Нужно жить с ним ради детей жить

Алена

Анна, ты ничего не докажешь мужу. По одной простой причине: ему это не нужно. Пора осознать (давно пора), что ты живешь с мужчиной-тираном. И ты для него – идеальная жертва. Ты вышла за него замуж в 18 лет, едва познакомившись, - это уже говорит о многом. Ты позволила ему разрушить твою связь с родными и друзьями (если они у тебя вообще были), ты согласилась на его доминирование в семье. Ты приняла как должное тот факт, что в вашей семье ты – никто, тебе не нужно образование, не нужно саморазвитие, тебе вообще ничего не нужно. Ты с готовностью села дома и начала рожать и воспитывать детей. Никакой учебы, никакой карьеры, никаких шансов однажды стать самостоятельной и независимой женщиной. Муж твой явно хорошо зарабатывает – иначе откуда деньги на такси, чтобы возить детей в садик, правда? Полагаю, у вас есть машина, но тебе не позволено даже научиться ею управлять, получить права и с ними – чуть больше свободы передвижения. Ты, Анна, идеальная виктимная личность. Ты ничего не хочешь делать для себя, ты не стремишься развиваться. Ты не думаешь о том, что нужно выбираться из такой жизни, пока не поздно что-то изменить в ней. Ты не хочешь терять кормушку. Тебе нужно только, чтобы муж перестал тебя контролировать. Но именно этого добиться не получится, потому что это часть правил его игры, на которую ты согласилась 14 лет назад. Он игрался в нее еще до твоей робкой попытки завести любовника. Так что, дело вовсе не в этом эпизоде. И все, что я могу тебе посоветовать – это найти в своем большом городе Екатеринбурге кризисный центр помощи матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Например, у вас там есть Кризисный центр «Екатерина». Пока муж в больнице – удобный момент обратиться за помощью, или хотя бы пообщаться и понять, что то, что происходит в твоей семье – это и есть «домашнее насилие». Потому что его основная суть – это установление и сохранение власти и контроля одного члена семьи над остальными. А делается это с помощью физического насилия, или при помощи насилия психологического и эмоционального – это уже второй вопрос. Но, как я понимаю, бить тебя твой муж уже тоже пробовал.