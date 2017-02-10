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Нужно жить с ним ради детей жить


Вот скажите, как жить? Что дальше делать? Я замужем, с мужем живём 14 лет. Семья большая, детишек тоже много. Замуж вышла, даже сама не знаю, как бы за первого, кто попался. Знакомы были всего лишь 3 дня, и тут же замуж позвал. А я согласилась, вышла замуж без любви. Уехали в другой город жить… Как и у всех обычная семья. Но потом всё как то стало скучно. Муж приходил с работы, а я дома сидела по уходу за детьми. Муж стал вечно не довольным, постоянно говорил, что я ему изменяю, что я такая Ш и Б. Стал руки распускать. Родственники очень далеко, да и он запретил мне с ними общаться. Так и жила в этом ужасе. Он со мной практический не общался, только грубил. И я решила так пообщаться в интернете с мужчинами, узнать мнение их обо мне. Но переписка меня завела очень далеко: я встретилась с мужчиной, даже решила уйти от мужа, потому что мне было так хорошо, общение, на разные темы мы могли поговорить… Муж всё узнал, и тут моё минутное счастье лопнуло. Муж умолял меня вернуться назад, что он изменится, я поверила ему, вернулась. В начале было всё хорошо, дарил цветы, внимание стал уделять. Но это было всё временно, и постепенно та жизнь вернулась, только в два раза хуже. Он у меня отобрал сотовый телефон, ноутбук, запретил на улице находиться. Без него даже по магазинам нельзя ходить. В гости к нам тоже никто не приходил. Так жили 2 года. Сейчас как-то не много поменялось. Муж попал в больницу, и мне пришлось возить детей на такси в садик, но он постоянно звонит. Как у следователя на допросе сижу: куча вопросов. А что будет, когда он приедет домой? Даже думать как-то не хочется. Без него так хорошо на душе, так весело, но понимаешь, что у тебя дети растут, что нужно ради детей жить. Вот скажите, что мне делать, как доказать мужу, что я ему не изменяю, сижу дома?
Анна,
Екатеринбург, 32 года
10.02.17
Нужно жить с ним ради детей жить

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Анна, ты ничего не докажешь мужу. По одной простой причине: ему это не нужно. Пора осознать (давно пора), что ты живешь с мужчиной-тираном. И ты для него – идеальная жертва. Ты вышла за него замуж в 18 лет, едва познакомившись, - это уже говорит о многом. Ты позволила ему разрушить твою связь с родными и друзьями (если они у тебя вообще были), ты согласилась на его доминирование в семье. Ты приняла как должное тот факт, что в вашей семье ты – никто, тебе не нужно образование, не нужно саморазвитие, тебе вообще ничего не нужно. Ты с готовностью села дома и начала рожать и воспитывать детей. Никакой учебы, никакой карьеры, никаких шансов однажды стать самостоятельной и независимой женщиной. Муж твой явно хорошо зарабатывает – иначе откуда деньги на такси, чтобы возить детей в садик, правда? Полагаю, у вас есть машина, но тебе не позволено даже научиться ею управлять, получить права и с ними – чуть больше свободы передвижения. Ты, Анна, идеальная виктимная личность. Ты ничего не хочешь делать для себя, ты не стремишься развиваться. Ты не думаешь о том, что нужно выбираться из такой жизни, пока не поздно что-то изменить в ней. Ты не хочешь терять кормушку. Тебе нужно только, чтобы муж перестал тебя контролировать. Но именно этого добиться не получится, потому что это часть правил его игры, на которую ты согласилась 14 лет назад. Он игрался в нее еще до твоей робкой попытки завести любовника. Так что, дело вовсе не в этом эпизоде. И все, что я могу тебе посоветовать – это найти в своем большом городе Екатеринбурге кризисный центр помощи матерям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Например, у вас там есть Кризисный центр «Екатерина». Пока муж в больнице – удобный момент обратиться за помощью, или хотя бы пообщаться и понять, что то, что происходит в твоей семье – это и есть «домашнее насилие». Потому что его основная суть – это установление и сохранение власти и контроля одного члена семьи над остальными. А делается это с помощью физического насилия, или при помощи насилия психологического и эмоционального – это уже второй вопрос. Но, как я понимаю, бить тебя твой муж уже тоже пробовал.

  • Сергей

    Анна, лично я не думаю, что вы сможете наладить нормальное общение с мужем. Если за столько лет это не удалось сделать, то теперь поздно что-то менять. Вы слишком привыкли к имеющемуся стилю общения и просто не сможете его безболезненно изменить. Более того, твой муж ни за что не простит тебе флирта и своего унижения, когда пришлось упрашивать тебя остаться. Поэтому скорее всего, ситуация лишь ухудшится после его возвращения из больницы. В связи с этим, если ты имеешь возможность разойтись, если у тебя есть куда уходить и на что жить, то лучше уходи. Грубость, оскорбления, тиранство, унижения – это не те условия, в которых дети могут вырасти нормальными людьми. И набившая оскомину якобы истина, что детям нужен отец – это не более чем отговорка для того, чтобы объяснить собственное нежелание хоть что-то менять. Детям в первую очередь нужен домашний покой и уверенность в собственном доме. Когда же папа постоянно обижает и унижает маму, когда они ссорятся, малышам достается еще больше. Ведь кроме того, что на них, попавших под горячую руку, зачастую также срывают злобу озверевшие родители, так еще и постоянный страх душу гложет. Страх за то, что это опять повторится. В результате возникают многочисленные фобии, может появиться ненависть к родителям и еще много чего неприятного для будущей жизни. Ну и зачем? Для чего им видеть такое «мужское начало»? В подобных условиях будет лучше, если папа станет приходящим. Появился пару раз в неделю, погулял, и свободен. Все довольны. Ну, а если появляться не захочет – тоже не беда. Вокруг много мужчин, с которых можно копировать модели поведения. Дедушка, например, родственники мужского пола по маминой линии, учителя в школе, наконец. В общем, на мой взгляд, подобные отношения лучше завершать, пока дело не дошло до физических воздействий друг на друга.

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