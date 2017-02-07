Объективно я ничем не хуже его бывших

Ирина, а с какой целью ты интересуешься жизнью его «бывших»? И уж тем более не понятно, зачем сравнивать себя с ними и пытаться доказать, что ты не хуже. Они же бывшие. Это само по себе означает, что они его чем-то не устроили. Какой смысл на них равняться? Это бессмысленно (и глупо). Ты ничего ведь не знаешь наверняка, что там были за отношения. Может, на самом деле, у парня в принципе язык не поворачивается кому-то сказать «люблю». Может, и тем двоим он тоже морочил голову, может, и там разлад произошел после того как его спросили банальное «ты меня любишь?» и получили в ответ «я тебя уважаю, но не люблю»? На будущее могу дать совет: бывшие девушки – это плохой пример для подражания. Потому что, если отношения не сложились, значит, девушка была не настолько прекрасна, чтобы пытаться ее удержать. Хочешь оказаться в этом паровозе? Не думаю. Вот и не трать время на прошлое своего парня. У тебя есть своя собственная проблема – вот с нею надо разбираться. Будет обидно вложиться в отношения, в которых тебя воспринимают просто как проходной вариант в ожидании большой и светлой любви в будущем. Может, стоит задать парню другой вопрос: каким он видит свое будущее и какое в нем место отводит тебе. И если ответ тебя не устроит, то лучше не делать ставку на эти отношения и считать себя свободной.

Сергей

Ирина, на мой взгляд, ты решила пойти по неверному пути. Ведь если девушки «бывшие», значит они чем-то парня не устроили. И какой смысл тогда сравнивать себя с ними, да еще и расстраиваться? Логики данного действа не понимаю. Скорее, нужно стараться стать максимально непохожей на этих барышень. Поэтому попробуй, все-таки, включить голову и помыслить логически. Это чаще всего помогает. Что же касается взаимоотношений с молодым человеком, то, учитывая твой возраст и то, что влюбилась ты несколько лет назад, скорее всего, имеет место подростковая влюбленность в более старшего парня. Это совершенно нормально, происходит в огромном количестве случаев, и проходит естественным образом, как только человек взрослеет. Поэтому лично я считаю, что ничего особенного делать тебе не нужно. Все само собой образуется. Если же говорить в общем смысле о том, как стать более привлекательной, то, по-моему, главное в женщине – это веселый характер при умной голове. С такой дамой обычно интересно и нет чувства скованности, а потому через некоторое время даже не очень броская внешность начинает казаться привлекательной, со всеми вытекающими последствиями. Но для того, чтобы быть умной и интересной, нужно прежде всего учиться и иметь активную жизненную позицию. Нужно самой интересоваться чем-то всерьез, и привлекать к этому окружающих. Когда ты можешь поддержать почти любой разговор, причем аргументировано, но без поучений и навязывания своего мнения, когда ты в состоянии посмеяться над окружающими, в том числе и над самой собой, но по-доброму, без оскорблений или унижений, если ты знаешь и умеешь что-то, что не умеет большинство и вовремя это демонстрируешь, тогда с тобой захотят общаться очень многие, в том числе и на серьезные темы. Так что для начала начни учиться и заниматься саморазвитием. Остальное само приложится.