смог использовать шанс построить семью? Почему вдруг он решил, что с тобой он это сделает? Где гарантия, что ты не окажешься на улице в Лос-Анджелесе через пару лет? Что ты выиграешь от такого брака? На мой взгляд, ничего. Чем Америка лучше Люксембурга, чтобы бежать туда, срываясь с насиженного места? Думаю, ты сама знаешь, что это не серьезно. И в 41, действительно, можно встретить мужчину, который хотя бы будет нравиться, чтобы с ним было приятно лечь в постель.
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СергейЛена, я понимаю, что жизнь в Люксембурге, видимо, сера и уныла, понимаю, что хочется чего-то яркого, на приключения тянет, но не до такой же степени. Ведь тебе не шестнадцать лет, когда даже фатальные глупости еще можно объяснить нехваткой опыта и ума. Ты взрослый человек, прекрасно понимающий реалии этой жизни, и мне странно, что ты задаешь подобные вопросы. Хотя, конечно, всякое бывает. Возможно, в вашем Мире принято после пары случайных встреч сразу идти к нотариусу брак оформлять. И тот факт, что у мужика за спиной уже есть, как минимум, четыре случая угробленных отношений, никого не смущает, как и куча детей плюс больная весьма престарелая мама. Если так, то все остальное тоже можно не принимать в расчет. Я имею в виду тот факт, что твоему приятелю шестьдесят лет, а тебе сорок. И как бы ни был прекрасен Мир Североамериканских Соединенных Штатов, разницу в мировоззрении людей, разделенных двадцатью годами никто не отменял. То есть однозначно никакого равноправия или общности интересов между вами не будет. Готова всегда быть на вторых ролях? Также не советую забывать, что возраст, даже при хорошей медицинской помощи, обязательно будет оказывать влияние на здоровье, а оно на общее настроение и темперамент. То есть через некоторое, весьма непродолжительное время, ты вполне можешь обнаружить рядом с собой просто пожилого мужчину, неспособного не то что на еженедельный секс, но даже на более или менее активные прогулки по ближайшему парку. И это при том, что ты сама еще довольно долго можешь сохранять и активность, и желания. Ты настолько любишь этого мужчину, что готова на всё, лишь бы быть с ним? Если нет, то я бы советовал поискать в спутники ровесника или даже кого помоложе. Хотя, безусловно, каждый волен портить свою жизнь исключительно по-своему. Но потом не говори, что тебя не предупреждали.
Обсуждение 8
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Морская звездаТакое чувство, что вы разные варианты пробуете по какой-то нужде. От чего спасаетесь?
06.03.17 02:32
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StrelaА я бы вот всему поверила ( все же в 60 лет затягивать конфетно-букетные перелеты через океан глуповато , оба в таком возрате уже преполагается ,что понимают свои требования , недостатки достоинства и т.д. , можно принять судьбоносное решение и достаточно быстро ) ..если б не " четверо детей от разных матерей " ..Это уже похоже на какой-то кобелизм вперемешку с инфантилизмом .. Там прям по одному ребенку от одной матери ? Или ,может быть , трое детей от одного брака , один от второго , это уже более упорядоченно выглядит .Или вообще близнецы родились в одном из браков , к примеру , а не то , что от каждой встречной любовницы клепает детей ..Вот , Дональд Трамп , пожалуйста . .сколько у него ? Пятеро от трх жен .кажется ? )) Все же ничего товарищ )) А за больными мамами там социальные службы ухаживают или платные сервисы . Лена , вы на его жизнь личную детально посмотрите.. как и когда , с кем и из-за чего разводился ..Если услышите " они все были бл..и и gold diggers ", а хороший был один он ..то бегите от него подальше ...Если же увидите некую стабильность , серьезные причины для развода в прошлом ..почему бы и нет ? В его возрасте это нормально - быть уверенным в своих намерениях и желаниях .
06.03.17 01:50
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KoshkaВ Европе достаточно адекватных мужчин. Зачем Вам это нелепое существо из США?
06.03.17 01:09
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Юля БакуУ Вас как то больше минусов, чем плюсов и по всем " фронтам". Единственный аргумент с ним связаться - советы подруг. Но не им же с ним жить и ухаживать в Америке за его больной мамой. Ужас какой ваши подруги! Нечего себе " счастливое будущее они Вам пророчат!
06.03.17 01:06
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ZavoronokМеня смутила фраза про подход к ребёнку - бросай всё и езжай. То есть ради "счастья" быть с ним надо бросить своё дитя? Если да, то у кого-то с головой не совсем в порядке.
06.03.17 01:03
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А вас есть от чего спасать?)
06.03.17 00:29
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Лена, в 41 год пора уже жить своим умом, а не слушать подруг, которые такого козырного жениха на 20 лет старше с четырьмя детьми и больной мамой в глаза не видели. Химии нет, ничего такого не было ( в 60 лет фейвейрков вероятно и не будет), так чем так манит это пенсионер из Лос Анжелиса? Самое яркое событие последних лет?
06.03.17 00:23