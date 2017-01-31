Может, это климакс? Или я схожу с ума?
Краснодар, 42 года
31.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаЕлена, ты как-то не те концы в своей жизни все время обрубить пытаешься. Зачем надо было бросать работу, когда надо было бросить тунеядца-мужа? Кто тебе сказал, что ты обязана его тянуть на себе? Зачем ты с ним живешь? Он ничего позитивного и полезного в вашу совместную жизнь не привносит. Тунеядствует, жрет и, что самое забавное, пьет за твой счет (то есть, ты еще и зарабатываешь ему на алкоголь, прочувствуй весь гротеск ситуации), портит имущество и еще наглеет настолько, что тебя же оскорбляет. Он – твоя проблема. Это из-за него ты уже стала «с придурью». Только не понятно – зачем? Дочь взрослая. Ради кого ты стараешься сохранить видимость семьи? Дочь от вас уже сбежала – 22 года и она уже замужем (при том, что сейчас нормальная молодежь в 20+ лет не особо в загс бежать готова). Подумай, зачем ты тянешь на себе неблагодарного мужика-алкаша? Ну ради какой медали? Он – причина твоей депрессии. Он – причина твоего психоза. Тебе надо было уже давно разорвать эти токсичные отношения и стать свободной. И жить так, как тебе самой удобно. Более того – так у тебя будет шанс еще успеть устроить свою личную жизнь с нормальным мужчиной, а не с неудачником. Какими бы ни были родители, любили они, не любили, но твой муж вырос уже давно, и то унылое г..но, в которое он превратился – это не мамина заслуга, е его личная. Ты тоже мамой недолюблена, однако это не помешало тебе работать и стать успешной в карьере (жаль, что ты не поняла, что муж твой – это болото, и дала себя в нем утопить). Так что, просто пойми, что мальчик вырос, и его дальнейшая судьба – не твоя забота. Кем он пойдет работать? А хоть грузчиком, хоть сторожем, хоть разнорабочем. Он – мужик. Он обязан работать. Он не рожал, не кормил, ночи бессонные не проводил, уроки с дочкой не делал, ему и дочка-то не нужна была. С какой стати ты его кормишь? Очнись… И еще - какой климакс в 42 года? В этом возрасте еще родить можно. Главное, не от неудачника.
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СергейЕлена, лично я считаю, что проблемы лучше решать по мере их поступления. С родителями и несчастным детством ты уже разобраться не сможешь, ибо время ушло, а вот с мужем – вполне. Как я понимаю, сейчас именно ваши непонятные взаимоотношения вызывают у тебя наибольшее напряжение. Так почему бы не разрубить этот узел, наконец? Ведь никакого уважения, не говоря уже о любви, между вами нет. Более того, налицо постоянное напряжение и взаимное унижение. Ты финансово независима, никому уже ничего не должна. Так для чего тогда продолжать трепать нервы друг другу? Нет, то, что твой благоверный очень хорошо устроился и вряд ли захочет терять столь теплое место – это понятно. Но тебе-то это зачем? Дочь уже взрослая, живет отдельно. Ну, и муж пусть живет отдельно. А ты тем временем сможешь заниматься только тем, чего хочешь сама. Например, сможешь снять жилье поближе к работе, и не тратить по 6 часов в день на дорогу, а домой приезжать лишь на выходные. Ведь если не нужно тратить время на что-то или кого-то, то его вполне можно потратить на себя. Вот и ты вполне сможешь заняться самой собой. К примеру, пойти заниматься в спортзал. Просто поверь, что лучшее средство от любой депрессии – это пара часов в зале. А через некоторое время, когда начнут появляться первые результаты самоистязаний, тем более станет не до хандры. Ведь женщина, которая начинает нравиться сама себе, автоматически нравится и окружающим. Стало быть, и мужским вниманием обделена не будешь. Ну, а дальше уже посмотришь по обстоятельствам. Тебе всего 42 года. В Европе многие женщины в этом возрасте только задумываются о создании семьи и рождении ребенка. Почему бы и тебе не подумать о новой семье, о настоящем спутнике жизни? Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. И если привычнее тянуть ненужное, тяжелое, мешающее прошлое, вместо того, чтобы сбросить ярмо и начать все заново налегке, то так тому и быть.
Обсуждение 82
Лучшие комментарии
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Комнату рядом с работой вы не снимете, потому что дом жалко, да? Потому что муж в пьяном угаре еще и спалить может, или повытаскает все, пока вас нет. И мужа вы не попросите на выход. Ибо жалко его, да? Иначе давно уж все было б по другому. И дом продать не получается, потому что стоит он гораздо дороже, чем за него готовы дать. А было б неплохо продать его, ей богу. Потому что вам одной-самой тот дом и не нужен. Нужен он когда "семья", а одной и однушки б хватило. И однушку - мужу, вроде как откупилась бы малой кровью... Пожили б хоть по человечески спокойно. При таком режиме на износ вы рискуете вообще с рельс сойти в какой-то момент, например с инсультом, ттт.
31.01.17 03:27 Контекст комментария
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KrazyА от мужа надо избавляться, как от паразитов. Он питается вами и вашей энергией, срочно избавляться, не жалея.
31.01.17 00:31 Контекст комментария
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От езды 260 км в день у любого депрессия разовьётся , это просто ненормально особенно по российским дорогам. Вы устали и вымотаны. Надо что то менять. Мужа Вы не бросите, если бы реально хотели, давно бы развелись, Вы типичная русская женщина, которая все на себе тянет, но ничего менять не хочет. Снимите комнату и квартиру рядом с работой , что бы хотя бы каждый день не мотаться. Гепатит С не так страшен ( если муж просто носитель вируса, а не болен если болен, у него были бы уже обострения) , но в купе с хроническим алкоголизмом, он быстро загнётся.
31.01.17 00:08 Контекст комментария
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Зин,плюсую. Жизнь единственная проходит рядом с алкашом,еще и деньги на него тратить. Продать дом и купить раздельное жилье. Может, еще личную жизнь устроит с хорошим заботливым мужчиной.
31.01.17 08:55 Контекст комментария
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Ну, так пусть ужо идет на отселение и попробует обеспечить если не семью, то хотя бы самого себя. Глядишь, и сущность мужская восстановится и вещи перестанет ломать те, которые сам заработал.
31.01.17 11:22 Контекст комментария
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ВераЕлена, всякий человек за кого-то в ответе. Вы 25 лет тому назад закрепили с человеком супружеский союз. Каждый из вас свою судьбу, жизнь вверил другому из вас. До ваших 34х то есть 17 лет ваш муж оплачивал жилье, кормил-обувал, хотя бы пытался и честно, не надеясь на себя, не веря в свои силы был против рождения ребенка. Последующие 6 лет вы позволяли ему не работать, в связи с своим хорошим заработком. Понимаю, что теперь вы устали, но считаю, что выкинуть человека за борт неверное решение. Вы сильнее, у вас получается заработать, у него нет. Если он сам не зарабатывает, финансово зависим лишь от вас - не давайте ему денег. Отключите все, что связывает вас с внешним миром (и работу) на 3-4 дня, недельку. Расслабьтесь, не включайте мозги. Отдохните. СПА. Предстаньте перед самой собой и перед ним обновленной. Спокойно-спокойно все с ним обговорите. Думается, он не глуп, он прячется за водку от бессилия. Он ваш самый близкий человек, он прошел с вами воду-огонь. У вас все будет хорошо.
31.01.17 16:26
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Ellis_@Да нет, на климакс совсем не похоже. Да и молодая еще. И так, читая вас, удивляюсь, откуда сил столько у вас на такое количество подвигов. При полном отсутствии любви в отношениях, поддержки от мужа, вы таки умудрились прожить с ним столько лет, вырастить дочь, построить дом и не бросить его. Вы смогли не встретить других мужчин, не влюбиться ни в кого. Это литаргический сон наяву или какое-то чувство долга? Обычно если люди вместе несмотря на .. ( список у каждого свой), то это вазимонужный союз. Как симбиоз какой-то. Советовать вам врядли можно что-то полезное, потомучто мы не знаем почему вы еще с ним. Лишнего потому не болтаю, вредить никому не хочу словами бесполезными. Может, в вашем случае хорошо бы обратиться к психологу, понять себя и назвать причины этой ситуации.
31.01.17 15:55
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Тоша МоскваАлкаша, как ненужный балласт надо бросать. В 42 года, действительно, жизнь у некоторых только начинается. Не нужно ставить на себе крест. Почему Вы боитесь развестись? Почему ищите проблему в себе? И, кстати, а откуда у Вашего мужа, гепатит С? Он передаётся только половым путём или через кровь. Он где-то нагулял его? Или он наркоман? Только так. И Вы ещё после этого с ним?!
31.01.17 13:44
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zhuzhaв России были массовые заражения в начале 2000х у стоматолога и в больницах
31.01.17 13:59
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50/50интересно, как он с гепатитом С и отсутствием ежегодной реабилитации не добухался до цирроза
31.01.17 14:03
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zhuzhaтак он вероятно носитель пока еще. а цирроз уже возможно на начальной стадии уже и есть. До 50 не доживет, если будет так бухать.
31.01.17 14:12
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ЮликонЕго хорошо кормили и обслуживали. Кстати контактные виды спорта распространеняют гепатит. Я повторюсь, сейчас один укол всего.
31.01.17 15:00
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ВераАх, Тоша, если бы все женщины бросали своих алкашей, сколько гениальных стихов, песен, произведений не были бы написаны. В данном случае он, конечно, не гений, но раньше был ведь неплохим для нее союзником. Есть случаи когда истинный алкаш вдруг восстает из пьяного угара и идут его дела вверх. А бывает наоборот. Так что от рядом находящихся тоже зависит судьба.
31.01.17 16:43
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ЗояУспокойтесь и предложите Вашему мужу пожить отдельно. Можете оплачивать квартплату, но денег ему не давайте. Пусть научится зарабатывать. Скажите ему, что это для него испытательный срок и пусть зарабатывает на жизнь сам. Скажите ему, что даете ему срок, например, год, и если он не изменит свое отношение - Вы подаете на развод. Если муж ценит Вас и Вашу семью - он приложит все усилия. К сожалению, он переложил ответственность на Вас.
31.01.17 13:19
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?На какие деньги вы жили с 17 лет по съемным квартирам и потом с грудным ребёнком? А мужу сколько лет тогда было?
31.01.17 12:35
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.Она многого недоговаривает.
31.01.17 12:54
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Юликонона все написала - Муж пытался как-то заработать, но денег хватало только заплатить за квартиру и поесть/// не могу слету сформулировать. Он привык жить на хлебе и воде в съемной хате, это другой уровень ответственности -ни за что ниатвечаю. У собственника недвижимости появляется обязанность следить за имуществом, вкладывать деньги в улучшение недвижимости, платить налоги и соответствовать уровню. он как мокрица, которую вытащили из под мокрой гнилой доски на натертые мраморные полы и говорят живи, тут чисто и светло, а ей лучше там где темно, мокренько и бесплатно.
31.01.17 13:49
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Добрый день Елена! Ваша жизнь вам дана для того чтобы вы духовно росли и трудности , которые были и будут у вас они не случайны. Все взаимосвязано и последовательно. Ваша история , похожа на тысячи других, так что вы не одиноки , если конечно вам от этого станет легче. Нет фатализма в вашей ситуации, все меняется . Мы ни раз слышали как говорят : " Меняйся сам и все вокруг поменяется ." И это правда жизни. Конечно вы правы что именно детское воспитание закладывает в нас определенные , как психологи говорят - комплексы, я называю это - программами. закладываются они у ребенка не осознанно, так что начинать надо работать с вашими детскими воспоминаниями и убирать программы мешающие вам быть счастливой. Сбежали вы из семьи именно потому что вы человек ищущий и думающий и если вы захотите , то все измениться. Вспомните как вы познакомились со свои мужем, какая последовательность была при знакомстве. Правильная - это когда мужчина предлагает , а женщина выбирает. Кто первый захотел познакомиться? При нарушении последовательности выбор ваш возможно был неправильный и учитывая насколько сильно вы хотели сбежать из своей семьи, вы могли выйти замуж за первого попавшего. Каждый отдельный случай надо разбирать. Если вы хотите разобраться я могу помочь вам . Нужно будет связаться со мной по телефону или скайпу . Денег я никаких спрашивать с вас не буду, как бы это странно не звучало.
31.01.17 12:32
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ПрелестьДа не любила она его никогда и ни разу. Даже не уважала. Нет. Она не терпила. Она наоборот тиран. Такой несчастный бедный тиран. Сейчас начнёт думать и лечиться то есть шанс разобраться в себе. До этого мужа бросать нельзя. Будет иначе непоправимая трагедия в семье. Ухожу, чтобы не спорить с другими мнениями. Моё уже не изменится. Не обессудьте.
31.01.17 11:58
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ПрелестьЯ ещё раз очень глубоко вникла в письмо. Нет. Вы не терпила. Вы деспот по генетике. И судьба Ваша такой и должна была быть. Я лично категорически против бросания мужа. Вам обоим надо сейчас заняться лечением и заботой друг о друге. Излечить души и включить любовь и отдачу. Это моё непоколебимое мнение. Сказать больше точно нечего. Отвлекитесь от мирского идите только в духовное. Спасите свои души.
31.01.17 11:44
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KoshkaЕсть такие женщины, которые сначала из мужчины делают тряпку половую, а потом ноги выбирают. Это письмо снова про танго, которое танцуют двое. А не про то, что она - солнышко, а муж - скотина пьяная.
31.01.17 14:02
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ВераПрелесть, про спасение души промолчу, а вот в остальном я с вами солидарна.
31.01.17 16:49
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***потому ломает вещи, что их ненавидит. Не смог, старался обеспечить семью сам, но не смог, такая убитая мужская сущность, может потому и пьет. Что с этим делать? не могу сказать, не знаю.
31.01.17 11:03
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Ну, так пусть ужо идет на отселение и попробует обеспечить если не семью, то хотя бы самого себя. Глядишь, и сущность мужская восстановится и вещи перестанет ломать те, которые сам заработал.
31.01.17 11:22
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ПрелестьЭто остановка. Чтобы Вы задумались и поняли что не умеете видеть и слышать вокруг. Что вы только себя видите и слышите. Свою несчастность и свои командные решения. Такая позиция и политика не только. мужа но уже и Вас завели в тупик. Сусанин, короче. Депрессия это неизбежная форма затяжного стресса. Пока обоим посоветую к врачу за установлением диагноза и рецептами.
31.01.17 11:02
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"Муж психует, говорит что я с придурью очередной" - после этого даже не знаю, что и сказать... хотя поначалу вроде были мысли.
31.01.17 11:01
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50/50да не спасла бы Вас в своё время ипотека)) для ипотеки нужен первый взнос и приличный стабильный доход, желательно у обоих супругов. где бы все это взяли, если выживали? ну и 6-8 лет назад действительно зарабатывались большие деньги, однако, лафа закончилась, да и здоровье подводило (знаю примеры, когда уходили по здоровью же от "сладкой жизни", а сейчас и пятой доли этого не зарабатывают). вот скажите, зачем Вы хорошо учились, делали карьеру, вырастили дочь - чтобы пахать на алконавта безработного?! Вы себе по сути купили мужа, только не нежного заботливого мурзика, который тапочки в зубах, массажики и сказку на ночь, а наглые зависимые штаны в шкафу. плохая покупка! снесите эту покупку "на свалку" вместе с некоторым имуществом, там мож кто и подберет
31.01.17 10:52
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Видимо, до этого, наступившего "момента отчаяния" она его все время любила, что и давало ей силы и безденежье пережить, и дочь вытянуть, и сутками ради хороших денег работать. А потом любовь все ж таки прошла и вуаля, человек не знает больше, ради чего жить дальше.
31.01.17 11:05
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50/50"Я терпела, ведь это мой муж" (с) какая там любовь - терпёжка во имя идеи
31.01.17 11:12
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Так любовь разная бывает. Бывает, что и пополам с терпежкой. Только похоже, что даже такая - и та уже теперь закончилась.
31.01.17 11:23
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?А где она хорошо училась?
31.01.17 12:56
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werнет у тебя никаких проблем. заведи собаку и гуляй с ней. вообще депрессия может и со здоровьем связана. в санаторий съездите.
31.01.17 10:47
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werне слушай никого-слушай сердце. бросишь мужа-еще больше депрессия будет, даже если мужика найдешь. тоже послушала таких вот советчиков, сами сидят там на диване у телевизора ничего из себя не представляют и считают нужным вмешиваться в ее жизнь и говорить, чтобы она бросила мужа , с которым она фиг знает сколько прожила. климакс и в 42 бывает. зависит от многих факторов, в частности стресса и количества операций на женских ораганха.
31.01.17 10:43
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Да вот проблемка: ее сердце перестало говорить то, что говорило раньше...
31.01.17 11:06
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ЮликонИздец прости господи. Какой надо быть тупой и никчемной овцой, чтобы советовать другой женщиные держаться за штаны безработного алкаша. Нет слов просто, только маты.
31.01.17 13:01
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ВераWer, я с вами на 100, депрессия усугубится после расставания с мужем. Это сейчас он ее раздражает, поскольку она просто физически устала. Нужно отдохнуть, Елена! Сколько женщин жалуются на то что их мужья со слабой потенцией, носятся с ними, лечат. Нашей героине в этом повезло, он "психует" оттого что ей не хочется. Слова "с придурью очередной" тоже о чем-то говорят, о том, что и ему с ней непросто. А климакс и раньше бывает, безо всяких операций, по природе, можно таблетками урегулировать это дело, протянуть молодость. Недавно Малышева говорила об этом.
31.01.17 17:03
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лакислушайте, поживите для себя. нафига, пардон, вам этот дом? лучше б по миру поездили, впечатлений набрались, с мужем разводитесь, дом продайте как вам уше советовали тут, купите себе небольшую квартирку уютную, возможно и работу другую найдете, вы опытный спец в свой области, втдимо профессия у вас востребованная, вам просто надо отдохнуть, вы уже вымотались окончателтьно, но неясно чего ради - девочка ваша уже выросла, сама замужем, дом к вас чисто как объект - вы в нем практически не жили, ни тогда, когда до ночи на работе пропадали, ни сейчас наматывая по 300 км в день - вот и начига этот дом? штобы былО? или чтобы муж захребетник там с комфортом напивался? боже мой, как же вы себя загнали((( очень вас жаль, меняйте жизнь, еще не поздно! в отпус поезжайте в Италию, недели на две, с холостой какой подругой веселой, если конечно с вами какие-то подруги еще остались, летом в Италии лениво и вкусно отдыхайте, роман какой курортный замутите, вина попейте, оглянитесь вообще вокруг - еще столько можно радости в жизни получить!
31.01.17 10:41
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Миледи АбаканНазрела революционная ситуация. Я про свою расскажу. Мне сейчас 50. Дело начиналось, когда было 37. Тоже назрела. Все надоело, ничего не радует. Все быстро отрезала. С мужем развелась ,дом продала, переехала в другой город, естественно работа тоже другая. Ремонт в квартире отгрохала, все в розовых тонах. С работы иду-дома ждет кошка и рыбки. Дети выросли, разбежались. Приду, готовить некому, бокал вина и за комп. Заскучала,подружки, кафешки надоели. Начала в брачных агентствах регистрироваться и по газетным женихам звонить. Пока на афериста не напоролась, хорошо вовремя раскусила без особых проблем. Муж один помыкался да и умер когда мне 40 было. Познакомили через 4 года с мужчиной, одинокий, разведенный, порядочный. Повстречались, решили жить вместе. Но меня- то все несет. Продали оба квартиры, купили дом в долевой собственности и зажили. Первые 2 года и ничего. Потом опять понесло. Общего-то ничего кроме дома. Дети разные, друзья-знакомые тоже, привычки, образ жизни. Чувства так не появились,а вот раздражение с каждым днем все растет. И назад очень хочется, в свою квартиру, и мужа своего родного, да нет уже ничего. И знаете, что я поняла в конце концов- не в окружении дело, в самом себе. Это у тебя внутри противоречия начались,поиск себя, неудовлетворенность собой. И никакая смена окружения тебя не спасет. Поверьте. В результате я сейчас еще более одинока, чем когда-либо. Вернуть бы все на 13 лет назад. Близко локоть...
31.01.17 10:41
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Т.е.жизнь у героини сейчас полна: выходки пьяные наблюдать и терпеть, ссаные диваны (пардон, если не так) замывать, шмотки битые восстанавливать. А в розовой квартирке с кошечкой и собачкой безпример хуже.
31.01.17 10:56
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50/50Зин, бабы - дуры)) или это пишет мужик (и два отзыва сверху тоже его) которого в свое время выставили, а он так и не смог присосаться к другой)
31.01.17 10:57
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Главное горе - готовить по вечерам некому! ))) Меня это больше всего впечтлило. Вот оно в чем, оказывается, женское счастье: возле плиты после работы стоять. ))) Единственное, с чем согласна - проблемы почти всегда внутри себя. И я думаю, у героини письма проблема тоже внутри себя. Она все-таки всю жизнь любила мужа, а теперь - все, больше не любит. До вы е
31.01.17 11:14
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KoshkaДепрессия или не депрессия - это к врачу, а не на Клео. Все остальное так и будет продолжаться, если сами за себя не возьмётесь. Жили же много лет так, все устраивало? Не устраивает, меняйте жизнь.
31.01.17 09:42