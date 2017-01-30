Наверное, нужно забыть его и жить дальше?
Курск, 43 года
30.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаАдель, ты не превратишься в страдалицу. Просто потому, что это не твое. Ты хочешь не страдать, а летать на крыльях. Тебе не нужна рутина, ты «сбежала» в эти отношения как раз из-за скуки. И пока любовник тебе давал ощущение счастья и полета, ты готова была ради него на многое. Но ты же сама все понимаешь – как только этот источник допинга счастья иссяк, - у тебя сразу возникли вопросы, насколько тебе все это надо. И ты не понеслась к нему, не стала выяснять, что с ним и как. Месяц нет известий, и ты не сделала ничего, чтобы узнать хоть что-то. О чем это говорит? Ты не любишь этого человека. И, возможно, даже лучше для тебя, что все так резко закончилось. Потому что на эмоциях ты бы наделала глупостей, а потом бы спрашивала себя, как тебя угораздило поменять шило на мыло. Ибо год тайных свиданий – это не то же самое, что год совместной жизни. На свиданиях люби стараются презентовать себя с лучшей стороны, так как рассчитывают на продолжение связи. В повседневной жизни невозможно все время «танцевать на цыпочках», неизбежно оба начинают показывать и те свои стороны, которые ранее старались не выпячивать. Михаил Боярский как-то сказал в прямом эфире, что он всю жизнь прожил с одной женщиной, потому что очень ленивый, и понимал, что с любой другой будет в итоге то же самое, только заново придется проходить все круги, притираться, искать компромиссы и учиться понимать и прощать. Так что, с новым мужчиной ты бы прошла все то же самое. Только с одной поправкой: ты бы успела покалечить несколько жизней при этом – жизнь своего нынешнего мужа, и своего ребенка. И при этом не стала бы счастливее. Просто потому, что за год ты так и не полюбила своего любовника, а значит, в итоге бы пришла к пониманию того, что разрушила свою семью собственными руками совершенно напрасно. А так, считай, для тебя все решилось оптимально: ты уже почти остыла к любовнику, тебя совершенно не прельщает становиться декабристкой и вообще все это тебе не нужно. Осталось вспомнить о семье и заняться каким-то интересным делом всем вместе. Нужно искать общие интересы с теми, с кем живешь, а не кого-то на стороне, кто смог бы заполнить твою собственную пустоту. Заполняй ее сама. Тогда не понадобятся посторонние, чтобы быть счастливой.
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СергейАдель, на мой взгляд, ты задаешь чисто риторический вопрос, поскольку сама знаешь ответ и даже решение уже приняла. Однако, видимо, тебя некоторое чувство вины беспокоит, а еще страх, потому и письма пишешь, чтобы найти для самой себя оправдание и придумать, что делать дальше. Ведь сейчас получается, что ты врешь и ведешь себя подло по отношению ко всем. Мужу изменяешь, но при этом изображаешь заботливую и верную жену, любовника называла любимым, но как только у него возникли проблемы, быстро поняла, что носить передачи в тюрьму совершенно не хочешь. Нет, это вполне понятно. Понятно, что одно дело – потихоньку рога мужу увеличивать, и совсем другое – изображать из себя жену декабриста. Ты была не против развлекаться на стороне, и даже называть это любовью, но совершенно не собираешься носить передачи в тюрьму и ждать якобы любимого, которого не только не любишь, но теперь еще и стыдиться будешь. Поэтому письмо начинается с классического оправдания, мол, устала, а заканчивается не менее классической неуверенностью в будущем. Все верно. Более того, я полагаю, что даже если бы твоего приятеля не посадили, ваши отношения все равно, скорее всего, в ближайшее время закончились. Ведь замуж этот дяденька тебя не звал, финансово не обеспечивал, а долго скрывать шило в мешке – невозможно. И ты стояла на пороге выбора. Либо расставаться с мужем, пока он все не узнал и не выгнал, либо расставаться с любовником. Понятное дело, что уходить из семьи в никуда, да еще и с ребенком – это не лучшее, что может быть в жизни в твоем возрасте. Гораздо проще сменить любовника. Но он вдруг попадает под следствие и, как я понимаю, надолго. И тут ты испугалась. Расстаться до «посадки» вы не успели, а теперь ты с ужасом думаешь, что будет, когда мужика выпустят. Продолжать отношения с «сидельцем» ты уже не хочешь, а как ему об этом сказать? Не придет ли он к тебе потом с претензиями? Не расскажет ли все твоему мужу? А вдруг начнет шантажировать и денег просить? Увы, этого я не знаю и вряд ли смогу спрогнозировать поведение дяденьки. Может быть что угодно. Однако, на мой взгляд, если ты перестанешь врать и притворяться, если разведешься с опостылевшим мужем и станешь свободной, то больше подобными вопросами мучаться не будешь. В противном случае, так или иначе, ты все равно добегаешься до скандала.
Обсуждение 20
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KoshkaЕсли он в сезон, объявился однозначно Ваш хахаль. Захочется ему смущение с тирамису, быстро найдётся способ позвонить. Готовьте для мужа объяснительные, ну и денег побольше. Такие удовольствия, как "положить на телефон", "собрать посылку", "съездить в отпуск к любасику на дс" будут доступны и для Вас. Вот повезло же женщине, какая удача!
30.01.17 08:28
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KapСмешно читать советы героине. Какая помощь трахальщику? Она видимо летая на крыльях, намекнула, что готова уйти из семьи, вот он и слинял. 43 года, а все летает. Очнитесь! Какое СИЗО, Вы просто ему надоели, не знал, как уйти. Молодец
30.01.17 02:05
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НикаКар, а вы ясновидящая? Или же вы, когда линяете, тоже говорите, что вас закрыли?
30.01.17 02:08
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Проходя мимо"Какое СИЗО, Вы просто ему надоели, не знал, как уйти." У меня первая мысль такая же. Если же действительно СИЗО, то об "ошибке" ли идет речь? Мужик за 40 не женат. С чего бы? Вы за год с биографией МЧ ознакомились?
30.01.17 08:58
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НикаСразу возникают вопросы: из-за чего он вообще-то в СИЗО? в который раз? нет известий - в смысле он вам не звонит и временно не доступен или даже его родители не знают что с ним? готовы ли вы ему материально, к примеру, с адвокатом помочь? А если однозначно не хотите его больше знать, то я бы советовала все-таки с ним поговорить и обьяснить, что вы типа не хотите на него время тратить. А то будет надеяться... или себя накручивать...
30.01.17 01:13
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А Вас пустят в эти самые "места"? На каком основании Вы хотели ездить? И еще: может, это покажется бредом, но все-таки подумайте, а есть ли на самом деле то СИЗО или чел просто технично слился?
30.01.17 00:41
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KrazyПустят еще как. И кроме нее еще с пятак в интернете нароет и будут к нему на свиданки со сгущенкой и тирамису ездить по-очереди =)
30.01.17 02:14
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НикаЭто вы по собственному опыту судите или вы коллега Кар по ясновидению? :)
30.01.17 02:32
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KoshkaА достаточно ли у автора разработан воровской карман?
30.01.17 08:23
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KrazyЯ понимаю мужу ездить в места не столь отдалённые, но просто любовнику нафик? Вы не мама, не сестра и не жена. Забыть и жить дальше.
30.01.17 00:20
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НикаА вдруг он не виновен? Нельзя так обощать человеческие отношения. Соседа моей бабушки арестовывали. Его долго били и пытались заставить написать признание. Он не сломался. Оправдали. Через какое-то время нашли настоящего преступника. Так по-вашему его любимая женщина бросить должна была? А может он только из-за ее любви и не сдавался, несмотря на сломанные ребра и выбитые зубы?
30.01.17 01:19
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KrazyДа причем тут виновен? Он ей никто. Зачем лишние проблемы ей и ее семье? Чтобы в ждулю превратиться? Пусть к насикам на богиню форум сходит, там тема есть как раз про любительниц и жалельщиц, ждущих мужиков из тюрем. Поужасается глядишь и не полезет в этот болото.
30.01.17 02:11
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НикаНу так Адель же говорит никогда еще так никого не любила! Я вот и поверила... :)
30.01.17 02:21
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МилаРомантика, классный секс при скучном муже. Она сама себе поверила, что полюбила. А вот когда первые трудности, ой все.
30.01.17 03:03
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НикаДа по тем 8 строчкам, которые черканула Адель, сложно вообще что-либо сказать. Потому в своем 1 комментарии я и написала о недостатке информации. Единственное что мы имеем - замужем, любовника посадили/посадят. Что делать? Сейчас все начнут фантазировать, кто кого любит а кого не любит, какие они заключенные в принципе и каков любовник в частности. Но пока Адель не даст больше информации все эти рассуждения из серии фантазий форумчан на тему любви и заключенных.
30.01.17 03:17
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АннаА она что-то разве может сделать, если полиция недобросовестная?
30.01.17 02:18
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Какую статью любовнику шьют? А если условно дадут, кувыркания продолжаться?
30.01.17 00:07