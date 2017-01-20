Не испытываю влечения к мужу (а к другим - да)
Краснодар, 24 года
20.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаЕкатерина, предлагаю не путать туризм с эмиграцией. Засматриваться на других мужчин и мечтать сгорать в их объятьях можно, пока у тебя устроенная личная жизнь, дом, семья и стабильность. Но, просто поверь, вся эта жажда сильных чувств и страстей быстро проходит, когда выясняется, что с мачо твоих девичьих грез ничем иным, кроме как трахаться, заняться нечем. И дай бог, что он хоть это делает так, что ты остаешься удовлетворенной, а не играешь роль резиновой Зины. Фантазии и реальность могут сильно не совпасть. Понятно, что ты с 15 лет со своим мужем, что у тебя он первый и единственный, возможно, не самый искусный в постели, ты даже не можешь сравнить, ибо не с чем и не с кем, и тебе уже нафантазировалось. Понятно, что не догуляла сама. И еще понятнее, что за год устала и от беременности, и от ребенка, приуныла и начала думать, что все в твоей жизни не так и не с тем. Ты даже о ребенке написала: «родила ему сына», словно не для себя, словно тебя использовали, а тебе самой не надо. Словно и ребенок не совсем твой, а «его», и ты бы рада, если бы все от тебя отстали, и ты бы зажила новой интересной жизнью с принцем на белом коне. Скорее всего, ты сейчас не поверишь тому, что я пишу. Но ценность того, что у тебя есть, легко проверяется путем потери. Представить себе в красках, что такое остаться без своей семьи и человека, который стал близким и родным, невозможно. Это можно только пережить. Как человек, прошедший черед подобный экспериенс, могу уверенно сказать, что мозги он прочищает лучше всяких «алкозельцеров». Главное, если решишься на эксперимент, не наделать ошибок, из-за которых ты не сможешь отмотать все назад. Не сжигай мосты, если приспичит почувствовать себя молодой и свободной. То, что очень захочется снова в комфортную определенность проверенных отношений, в которых нет изъянов, не считая того, что оба, скорее всего, не слишком умелы в сексе, - это факт. Как вариант – подумать, как помочь себе и мужу раскрыться и научиться любить друг друга в прямом смысле.
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СергейЕкатерина, увы, но твоя ситуация совершенно естественна и типична для таких отношений. Видишь ли, люди с возрастом неизбежно меняются, растут, взрослеют. И если в школьные годы им нравилось что-то одно, то через десяток лет, скорее всего, станет привлекательным другое. Поэтому практически все школьные влюбленности, которые приводят к свадьбам, заканчиваются довольно печально. Вот и в твоем случае наконец пришло понимание того, что хочется чего-то другого. Ты выросла, и захотела отношений с мужчиной, а не с мальчиком из школьной юности. При этом воспринимать мужа как взрослого, скорее всего не получается, поскольку в памяти он все тот же юноша с горящими глазами. Кроме того, страсть к одному и тому же человеку никогда не бывает вечной. Согласно некоторым авторам, сильные эмоции, которые продолжаются более года – вообще надо лечить. Это я к тому, что даже не учитывая возраст, вы давно в браке, да еще и ребенок появился. Так что увы, но испытывать страсть как раньше – не получится. Но если в более зрелом возрасте именно сильные эмоции уже не очень-то и нужны, важнее доверие и уважение, то в твои годы, согласен, тяжело без ярких впечатлений. Что с этим делать? Ну, можно развестись и пуститься во все тяжкие. Правда, сказать это проще чем сделать, особенно имея на руках маленького ребенка. Можно в тайне пойти налево и попробовать других мужчин, не оповещая об этом широкую общественность. Собственно, чаще всего прибегают именно к такому способу «сбросить напряжение». Но это тоже далеко не просто, как морально, так и физически. Кроме того, после «сравнения», вполне возможен большой скандал и громкий развод, поскольку сохранить в тайне такие подвиги удается не всем и не всегда. Особенно если любовник вызовет сильные чувства. Да и совесть может замучить, и ты попробуешь «повиниться» своему благоверному, чтобы «быть честной». На всякий случай сразу скажу, что это самый верный путь к разводу. И если тебя вдруг «качнет» влево, то ни в коем случае, никогда не рассказывай об этом никому, особенно мужу, если, конечно, не стремишься к разводу. В случае же, когда хочется оставить все, как есть, но что-то изменить, придется начинать с самих себя. Это сложнее всего и далеко не у всех получается, однако вполне возможно. Вам нужно попытаться полностью изменить свой привычный жизненный уклад, стать другими, чтобы посмотреть друг на друга с неожиданной стороны. Увы, но довольно часто для этого людям все равно требуется расстаться.
Обсуждение 17
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Автор, вы просто представьте себе, что ваш муж безумно счастлив в отношениях с другой, что на вас ему наплевать, представьте во всех красках Его жаркий секс с другой и как нежно он называет любимой ту "другую". В качестве другой представляете красивую блондинку в десятки раз сексуальнее чем вы. 1000 против одного вы его не захотите терять)) Конечно, если есть смелость представить это во всех красках!)
20.01.17 11:28
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Автор, возможно, на Вас еще влияет длительное нахождение дома с ребенком. пресловутый "день сурка", утомление однообразием жизни...
20.01.17 11:07
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ПрелестьСанта Барбара. Вы страсть принимаете за любовь. Вышла замуж по огромной любви. Это как это? Страсть принимаете за любовь. Одни иллюзии. Если вы с мужем родственные души и на него всегда и во всём можно положиться то так и скажите - очень хочу секса с другими. Родственная душа поймёт. И он Вам расскажет чего хочет он. И как он это желаемое осуществит. Вы поймёте. Родственные же души. Итого - над чем мучаетесь? Над меркантильными интересами и страхами остаться одной. Да кстати - для справки - ребёнку не родной отец нужен. А любящий и помогающий познать мир и встать на ноги. Часто это и не родной и не один. Так что разберитесь что Вас мучает. В любви в родственных душах в таком возрасте и с несамостоятельным ребёнком измен не бывает. Они просто не возможны. Разбирайтесь в понятиях любви. Страсть. Любовь. Выживание. Корысть. Страх и тд. Много вопросов Вам надо задать СЕБЕ. Честно и откровенно. Ну а если муж родная душа и во всем на него можно положиться, то не надо чужих спрашивать. С ним вместе и ищите ответы.
20.01.17 10:33
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KoshkaСпросите мужа, простит ли он измену. Ибо остаться в 24 года с ляликом на вольных хлебах из-за собственной дури Вам вряд ли захочется. Или Вы думаете, что все мужчины такие же, как Ваш муж, только члены другие? В мозгах у мужчин гораздо больше разнообразия, чем в штанах, вот о чем надо помнить.
20.01.17 10:08
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ВиолеттаУ любви много граней и этапов развития: Мне кажется, вы вышли из страсти и переходите в любовь. Хотеть и иметь можно многих мужчин, а любить иногда получается только одного. Не уходите пока в сторону. Возможно Вы на пороге настоящей любви к мужу. Вы же с ним с детства. С детской любви в которой юыстренько пробежали все этапы "взрослой"жизни.....Попробуйте на него смотреть глазами уже взрослой Екатерины. Жаркий секс найти легко, а вот верную и искреннюю любовь труднее.
20.01.17 09:57
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***к хорошему быстро привыкают и воспринимают как должное. Читайте эту рубрику - и сразу в мужа и влюбитесь. Еще можно почитать что такое доф(п)аминовые рецепторы и как они работают.
20.01.17 09:03
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РеджЕкатерина, а кто-то сейчас также хочет нравиться вашему мужу или даже сгорает от страсти к нему. Вам просто все наскучило и нужны какие-то изменения в жизни, тем более после рождения малыша. Тут уже нужно поднапрячься и самой подумать как освежить отношения. Может куда-нибудь вместе съездить отдохнуть, сходить вечером и т.д. Моя подруга в такой период семейной жизни ходила к психологу. Она говорит, что это спасло их брак, потому что они уже были на грани развода. Можно и вам попытаться. Новые увлечения также помогают освежить и растормошить мозги. Если не занимались спортом, займитесь, если занимались, то попробуйте другой вид, или попытайте себя в творчестве. Я уверена, что решений вашей проблемы может быть много, достаточно пораскинуть мозгами. А вот поддаться желанию и страсти с другим мужчиной не лучшее решение. Риск потерять все и остаться у разбитого корыта очень велик, а через год два, а может и раньше, после развода вы снова воспылаете страстью к мужу и будете думать какой же раньше была дурой.
20.01.17 08:54
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50/50автор, наверное, хотеть одного и того же М в 16 и 24 - из области фантастики)) исключения есть везде, а Вы в него не попали. но вообще люди живут по-разному, возможно, Вам и удастся совмещать правильное с приятным
20.01.17 08:24
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Джейгод назад родила ему сына// программа выпонена, теперь хочется чего-то нового. Вы просто период юности, предназначенный для романов, знакомств, первых разочарований и первых открытий проскочили. Можно пробовать перезагрузить отношения с мужем, можно знакомиться узнавать новые отношения, любой из путей ведет к цели. Ну и вы в декрете сейчас, как я понимаю, выбирайтесь в люди, глядишь этот запретный плод окажется не так уж сладок)
20.01.17 08:01
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Мне кажется, что через год после родов вы просто еще гормонально не восстановились до конца. У женщин это нормально - организм в этот период на ребенке должен быть сосредоточен, природой так предусмотрено. В муже вы уверены, плюс гормоны, вот и типа "равнодушие". Кстати, в названии письма как обычно не то, что в письме. В письме я не прочла о желании секса с другими, всего лишь о желании нравиться.
20.01.17 05:31
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ZavoronokДумай не о том, чего хочешь, а о том, что имеешь. Игра престолов, 6 сезон, 10-ая серия.
20.01.17 00:57
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JuliaДумать можно обо всех и о том что хочешь надо обязательно думать. Но ценить надо то что имеешь. ;-) мне так кажется.
20.01.17 03:57
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когда я оказалась на вольных хлебах, то поняла насколько ценны стабильные ровные отношения, когда понимаешь супруга уже по взгляду. а все эти другие разные мужчины уже как кость поперек горла.
20.01.17 08:54
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