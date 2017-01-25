Не ценила, потеряла, плачу

На самом деле, так редко можно встретить человека, с которым хорошо во всех смыслах. Слушать, смотреть... даже просто молчать... к которому не страшно повернуться спиной и понимать - удара не будет... с которым легко и просто... и не нужно изображать из себя непонятно что... когда можно быть самим собой и понимать... что это чувство взаимно... такие люди приходят в нашу жизнь крайне редко и от того они ценнее... и поэтому так больно и страшно терять таких людей. А у меня был такой человек. Но я его потеряла. Сама всё разрушила. Я не оценила заботу и любовь мужа. И он ушёл. Ушёл навсегда. Тут пишут в основном про отрицательные характеры своих уже бывших мужей. А у меня наоборот. Рядом со мной был самый искренний самый честный человек. А я его потеряла. Убила его любовь. Всему есть предел. И даже у самой большой любви есть предел. Он ушёл. Потому что он устал надеяться и верить, что я изменюсь. Устал ждать того, что не случится. Мы прожили два года, и за эти два года я вынесла ему весь мозг. Провоцировала на скандалы. Я знала, что он меня любит, и знала, что простит. Он всегда мне говорил: «Я всё тебе прощу, кроме измены». Измены не было, но есть вещи, которые не легче, чем измена. А знаете, что это? Когда человек тебя любит, а ты плюешь ему в душу. Когда он тебя целует, а ты отворачиваешься от него. Спросите меня, зачем я это делала? Я не знаю. Я просто украла у человека два года жизни. Он мог за это время жениться на другой, родить ребёнка. Но он этого не сделал, он был со мной. И это мне льстило, что он так меня любит. Я проверяла его чувства. Уходила от него, он возвращал, прощал. Всё для меня делал, был самым заботливым мужем на свете. А я что натворила. Издевалась над его чувствами. Теперь он ушёл. Внутри пустота и сожаление о том, что я могла быть счастливой. Но я сама от себя своими дурными выходками оттолкнула человека от себя. И очень сложно всё это простить. Он мне никогда не простит. Ведь он так старался. А я не ценила его. Бросала его, а он копался в себе, искал причины, чего мне не хватало. Эта вина останется на всю жизнь. Я чувствую себя ужасно. Как мне всё исправить? Как?

Инкогнито,

Россия, 24 года

25.01.17

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