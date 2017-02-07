Объективно я ничем не хуже его бывших
Киев, Украина, 20 лет
07.02.17
Мнения наших экспертов
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АленаИрина, а с какой целью ты интересуешься жизнью его «бывших»? И уж тем более не понятно, зачем сравнивать себя с ними и пытаться доказать, что ты не хуже. Они же бывшие. Это само по себе означает, что они его чем-то не устроили. Какой смысл на них равняться? Это бессмысленно (и глупо). Ты ничего ведь не знаешь наверняка, что там были за отношения. Может, на самом деле, у парня в принципе язык не поворачивается кому-то сказать «люблю». Может, и тем двоим он тоже морочил голову, может, и там разлад произошел после того как его спросили банальное «ты меня любишь?» и получили в ответ «я тебя уважаю, но не люблю»? На будущее могу дать совет: бывшие девушки – это плохой пример для подражания. Потому что, если отношения не сложились, значит, девушка была не настолько прекрасна, чтобы пытаться ее удержать. Хочешь оказаться в этом паровозе? Не думаю. Вот и не трать время на прошлое своего парня. У тебя есть своя собственная проблема – вот с нею надо разбираться. Будет обидно вложиться в отношения, в которых тебя воспринимают просто как проходной вариант в ожидании большой и светлой любви в будущем. Может, стоит задать парню другой вопрос: каким он видит свое будущее и какое в нем место отводит тебе. И если ответ тебя не устроит, то лучше не делать ставку на эти отношения и считать себя свободной.
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СергейИрина, на мой взгляд, ты решила пойти по неверному пути. Ведь если девушки «бывшие», значит они чем-то парня не устроили. И какой смысл тогда сравнивать себя с ними, да еще и расстраиваться? Логики данного действа не понимаю. Скорее, нужно стараться стать максимально непохожей на этих барышень. Поэтому попробуй, все-таки, включить голову и помыслить логически. Это чаще всего помогает. Что же касается взаимоотношений с молодым человеком, то, учитывая твой возраст и то, что влюбилась ты несколько лет назад, скорее всего, имеет место подростковая влюбленность в более старшего парня. Это совершенно нормально, происходит в огромном количестве случаев, и проходит естественным образом, как только человек взрослеет. Поэтому лично я считаю, что ничего особенного делать тебе не нужно. Все само собой образуется. Если же говорить в общем смысле о том, как стать более привлекательной, то, по-моему, главное в женщине – это веселый характер при умной голове. С такой дамой обычно интересно и нет чувства скованности, а потому через некоторое время даже не очень броская внешность начинает казаться привлекательной, со всеми вытекающими последствиями. Но для того, чтобы быть умной и интересной, нужно прежде всего учиться и иметь активную жизненную позицию. Нужно самой интересоваться чем-то всерьез, и привлекать к этому окружающих. Когда ты можешь поддержать почти любой разговор, причем аргументировано, но без поучений и навязывания своего мнения, когда ты в состоянии посмеяться над окружающими, в том числе и над самой собой, но по-доброму, без оскорблений или унижений, если ты знаешь и умеешь что-то, что не умеет большинство и вовремя это демонстрируешь, тогда с тобой захотят общаться очень многие, в том числе и на серьезные темы. Так что для начала начни учиться и заниматься саморазвитием. Остальное само приложится.
Обсуждение 23
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Уверяю вам, вы тоже его не любите. Симпатичен, да. Старший, заботливый - льстило, нравилось. В вас сейчас говорит паника от возможности быть отвергнутой в любой момент. Болезненное чувство весьма. Вообще очень часто любовью называют что угодно, а задуматься - так о любви и речи нет. /. /Про то, как перестать себя сравнивать? Видела недавно картинку: собака -лайка, и вокруг нее облачка-мысли - "хвост не особо пушистый", "лапы не очень красивые", "я толстая" и т.п. /. / Надеюсь, вы не будете в рыданиях и страданиях уговаривать его не бросать вас? Ничего хорошего обычно из этого не получается, даже если МЧ женится из жалости. Так и сидит занозой, а потом воспаление в семейных отношениях и развод, только уже все гораздо сложнее, ибо дети, совместное имущество, друзья...
07.02.17 05:54
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Да какой же он парень, когда взрослый состоявшийся мужчина уже! МУЖЧИНА! Поэтому хорошеньких девушек он может опекать, но не любить.
07.02.17 04:26
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rerfhfxfа почему 32-летний мужчина не может полюбить 20-летнюю девушку?:)))) 20-летних девушек все любят, знаете)
07.02.17 05:01
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АвторНе согласна. Ему может быть тяжелее признаются в своих чувствах. Может быть в силу возраста и опыта, он вкладывает в это другой смысл, более глубокий. Но это не значит, что он больше не способен любить. Некоторые вообще к старости свою любовь находят. Ну или в в 40 лет, в 30.
07.02.17 06:05
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Потому что он прямо сказал об этом. Мы же не о виртуальном мужчине говорим, а о вполне конкретном, осязаемом.
07.02.17 06:34
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Автор, да-да. Ему прям так сложно, так невозможно признаться, такой стеснительный в тридцать с гаком лет, что заявляет прямо противоположное :-) Это мальчики в начальных классах за косички дёргают, а люди постарше, даже класс одиннадцатый, прямо говорят, что встречаться хотят.
07.02.17 06:36
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АвторНу, вообще то мы встречаемся уже год. То есть его родители знают, мои знают и он представил меня своим друзьям. Поэтому я и в тупике. Одно дело если человек говорит, что не любит и встречаться тоже нихочет. Ну или тайком. Однако, мы встречаемся давно. Я и не пойму, как можно заботиться, проводить вместе праздники, впускать человека в свою жизнь если ты его не любишь? Может тогда любит, но как-то по другому?
07.02.17 07:14
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Автор КиевЗдравствуйте, я автор. Дело в том, что двух бывших девушек он любил, а меня нет. Поэтому и сравниваю. К тому же, хотя он говорит что не любит, все равно тратит на меня свое время, деньги и ресурсы. Мы видимся каждый лень.Если не любишь, зачем расстрачивать себя на ненужного человека? К тому же, я очень сильно его люблю и расстаться пока не готова.
07.02.17 03:38
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ZavoronokНу если расстаться пока не готова, играйся дальше. Только имей ввиду, что он тебя не любит, поэтому может пнуть, когда захочет, не спрашивая, готова ты к этому или нет.
07.02.17 03:55
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Секс есть? Может он вниманием за него расплачивается...
07.02.17 04:28
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ДжейА откуда вы знаете, что он из любил? И почему тогда они бывшие??
07.02.17 07:56
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ЭлонаУже больше года,как между вами не возникло любви, - лучше вовремя расстраивайтесь друзьями.
07.02.17 02:23
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Столь настойчивое сравнение себя с другими девушками говорит только лишь о двух вещах: что в Вас говорит не любовь к молодому человеку, а задетые личные амбиции. Как так? - я да не самая-распресамая красава? И второе: что Вы пока еще не понимаете, что внешность хоть и важна, но влюбляются не во внешность, а в человека.
07.02.17 02:14
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А мне кажется она просто в панике. Они встречаются и он ей вот так запросто сказал, что не любит. У девы когнитивный диссонанс приключился от этого. (По-хорошему с мужчиной стоит распрощаться, если честно)
07.02.17 02:50
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АвторЯ сравниваю потому что их он любил, а меня нет. Я просто хочу понять почему. Он как-то мне сказал, что для него слова "я тебя люблю" значат, что он готов всю оставшуюся жизнь провести с этим человеком. С другой стороны, эти отношения все-таки закончились, хотя он их и любил. Ромашка, я же не прошу сказать что бывшие все были страшные и абсолютные дуры. Главное, что бы сейчас он любил меня. В его возрасте вполне естественно что у него были другие отношения. И что он их любил тоже абсолютно правильно.
07.02.17 05:49
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EkaterinaАвтор, парень и в вас не влюблен, и в бывших девушек тоже. Чтобы любить человека, нужны не определенные параметры. Просто вы не его человек, нет особенной химии. То, что у вас уже есть с этим парнем - это прекрасно (дружба и привязанность). Но ваша вторая половинка где-то бродит в этом мире. Ищите дальше.
07.02.17 01:16
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Очень повеселило выражение "объективно не хуже". Деточка, нет в любви ничего объективного! Иначе все бы любили одних и тех же людей, которые "объективно лучше" других...
07.02.17 01:02
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Они бывшие, значит вы уже самая-самая.
07.02.17 00:51
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ZavoronokДовольно глупо иметь виды на мужчину, который тебя не любит. А просто общаться по-дружески не получится, если ты влюблена.
07.02.17 00:24
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НикаСергей сегодня провел краш-курс о завоевании мужских сердец... :)
07.02.17 00:15
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НикаИрина, если он вас не любит, то кем вы для него являетесь в его глазах? Он видит в вас приятеля? Сестру? Дочь? Сексуальную партнершу?
07.02.17 00:11