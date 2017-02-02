Он просто не хочет мучить меня, но любит

Алена

Алена, не стоит цепляться за отношения, которые выстроены исключительно на твоем энтузиазме. Твой мальчик не готов работать над собой. Не «не может», а не хочет. Это две большие разницы. Мальчик тебя держит на коротком поводке из удобства. Но при этом он решает, в каком объеме с тобой общаться и что для тебя делать, а что нет. Общение на расстоянии – самый яркий симптом. Не писать две недели – это можно было бы понять, если бы речь шла о письмах, как лет 50 назад – на бумаге, чернилами, с походом на почту. Но в век коротких сообщений, бесплатных мессенджеров, скайпа, вацапа, вайбера и фейсбуков с вконтактами – не написать за две недели ни слова любимой девушке? Не будь дурочкой, Алена. Любимой девушке он бы обязательно написал. Он не звонит, когда ты болеешь, даже если ты сама об этом просишь. Он не ни дня не ухаживал за тобой, наоборот, это ты за ним бегаешь. Ты пишешь, что вас обоих устраивало то, что никаких откровенных ухаживаний с его стороны не было – но, дорогая Алена, именно так мужчина показывает женщине, что он выделил ее из толпы подобных, что он готов ее добиваться и быть ее достойным. А женщине, в свою очередь, дается один единственный шанс понять цену себе в глазах этого мужчины. Тебе же так был нужен этот мальчик, что ты решила, что обойдешься без этого ритуала. Ему это было крайне удобно. Считай, твоя цена в его глазах – ноль копеек. Потому что ноль усилий было приложено для того, чтобы ты стала его трофеем. Ты как халява – она прекрасна, но ее не ценишь, потому что ты за нее ничего не платил, и потому что за деньги она тебе не нужна. Самый противный тому симптом – он сказал, что якобы любит, но не хочет делать тебе больно, потому жаждет расстаться, но не готов перестать с тобой просто встречаться (для секса?). В 19 лет можно поверить в то, что мальчиком движут благородные чувства. В 40+ уже точно знаешь, что за этим стоит эгоизм, незаинтересованность в человеке и желание быть свободным, но при этом не нести ответственность за разрыв отношений, а еще по возможности оставить за собой право на периодический секс – ведь если ты не сказал девушке, что тебе она безразлична, а обставил разрыв как «люблю, но я тебя не достоин», то всегда можно надеяться на то, что жертва «даст», ведь это «любовь». Так вот, Алена, не покупайся на это. И не трать время на то, что не принесет тебе ничего, кроме нервотрепки и слез.