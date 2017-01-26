На каком свидании нормально отдаться?

Елена, была когда-то такая теория пошловатая, про «правило трех свиданий». Вот, видимо, ты выбираешь себе парней, которые до сих пор его придерживаются. То есть, если девушка не отдалась на третьем свидании, значит, зря потратил время, можно не продолжать. Вопрос лишь – тебе разве такой мужчина нужен? Который рассматривает первые пару свиданий с тобой как необходимый ритуал, дабы ты «дала» на третьем? Ты же сама понимаешь, что такие мальчики думают не об отношениях, а о сексе, необременительном и ни к чему не обязывающем. Как мне кажется, в твоей ритуальной охоте за мужем нужно основательно подправить прицел. Ты выбираешь определенный типаж мужчин. И получаешь от них очень однотипную реакцию. Может, надо перестать искать счастья на сайтах знакомств и выйти в люди? Хобби у тебя есть? Ты чем-то увлекаешься? Если нет – самое время придумать себе занятие, желательно не вязание и не вышивание, а какое-то вполне себе «унисексовое». Все-таки, когда люди знакомятся просто так, потому что им интересны какие-то общие вещи, дела, найти партнера «для жизни» реальнее, чем когда специально ищешь мужчину на сайтах, куда многие приходят только с одной целью – найти кого-то себе. Я лично знаю несколько пар, которые состоялись после знакомства на форумах любителей собак одинаковой породы. Знаю пару, которая познакомилась на форуме любителей скалолазания. У нее было двое детей от первого неудачного брака. Поженились, родили общего малыша. В общем, может, если не ставить телегу впереди лошади, и знакомиться с мужчиной не ради отношений, а потому что тебя и его объединяют общие интересы и вы разделяете одинаковые жизненные ценности, то все получится? Как ни странно, но в определенном возрасте с мужчиной сначала стоит подружиться, чтобы понять, подходит ли он, как человек, а уж потом – как получится (влюбишься или нет – это отдельный вопрос). И правило трех свиданий тут не работает. Что можно узнать за это время о человеке, кроме того, что он сочтет нужным тебе рассказать и показать? Ничего.

Сергей

Елена, на мой взгляд, дело не в количестве свиданий, и не в том, когда ты готова лечь с парнем в постель. Просто пока тебе не попадались молодые люди, которые бы вызвали твой реальный интерес. Именно поэтому ты не звонишь им сама, и ходишь на следующие после первого свидания, как на встречу с бизнес-партнерами. Парни все это прекрасно чувствуют и проявлять излишнюю инициативу не рвутся. Ведь одно дело - пересечься с одинокой дамой для пары интимных встреч, и совершенно другое, когда требуется что-то более серьезное и с обязательствами. Ведь у тебя на втором свидании уже в глазах написано, мол, парень, ты меня не сильно заинтересовал, поэтому секс тебе светит на четвертом или пятом свидании, и то только после того, как ты подтвердишь свои финансовые возможности и поставишь подпись под брачным договором. Понятное дело, что при таких раскладах, никто «мизер» играть не станет. А раз так, то я бы посоветовал тебе немного расширить зону поиска. Из собственного жизненного опыта могу сказать, что легче всего находить взаимопонимание с единомышленниками. Ну, например, увлекаешься ты походами в горы. Вот и ищи тех, кто любит тоже самое. Организуйте команду, или входи в существующую, рюкзаки на спину, и вперед. Пара выходов, и у тебя уже несколько поклонников, причем проверенных в самых сложных бытовых условиях. Катаешься на велосипеде? Сделай тоже самое. Найди единомышленников, собери команду, возьмите ребенка и в путь по паркам. Дальше – больше. К весне можно шашлыки организовать на выезде, и прочее, и прочее. В общем, постарайся не просто искать симпатичную мордочку на аватарке в социальных сетях, а потом пытать её на свидании в кафе. Мало того, что «тет-а-тет» очень сложно общаться в первый раз, так еще и не поймешь о человеке ничего. Гораздо проще расслабиться и раскрепоститься, если куда-то идет несколько связанных друг с другом общими интересами людей. Тогда не будет возникать ни неловких пауз, ни напряжения, да и виден человек лучше. Ну, а когда кто-то реально приглянется, то вопрос пускать или не пускать его в постель, сам собой исчезнет.