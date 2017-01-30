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Наверное, нужно забыть его и жить дальше?


Устала думать о сложившейся ситуации. Замужем, есть дочь. С мужем отношения давно уже остыли, живем под одной крышей просто. Год назад встретила мужчину, весь этот год просто как на крыльях летала, так меня еще никто не любил, и я никого. Внезапно случилось несчастье, он допустил ошибку и попал в СИЗО, уже месяц нет никаких известий. И, скорее всего, быстро это все не закончится. И что будет потом, я тоже не знаю. Нет у меня уверенности, что мы будем вместе. Наверное, мне нужно забыть все это и жить дальше, чтобы не превратиться в такую вот страдалицу, ездящую в места заключения?
Адель,
Курск, 43 года
30.01.17
Наверное, нужно забыть его и жить дальше?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Адель, ты не превратишься в страдалицу. Просто потому, что это не твое. Ты хочешь не страдать, а летать на крыльях. Тебе не нужна рутина, ты «сбежала» в эти отношения как раз из-за скуки. И пока любовник тебе давал ощущение счастья и полета, ты готова была ради него на многое. Но ты же сама все понимаешь – как только этот источник допинга счастья иссяк, - у тебя сразу возникли вопросы, насколько тебе все это надо. И ты не понеслась к нему, не стала выяснять, что с ним и как. Месяц нет известий, и ты не сделала ничего, чтобы узнать хоть что-то. О чем это говорит? Ты не любишь этого человека. И, возможно, даже лучше для тебя, что все так резко закончилось. Потому что на эмоциях ты бы наделала глупостей, а потом бы спрашивала себя, как тебя угораздило поменять шило на мыло. Ибо год тайных свиданий – это не то же самое, что год совместной жизни. На свиданиях люби стараются презентовать себя с лучшей стороны, так как рассчитывают на продолжение связи. В повседневной жизни невозможно все время «танцевать на цыпочках», неизбежно оба начинают показывать и те свои стороны, которые ранее старались не выпячивать. Михаил Боярский как-то сказал в прямом эфире, что он всю жизнь прожил с одной женщиной, потому что очень ленивый, и понимал, что с любой другой будет в итоге то же самое, только заново придется проходить все круги, притираться, искать компромиссы и учиться понимать и прощать. Так что, с новым мужчиной ты бы прошла все то же самое. Только с одной поправкой: ты бы успела покалечить несколько жизней при этом – жизнь своего нынешнего мужа, и своего ребенка. И при этом не стала бы счастливее. Просто потому, что за год ты так и не полюбила своего любовника, а значит, в итоге бы пришла к пониманию того, что разрушила свою семью собственными руками совершенно напрасно. А так, считай, для тебя все решилось оптимально: ты уже почти остыла к любовнику, тебя совершенно не прельщает становиться декабристкой и вообще все это тебе не нужно. Осталось вспомнить о семье и заняться каким-то интересным делом всем вместе. Нужно искать общие интересы с теми, с кем живешь, а не кого-то на стороне, кто смог бы заполнить твою собственную пустоту. Заполняй ее сама. Тогда не понадобятся посторонние, чтобы быть счастливой.

  • Сергей

    Адель, на мой взгляд, ты задаешь чисто риторический вопрос, поскольку сама знаешь ответ и даже решение уже приняла. Однако, видимо, тебя некоторое чувство вины беспокоит, а еще страх, потому и письма пишешь, чтобы найти для самой себя оправдание и придумать, что делать дальше. Ведь сейчас получается, что ты врешь и ведешь себя подло по отношению ко всем. Мужу изменяешь, но при этом изображаешь заботливую и верную жену, любовника называла любимым, но как только у него возникли проблемы, быстро поняла, что носить передачи в тюрьму совершенно не хочешь. Нет, это вполне понятно. Понятно, что одно дело – потихоньку рога мужу увеличивать, и совсем другое – изображать из себя жену декабриста. Ты была не против развлекаться на стороне, и даже называть это любовью, но совершенно не собираешься носить передачи в тюрьму и ждать якобы любимого, которого не только не любишь, но теперь еще и стыдиться будешь. Поэтому письмо начинается с классического оправдания, мол, устала, а заканчивается не менее классической неуверенностью в будущем. Все верно. Более того, я полагаю, что даже если бы твоего приятеля не посадили, ваши отношения все равно, скорее всего, в ближайшее время закончились. Ведь замуж этот дяденька тебя не звал, финансово не обеспечивал, а долго скрывать шило в мешке – невозможно. И ты стояла на пороге выбора. Либо расставаться с мужем, пока он все не узнал и не выгнал, либо расставаться с любовником. Понятное дело, что уходить из семьи в никуда, да еще и с ребенком – это не лучшее, что может быть в жизни в твоем возрасте. Гораздо проще сменить любовника. Но он вдруг попадает под следствие и, как я понимаю, надолго. И тут ты испугалась. Расстаться до «посадки» вы не успели, а теперь ты с ужасом думаешь, что будет, когда мужика выпустят. Продолжать отношения с «сидельцем» ты уже не хочешь, а как ему об этом сказать? Не придет ли он к тебе потом с претензиями? Не расскажет ли все твоему мужу? А вдруг начнет шантажировать и денег просить? Увы, этого я не знаю и вряд ли смогу спрогнозировать поведение дяденьки. Может быть что угодно. Однако, на мой взгляд, если ты перестанешь врать и притворяться, если разведешься с опостылевшим мужем и станешь свободной, то больше подобными вопросами мучаться не будешь. В противном случае, так или иначе, ты все равно добегаешься до скандала.

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