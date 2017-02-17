Постоянно не ночует дома, но любит

Алена

Мне всегда было интересно, откуда у жен такая уверенность в голосе, когда они утверждают, что «у него никого нет» или «он уходит в загул, но не изменяет». Кристина, ты повесила на мужа спутниковый маячок, или скрытую камеру? Откуда ты знаешь, что он не ночует дома «просто так»? Что его гонит из дома, от семьи, жены (еще не старой далеко), от двоих детей? Что не дает мужчине покоя, почему его не тянет прийти вечером домой, хотя бы просто переночевать? Ведь дом – это дом. Когда ты привязан к дому, когда у тебя есть ощущение дома, ты будешь стремиться к нему. Не важно, что это – особняк, или комната в коммуналке. И, если есть выбор, где заснуть – дома, или в гостях, ты выберешь дом. Если для тебя дом – это то самое «гнездо», «берлога», «крепость». Получается, что у твоего мужа нет ощущения дома. Ему не хочется стремиться туда, где он живет вместе с вами. Почему? Как могло случиться, что «дом» для него – это не то место, где живешь ты и дети? Что его заставляет ночевать где-то еще? Или, может, «кто»? На самом деле, вопрос не философский. Есть что-то или кто-то, мешающий твоему мужу воспринимать место, где вы живете «домом». И разговорами «по душам» это не вытянуть. Может быть все, что угодно. Может, ему просто не нравится дом, где вы живете, не уютно в квартире, не комфортно. Может, отношения в вашей семье такие, что он предпочитает меньше с вами общаться. Ты ничего не написала о том, как вы общаетесь друг с другом и как он ведет себя с детьми. И точно также может быть то, что ты отвергаешь с самоуверенностью наивной девочки – у твоего мужа может быть двойная жизнь, и женщину в этой истории я бы не отметала до конца.