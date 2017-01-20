Не испытываю влечения к мужу (а к другим - да)

Екатерина, предлагаю не путать туризм с эмиграцией. Засматриваться на других мужчин и мечтать сгорать в их объятьях можно, пока у тебя устроенная личная жизнь, дом, семья и стабильность. Но, просто поверь, вся эта жажда сильных чувств и страстей быстро проходит, когда выясняется, что с мачо твоих девичьих грез ничем иным, кроме как трахаться, заняться нечем. И дай бог, что он хоть это делает так, что ты остаешься удовлетворенной, а не играешь роль резиновой Зины. Фантазии и реальность могут сильно не совпасть. Понятно, что ты с 15 лет со своим мужем, что у тебя он первый и единственный, возможно, не самый искусный в постели, ты даже не можешь сравнить, ибо не с чем и не с кем, и тебе уже нафантазировалось. Понятно, что не догуляла сама. И еще понятнее, что за год устала и от беременности, и от ребенка, приуныла и начала думать, что все в твоей жизни не так и не с тем. Ты даже о ребенке написала: «родила ему сына», словно не для себя, словно тебя использовали, а тебе самой не надо. Словно и ребенок не совсем твой, а «его», и ты бы рада, если бы все от тебя отстали, и ты бы зажила новой интересной жизнью с принцем на белом коне. Скорее всего, ты сейчас не поверишь тому, что я пишу. Но ценность того, что у тебя есть, легко проверяется путем потери. Представить себе в красках, что такое остаться без своей семьи и человека, который стал близким и родным, невозможно. Это можно только пережить. Как человек, прошедший черед подобный экспериенс, могу уверенно сказать, что мозги он прочищает лучше всяких «алкозельцеров». Главное, если решишься на эксперимент, не наделать ошибок, из-за которых ты не сможешь отмотать все назад. Не сжигай мосты, если приспичит почувствовать себя молодой и свободной. То, что очень захочется снова в комфортную определенность проверенных отношений, в которых нет изъянов, не считая того, что оба, скорее всего, не слишком умелы в сексе, - это факт. Как вариант – подумать, как помочь себе и мужу раскрыться и научиться любить друг друга в прямом смысле.

Сергей

Екатерина, увы, но твоя ситуация совершенно естественна и типична для таких отношений. Видишь ли, люди с возрастом неизбежно меняются, растут, взрослеют. И если в школьные годы им нравилось что-то одно, то через десяток лет, скорее всего, станет привлекательным другое. Поэтому практически все школьные влюбленности, которые приводят к свадьбам, заканчиваются довольно печально. Вот и в твоем случае наконец пришло понимание того, что хочется чего-то другого. Ты выросла, и захотела отношений с мужчиной, а не с мальчиком из школьной юности. При этом воспринимать мужа как взрослого, скорее всего не получается, поскольку в памяти он все тот же юноша с горящими глазами. Кроме того, страсть к одному и тому же человеку никогда не бывает вечной. Согласно некоторым авторам, сильные эмоции, которые продолжаются более года – вообще надо лечить. Это я к тому, что даже не учитывая возраст, вы давно в браке, да еще и ребенок появился. Так что увы, но испытывать страсть как раньше – не получится. Но если в более зрелом возрасте именно сильные эмоции уже не очень-то и нужны, важнее доверие и уважение, то в твои годы, согласен, тяжело без ярких впечатлений. Что с этим делать? Ну, можно развестись и пуститься во все тяжкие. Правда, сказать это проще чем сделать, особенно имея на руках маленького ребенка. Можно в тайне пойти налево и попробовать других мужчин, не оповещая об этом широкую общественность. Собственно, чаще всего прибегают именно к такому способу «сбросить напряжение». Но это тоже далеко не просто, как морально, так и физически. Кроме того, после «сравнения», вполне возможен большой скандал и громкий развод, поскольку сохранить в тайне такие подвиги удается не всем и не всегда. Особенно если любовник вызовет сильные чувства. Да и совесть может замучить, и ты попробуешь «повиниться» своему благоверному, чтобы «быть честной». На всякий случай сразу скажу, что это самый верный путь к разводу. И если тебя вдруг «качнет» влево, то ни в коем случае, никогда не рассказывай об этом никому, особенно мужу, если, конечно, не стремишься к разводу. В случае же, когда хочется оставить все, как есть, но что-то изменить, придется начинать с самих себя. Это сложнее всего и далеко не у всех получается, однако вполне возможно. Вам нужно попытаться полностью изменить свой привычный жизненный уклад, стать другими, чтобы посмотреть друг на друга с неожиданной стороны. Увы, но довольно часто для этого людям все равно требуется расстаться.