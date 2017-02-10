Нужно жить с ним ради детей жить
Екатеринбург, 32 года
10.02.17
Мнения наших экспертов
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АленаАнна, ты ничего не докажешь мужу. По одной простой причине: ему это не нужно. Пора осознать (давно пора), что ты живешь с мужчиной-тираном. И ты для него – идеальная жертва. Ты вышла за него замуж в 18 лет, едва познакомившись, - это уже говорит о многом. Ты позволила ему разрушить твою связь с родными и друзьями (если они у тебя вообще были), ты согласилась на его доминирование в семье. Ты приняла как должное тот факт, что в вашей семье ты – никто, тебе не нужно образование, не нужно саморазвитие, тебе вообще ничего не нужно. Ты с готовностью села дома и начала рожать и воспитывать детей. Никакой учебы, никакой карьеры, никаких шансов однажды стать самостоятельной и независимой женщиной. Муж твой явно хорошо зарабатывает – иначе откуда деньги на такси, чтобы возить детей в садик, правда? Полагаю, у вас есть машина, но тебе не позволено даже научиться ею управлять, получить права и с ними – чуть больше свободы передвижения. Ты, Анна, идеальная виктимная личность. Ты ничего не хочешь делать для себя, ты не стремишься развиваться. Ты не думаешь о том, что нужно выбираться из такой жизни, пока не поздно что-то изменить в ней. Ты не хочешь терять кормушку. Тебе нужно только, чтобы муж перестал тебя контролировать. Но именно этого добиться не получится, потому что это часть правил его игры, на которую ты согласилась 14 лет назад. Он игрался в нее еще до твоей робкой попытки завести любовника. Так что, дело вовсе не в этом эпизоде. И все, что я могу тебе посоветовать – это найти в своем большом городе Екатеринбурге кризисный центр помощи матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Например, у вас там есть Кризисный центр «Екатерина». Пока муж в больнице – удобный момент обратиться за помощью, или хотя бы пообщаться и понять, что то, что происходит в твоей семье – это и есть «домашнее насилие». Потому что его основная суть – это установление и сохранение власти и контроля одного члена семьи над остальными. А делается это с помощью физического насилия, или при помощи насилия психологического и эмоционального – это уже второй вопрос. Но, как я понимаю, бить тебя твой муж уже тоже пробовал.
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СергейАнна, лично я не думаю, что вы сможете наладить нормальное общение с мужем. Если за столько лет это не удалось сделать, то теперь поздно что-то менять. Вы слишком привыкли к имеющемуся стилю общения и просто не сможете его безболезненно изменить. Более того, твой муж ни за что не простит тебе флирта и своего унижения, когда пришлось упрашивать тебя остаться. Поэтому скорее всего, ситуация лишь ухудшится после его возвращения из больницы. В связи с этим, если ты имеешь возможность разойтись, если у тебя есть куда уходить и на что жить, то лучше уходи. Грубость, оскорбления, тиранство, унижения – это не те условия, в которых дети могут вырасти нормальными людьми. И набившая оскомину якобы истина, что детям нужен отец – это не более чем отговорка для того, чтобы объяснить собственное нежелание хоть что-то менять. Детям в первую очередь нужен домашний покой и уверенность в собственном доме. Когда же папа постоянно обижает и унижает маму, когда они ссорятся, малышам достается еще больше. Ведь кроме того, что на них, попавших под горячую руку, зачастую также срывают злобу озверевшие родители, так еще и постоянный страх душу гложет. Страх за то, что это опять повторится. В результате возникают многочисленные фобии, может появиться ненависть к родителям и еще много чего неприятного для будущей жизни. Ну и зачем? Для чего им видеть такое «мужское начало»? В подобных условиях будет лучше, если папа станет приходящим. Появился пару раз в неделю, погулял, и свободен. Все довольны. Ну, а если появляться не захочет – тоже не беда. Вокруг много мужчин, с которых можно копировать модели поведения. Дедушка, например, родственники мужского пола по маминой линии, учителя в школе, наконец. В общем, на мой взгляд, подобные отношения лучше завершать, пока дело не дошло до физических воздействий друг на друга.
Обсуждение 62
Лучшие комментарии
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Интересно, вы когда ушли "много детишек" куда дели? И вообще, много рыбок может быть в аквариуме или свиней в хлеву, пересчитайте таки потомство.
10.02.17 00:12 Контекст комментария
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rerfhfxfРедакция, вы исписались.
10.02.17 05:33 Контекст комментария
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Ну он ноутбук отобрал и сотовый, а письмо на клео она видать голубиной почтой посылала =)
10.02.17 00:21 Контекст комментария
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Муж дагестанец из аула? "Запретил, отнял, заставил" . Чадру ещё не нахлабучил? И это письмо из Екатеринбурга 2017 года? На что Вы живёте? И действительно, много детишек это сколько?
10.02.17 00:21 Контекст комментария
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50/50тяжко жить без пистолета. вышла замуж через 3 дня, нарожала не приходя в сознание, но семья обычная, как у всех. потом муж отобрал средства связи, в интернет выхожу через космос, такси оттуда же заказываю. и вопрос в оконцовке - как, сидя на космических сайтах знакомств и собираясь уйти к другому, доказать мужу, что я не Б и Ш?
10.02.17 09:27 Контекст комментария
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ЛораАвтор, вы на протяжении всего письма описывали свои страдания под одной крышей с мужем, а в итоге спрашиваете как доказать ему что-то...Обычно те, кто вот так третирует свою жену, сами гуляют от жен. На ваш вопрос как доказать: одеть трусы с сигнализацией, ключ пусть будет только у мужа. Когда пописать захотите или помыться - сразу к нему, думаю,такая зависимость ему польстит.
10.02.17 15:36
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ДашаБоже! неужели так бывает!! Похоже на разводку. Но если это не так , то советую автору разводиться и выходить на работу. Если письмо в журнал написала то не безнадежна. Кстати, о работе с кучей детей и без образования. У меня есть знакомая, у которой четверо. В свое время кончила 10 классов и все. Устроилась в д,с нянечкой. Как то живут! Младшие дети в том же садике. Зарплата конечно смешная, но она еще учиться пошла на воспитателя. Я почему привожу ее в пример? А потому что отсудствие образования и много детей это не приговор остаток жизни терпеть издевательства. Кстати она тоже ушла от мужа по причине его алкоголизма.
10.02.17 15:18
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ОльгаАящщщщитаю, Анечке будет лучше под присмотром мужа, и размножаться удобнее и глупостей, типа встреч с другими самцами, больше не наделает. Успокойся, Анечка, все хорошо у тебя.
10.02.17 15:08
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ПрелестьВ итоге вопрос письма : как доказать мужу, что я сижу дома и не изменяю? Ну это же легко. : установить в доме и во дворе камеру наблюдения. Муж может в любой момент по спец.программе заглядывать в дом и во двор по ай фону.
10.02.17 12:20
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NINAВот, полностью согласна. Какой еще выход может быть, если Анну волнует только вопрос "как доказать мужу, что сижу дома"? Поставьте камеры, многие ставят такие камеры дома, чтобы приглядывать за нянями и детьми. А он пусть за вами смотрит, пусть на работе на монитор выведет картинку и наблюдает за вами в режиме реального времени. Или вечером устраивайте семейный просмотр записей.
10.02.17 12:34
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Ellis_@Детишек много, это сколько? Трое, четверо? А то у моих знакомых десятый недавно родился.
10.02.17 11:00
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ПерсиокваДесятый ? Обалдеть))
10.02.17 12:21
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EllisДа, так и написали в фб: " для тех, кто сбился со счёту, Ядвига наш десятый ребёнок". И фото очаровательной малышки. У младшего босса уже семеро. И жена - успешная в своей работе дама. Всё успевают)) У меня двое, и пока думаю, что мне хватит;-))
10.02.17 14:15
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ПерсиковаКто знает ? Ты ещё молодая ;))
10.02.17 14:31
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Ellis_@Спасибо, Света, но судьба и так щедра ко мне больше, чем заслуживаю. Мечтала о дочери, получила две. Мечтала о квартире, получила дом с садом. Так что, ничего не прошу, спасибо и за то))) Если бы дети вылупливались из яиц, может, люди бы охотнее размножались?))
10.02.17 14:52
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***"Вот скажите, что мне делать, как доказать мужу, что я ему не изменяю, сижу дома? " Чтобы быть хорошей женой тирана - надо быть хорошей мазохисткой. Читайте литературу, (напр Доминик Ори "История О" и т.д. ) Сходите в секс шоп, пообщайтесь с адептами ВДСМ они посоветуют.
10.02.17 10:56
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50/50тяжко жить без пистолета. вышла замуж через 3 дня, нарожала не приходя в сознание, но семья обычная, как у всех. потом муж отобрал средства связи, в интернет выхожу через космос, такси оттуда же заказываю. и вопрос в оконцовке - как, сидя на космических сайтах знакомств и собираясь уйти к другому, доказать мужу, что я не Б и Ш?
10.02.17 09:27
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ВераНасколько я ратую за сохранение семьи, но в этой истории согласна с экспертами, тут надо бежать, но героиня и не собирается этого делать, хочет расти с ним детей, а им, кажется, неплохо с отцом, хочет ему доказать верность свою. Анна, ваши слова: стало скучно и слова Алены: твоей робкой попытки завести любовника, меня призадумали. Скорее он не просто так не доверяет вам, знает вы способны, извините конечно, может, вы по натуре кокетка, а из страха перед ним подавляете свои желания. В любом случаи тиранить себя не давайте, не истеричте, не оправдывайтесь, отстаивайте свои права на телефон, спокойно.
10.02.17 08:19
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Проходя мимоВот то, о чем я писала вчера: общественное мнение так вбило девочкам в их дурные головы мысль, что надо выйти замуж, что они цепляются за первого попавшегося идиота. Впрочем, были бы у самой мозги на месте, 1- поостереглась бы выходить за незнакомца, 2- не рожала бы "много" детей (так много, что и не сосчитать?), 3- давно бы ушла, не оглядываясь на обстоятельства.
10.02.17 08:19
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ПМСначала самодостаточность (образование, профессия, собственные интересы и т.д.), а потом замуж.
10.02.17 08:28
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Вы считаете , соблюдение данного порядка гарантирует счастье?))
10.02.17 09:54
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50/50да куча "дур с дипломом", а в сектах много образованных людей. да и достаточно посмотреть, сколько людей бегает по тренингам к гуру с очередной легендой "был болен и беден, а сейчас цвету"
10.02.17 10:00
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ДжейОн со мной практический не общался, только грубил. И я решила так пообщаться в интернете с мужчинами, узнать мнение их обо мне//// ну конечно, это же первое что приходит в голову в такой ситуации - узнать мнение других мужчин!) Не задуматься об отношениях, не задуматься о собственной жизни и будущем, а узнать мнение других мужчин. Ну понятно, это ж как у всех)) слушайте, вы - больная??? А когда у вас с детьми начнутся проблемы, вы побежите узнавать мнение других детей о вас??? Блин, вот тут так точно безнадежно. И в том случае, если напридумывали, и в том, если написали правду. И в том, случае, если письмо выдумано,, тоже все безнадежно, ноль фантазии.
10.02.17 07:59
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Очень много нестыковок. Много деток - вообще феерически. Автору текста - двойка за подачу материала.
10.02.17 07:57
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ЭльгаЧто делать? Во-первых, понять, что голова нужна не только, чтобы в нее есть, а еще и чтобы думать. Во-вторых, бежать. Если не к кому, то в кризисный центр. И в-третьих, разобраться, почему вы цепляетесь за такую жизнь и такого мужчину. Без психолога, думаю, сложно будет. Но - все равно, удачи!
10.02.17 07:30
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rerfhfxfРедакция, вы исписались.
10.02.17 05:33
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Вы что? Намекаете , что редакция сама письмо придумала? Меня за такую крамолу банили и комменты стирали со страшной силой ))) Хотя, может это "любовь" кого-то из модераторов лично ко мне ? ;))))
10.02.17 09:56
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лакия подумала, что могла бы редакции предложить свои услуги) каждый день не обязуюсь, но раз в неделю выдать какую-нить более-менее жизненную историю могла бы) а то чет прям неловко за клеовских писак)
10.02.17 10:12
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Этот человек болен. И сами Вы никогда не справитесь с ситуацией. Поэтому ищите телефон ближайшего центра помощи и звоните.
10.02.17 05:02
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ИгристаяЯ сама из церковной среды, и меня история совсем не удивила: у нас полно таких семей. Да, типичные "тиран" и "жертва", Алёна разложила всё по полочкам. Анна, эту психологию надо менять вчера, с такой ниже плинтуса самооценкой хорошего никак не дождаться. Пока не начнёшь сама себя уважать, никакой мужчина тебя уважать не будет, если даже уйти от мужа, можно легко наткнуться на такого же, их подобные женщины притягивают. Нужно осознать, что ты больше не тряпка. Удачи;)
10.02.17 02:38
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Не может человек со сломанной психикой сам вернуть её в адекватное состояние. Вы предлагаете туберкулёзнику на холодке посидеть - вдруг заразу выдует. Теперь это лечится только специалистами.
10.02.17 05:03
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ИгристаяЯ-то, как раз, именно так и считаю: к специалистам нужно, потому и сказала, что Алёна здесь всё четко разложила, надо было и мне, наверное, конкретнее выразиться;-). Но первый шаг здесь - это само осознание, что такой быть больше нельзя и нужно себя изменить. Не поняв этого, такие женщины не пойдут к психологам, сколько бы им о том ни твердили.
10.02.17 05:34
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ПМВ церковной среде полно тиранов! Бога не боятся!
10.02.17 08:26
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Юликона полоумные бабки которые престарелым дочерям девственность стерегут вообще жесть. Такая типичная пара с типом лица вареная колбаса, в длинных юбках и одежде не по размеру.
10.02.17 09:57
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Лорапросто некоторые люди ходят в церковь, а зачем - сами не знают. По принципу, пардон, не в г.. так в партию. Лишь бы вдариться во что-нибудь.
10.02.17 15:43
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ZavoronokДа не надо ему ничего доказывать, надо обидеться как следует и не разговаривать, пока не извинится. Если терпения хватит, то играть в молчанку. Нет разговора - нет грубости и бить вроде не за что. Вообще посылать такого товарища надо, но имея целый выводок детишек, сделать это будет сложно, но пока муж в больнице, можно с юристом поговорить о том, что можно получить при разводе.
10.02.17 01:09
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Муж дагестанец из аула? "Запретил, отнял, заставил" . Чадру ещё не нахлабучил? И это письмо из Екатеринбурга 2017 года? На что Вы живёте? И действительно, много детишек это сколько?
10.02.17 00:21
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А почему на такси-то в садик? Потому что муж запретил на улице без него находиться? А как он узнает? Требует продемонстрировать селфи в такси? Хотя сотовый же у нее тоже отобрали... Дурдом, одним словом.
10.02.17 00:16
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Ну он ноутбук отобрал и сотовый, а письмо на клео она видать голубиной почтой посылала =)
10.02.17 00:21
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KoshkaНепорядок, вдруг она таксиста совратит? Да там они ещё и разные!
10.02.17 09:33
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