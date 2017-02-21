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Много букв про несчастную любовь


Встречались с молодым человеком 5 лет. Ему сейчас 21. Многое пережили: и ссоры были, и истерики. Я признаюсь, что, бывало, я виновата, с пустого места. Бывало, он доводил. Я попрошу что-то, он тянет и не делает, потом доходило до ссор. Всего уже не помню. И тут мне рассказали: в 2016 году он начал общаться со своей соседкой, я ничего не подозревала. В августе они стали ближе. Они целовались, он ее назвал ласково. Но и меня не бросал, говорил, что любит, нежности говорил. Пришла к нему домой как-то и увидела переписку с ней пошлого содержания, я расплакалась, потом он приехал, и начал класться, что никогда не изменял. Придумал историю, что это не он писал, а его друг с работы, я поверила. В сентябре начались проблемы, он стал пропадать допоздна, я не могла до него дозваниваться, виделись редко, но иногда ночевала у него. Ругаться стали чаще, говорила, что скучаю, хватит где-то быть допоздна. Говорила, что все это ведёт к расставанию, объясняла. Он говорил, что постарается, но ничего не менялось. Иногда с ней и гулял, пока я ждала. Ругался на меня тоже, что я хожу в фитнесс центр и там все пялятся на меня, ревновал очень. И в 20-х числах октября бросил меня, сказал, что чувства остыли. Говорил, что пытался их вернуть. Про другую девушку не признался. Я не могла поверить, разговаривала с ним, он говорит, пытался чувства вернуть, не знает, почему так. Но мы все равно продолжили общаться ещё 3 месяца, он приезжал ко мне иногда, мы с ним спали. Я, бывало, спрашивала напрямую, ты со мной только спишь? Он сказал: «Нет, мне нравится проводить с тобой время». Спрашивала, появилась ли другая, он отвечал: «Нет. Захотел бы нашёл уже». Или так говорил: «Кому я нужен?» Спрашивал: «Ты до сих пор думаешь, что я вернусь?» Я отвечала «да». Я была с ним мягка, но плакала все время, когда его не было. Потом он начал на меня давить спустя какое-то время, как расстались. Ревновал, спрашивал, есть ли у меня кто-то, нашла ли я кого-то, я отвечала, что нет. Говорил, что видел с другим, а я ни с кем не общалась, доверие пыталась вернуть его. Когда не писала ему несколько дней, спрашивал, почему не пишу. Начал давить и расспрашивать, есть ли что-то мне скрывать, так как когда он был в армии, меня другой парень шлёпнул, но мне так стыдно стало, что я ему все рассказала. Поэтому начал расспрашивать, что я ещё скрываю. А я после того, как он меня бросил, от злости зарегистрировалась на сайте знакомств, опомнилась и сразу удалила все, он узнал и про это. Ругался, что мне кто-то писал там. И сказал, что доверие потеряла. Я стала так переживать. Не ругалась с ним, если он что-то говорил, не кричала. Мы также общались дальше. Переписывались, скидывали друг другу фотки. Потом в январе, он спросил: «Есть ещё что скрывать?» Я говорю: «Н». Попросил логин и пароль, а там была переписка двухлетний давности, когда я была на первом курсе. Общалась с одногруппником, смеялись и ничего больше. Отправлял смайлики и сердечки мне по приколу, я ему написала когда-то: «Я тя тоже лю». У нас абсолютно ничего не было. Виделись только в университете. Он это все прочитал, и начал говорить, что я ему изменяла, я говорила, что нет, это все там прикол, там больше ничего не было. Он не верил мне. Ругался постоянно. Я спрашивала: «Ты меня хоть немного любил вот эти месяцы после расставания?» Он сказал, что не знает. И потом мне рассказали, что он давно уже с другой девушкой. Ещё с июля где-то, может раньше. Он спал и с ней, и со мной, называл ласково и ее, и меня. Потом бросил, но иногда все равно виделись. Я не понимаю, поговорила с ним, он сказал, что устал от моих истерик и вечных недовольств, иногда даже не хотел на меня смотреть, но всегда старался видеть во мне хорошее. В последнем нашем разговоре обзывал меня, а я его, говорил, пока в армии был, изменяла. А у меня даже мыслей таких не было. Я ему говорю: «Ты мне изменил, ещё и целовал меня, и говорил, что любишь». Говорила: «Переписку вашу с ней видела, пошлости всякие были». Он сказал, что это все было не в серьез. Тогда почему, если у него такое не в серьез, он мне что-то предъявлял за переписку с одногруппником? А мне так стыдно было, головой не подумала, когда это написала. Другу все рассказывал, говорил, что нравиться и с той, и с той, что достала его, если просила к нему пойти, или просто поехать куда-нибудь, плакать достала. Я у него спросила: «Почему ты со мной не мог поговорить?» Он сказал: «Не хотел и ты бы не поняла». Разве так делается? Если ты хочешь исправить, можно было бы просто для начала обсудить все. Сказал, что устал от истерик моих. Я хотела все вернуть, не знала, что он уже давно с другой. Думала, если буду мягче, он поймёт, что я изменилась. Почему он был ласков со мной, раз у него другая, и с ней он тоже был ласков. И меня почему-то не покидает чувство, что он опомнится. После того как он со мной поступил, я все равно скучаю по нему. Я теперь думаю неужели я довела его до измены?
Карина,
Россия, 21 год
21.02.17
Много букв про несчастную любовь

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Карина, меня в твоей истории больше всего впечатлило, как именно ты ее рассказала. Это же рассказ 12-летней девочки, которая за свою короткую жизнь прочитала только несколько рассказов из учебника по литературе. Как можно в 21 год иметь такую бедную речь? И нет ничего удивительного в том, что ты попала в эту историю. Ведь рядом с тобой такой же недалекий по своему внутреннему развитию человек. Чтение классической художественной литературы ведь не только словарный запас обогащает. Она еще и на внутренний мир благотворно влияет, и на душевную организацию. Скажи, пожалуйста, чем ты живешь? «Смайлики», «по приколу», «смс-ки», «сайт знакомств», «переписка в онлайне», «я тя лю», - это все? Что-то еще есть в твоей жизни стоящего? Может, проблема как раз в этом? Ну не будет образованная начитанная девушка рыдать в подушку по такому парню, как твой «возлюбленный». Просто потому, что он как гнилой грецкий орех – одна видимость, а внутри – ничего. Ты пять лет с ним «встречалась», а что у вас общего? Какие цели у твоего парня? К чему он стремится? Как собирается добиться целей? Ему 21 год, что он уже успел? В нем есть потенциал? Или единственное, что он умеет, это по девкам прыгать? Что тебя зацепило, кроме того, что ты потратила на парня 5 юных лет жизни? Тебе нравится унижаться, пресмыкаться, доказывать, что ты «не такая»? Ты любишь драму? Зачем тебе жизнь с человеком, который тебе изменяет и даже не считает это серьезным проступком? Зачем тебе жизнь с человеком, который не доверяет тебе (потому что сам не достоин доверия, потому что это ему есть, что скрывать, и он судит о тебе по себе)? Зачем тебе жизнь с человеком, который заставляет тебя постоянно испытывать чувство вины перед ним, даже за то, чего ты не делала? Какую жизнь ты сможешь построить на таком фундаменте? Слезы, недоверие, предательство, неуважение? Ты хочешь, чтобы он опомнился и вернулся? Так ведь он все время находился в здравом уме. Это тебе пора очнуться, опомниться, понять, что тебя не уважают, используют и смеются над тобой. Да, он с тобой только спит, когда ему приспичит. И не потому, что ты хороша в постели, а потому, что ты безотказная дура. И спрашивает он тебя «ты все еще думаешь, что я вернусь?» потому, что твое «да» для него – как проездной билет в твою постель, и действовать этот билет будет до тех пор, пока ты не скажешь: «Нет, и я больше не хочу тебя ни душой, ни телом. Ты мне не нужен». Вот тогда он, возможно, и перестал бы задавать вопросы «есть ли что скрывать?», а заодно перестал бы требовать пароли от аккаунтов для контроля. Потому что, когда ты перестаешь «быть хорошей, лишь бы не бросил, лишь бы вернулся», ты начинаешь вызывать уважение, причем, даже у себя самой. Тебе пора понять, Карина, что ни один парень не достоин того, чтобы перед ним унижаться, «быть мягкой», как ты говоришь. А такой, как твой «бойфренд» - тем более. И чем тратить на него время (и на слезы в подушку), возьми книжку и почитай хотя бы Джейн Остин для начала.

  • Сергей

    Карина, я понимаю, что тебе хотелось бы вернуть парня. Тут, видимо, уже даже не столько в чувствах, привязанности и привычке дело, сколько в желании восстановить самоуважение. Ведь если бы этот гад просто ушел – да и Бог бы с ним. Но он сразу завел другую подружку. А это уже удар по самолюбию и потеря уверенности в себе, поскольку, получается, ты оказалась «не айс», и та, другая, лучше. Вот и мечтаешь вернуть молодого человека, чем сразу доказать, что это не так. Однако лично я очень советую взять себя в руки и вычеркнуть этого ловеласа из всех контактов. Всё, нет такого человека. Был и пропал. Никаких звонков, переписок и встреч. Даже если он сам попытается с тобой связаться. И так хотя бы полгода. Обычно этого времени хватает, чтобы привыкнуть к новой обстановке, остыть и начать смотреть на ситуацию иначе. Дело в том, что твой приятель, судя по тому, что ты пишешь, не испытывает к тебе никаких особых чувств, и всего лишь играет на нервах, понимая, что ты влюблена и никуда не денешься. Ну и телом заодно пользуется под настроение. Увы, но такое отношение очень сильно вредит твоему здоровью, а потому с ним нужно как можно скорее расставаться. Ведь понятное дело, что ничего серьезного из подобной связи уже не получится. Парень явно не сторонник хранить верность какой-то одной подруге, и не станет этого делать в будущем. Ну и как с таким жить? Так что постарайся взять себя в руки и прекращай тратить собственное время, нервы и силы непонятно на что.

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Обсуждение 21  

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Лучшие комментарии

  • Стеша
    Просто парень с кайфом занимается сексом с девушками. Просто вы одна из них. Возможно вас у него и не две , а больше. Просто Вы подольше продержались. Мальчик изучает отношения с девушками. Никуда Вы его не довели. Не мечтайте. Он от Вас никак не зависит в его действиях. Вы перед ним развиваете психологические драмы, а ему скучно. Отпускайте уже его в его мир.
    		21.02.17 01:21
         
    10
         
    Контекст комментария
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  • Zavoronok
    Если он тебя бросил, не его это собачье дело, с кем ты встречаешься. Скажи ему, что теперь ты свободна и вправе встречаться с парнями, а не нравится - пусть валит на все четыре стороны. Нельзя же так себя не уважать, в самом деле.
    		 21.02.17 01:41
         
    9
         
    Контекст комментария
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  • Лада
    Я считаю, что передачу "Дом 2" надо запретить. Или пусть на кабельном канале для любителей идет.
    		 21.02.17 07:52
         
    9
         
    Контекст комментария
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  • 50/50
    ну где эти поклонники Бузовой и Бони, которым смотреть приятно?)) зуб даю, Карина с детства смотрит эту передачку, в которой участвовали сии "успешные женщины")) деньги не пахнут, да?)) Карина, переключи канал!
    		 21.02.17 10:36
         
    8
         
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  • Krazy
    Хорошо бы краткое содержание, для тех кто с телефона.
    		21.02.17 01:26
         
    7
         
    Контекст комментария
    ответить ссылка
  • 50/50
    ну где эти поклонники Бузовой и Бони, которым смотреть приятно?)) зуб даю, Карина с детства смотрит эту передачку, в которой участвовали сии "успешные женщины")) деньги не пахнут, да?)) Карина, переключи канал!
    		 21.02.17 10:36
         
    8
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Прелесть
    Обычное тупое женское упрямство. Если ссоры и истерики с 16 лет. входят во взаимоотношения между людьми, то однознгачно надо лечить психику и в целом здоровье. Надо реально лечиться, чтобы так много не описывать будни двух психов. Такие отношения не имеют ничего общего с любовью, чтобы о них можно было бы порассуждать. Это подобно описанию будней палаты номер 6. Это стоит послать доктору. Он даст и советы и рецепты. Я серьёзно. Ваши манеры жить это чёткие симптомы психопатии. Только больное упрямство может удержать человека в таких отношениях.
    		21.02.17 10:25
         
    6
         
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  • Есения
    Какой то манипулятор. Не верный. Зачем? Вы же расстались. Поплачьте и забудьте.
    		 21.02.17 09:37
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • ***
    "окончен школьный роман ..." Школьные романы всегда заканчиваются
    		 21.02.17 09:20
         
    3
         
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  • Редж
    Девушка, займитесь саморазвитием. Совет читать книги очень в точку. И от парня отвлечетесь, и мозг потренируете. А то ведете себя как малолетка. Воспитывайте к себе чувство самоуважения, а то позволяете ему с собой вести как дешевая проститутка. Посмотрите на ваши отношения со стороны. Даже читать противно.
    		 21.02.17 09:18
         
    2
         
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  • Проходя мимо
    Деточка! Для всех, и для мальчиков, и для девочек первые отношения - это учеба. Так же, как в школе, колледже или вузе, вы учитесь. Общению с людьми, с противоположным полом. Вы делаете ошибки, кто поумнее, учится на них. Иногда учеба кажется слишком трудной, иногда осточертевает, И здесь есть новый семестр, новый предмет, новый преподаватель. Считайте, что очередной предмет вы постигли, сдали на троечку. Приступайте к следующему. И не забывайте о дополнительной литературе. Почитайте что-нибудь полезное про отношения.
    		 21.02.17 09:04
         
    2
         
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  • Koshka
    А что значит "меня парень шлепнул"? По голове, мозги отбил? Лучше в фитнесцентр ходите, намного полезнее.
    		 21.02.17 07:54
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лада
    Я считаю, что передачу "Дом 2" надо запретить. Или пусть на кабельном канале для любителей идет.
    		 21.02.17 07:52
         
    9
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Masha NYC
    Карина, у вас самая настоящая любовная зависимость. Это Не любовь, а токсичные, разрушающие вашу самооценку отношения. Вы, в силу возраста, и отсутствия другого опыта, просто не знаете, это Не нормально. Так не должно быть. В отношениях, вы должны быть счастливы, любимы, окружены вниманием, заботой. Только так, а не как иначе. А иначе, Зачем вам такие отношения? Жизнь то не резиновая. Время идет очень быстро. Вы это потом поймете. Привыкать нужно к хорошему, а не к плохому. А то будут так о вас всю жизнь мужики ноги вытирать, а вы будите думать, что это , Любовь. И будите всю жизнь страдать. Зачем? Когда может быть по другому. У вас сейчас прекрасное время узнавать мир, себя, встречаться с разными парнями. Не обязательно, со всеми спать. Сделайте, что бы вас добивались, дарили цветы, приглашали на свидания. Юность, это такая прекрасная пора! Наслаждайтесь! А парень ваш, он вас не любит, а просто пользует ваше тело. Большенство парней в этом возрасте, вообще не настроены на отношения. Они тупо хотят иметь секс. Просто секс, и желательно в большим количестве, с разными девушками. Вообщем Карина, найдите в интернете, что такое любовная зависимость, и как с ней бороться. И вперед, в светлое будущее. А парня этого жестко в игнор. Везде заблокировать, и не поддаваться на его манипуляции. А он будет пытаться вами манипулировать, когда поймет, что его безотказной подстилки больше нет. Извините , что так грубо, но именно так он о вас и думает. Об этом говорят его действия. Он вас пользует, и еще самоутверждается за ваш счет. Продолжать позволять ему это делать, это тоже Ваш выбор.
    		 21.02.17 07:04
         
    4
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Zavoronok
    Если он тебя бросил, не его это собачье дело, с кем ты встречаешься. Скажи ему, что теперь ты свободна и вправе встречаться с парнями, а не нравится - пусть валит на все четыре стороны. Нельзя же так себя не уважать, в самом деле.
    		 21.02.17 01:41
         
    9
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Krazy
    Хорошо бы краткое содержание, для тех кто с телефона.
    		21.02.17 01:26
         
    7
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Стеша
    Просто парень с кайфом занимается сексом с девушками. Просто вы одна из них. Возможно вас у него и не две , а больше. Просто Вы подольше продержались. Мальчик изучает отношения с девушками. Никуда Вы его не довели. Не мечтайте. Он от Вас никак не зависит в его действиях. Вы перед ним развиваете психологические драмы, а ему скучно. Отпускайте уже его в его мир.
    		21.02.17 01:21
         
    10
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
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