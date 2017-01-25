Не ценила, потеряла, плачу
Россия, 24 года
25.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаПрежде всего, надо отделить мух от котлет. Зачем тебе «все исправлять»? Ты любила этого человека? Нет. Ты позволяла ему себя любить – это другое. Ты страдаешь от того, что его нет рядом с тобой? Нет. Ты расстроена, что он больше не хочет играть в твои игры «докажи мне, какая я незаменимая». И теперь тебя гложет, что он все-таки найдет тебе замену. Ты не испытывала к нему любви, потому что, мы всегда боимся потерять то, что любим. Это на подсознательном уровне. И это касается и людей, и вещей. Мы бережны к тому, что нам дорого. И если ты говоришь про кого-то «я его не ценила» - это то же самое, что сказать «я не испытывала к нему любви». Что же сейчас с тобой происходит? Очень простая штука, называемая практичностью. Представь, у тебя был хороший, даже очень хороший смартфон, тебе его подарили, но тебе он не очень нравился. Бывает такое – вроде хорошая вещь, все тебе даже завидуют, а тебе плевать. Но раз есть, значит, надо пользоваться. И тут, спустя какое-то время происходит то, что обычно и бывает с вещами, которые нам не очень нравятся подсознательно: ты его теряешь. Как на зло, именно тогда, когда ты к нему привыкла. Не полюбила, но выработала привычку пользоваться. А на новый, хотя бы такой же хороший, денег пока нет. И чувствуешь ты себя при этом ужасно… И думаешь: вот ведь дура, почему я не берегла это телефон, могла бы быть аккуратнее и внимательнее. А теперь сижу, дура, вообще без телефона. И этот уже не вернуть, и другой пока не светит… Поняла, о чем я? Страдания твои, милая, до первого подходящего «смартфона» в твоей жизни. А с этим разошлись – и хорошо. Плохо, когда двое тратят время не с теми. Но два года – это еще не самая большая временная потеря.
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СергейКак много патетики и самолюбования. Мол, смотрите какая я хорошая, потому, что честно каюсь в безобразном поведении. Пожалейте меня, но сначала поругайте. В общем, обложите разнополюсными поглаживаниями и будет мне хорошо. Детский сад. На мой взгляд, единственное, что тебе нужно – это наконец повзрослеть. Ты пока играешь в чувства, во взрослую жизнь, пробуешь разные варианты, потому и не получилось ничего с парнем. Полагаю, в данном случае даже хорошо, что все так случилось. Ведь если бы у вас появился ребенок, то ситуация стала бы просто катастрофической. Что касается твоих чувств, то не стоит называть это любовью. Ты не испытывала ничего большого и светлого к молодому человеку. Да, он нравился, ты видела и слышала вокруг восхищенные взгляды и перешептывания, мол, какая красивая пара, как ей повезло, но для долгой жизни на одной жилплощади этого мало. И ты испытывала постоянное чувство вины, ибо и бросить жалко, ведь не поймет никто такой поворот, и чувств нет. Вот и издевалась как могла с целью довести парня до белого каления, чтобы сам ушел. Но теперь, когда все получилось, чувство собственничества и личное внутреннее земноводное душат не по-детски. Парень-то, действительно, хороший, и даже подумать о том, что достанется какой-то другой стерве, просто невыносимо. Что же делать? На мой взгляд, нужно просто немного подождать. Если в тебе действительно проснулись чувства, и на самом деле возникнет желание быть вместе именно с этим молодым человеком, то через какое-то время, успокоившись и повзрослев, вы сможете встретиться и начать продолжать все заново, но уже по-другому. Просто поверь, что по-настоящему влюбленные люди найдут возможность «случайно» пересечься и для начала просто сходить в кафе как старые добрые знакомые. С этого обычно все и начинает продолжаться. В противном случае вся эта история через некоторое время забудется. Время – самый лучший лекарь. Да и жизнь не стоит на месте. Люди новые встречаются, связи заводятся. Уверен, что через весьма непродолжительное время ты встретишь того мужчину, который заставит забыть все, что было до него. Ну, а дальше уже как Бог даст.
Обсуждение 33
Лучшие комментарии
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Отвратительное по стилистике письмо. Такое самолюбование на пустом месте, что молодого человека начинаешь понимать. Меньше пафоса, гражданка, меньше пафоса :-)
25.01.17 05:44 Контекст комментария
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JulkoПо-моему,Вы играете в страдания,до этого играли в стерву в неземной любви. И сейчас,читая Ваше письмо,остаётся неприятный осадок,Вы как будто на сцене,монолог произносите,сами себя обвиняете,но что-то подсказывает,что если даже он к Вам вернётся,то Вы не изменитесь,Вы будете по новой "доказывать" своими выходками какая Вы неотразимая и незаменимая и так сильно любимая,несмотря ни на что. Идите в театральный?! Там выплесните все сложные переплетения своих завихрений,может отпустит и наконец поймёте,что все эти закидоны и нервотрёпка к любви не имеют ровно никакого отношения.
25.01.17 07:47 Контекст комментария
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РеджДорогая Инкогнито, спокойствие, только спокойствие. У моей подруги был похожий случай. Она конечно мозг парню не выносила, но и любовью не пылала. Зато изменяла, обманывала, пользовалась его вниманием, подарками и т.п. При этом частенько избегала и говорила, что даже секс с ним не такой, как с другим ее любовником. Потом парню все надоело и он ушел от нее. И тут ей и любовник ей осточертел сразу, и любовь откуда то появилась к этому парню. Несколько месяцев они были не вместе, она страдала, но при этом заметно изменилась в лучшую сторону, у нее появились увлечения, она занялась спортом, любовники получили отворот-поворот. Со временем она на теме спорта вновь стала общаться с тем парнем, потом они стали вместе ходить в спортзал, а затем и встречаться и она даже забеременела от него. По ее словам у нее появились к нему настоящие чувства, в постели он стал неповторим и вообще отношения стали другими. Ну так вот вывод из истории - возобновить отношения можно, и любовь может появиться, но для этого нужно измениться. Я не из тех, кто считает, что любовь это нечто данное свыше. Мне кажется, что нужно самой научиться любить. Любить, это глагол, то есть вам необходимо научиться любить других, а не только себя. Это в принципе в жизни полезное умение. Возможно оно вам и поможет начать новые отношения с бывшим мужем.
25.01.17 09:54 Контекст комментария
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да ужСитуация абсолютно банальная. Героиня,отпустите нелюбимого вами мужа.
25.01.17 12:50 Контекст комментария
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так и слышу пугачевские нотки, что-то типа "А я .бросала его, уходила от него, он возвращал, прощал..."
25.01.17 04:58 Контекст комментария
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ОсеньКакое то кривляние перед зеркалом."Карету мне, карету..."
25.01.17 16:16
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фуГероиня,купите себе лучше коврик для вытирания ног.
25.01.17 15:16
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Ellis_@Чем больше надежд возлагаем на кого-то или что-то, чем больше растворяемся в чём-то, тем больше шансов самой потеряться. Такое ценное, без ножа в спину, а совсем плохо дела у вас были. Ну и какая разница, какой он, золотой или брульянтовый, если такие закидоны имели меть место.. Думаю, плакать о нём сильно слишком не нужно. Есть больше повод плакать - нервы ни к чёрту, своя башка не соображает, состояние хреновое и настроение соответственное. Подчеркну: без разницы какой он. Вспомнился анекдот старый польский. Сидит себе старый горец высоко в горах, курит трубку. Вдруг нарисовался турист. До ю спик инглиш? Горец покачал головой. Парле ву франсе? Он снова. Шпрехен зи дойч? Горец снова - нет. Жена старика сокрышается. НУ видишь, Сташек, знал бы ты языки, поговорил бы. Сташек затянулся и спокойно отвечает: ну он знает много языков. И что, поговорил? Так и тут. В душу плевала, спиной отворачивалась. Вот оно, зеркало твоей души во время супружеской жизни с ним. Мысленно желай ему счастья и здоровья себе. Всё устаканится со временем. И дальше будет видно.
25.01.17 14:59
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123Инкогнито,что будет,если муж к вам вернется? Вы измените свое отношение к нему?
25.01.17 14:27
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123Это был "не твой"мужчина. Вышла замуж за штаны в шкафу,а штаны оказались чужими. Может он был очкастым ботаном...
25.01.17 14:18
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хохотОоооооо! Да какие ваши годы? Милочка,пойдите поучитесь в институте да книжки почитайте. Вырастите так сказать духовно. Научитесь любить и ценить любимых.
25.01.17 14:09
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123Не нагнетай. Все будет хорошо. Влюбишься в другого и будешь счастлива.
25.01.17 13:58
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УфффВариация на прошлую тему: а вот оказалась я на вольных хлебах... Не плачь, девчонка, вы рано встретились и рано разошлись. Кто знает, хорошо это или плохо, поживешь - увидишь.
25.01.17 13:51
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КолибриК психологу! С собой разбираться.
25.01.17 12:59
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совет из интернетали он устал так жить и в ваших отношениях он не чувствует себя любимым, счастливым, нужным. Если вы от него постоянно что-то требуете, критикуете, упрекаете, давите на него. Или заботитесь, но с огромным комом обид в душе, недовольством. Если на все его действия ваше внутреннее существо просто кричит: "я так устала от тебя" или "сколько уже можно". Он все это чувствует - и делает вывод. Конечно, ваш мужчина тоже далеко не ангел, и часто может вести себя грубо, делать больно и не понимать вас. Поэтому мы не будем разбираться в том, кто виноват в таких отношениях. Виноваты оба. И ваша сильная привязанность к нему в том числе. Если ваши отношения уже давно оставляют желать лучшего - значит, пора их изменить, но для этого часто полезно пожить отдельно друг от друга, понять свои ошибки и сделать выводы, как строить отношения дальше. Не все решаются это сделать добровольно, поэтому жизнь заставляет нас пересмотреть свое поведение и отношения "в добровольно-принудительном порядке". К счастью, многие пары переживали эти разрывы с пользой для их отношений.
25.01.17 12:59
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да ужСитуация абсолютно банальная. Героиня,отпустите нелюбимого вами мужа.
25.01.17 12:50
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Ой, фу. Как же вам хочется трагедий! Так и хочется ответить словами из рекламы: Не драматизируй, даже царапин нет. Щитовидку давно проверяли?
25.01.17 12:17
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сараУ меня такая родруга была. Парни за ней бегали,она начинала с каким то отношения и вот так же то посылалато пиирималп. Играла с ними в кошки-мышки. То ли проверяла на крепость чувствто ли цену себе набивала. А ведь встречаться с ними ее никто не заставлял. Со стороны все выглядело странно. Надо сказатьчто все эти парни потрм удачно женились на других и без ее величества и без нее никто не умер.
25.01.17 11:36
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сараЕсть такие жендины. За ними бегают и им кажетсячто бегать за ними будут вечно. Им нравятся мужчины-собаченки без человеческооо достоинства и самолюбия. Видимо,муж героини вспомнил,что себя надо уважать и ушел. Это урок.
25.01.17 11:18
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сараСамоутверждение за счет мужчины. Досамоутверждалась.
25.01.17 11:14
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Это письмо написал мужчина от имени якобы брошенной им женщины, расписывая, как она без него локти кусает и жалеет о своем плохом поведении. Это мое личное мнение, на объективность не претендую. Основываюсь только на том, что в письме не приведено ни одного факта, одни эмоции.
25.01.17 10:08
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РеджДорогая Инкогнито, спокойствие, только спокойствие. У моей подруги был похожий случай. Она конечно мозг парню не выносила, но и любовью не пылала. Зато изменяла, обманывала, пользовалась его вниманием, подарками и т.п. При этом частенько избегала и говорила, что даже секс с ним не такой, как с другим ее любовником. Потом парню все надоело и он ушел от нее. И тут ей и любовник ей осточертел сразу, и любовь откуда то появилась к этому парню. Несколько месяцев они были не вместе, она страдала, но при этом заметно изменилась в лучшую сторону, у нее появились увлечения, она занялась спортом, любовники получили отворот-поворот. Со временем она на теме спорта вновь стала общаться с тем парнем, потом они стали вместе ходить в спортзал, а затем и встречаться и она даже забеременела от него. По ее словам у нее появились к нему настоящие чувства, в постели он стал неповторим и вообще отношения стали другими. Ну так вот вывод из истории - возобновить отношения можно, и любовь может появиться, но для этого нужно измениться. Я не из тех, кто считает, что любовь это нечто данное свыше. Мне кажется, что нужно самой научиться любить. Любить, это глагол, то есть вам необходимо научиться любить других, а не только себя. Это в принципе в жизни полезное умение. Возможно оно вам и поможет начать новые отношения с бывшим мужем.
25.01.17 09:54
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***парень любил истерики, за два года влюбленность в истерики закончилась, настало пресыщение, пошел искать истерики в другом исполнении. По этому "прощу все кроме измены" а вдруг другой окажется более привлекательным ? и героиня правда влюбится ? сразу обозначил правила игры - истерики только его.
25.01.17 09:45
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50/50да просто не было у Вас к нему ни любви, ни уважения, Вы его и провоцировали на разрыв, а сожаление об утерянном присуще почти всем особям))) кроме любви, есть обычные человеческие качества, в том числе жадность))) не о чем жалеть, узбагойтесь. и не жадничайте
25.01.17 09:33
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Проходя мимоНе хватает девушке эмоций. Неважно что: истерить или страдать, главное, на всю катушку. Надо искать столь же "искрометного" парня. Тогда скандалы будут доставлять удовольствие обоим.
25.01.17 09:29
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Юликонтолько психолог. Тут явно какая-то проблема из детства с недолюбленностью и нужен именно психолог, который будет снимать все эти многоточия, чтобы разобраться в корне проблемы.
25.01.17 09:15
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JulkoПо-моему,Вы играете в страдания,до этого играли в стерву в неземной любви. И сейчас,читая Ваше письмо,остаётся неприятный осадок,Вы как будто на сцене,монолог произносите,сами себя обвиняете,но что-то подсказывает,что если даже он к Вам вернётся,то Вы не изменитесь,Вы будете по новой "доказывать" своими выходками какая Вы неотразимая и незаменимая и так сильно любимая,несмотря ни на что. Идите в театральный?! Там выплесните все сложные переплетения своих завихрений,может отпустит и наконец поймёте,что все эти закидоны и нервотрёпка к любви не имеют ровно никакого отношения.
25.01.17 07:47
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Отвратительное по стилистике письмо. Такое самолюбование на пустом месте, что молодого человека начинаешь понимать. Меньше пафоса, гражданка, меньше пафоса :-)
25.01.17 05:44
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rerfhfxfЧувство вины самое непродуктивное) Это ваш опыт, и он вас кое-чему научил, для будущих отношений. А жалеть о нем глупо, вы не любили мужа, следовательно потеряли не любовь, а игрушку, об которую коготки точили. Прекратите мелодраму на пустом месте, и лучше будьте готовы к новым открытым и взаимным отношениям.
25.01.17 05:35
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так и слышу пугачевские нотки, что-то типа "А я .бросала его, уходила от него, он возвращал, прощал..."
25.01.17 04:58
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ZavoronokА просто поговорить с ним не пробовала? Скажи, что всё осознала и предложи попробовать ещё раз. Если он ещё никого себе не нашёл, может, и согласится.
25.01.17 01:28