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Постоянно не ночует дома, но любит


Мы с мужем живем уже 10 лет, у нас двое детей. Он постоянно загуливает (без женщин), не ночует бывает дома, потом приходит извиняется, просит прощения, и это длится ровно сутки, может, и меньше, потом будто ничего и не было, и заново идет гулять, и все тоже самое. Конечно и другие проблемы возникают, но это, скорей всего, основная и не прекращающаяся, все время, сколько живем. Ему 30 лет, мне 28, я вот думаю, он когда-нибудь осознает, или все-таки придется расходиться? Я, конечно, его и пугала, что разойдемся, и разговаривала, спрашивала, чего ему не хватает. Говорит, все хватает, любит нас, но все ровно свое делает. Как-то все-равно не хочется рушить семью, ведь 2 детей без отца, найду ли я хорошего мужчину?! И перебирать их не хочется, сама без отца росла.
Кристина,
Россия, 28 лет
17.02.17
Постоянно не ночует дома, но любит

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Мне всегда было интересно, откуда у жен такая уверенность в голосе, когда они утверждают, что «у него никого нет» или «он уходит в загул, но не изменяет». Кристина, ты повесила на мужа спутниковый маячок, или скрытую камеру? Откуда ты знаешь, что он не ночует дома «просто так»? Что его гонит из дома, от семьи, жены (еще не старой далеко), от двоих детей? Что не дает мужчине покоя, почему его не тянет прийти вечером домой, хотя бы просто переночевать? Ведь дом – это дом. Когда ты привязан к дому, когда у тебя есть ощущение дома, ты будешь стремиться к нему. Не важно, что это – особняк, или комната в коммуналке. И, если есть выбор, где заснуть – дома, или в гостях, ты выберешь дом. Если для тебя дом – это то самое «гнездо», «берлога», «крепость». Получается, что у твоего мужа нет ощущения дома. Ему не хочется стремиться туда, где он живет вместе с вами. Почему? Как могло случиться, что «дом» для него – это не то место, где живешь ты и дети? Что его заставляет ночевать где-то еще? Или, может, «кто»? На самом деле, вопрос не философский. Есть что-то или кто-то, мешающий твоему мужу воспринимать место, где вы живете «домом». И разговорами «по душам» это не вытянуть. Может быть все, что угодно. Может, ему просто не нравится дом, где вы живете, не уютно в квартире, не комфортно. Может, отношения в вашей семье такие, что он предпочитает меньше с вами общаться. Ты ничего не написала о том, как вы общаетесь друг с другом и как он ведет себя с детьми. И точно также может быть то, что ты отвергаешь с самоуверенностью наивной девочки – у твоего мужа может быть двойная жизнь, и женщину в этой истории я бы не отметала до конца.

  • Сергей

    Кристина, просто поверь на слово – никто кроме тебя не решит, уходить от мужа или нет, и никакие советы не помогут. Если ситуация дошла до критической отметки и оставаться вместе нет возможности, то никто не сможет тебя убедить в обратном. Но если, на самом деле, все не так плохо, то кто бы что ни говорил, ты найдешь причины и поводы, чтобы не расставаться. Собственно, именно об этом ты и пишешь. Тебе не хочется рушить семью. Раз так, то и смысла задавать подобные вопросы – нет. Вы довольно давно живете вместе, и, если загулы мужа за столь длительное время не привели к разрыву, значит ты уже смирилась и принимаешь происходящее как неизбежное зло. Другое дело, что есть желание как-то повлиять на благоверного, не доводя до крайностей. Увы, но это вряд ли возможно. Опять же по той причине, что очень долго ситуация никак не менялась и все привыкли. Поэтому лично я считаю, что разорвать круг можно только жестким ультиматумом и реальной готовностью уйти, в случае невыполнения условий. То есть выбираешь момент, разговариваешь с мужем максимально жестко и холодно и сообщаешь, что еще один такой «поход», и ты подаешь на развод. Всё. И если мужик срывается, то никаких больше переговоров, собираешься или собираешь его вещи и разъезжаетесь, после чего подаешь заявление на развод. Готова к такому? Нет, понятно, что до самого развода можно и не доводить. Но только в том случае, если дяденька одумается и возьмется за ум. Однако он может и не взяться, а тогда придется идти до конца. Захочешь? Если сомневаешься, то лучше не берись. Только хуже сделаешь. Ведь если мужик поймет, что ты не можешь никак на него повлиять, если увидит, что просишься назад и готова ради этого на что угодно, то уважение потеряешь навсегда.

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Обсуждение 49  

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Лучшие комментарии

  • Zavoronok
    Другая баба у него, вот и всё. Нельзя быть такой наивной в 28 лет.
    		 17.02.17 00:28
         
    9
         
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  • жужа@
    Сходите сдать кровь на анализы типа гепатита С , СПИД и ВЗПП. Может конкретной женщины у него и нет, но так как не пояснили характер загулов, то это может быть сауна с проститутками. Такая мысль не посещала? И опять же риторический вопрос: в чем вопрос? Не хочешь разводиться, так не разводись, но задумайся о своём здоровье.
    		 17.02.17 00:35
         
    8
         
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  • ethernity
    А он не бандит какой-нибудь, налётчик? Или у него покер-турниры по ночам?
    		 17.02.17 04:55
         
    7
         
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  • Anna St
    "Он когда-нибудь осознает, или все-таки придется расходиться?" Осознает ли он - вопрос к нему. Причем надо ставить вопрос жестко и прямо. Ну а не осознает, то вы готовы и на развод, надоело ведь? Мне бы надоело через месяц! Пугать разводом бесполезно и даже вредно. О разводе можно заговаривать один раз ультимативно, а потом идти подавать документы. Иногда действует эффективно. Иначе эффект такой же, как говорить детям "сделаешь так - голову оторву!" Не знаю как он "любит", слово язык не печет сказать, но делает ли он что-то по любви вы не написали. И видимо любви этой не чуете, раз рассуждения такие прагматичные: "ведь 2 детей без отца, найду ли я хорошего мужчину?!". Может и найдете, может нет. Но тут прав Омар Хайям "Ты лучше голодай, чем что попало есть". Самое сложное - дети. Если он хороший отец, уделяет им внимание, реально ведет себя как отец - можно и пожертвовать собой. Но хватает ли у мужик, не ночующего дома времени быть отцом? Сомневаюсь. Мужик там, где его страсть (уж женского она пола или вообще не человек в данном случае не важно). Так что ставьте вопрос ребром и выясняйте: или вы должные что-то исправить в семейной жизни, чтобы было ему счастье дома, или какая уж тут семья. P.S. Тут на клео десятки писем от влюбленных девушек, чьи возлюбленные пару раз в неделю уходят от постылой жены, но ради детей остаются в семье. После таких историй ваша видится в самом грустном свете. Но даже если не к женскому телу он бежит - какой вам счастье ?
    		 17.02.17 01:21
         
    6
         
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  • Ромашка_
    Попробуйте сама где-нибудь "загулять на ночь". Только организовать надо все хорошо, чтобы дети на ночь не одни остались, конечно
    		 17.02.17 01:27
         
    6
         
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