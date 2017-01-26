На каком свидании нормально отдаться?
С.-Петербург, 28 лет
26.01.17
Мнения наших экспертов
-
АленаЕлена, была когда-то такая теория пошловатая, про «правило трех свиданий». Вот, видимо, ты выбираешь себе парней, которые до сих пор его придерживаются. То есть, если девушка не отдалась на третьем свидании, значит, зря потратил время, можно не продолжать. Вопрос лишь – тебе разве такой мужчина нужен? Который рассматривает первые пару свиданий с тобой как необходимый ритуал, дабы ты «дала» на третьем? Ты же сама понимаешь, что такие мальчики думают не об отношениях, а о сексе, необременительном и ни к чему не обязывающем. Как мне кажется, в твоей ритуальной охоте за мужем нужно основательно подправить прицел. Ты выбираешь определенный типаж мужчин. И получаешь от них очень однотипную реакцию. Может, надо перестать искать счастья на сайтах знакомств и выйти в люди? Хобби у тебя есть? Ты чем-то увлекаешься? Если нет – самое время придумать себе занятие, желательно не вязание и не вышивание, а какое-то вполне себе «унисексовое». Все-таки, когда люди знакомятся просто так, потому что им интересны какие-то общие вещи, дела, найти партнера «для жизни» реальнее, чем когда специально ищешь мужчину на сайтах, куда многие приходят только с одной целью – найти кого-то себе. Я лично знаю несколько пар, которые состоялись после знакомства на форумах любителей собак одинаковой породы. Знаю пару, которая познакомилась на форуме любителей скалолазания. У нее было двое детей от первого неудачного брака. Поженились, родили общего малыша. В общем, может, если не ставить телегу впереди лошади, и знакомиться с мужчиной не ради отношений, а потому что тебя и его объединяют общие интересы и вы разделяете одинаковые жизненные ценности, то все получится? Как ни странно, но в определенном возрасте с мужчиной сначала стоит подружиться, чтобы понять, подходит ли он, как человек, а уж потом – как получится (влюбишься или нет – это отдельный вопрос). И правило трех свиданий тут не работает. Что можно узнать за это время о человеке, кроме того, что он сочтет нужным тебе рассказать и показать? Ничего.
-
СергейЕлена, на мой взгляд, дело не в количестве свиданий, и не в том, когда ты готова лечь с парнем в постель. Просто пока тебе не попадались молодые люди, которые бы вызвали твой реальный интерес. Именно поэтому ты не звонишь им сама, и ходишь на следующие после первого свидания, как на встречу с бизнес-партнерами. Парни все это прекрасно чувствуют и проявлять излишнюю инициативу не рвутся. Ведь одно дело - пересечься с одинокой дамой для пары интимных встреч, и совершенно другое, когда требуется что-то более серьезное и с обязательствами. Ведь у тебя на втором свидании уже в глазах написано, мол, парень, ты меня не сильно заинтересовал, поэтому секс тебе светит на четвертом или пятом свидании, и то только после того, как ты подтвердишь свои финансовые возможности и поставишь подпись под брачным договором. Понятное дело, что при таких раскладах, никто «мизер» играть не станет. А раз так, то я бы посоветовал тебе немного расширить зону поиска. Из собственного жизненного опыта могу сказать, что легче всего находить взаимопонимание с единомышленниками. Ну, например, увлекаешься ты походами в горы. Вот и ищи тех, кто любит тоже самое. Организуйте команду, или входи в существующую, рюкзаки на спину, и вперед. Пара выходов, и у тебя уже несколько поклонников, причем проверенных в самых сложных бытовых условиях. Катаешься на велосипеде? Сделай тоже самое. Найди единомышленников, собери команду, возьмите ребенка и в путь по паркам. Дальше – больше. К весне можно шашлыки организовать на выезде, и прочее, и прочее. В общем, постарайся не просто искать симпатичную мордочку на аватарке в социальных сетях, а потом пытать её на свидании в кафе. Мало того, что «тет-а-тет» очень сложно общаться в первый раз, так еще и не поймешь о человеке ничего. Гораздо проще расслабиться и раскрепоститься, если куда-то идет несколько связанных друг с другом общими интересами людей. Тогда не будет возникать ни неловких пауз, ни напряжения, да и виден человек лучше. Ну, а когда кто-то реально приглянется, то вопрос пускать или не пускать его в постель, сам собой исчезнет.
Обсуждение 24
Лучшие комментарии
-
AxaМоё мнение, что заниматься сексом нужно тогда, когда тебе самой этого хочется - на первом свидании или на 101ом, не важно. Заниматься сексом, чтобы мужчина не сбежал, либо оттягивать, чтобы чего плохого не подумал, мне кажется глупым. Ориентируйтесь на свои ощущения, они не обманут - всё ненужное само отвалится. По крайней мере, я в том возрасте, когда могу себе это позволить без оглядки на "кто что подумает" ))
26.01.17 00:41 Контекст комментария
-
ЕсенияНасчет звонков. Заинтересованный точно будет звонить;) любой: скромный, интеллигентный, самоуверенный - любой. Позвонит.
26.01.17 01:46 Контекст комментария
-
МаргоБоже какие походы, горные лыжи, скалолазание? В моем окружении нет ни одной дамы с подобными интересами.Да, в поход недели на 2, а ребёнок сам как- нибудь)).все бред редкий. Слушайте себя, Елена. Я тоже после развода на первом же свидании занялась сексом. На неделю пропала- некогда мне было:работа,ребенок- три года дочери было. По ас ьке переписывались. Через неделю опять встретились, тоже с сексом,17 лет вместе, общий ребёнок. Верьте в судьбу и слушайте себя.
26.01.17 01:02 Контекст комментария
-
KrazyИ если приспичело на втором свидании - не в 19 веке живем, никто пальцем показывать не будет. Я у мужа на третьем ночевать осталась, через две недели уже стала fiancee (невестой).
26.01.17 01:06 Контекст комментария
-
KrazyИ не играйте в верность если вас об этом не просили. Вы свободная до определенных обещаний и может продолжать знакомиться, пока не встретите того от кого крышу снесет от любви. Ну я по крайней мере не парилась. До гроба верность не обещала, значит свободная =)
26.01.17 01:15 Контекст комментария
-
РеджПро общие увлечения - ерунда. У меня нет ни одной знакомой пары с общими увлечениями. Мы с мужем и музыку любим разную, и кино, и увлечения у нас разные, и характеры, и вообще мы разные, даже противоположные, но нам интересно и вместе и отдельно друг от друга. Все наши общие "увлечения" нажиты нами в результате совместного проживания.
26.01.17 09:55
-
РеджУниверсального ответа нет. Я со своим мужем переспала в первый день реального знакомства. Мы жили в разных городах, а точнее даже в регионах, и до этого месяц общались по интернету. Через месяц я переехала к нему. До него тоже ходила на свидания, которые ничем не заканчивались. Пообщались и все. Ни эти мужчины меня не заинтересовывали, ни, видимо я их. И я вообще не парилась по этому поводу, и вам не советую. Если не было искры, влюбленности, страсти такой, что хоть трусы выжимай, то просто расслабьтесь, это не ваше и вам не нужно. Научитесь быть самодостаточной и прекратите заморачиваться по таким пустякам. Если вы встретите своего мужчину, то он мимо не пройдет, даже если у вас нет с ним общих интересов.
26.01.17 09:51
-
KoshkaНе надо думать, что мужчины - это такие недоразвитые существа, с детским мозгом, но с первичными половыми признаками. Или что-то вроде собаки, у которой надо выработать условные рефлексы. Когда перестаньте пытаться дрессировать, а увидите в противоположном поле людей, тогда все получится.
26.01.17 09:51
-
maskat"Стоит ли проявлять больше инициативы: писать и звонить первой?" Стоит быть собой в первую очередь, вы ж не экзамен, в конце концов сдаете, ну позвольте уж себе немного спонтанности. Мужчины тоже люди и им хочется общаться с живой женщиной, а не в ваши игры "догони если сможешь" играть. А про секс, ну мое мнение им стОт заняться в первый раз тогда, когда сама уже сдержаться не можете. Хоть сама кайфанете. А если просчитываете давать-не давать, лучше не давайте
26.01.17 09:34
-
Мне кажется,эти сайты тем плохи, что дают иллюзию бесконечного выбора, и если человек не совсем подходит под идеал, то впереди еще куча вариантов.
26.01.17 09:01
-
Юликонвероятно дело не сексе, а в том, что у Вас и тех мужчин разные потребности от новых знакомств. Позвонить надо, чтобы хоть один раз услышать почему с Вами не хотят больше встречаться. и попробуйте искать знакомства где-нибудь кроме сетей.
26.01.17 08:39
-
ДжейКакое странное письмо. О себе фактически ничего не написано, акромя внешности и наличия сына. О мужчинах тоже пробегом, из всех особенностей только упоминание, что пол мужской. О том, как проходили свидания ни слова. А вопрос только один: когда можно спать? Как будто есть некий универсальный рецепт, как приготовить счастливую семью)) и как будто для этого, нужно решить только один вопрос) для начала неплохо бы понять, что мужчины - тоже люди со своими слабостямм, предпочтениями, целями. То есть вариантов ответов, почему они сливаются, мульон. От наличия сына до желания необремегительных сексуальных отношений. Часть из них вообще могла быть женатой в поисках развлечений. Если выглядите хорошо, неудивительно, что привоекаете многих. Ваша задача - определиться со своими целями и произвести отбор. А для этого необходимо больше исходных данных. Интересы, иерархия ценностей, цели по жизни и тд. Вот когда совпадет хотя бы часть из перечисленного у вас с мужчиной, тогда и решение принимать по данному конкретному случаю, тогда и вырабатывать стратегию, как наладить и укрепить отношения и найти свое место и время для секса. А пока вы по-моему, сама не знаете, че от мужчины хотите, акромя того, чтобы он был.
26.01.17 08:33
-
ЕсенияНасчет звонков. Заинтересованный точно будет звонить;) любой: скромный, интеллигентный, самоуверенный - любой. Позвонит.
26.01.17 01:46
-
ЕсенияЕсли нет прет от мужчины, нет взаимной химии - зачем с ним спать? Так то правил тут нет. Есть книжка женщина с венеры мужчина с марса, мы ее читали с девчонками в отпуске лет 8 назад, посмеяться. Но дельная такая оказалась. Там например про правило 90 дней. Если мужчина заинтересован в вас 3 месяца нормальный срок. Ждут они совершенно спокойно. Но если прям вы встреиились и вау, желание обаюдное, я имею в большей степени вас в виду, то нет правил. Подтверждение найдется и в случае когда до свадьбы нини , и когда на первом свидании секс - всю жизнь вместе. Так что меньше правил, больше чуйки ;) когда женщина знает себе цену, уверена в себе, уважает свои желания, а не подстраивается под шаблоны которые приняты в обществе на текущий момент ( а они меняются) - проблем с завязыванием устойчивых отношений вообще не должно быть. Я б еще добавила, заметила тенденцию в обществе легкодоступности и безумных женщинах. которые сами набрасываются, это какой то перекос. Поэтому мужчину не удивишь быстрым согласием. Им приелось уже все.
26.01.17 01:37
-
НикаПредлагаю придерживаться другой системы :) . Спать только с тем, кто на вас потратил 1000 евро. Если же вы встречаетесь с миллионером, то дорисуйте, как минимум один нулик на конце :) . Один из моих поклонников полгода копил деньги, чтобы решиться предложить мне встречаться, другой по выходным подрабатывал на стройке... Ну а тогда еще будущий муж взял кредит. Обеспеченным мужикам, как это ни странно, тяжелее всего расставаться с деньгами. Потому их не жалейте и смело требуйте охапки роз, рестораны и отпуск за границей. Только если вы в своего мужчину не влюблены, то все равно скорее всего близость не доставит удовольствия. Я б себя не смогла изнасиловать.
26.01.17 01:13
-
ЕсенияТоже имхо перекос про сумму.. лучше уж в сроки укладывать отношения, чем в деньги. Ну не надоели ли эти рыночные торги в отношениях. Это тоже тенденция: женщина качает попу до одури, чтобы эта попа стоила 1000 до первого секса..)) смешно. Когда уже маятник с этими торгами за женское тело в обратную сторону качнется?? Так, риторический вопрос.
26.01.17 01:42
-
KrazyКредит для встреч? Смешно. Ну я понимаю помолвочное кольцо, мало кто три месячых заработка может наличными сразу выложить. Но просто для встреч О_О
26.01.17 02:34
-
МараОй не могу:) На хрен мне нужен муж с кредитом, нашли чему учить.
26.01.17 07:24
-
Юликонохренеть. даже на помолвочное кольцо в кредит, плохая карма. к тому же в России нет традиции покупать брюл на помолвку.
26.01.17 08:42
-
KrazyНу у нас есть и не на кредитку мало кто может позволить себе ( или кольцо будет до неприличия скромным, что тоже не айс). Допустим чистыми 2000 в месяц мальчик получает откуда у него 4-6 отыс наличкой?
26.01.17 09:00
-
50/50я прям обрадовалась, что не только в России маразмы (у нас некоторые берут кредит на свадьбу, через год разводятся)))
26.01.17 09:25
-
KrazyНу кольцо - довольно старая традиция. Если жених передумывает, то оно остаётся у невесты. Если невеста передумывает должна вернуть. мало кто прям бежит и женится срочно, в невестах можно годами ходить. Ну и наконец, кольцо в тяжелое время можно продать. Дешевые кольца оцениваются как металлолом. Бриллианты только начиная от полкарата не считаются осколками при продаже. Известный ювелирный дом плюс камень равно всегда есть определенная сумма наличкой если че.
26.01.17 09:54
-
-
-
-
-
-
KrazyЩа отяхну от пыли свою "тактику" и вспомню молодость. Значит определенного правила нет. Парни запросто ждут и месяц-два. И не надо по-одному перебирать. Знакомьтесь со всеми, назначайте свидания со многими (на кофе у работы, чтобы безопасно - мало ли сколько придурков бывает) и сразу отсеивайте, если чет не нравится. Я в 2005 с Марта по Июль на такое колличество дейтов сходила, и не сосчитать. Повстречалась без секса с четырьмя, по месяцу-два где-то.
26.01.17 01:04
-
KrazyИ если приспичело на втором свидании - не в 19 веке живем, никто пальцем показывать не будет. Я у мужа на третьем ночевать осталась, через две недели уже стала fiancee (невестой).
26.01.17 01:06
-
-
МаргоБоже какие походы, горные лыжи, скалолазание? В моем окружении нет ни одной дамы с подобными интересами.Да, в поход недели на 2, а ребёнок сам как- нибудь)).все бред редкий. Слушайте себя, Елена. Я тоже после развода на первом же свидании занялась сексом. На неделю пропала- некогда мне было:работа,ребенок- три года дочери было. По ас ьке переписывались. Через неделю опять встретились, тоже с сексом,17 лет вместе, общий ребёнок. Верьте в судьбу и слушайте себя.
26.01.17 01:02
-
AxaМоё мнение, что заниматься сексом нужно тогда, когда тебе самой этого хочется - на первом свидании или на 101ом, не важно. Заниматься сексом, чтобы мужчина не сбежал, либо оттягивать, чтобы чего плохого не подумал, мне кажется глупым. Ориентируйтесь на свои ощущения, они не обманут - всё ненужное само отвалится. По крайней мере, я в том возрасте, когда могу себе это позволить без оглядки на "кто что подумает" ))
26.01.17 00:41