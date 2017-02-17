Постоянно не ночует дома, но любит
Россия, 28 лет
17.02.17
Мнения наших экспертов
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АленаМне всегда было интересно, откуда у жен такая уверенность в голосе, когда они утверждают, что «у него никого нет» или «он уходит в загул, но не изменяет». Кристина, ты повесила на мужа спутниковый маячок, или скрытую камеру? Откуда ты знаешь, что он не ночует дома «просто так»? Что его гонит из дома, от семьи, жены (еще не старой далеко), от двоих детей? Что не дает мужчине покоя, почему его не тянет прийти вечером домой, хотя бы просто переночевать? Ведь дом – это дом. Когда ты привязан к дому, когда у тебя есть ощущение дома, ты будешь стремиться к нему. Не важно, что это – особняк, или комната в коммуналке. И, если есть выбор, где заснуть – дома, или в гостях, ты выберешь дом. Если для тебя дом – это то самое «гнездо», «берлога», «крепость». Получается, что у твоего мужа нет ощущения дома. Ему не хочется стремиться туда, где он живет вместе с вами. Почему? Как могло случиться, что «дом» для него – это не то место, где живешь ты и дети? Что его заставляет ночевать где-то еще? Или, может, «кто»? На самом деле, вопрос не философский. Есть что-то или кто-то, мешающий твоему мужу воспринимать место, где вы живете «домом». И разговорами «по душам» это не вытянуть. Может быть все, что угодно. Может, ему просто не нравится дом, где вы живете, не уютно в квартире, не комфортно. Может, отношения в вашей семье такие, что он предпочитает меньше с вами общаться. Ты ничего не написала о том, как вы общаетесь друг с другом и как он ведет себя с детьми. И точно также может быть то, что ты отвергаешь с самоуверенностью наивной девочки – у твоего мужа может быть двойная жизнь, и женщину в этой истории я бы не отметала до конца.
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СергейКристина, просто поверь на слово – никто кроме тебя не решит, уходить от мужа или нет, и никакие советы не помогут. Если ситуация дошла до критической отметки и оставаться вместе нет возможности, то никто не сможет тебя убедить в обратном. Но если, на самом деле, все не так плохо, то кто бы что ни говорил, ты найдешь причины и поводы, чтобы не расставаться. Собственно, именно об этом ты и пишешь. Тебе не хочется рушить семью. Раз так, то и смысла задавать подобные вопросы – нет. Вы довольно давно живете вместе, и, если загулы мужа за столь длительное время не привели к разрыву, значит ты уже смирилась и принимаешь происходящее как неизбежное зло. Другое дело, что есть желание как-то повлиять на благоверного, не доводя до крайностей. Увы, но это вряд ли возможно. Опять же по той причине, что очень долго ситуация никак не менялась и все привыкли. Поэтому лично я считаю, что разорвать круг можно только жестким ультиматумом и реальной готовностью уйти, в случае невыполнения условий. То есть выбираешь момент, разговариваешь с мужем максимально жестко и холодно и сообщаешь, что еще один такой «поход», и ты подаешь на развод. Всё. И если мужик срывается, то никаких больше переговоров, собираешься или собираешь его вещи и разъезжаетесь, после чего подаешь заявление на развод. Готова к такому? Нет, понятно, что до самого развода можно и не доводить. Но только в том случае, если дяденька одумается и возьмется за ум. Однако он может и не взяться, а тогда придется идти до конца. Захочешь? Если сомневаешься, то лучше не берись. Только хуже сделаешь. Ведь если мужик поймет, что ты не можешь никак на него повлиять, если увидит, что просишься назад и готова ради этого на что угодно, то уважение потеряешь навсегда.
Обсуждение 49
Лучшие комментарии
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ZavoronokДругая баба у него, вот и всё. Нельзя быть такой наивной в 28 лет.
17.02.17 00:28 Контекст комментария
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Сходите сдать кровь на анализы типа гепатита С , СПИД и ВЗПП. Может конкретной женщины у него и нет, но так как не пояснили характер загулов, то это может быть сауна с проститутками. Такая мысль не посещала? И опять же риторический вопрос: в чем вопрос? Не хочешь разводиться, так не разводись, но задумайся о своём здоровье.
17.02.17 00:35 Контекст комментария
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А он не бандит какой-нибудь, налётчик? Или у него покер-турниры по ночам?
17.02.17 04:55 Контекст комментария
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Anna St"Он когда-нибудь осознает, или все-таки придется расходиться?" Осознает ли он - вопрос к нему. Причем надо ставить вопрос жестко и прямо. Ну а не осознает, то вы готовы и на развод, надоело ведь? Мне бы надоело через месяц! Пугать разводом бесполезно и даже вредно. О разводе можно заговаривать один раз ультимативно, а потом идти подавать документы. Иногда действует эффективно. Иначе эффект такой же, как говорить детям "сделаешь так - голову оторву!" Не знаю как он "любит", слово язык не печет сказать, но делает ли он что-то по любви вы не написали. И видимо любви этой не чуете, раз рассуждения такие прагматичные: "ведь 2 детей без отца, найду ли я хорошего мужчину?!". Может и найдете, может нет. Но тут прав Омар Хайям "Ты лучше голодай, чем что попало есть". Самое сложное - дети. Если он хороший отец, уделяет им внимание, реально ведет себя как отец - можно и пожертвовать собой. Но хватает ли у мужик, не ночующего дома времени быть отцом? Сомневаюсь. Мужик там, где его страсть (уж женского она пола или вообще не человек в данном случае не важно). Так что ставьте вопрос ребром и выясняйте: или вы должные что-то исправить в семейной жизни, чтобы было ему счастье дома, или какая уж тут семья. P.S. Тут на клео десятки писем от влюбленных девушек, чьи возлюбленные пару раз в неделю уходят от постылой жены, но ради детей остаются в семье. После таких историй ваша видится в самом грустном свете. Но даже если не к женскому телу он бежит - какой вам счастье ?
17.02.17 01:21 Контекст комментария
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Попробуйте сама где-нибудь "загулять на ночь". Только организовать надо все хорошо, чтобы дети на ночь не одни остались, конечно
17.02.17 01:27 Контекст комментария
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456Непонятно- как это он по ночам гуляет? Ну что? по улицам бродит что ли? Просто Луна зовет что ли?
17.02.17 12:53
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Юликонгыыы. у меня в загородном доме жил абсолютно неконтролируемый черный котище с огромными фаберже. постоянно ходил с рваными ушами, дрался с собаками, его часто видели в соседней деревне до которой полтора часа ходьбы бодрым шагом. так вот приходя домой, этот гулена хотел еды из чистой миски, вычеса репьев, клещей и обязательно вымыться, к маме на ручки и обниматься до потери сознания :)) такой прямо заинька был в эти краткие периоды. Очень напоминает поведение мужа героини.
17.02.17 14:16
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А может банально он просто бухает с дружками у подъезда.
17.02.17 12:24
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ВераКристина, и снова, и в этом вопросе, мне был интересен мужской взгляд, то есть эксперта Сергея. Поднимаю обе руки "за" то, что он вам посоветовал. Очень верный подход к решению вашей проблеме. Про уважение прочтите внимательнее и серьезнее к нему отнеситесь. От себя добавлю: можно как можно спокойнее и безразлично отнестись к его "прогулкам", они как фурункул, который выждали, поспел, лопнул и вытек весь гной, то бишь "прогулки" сами себя изживут.
17.02.17 12:06
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А чего сразу другая баба-то? Может, у него другой мужик :-)
17.02.17 12:00
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ПрелестьМне более интересно знать как он любит, чем где он бывает. Если уж вы так прожили 10 лет, то какое это уже имеет значение. Мой совет - концентрироваться только на его мужских и отцовских делах. Он с ними хорошо справляется? Если да. То расслабьтесь. Если нет, то вот это только должно вас беспокоить. Пишите если он плохой отец и муж. Тогда я буду думать. А так вы 10 лет хорошо прожили ( он любит)( осталось ещё лет 10 и дети вырастут при отце. Не надо. суетиться. Чтобы отучить его от этой привычки надо любить его ещё сильнее :-) чтобы смочь противостоять какой то его тайной зависимости.
17.02.17 11:36
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ОйКрасиво сказано..
17.02.17 11:50
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rerfhfxfдаже если тайная зависимость это другие женщины, мужчины, проститутки, наркотики, бандитизм, убийства в парке и пр отличный совет, да)))
17.02.17 12:02
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ПрелестьКакая бы тайная зависимость ни была, любящее женское сердце может спасти близкого родного человека. Любить это значит желать добра. И методов проявлять это желание освободить мужа от напасти много. Главное уметь любить. Методов много. Нужны знания и терпение. Опять то же - начинать надо познавать святые науки. Пора.
17.02.17 12:28
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KoshkaДесять лет устраивало, что сейчас не так? Или письмо нереальное, или нереальная глупость.
17.02.17 09:52
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лакине поняла как-то, так сама наша ГГ знает, где муж пропадает или тоже только версии строит? и вообще как это так? ушел-пришел и так све 10 лет? или загул имеется в виду запой?
17.02.17 09:30
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Ну и где ж он гуляет тогда сутки, кот этот ваш мартовский? Варианты ниже предложили: грабит банк, парится с проститутками, вторая семья, истово богу молится, что там еще? Кружок кройки и шитья? Вон одного недавно взяли в калужской области, он оказывается маньяк, 30 лет ему, он за 10 лет убил и надругался над 30-ю женщинами. На это тоже, знаете, время надо...
17.02.17 09:16
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50/50а я вспомнила детектив Марининой) там работник органов в сетях разводил жену киллера, чтобы выяснить его новые маршруты)) а жена ни сном ни духом, блаженная, объект заказа на фото восприняла как возможную соперницу)) он тоже куда-то уезжал и откуда-то приезжал))
17.02.17 09:28
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Юликонвот почему мужик и стремны
17.02.17 09:36
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Юликонстремный у героини. можно просто сказать -я работаю в ночную смену, я поеду в командировку, я работаю ночным сторожем в собачьем приюте, я работаю волонтером в доме престарелых. Есть множество очень приличных причин не ночевать дома безнаказанно. Но он тупо не ночует и тупо скандалит с женой в течении 10 ти лет.
17.02.17 09:38
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Во -во, киллер тоже может быть. Или майор милиции в разведке)))
17.02.17 09:38
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Юликонбоец невидимого фронта :))
17.02.17 09:44
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50/50у знакомой был боец из 6-го отдела, сидел в засадах) она рассказала после его ухода оттуда. но жена в курсе всегда, вот ни его, ни ее родители не знали, а жена имеет право знать
17.02.17 09:49
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Юликонмы ходили жуков убирать с дороги ночью. у нас рядом заповедник был и какие-то носорогие жуки в брачный период выползали дратццо на асфальт, где их давили. сарафанное радио собирало народ на сбор жуков :)) где то ежейлюди убирают с дороги.
17.02.17 09:57
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KoshkaЛежит в засаде у пивного киоска.
17.02.17 09:49
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Проходя мимоОднозначно, надо выяснить, где он бывает. Это может быть и криминал, и вторая семья, и просто общение с друзьями. Впрочем, любая из этих причин может быть поводом для развода. Еще один пример того, как глупо выходить замуж в 18 лет.
17.02.17 08:56
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Зато не так давно читала одно "мужское мнение", там чел уверенно писал, почему надо жениться именно на молодой, а не на "постарше". Она мол, еще наивна, она верить в любовь, она не потасканная, у вас будут всю жизнь общие воспоминания о прекрасной молодости, которые будут поддерживать ваш брак в дальнейшем, у нее здоровье лучше, у нее фертильность выше... В общем, женитесь на молоденьких и точка.
17.02.17 11:32
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РеджТо есть все 10 лет брака он так себя ведет, а проблему Вы только сейчас осознали? Или вы надеялись, что после рождения очередного ребенка он изменится?
17.02.17 08:43
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А он не бандит какой-нибудь, налётчик? Или у него покер-турниры по ночам?
17.02.17 04:55
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Попробуйте сама где-нибудь "загулять на ночь". Только организовать надо все хорошо, чтобы дети на ночь не одни остались, конечно
17.02.17 01:27
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Anna St"Он когда-нибудь осознает, или все-таки придется расходиться?" Осознает ли он - вопрос к нему. Причем надо ставить вопрос жестко и прямо. Ну а не осознает, то вы готовы и на развод, надоело ведь? Мне бы надоело через месяц! Пугать разводом бесполезно и даже вредно. О разводе можно заговаривать один раз ультимативно, а потом идти подавать документы. Иногда действует эффективно. Иначе эффект такой же, как говорить детям "сделаешь так - голову оторву!" Не знаю как он "любит", слово язык не печет сказать, но делает ли он что-то по любви вы не написали. И видимо любви этой не чуете, раз рассуждения такие прагматичные: "ведь 2 детей без отца, найду ли я хорошего мужчину?!". Может и найдете, может нет. Но тут прав Омар Хайям "Ты лучше голодай, чем что попало есть". Самое сложное - дети. Если он хороший отец, уделяет им внимание, реально ведет себя как отец - можно и пожертвовать собой. Но хватает ли у мужик, не ночующего дома времени быть отцом? Сомневаюсь. Мужик там, где его страсть (уж женского она пола или вообще не человек в данном случае не важно). Так что ставьте вопрос ребром и выясняйте: или вы должные что-то исправить в семейной жизни, чтобы было ему счастье дома, или какая уж тут семья. P.S. Тут на клео десятки писем от влюбленных девушек, чьи возлюбленные пару раз в неделю уходят от постылой жены, но ради детей остаются в семье. После таких историй ваша видится в самом грустном свете. Но даже если не к женскому телу он бежит - какой вам счастье ?
17.02.17 01:21
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КарВ заголовке надо переставить местами слова. "ЛЮБИТ, НО ДОМА НЕ НОЧУЕТ" Так будет более понятно.
17.02.17 00:44
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KapПочему сразу баба? Он может быть бисексуалом, семья для прикрытия. Он уходит туда, где ему хорошо. Любит детей, но быть хочет с мужчиной. Наивные бабы,верят в сказки.
17.02.17 00:41
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Может любрвник у него, а может с мужиками в саунах отрывается, в письме информации ноль, но автор крайне наивна , это факт.
17.02.17 00:48
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ВераМожет и не баба, и не мужик, а просто на танцы ходит, таких два фильма видела, стеснялись женам признаться, что танцевать хотят научиться.
17.02.17 12:12
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Сходите сдать кровь на анализы типа гепатита С , СПИД и ВЗПП. Может конкретной женщины у него и нет, но так как не пояснили характер загулов, то это может быть сауна с проститутками. Такая мысль не посещала? И опять же риторический вопрос: в чем вопрос? Не хочешь разводиться, так не разводись, но задумайся о своём здоровье.
17.02.17 00:35
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Без женщин? Подозрительно, может он у вас бисексуален?
17.02.17 00:28
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ZavoronokДругая баба у него, вот и всё. Нельзя быть такой наивной в 28 лет.
17.02.17 00:28