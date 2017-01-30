Наверное, нужно забыть его и жить дальше?

Алена

Адель, ты не превратишься в страдалицу. Просто потому, что это не твое. Ты хочешь не страдать, а летать на крыльях. Тебе не нужна рутина, ты «сбежала» в эти отношения как раз из-за скуки. И пока любовник тебе давал ощущение счастья и полета, ты готова была ради него на многое. Но ты же сама все понимаешь – как только этот источник допинга счастья иссяк, - у тебя сразу возникли вопросы, насколько тебе все это надо. И ты не понеслась к нему, не стала выяснять, что с ним и как. Месяц нет известий, и ты не сделала ничего, чтобы узнать хоть что-то. О чем это говорит? Ты не любишь этого человека. И, возможно, даже лучше для тебя, что все так резко закончилось. Потому что на эмоциях ты бы наделала глупостей, а потом бы спрашивала себя, как тебя угораздило поменять шило на мыло. Ибо год тайных свиданий – это не то же самое, что год совместной жизни. На свиданиях люби стараются презентовать себя с лучшей стороны, так как рассчитывают на продолжение связи. В повседневной жизни невозможно все время «танцевать на цыпочках», неизбежно оба начинают показывать и те свои стороны, которые ранее старались не выпячивать. Михаил Боярский как-то сказал в прямом эфире, что он всю жизнь прожил с одной женщиной, потому что очень ленивый, и понимал, что с любой другой будет в итоге то же самое, только заново придется проходить все круги, притираться, искать компромиссы и учиться понимать и прощать. Так что, с новым мужчиной ты бы прошла все то же самое. Только с одной поправкой: ты бы успела покалечить несколько жизней при этом – жизнь своего нынешнего мужа, и своего ребенка. И при этом не стала бы счастливее. Просто потому, что за год ты так и не полюбила своего любовника, а значит, в итоге бы пришла к пониманию того, что разрушила свою семью собственными руками совершенно напрасно. А так, считай, для тебя все решилось оптимально: ты уже почти остыла к любовнику, тебя совершенно не прельщает становиться декабристкой и вообще все это тебе не нужно. Осталось вспомнить о семье и заняться каким-то интересным делом всем вместе. Нужно искать общие интересы с теми, с кем живешь, а не кого-то на стороне, кто смог бы заполнить твою собственную пустоту. Заполняй ее сама. Тогда не понадобятся посторонние, чтобы быть счастливой.