Подруги говорят: «Он серьезный, давай»

Алена

Лена, а зачем тебе это? Ты нуждаешься? От чего тебя «спасает» 60-летний американский мужик с четырьмя детьми и больной мамой? Самому ему не смешно? Лично мне это напоминает Господина Крота из Дюймовочки. Того самого, которому нужна была работящая и послушная жена, сирота, за которую никто не заступится, и которой можно будет помыкать, как служанкой, а та бы при этом чувствовала безмерную благодарность к своему мужу-благодетелю. Я лично вообще бы порекомендовала тебе опасаться мужчин, которые заявляют тебе, что своим предложением руки и сердца «спасают» тебя и «облагодетельствуют». Как правило, за подобными словами скрывается банальный расчет и горстка личных целей, в которых ты – удобное средство их достижения. Уехать в Америку к 60-летнему мужчине и его больной маме? Тебе плохо живется в Люксембурге? Ты хочешь вместо одного ребенка получить еще и двух взрослых, которые, в отличие от твоего ребенка, не вырастут уже и не станут самостоятельными и независимыми, а, наоборот, повиснут на твоей шее? Кто тебе этот мужчина и что он сделал для тебя, чтобы ты через лет через 10 стала возле него сиделкой, например? Ни общих детей, ни химии любви. Общие интересы? Какие? Общие цели? В чем? И еще не стоит забывать о том, что к 60 годам у этого мужчины за плечами четверо детей от четырех разных женщин. Что ему помешало построить с ними длительные отношения? Может, он просто невыносим в быту? Или он самодур такой. что все от него бегут? А, может, он сам выгоняет своих женщин, когда ему надоест? Стоит ли доверять тому, кто четыре раза не смог использовать шанс построить семью? Почему вдруг он решил, что с тобой он это сделает? Где гарантия, что ты не окажешься на улице в Лос-Анджелесе через пару лет? Что ты выиграешь от такого брака? На мой взгляд, ничего. Чем Америка лучше Люксембурга, чтобы бежать туда, срываясь с насиженного места? Думаю, ты сама знаешь, что это не серьезно. И в 41, действительно, можно встретить мужчину, который хотя бы будет нравиться, чтобы с ним было приятно лечь в постель.