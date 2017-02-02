Он просто не хочет мучить меня, но любит
Красноярск, Россия, 19 лет
02.02.17
Мнения наших экспертов
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АленаАлена, не стоит цепляться за отношения, которые выстроены исключительно на твоем энтузиазме. Твой мальчик не готов работать над собой. Не «не может», а не хочет. Это две большие разницы. Мальчик тебя держит на коротком поводке из удобства. Но при этом он решает, в каком объеме с тобой общаться и что для тебя делать, а что нет. Общение на расстоянии – самый яркий симптом. Не писать две недели – это можно было бы понять, если бы речь шла о письмах, как лет 50 назад – на бумаге, чернилами, с походом на почту. Но в век коротких сообщений, бесплатных мессенджеров, скайпа, вацапа, вайбера и фейсбуков с вконтактами – не написать за две недели ни слова любимой девушке? Не будь дурочкой, Алена. Любимой девушке он бы обязательно написал. Он не звонит, когда ты болеешь, даже если ты сама об этом просишь. Он не ни дня не ухаживал за тобой, наоборот, это ты за ним бегаешь. Ты пишешь, что вас обоих устраивало то, что никаких откровенных ухаживаний с его стороны не было – но, дорогая Алена, именно так мужчина показывает женщине, что он выделил ее из толпы подобных, что он готов ее добиваться и быть ее достойным. А женщине, в свою очередь, дается один единственный шанс понять цену себе в глазах этого мужчины. Тебе же так был нужен этот мальчик, что ты решила, что обойдешься без этого ритуала. Ему это было крайне удобно. Считай, твоя цена в его глазах – ноль копеек. Потому что ноль усилий было приложено для того, чтобы ты стала его трофеем. Ты как халява – она прекрасна, но ее не ценишь, потому что ты за нее ничего не платил, и потому что за деньги она тебе не нужна. Самый противный тому симптом – он сказал, что якобы любит, но не хочет делать тебе больно, потому жаждет расстаться, но не готов перестать с тобой просто встречаться (для секса?). В 19 лет можно поверить в то, что мальчиком движут благородные чувства. В 40+ уже точно знаешь, что за этим стоит эгоизм, незаинтересованность в человеке и желание быть свободным, но при этом не нести ответственность за разрыв отношений, а еще по возможности оставить за собой право на периодический секс – ведь если ты не сказал девушке, что тебе она безразлична, а обставил разрыв как «люблю, но я тебя не достоин», то всегда можно надеяться на то, что жертва «даст», ведь это «любовь». Так вот, Алена, не покупайся на это. И не трать время на то, что не принесет тебе ничего, кроме нервотрепки и слез.
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СергейАлена, к сожалению, на мой взгляд, пока никто не сможет тебе ничем толком помочь. Дело в том, что вы оба пока еще взрослеете и только учитесь строить отношения, учитесь чувствовать, учитывать чужую «зону свободы», сталкиваетесь с необходимостью искать компромиссы, и не понимаете как бороться с собственными страхами и неуверенностью. Увы, но все это, действительно, очень непросто. По себе помню. Да и любой взрослый, что бы он ни говорил, обязательно в свое время проходил через подобные твоим, мучения. И самое противное в том, что сейчас можно прошерстить работы философов, психологов и иже с ними, но в результате все равно ничего не изменится, пока вы оба не повзрослеете, пока не начнете понимать чего хотите на самом деле. А это приходит лишь с жизненным опытом, который нарабатывается как раз такими вот трагедиями. Поэтому как бы ни было больно, очень советую набраться смелости и сил, и сообщить своему молодому человеку, что вы расстаетесь. Затем постарайся не пересекаться с ним ни в каком виде. Не ходи на его странички, не звони, не отправляй и не отвечай на СМС. Прими как факт, что отношения закончились. Ведь с точки зрения взрослого человека, неуверенность твоего приятеля в своих чувствах и желаниях – это прямое оскорбление тебе. Это значит, что он не уважает твои чувства, не уважает тебя. А где нет уважения, там по определению не может быть и любви. А раз так, то зачем зря тратить время? Ведь из таких отношений все равно ничего не получится. Лучше уж переболеть сейчас, заняться собой, учебой, самосовершенствованием, чем пытаться натянуть шарик на глобус. Куча усилий, а все равно порвется. А дальше посмотришь по обстоятельствам. Если молодой человек, после вашего реального расставания вдруг поймет, что не может без тебя, то найдет способ встретиться, и возникнут новые варианты, вплоть до похода в ЗАГС. Если же спокойно исчезнет, значит, так тому и быть. Значит, нет на самом деле никаких чувств и желаний. Ну и Бог с ним, в таком случае. Сам виноват. Встряхнись и иди дальше. Конечно, каждому хочется, чтобы первые более-менее серьезные отношения становились единственными. Однако, в подавляющем большинстве случаев, чтобы найти по-настоящему своего человека, приходится пройти через некоторое количество таких вот «предварительных».
Обсуждение 34
Лучшие комментарии
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"Любит! Ей-бо, любит! Надо ждать и надеяться !Мужик- когда любит - он завсегда так, уедет- не позвонит, пообещает- не сделает, на неделю-пропадет- ни гу-гу. А ты паникуй, телефоны обрывай. Главно, СЛУШАТЬ чего говорит! А на ДЕЛА - ноль вниманья! И делов? В принципе, каждая женшына может говнякать свою жисть как пожелает"
02.02.17 11:35 Контекст комментария
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Как же вы пишете, что вас устраивало, когда на самом деле не устраивало? Паникуете оттого что устраивает что-ли? Вы сама свое письмо перечитайте. Вас таки НЕ устраивает в ваших отношениях ничего, кроме того что он говорит, что любит. Говорит. Видите-ли, говорить, произносить некие слова о чувствах вслух, не означает - испытывать их. Он может это произносить,чтобы избежать ваших слез, или разборок , или чтобы получить секс (секс не равно лбовь, так уж бывает). А вот поступки его ясно свидетельствуют, что нет, н любит. Что вам делать - сами решайте, только шоры с глаз снимите. Если не знаете, что такое шоры - погуглите. Штука полезная. Для управления лошадью.
02.02.17 04:01 Контекст комментария
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то есть к пятнице мы дойдем до письма из детсада - почему он дергает меня за косичку и отбирает мишку?))
02.02.17 00:42 Контекст комментария
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РеджЗнакомая песня. Я тоже по молодости-глупости была в таких отношениях. Оказалось, что у него была другая женщина и все время, когда он не звонил, уезжал, пропадал - он был с ней. Те же отговорки, особенно про "я не хочу тебя мучать". Само благородство! Бегите от него, барышня на все четыре стороны и меняйте свое отношение к мужчинам. Книги Тамары Палий Вам в помощь. Очень отрезвляют запудренный такими отношениями мозг. А от парня бегите во все ноги. Проревитесь, умойтесь и бегите к гинекологу, от такого еще нахвататься можно. А затем займитесь спортом, максимально общайтесь с друзьями, ходите в кино, читайте книги... в общем проявляйте активность и постоянно занимайте свой мозг и тело каким-то делом. Чем меньше вы будете одна, тем скорее все станет на свои места и вы его забудете. А скорее его забудете - скорее встретите нормального человека.
02.02.17 09:40 Контекст комментария
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rerfhfxfМне самой от тебя захотелось убежать за тридевять земель, какая же ты липучая, ужас. не даешь проснуться страсти, любви, просто душишь своими претензиями и слезами, паниками. Опомнись! Возможно, в нем еще не угас огонек того притяжения, но и с тобой невозможно. Научись иметь свои интересы и не зацикливайся на мужчине.
02.02.17 06:29 Контекст комментария
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КабукиОшибка в заголовке. Правильно: " он просто не любит меня, но хочет мучить.
02.02.17 17:56
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посторонним вВот так читаю и думаю "Почему у людей все так мучительно, если любовь ????" Даже и советовать как то нечего... Ну найдите настоящую любовь! Не будет таких каких то мучений.
02.02.17 15:25
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ЕсенияЛегко развести чужие тучи руками Неужто такая редкость болезненная привязанность к первому мужчине? Вполне норм.встретит она любовь в след.раз.удачную вполне возможно
02.02.17 16:03
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ЕсенияПервая любовь впечатлительная девушка тяжело переживает расставание.оно неизбежно, и чаще так и бывает.поэтому не сходитесь так быстро под одной крышей с мужчиной в следующий раз.с этим тоже не надо. Как бы тяжело не было, надо помнить, что все проходит и это пройдет. Парень был хорошим учителем: как любить не привязываясь. Как уметь сходиться и расходиться без драматизма. И да, как советовали отвлекаться, насыщать жизнь, чтобы парень не был светом в оконце.
02.02.17 14:19
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КолибриНу вы как репейник к нему прилепились, он уже из чувства вины, и чтобы вы отстали, изменил слово "расставание" на "перерыв", потому что вы уже, наверное, чуть ли ему за ноги не цепляетесь. Девушка, вам нужно учиться любить и уважать себя, где ваша гордость, где самодостаточность? Что вы как половая тряпочка? Только когда вы научитесь уважать себя, вас начнут уважать мужчины.
02.02.17 13:49
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ПрелестьВы приняли очень правильное решение. Оставайтесь друзьями. Без совместного проживания, без секса, без стрессов. Только вчера разговаривали с дочерью о хорошем ( есть повод ). Так вот пробежались по прошлому и настоящему - это жизнь это факты - возьми на заметку - все что твое по судьбе по тебе по добру ВСЕ идёт как по маслу ! Без слез без страданий легко и щедро! Значит мой совет : такие тесные отношения с мужчиной с проживанием как муж и жена это совсем не своевременно для вас обоих. Не надо никого в этом винить. Надо лишь признать что Бог не благословляет этот путь. Выходите из не своего сценария и оставайтесь друзьями. Желаю укрепить свои нервы.они устали уже заботиться о Вас. Только им и надо сказать спасибо что они указывают что путь ваш ошибочен! Это жизнь. И в ней много наших помощников. Нервы в первую очередь :-D
02.02.17 13:37
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ПрелестьюЯ ещё добавлю - жить с мужчиной на постоянной основе с сексом - это очень опасно для неокрепших психически и духовно женщин. Эта генетическая неподготовленность ( несформированная женская душа) очень даже сильная нагрузка для обоих. Выходите и не грузите себя не по силам. На это надо много знаний. У некоторых они уже есть в генах. У некоторых нет. И поэтому те у кого нет рискуют даже жизнью. Преступность на любовной драме или самоубийства от тяжести страданий или убийства из ревности или обид или психические и соматические болезни. Клиники и тюрьмы и морги забиты большей части по этим причинам. Вам пока нельзя так агрессивное насиловато свою психику. Вот и весь смысл Вашей love story. Попробовали? Делайте выводы - не готовы Вы к этому. Парень прав.
02.02.17 13:50
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"Любит! Ей-бо, любит! Надо ждать и надеяться !Мужик- когда любит - он завсегда так, уедет- не позвонит, пообещает- не сделает, на неделю-пропадет- ни гу-гу. А ты паникуй, телефоны обрывай. Главно, СЛУШАТЬ чего говорит! А на ДЕЛА - ноль вниманья! И делов? В принципе, каждая женшына может говнякать свою жисть как пожелает"
02.02.17 11:35
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Ellis_@Родители и не могут быть довольны тем. Нечем быть довольным. Во-первых, кто разрешил так молодой девочке жить с парнем в статусе непонятно кого и непонятно с какой целью. Из какой она семьи, кто ее воспитывал и что у нее в голове. Честь беречь смолоду. Во-вторых, их сын проявляет не совсем правильное отношение к женщине и к союзу с женщиной. Почему он с ней живет, на что он с ней живет и КАК он с ней живет. Само то, что он дома не появляется, кстати, тоже говорит о многом. В смысле - и нём и о его семье. Вроде ничего такого, но и не так, как надо бы. Тебе в твоем возрасте надо понять, что бегать за мужчинами не надо. Что жить с ними так, как ты жила с этим парнем, не надо. И чем ты будешь старше, тем больше требований к себе и партнёру.
02.02.17 11:26
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50/50Алёнушка, у тебя сейчас есть шанс на всю оставшуюся жизнь перестать быть навязчивой)) и вот он тренажер - отдаляйся от этого кадра, я бы посоветовала не книжки специальные читать (читать вообще всегда надо, но лучше худ.литературу, специальные вряд ли усвоятся) а отдалиться и контакты обрубать. общаться с другими молодыми людьми (жить с ними не обязательно и даже не надо))), выходить в люди (киношки, театрики, дискотечки, кафешки), общаться с подругами. и сама не заметишь, как будешь с удивлением вспоминать этот "свет в окошке", который вдруг станет даже неприятен) ну и бегать больше ни за кем не надо, независимо от пола
02.02.17 10:31
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Еще мне понравилось, что всех устраивало, кроме его родителей. Ну, а кого должно еще не устроить (про ваших ниже спросили уже)? Друзей что-ли? Да им совершенно параллельно. Соседей? Вот уж тем более. Кому какое дело, что какая-то "Алена" живет с каким-то мальчиком? Интересные вы ребята. Это только в реалити-шоу зрителей может что-то не устроить.
02.02.17 10:11
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***откуда такая уверенность, что кто-то сильно должен и обязан работать над собой ради тебя распрекрасной? откуда дикая такая уверенность в своей нужности и неотразимости? таких девиц мухобойкой не отгонишь, даже открытого текста не понимают.
02.02.17 10:03
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***самый настоящий "запасной аэропорт"
02.02.17 10:05
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50/50она как раз очень не уверена в себе. очень. ну и отогнать при желании можно почти любого, особенно если это 19-летняя девушка))
02.02.17 10:33
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***"а тут выдал, что нам нужно расстаться." "Я прошу его измениться, но он говорит, что не сможет." "Пытался на протяжении трех месяцев, но не получилось." - Открытый текст, более прямолинейнее только прямой посыл на три буквы. "Не позвонил – у меня паника. Уехал с друзьями в другой город – паника. Уехал на месяц к родственникам в другую страну – снова паника, когда он первые две недели вообще не писал. Много слез пролито." - У какая паникерша, можно продолжить математическую последовательность. Насколько реально паника? и дева слишком прилипчивая (скорее всего) на каждый чих у нее паника, и парень не слишком заинтересованный. А, скорее всего, второе следствие первого - утомила дева паниками, (если паника обоснована - стоит разойтись)
02.02.17 11:13
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РеджЗнакомая песня. Я тоже по молодости-глупости была в таких отношениях. Оказалось, что у него была другая женщина и все время, когда он не звонил, уезжал, пропадал - он был с ней. Те же отговорки, особенно про "я не хочу тебя мучать". Само благородство! Бегите от него, барышня на все четыре стороны и меняйте свое отношение к мужчинам. Книги Тамары Палий Вам в помощь. Очень отрезвляют запудренный такими отношениями мозг. А от парня бегите во все ноги. Проревитесь, умойтесь и бегите к гинекологу, от такого еще нахвататься можно. А затем займитесь спортом, максимально общайтесь с друзьями, ходите в кино, читайте книги... в общем проявляйте активность и постоянно занимайте свой мозг и тело каким-то делом. Чем меньше вы будете одна, тем скорее все станет на свои места и вы его забудете. А скорее его забудете - скорее встретите нормального человека.
02.02.17 09:40
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лакипервой и главное что делать - предохраняться очень тщательно, по факту на текущий момент эт самое важное. ну а дальше - расти, разбираться со своими тараканами, разъезжаться с мальчиком, говорить с мамой, читать умные книжки и тыды, процесс не быстрый, но крайне важный. почитайте наших дам, наверняка будет много толковых совсетов. а у меня один - очень аккуратно предохраняйтесь, чтобы не дай Бог не загнать себя в патовую ситуацию.
02.02.17 09:32
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Проходя мимо"Я не знаю, что делать. !" - а что, есть варианты? Вообще глупость такая, что кажется фейком. Взаправду так не бывает.
02.02.17 09:29
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KoshkaЯ не разгадала загадки в конце. Чем он не поделился за три месяца?
02.02.17 09:16
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КейтЕжу понятно, почему его родителей не устраивало его совместное с вами проживание, они сыну небось хотят хорошей жизни, образования и карьеры, а не скороспелого брака да с детьми в 19 то лет. я только удивляюсь, почему это ВАШИХ родителей устраивало! Или как, доцю пристроили "взамуж" и рады?
02.02.17 07:12
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Когда ты поймешь, что кроме привычки между вами уже ничего нет, ты встанешь на путь выздоровления. Ну или продолжай цепляться изо всех сил за парня, который тебя НЕ любит.
02.02.17 06:52
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rerfhfxfМне самой от тебя захотелось убежать за тридевять земель, какая же ты липучая, ужас. не даешь проснуться страсти, любви, просто душишь своими претензиями и слезами, паниками. Опомнись! Возможно, в нем еще не угас огонек того притяжения, но и с тобой невозможно. Научись иметь свои интересы и не зацикливайся на мужчине.
02.02.17 06:29
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Как же вы пишете, что вас устраивало, когда на самом деле не устраивало? Паникуете оттого что устраивает что-ли? Вы сама свое письмо перечитайте. Вас таки НЕ устраивает в ваших отношениях ничего, кроме того что он говорит, что любит. Говорит. Видите-ли, говорить, произносить некие слова о чувствах вслух, не означает - испытывать их. Он может это произносить,чтобы избежать ваших слез, или разборок , или чтобы получить секс (секс не равно лбовь, так уж бывает). А вот поступки его ясно свидетельствуют, что нет, н любит. Что вам делать - сами решайте, только шоры с глаз снимите. Если не знаете, что такое шоры - погуглите. Штука полезная. Для управления лошадью.
02.02.17 04:01
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ZavoronokЛибо принимай со всеми недостатками, либо посылай. Меняться он не станет.
02.02.17 01:18
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то есть к пятнице мы дойдем до письма из детсада - почему он дергает меня за косичку и отбирает мишку?))
02.02.17 00:42