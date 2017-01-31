Может, это климакс? Или я схожу с ума?

Мне 42 года. Замуж вышла очень молодой, в 17 лет. Уже взрослая дочь, ей 22 года, замужем. Всю жизнь мы с мужем не жили, а выживали. С первых дней по съемным квартирам, безденежье, долги. Когда забеременела дочкой в 19 лет, он был против, но я никого не послушала и родила. Можно считать, родила для себя. Я жила в неблагополучной семье, где родители мои занимались устройством своих личных жизней, поэтому меня с братом воспитывала деспотичная мать матери, т.е. бабушка. Естественно, о детстве и вспоминать нечего. Может, это и была причина моего столь раннего замужества. Мой муж тоже был нелюбимчиком в семье, вся родительская любовь была отдана его младшей сестре. Но время идет, и, как говорят, жизнь продолжается. Муж пытался как-то заработать, но денег хватало только заплатить за квартиру и поесть. Об откладывании денег на свое жилье и речи не было, на тот момент нас спасла бы, может быть, ипотека. В конце концов мой муж начал психологически ломаться. И как обычно решением проблем для себя стал выбирать алкоголь. Есть мужчины, которые выпьют и спокойные, мой муж не из таких. Ему пить просто противопоказано, потому что это выливается в сильную агрессию в отношении всего и всех. Я терпела, ведь это мой муж. В свои 34 года я очень удачно устроилась на работу. Действительно фортуна. За 6 лет я заработала дом, есть деньги на счету, есть две новые иномарки. Мой муж, как я стала работать, перестал работать. Но на тот момент я себе говорила, зачем, если я очень хорошо зарабатываю. Вроде жизнь наладилась. Но пить мой муж так и не перестал. Еще вдобавок у него обнаружили в 2010 году гепатит С. Это окончательно его сломало, и он всем говорит, что жить ему осталось чуть-чуть. Все эти 6 лет я работала как вол. Домой приезжала поздно ночью, потому что работать на нефтебазе - это ненормированный день. Но это все стоило таких жертв. Но напивался мой муж 2 раза в неделю обязательно и на следующий день что-то было разбито из имущества. Я говорила и кричала, и ругалась, но хватало не на надолго. Наверное, все это так психологически меня подкосило, что в 2015 году я уволилась сама с этой работы. Сейчас очень сожалею о содеянном. Полгода просидела без работы, может, мои годы или кризис, но найти работу я быстро не смогла. В конце концов, меня пригласили на работу тоже на нефтебазу, но езжу я на работу теперь за 130 км от дома. Итого каждый день 260 км. В общем теперь я как дальнобойщик. Заработок, конечно, в 10 раз меньше, чем я зарабатывала раньше. Муж так и не работает. Может, это как говорят климакс, я не знаю, что со мной. Но я потеряла смысл жизни, каждый день я сама себе говорю «А зачем я все это делаю?» Мне не в радость ничего. Муж очень часто стал меня раздражать, я стала неуравновешенная. О постели мне и думать не хочется. Муж психует, говорит что я с придурью очередной, но я не пойму что со мной. Дочь говорит, у меня сильная депрессия. В гости ходить не хочу, людей видеть не хочу, ничего не хочу. Может я схожу с ума?

Елена,

Краснодар, 42 года

31.01.17

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