Много букв про несчастную любовь

Встречались с молодым человеком 5 лет. Ему сейчас 21. Многое пережили: и ссоры были, и истерики. Я признаюсь, что, бывало, я виновата, с пустого места. Бывало, он доводил. Я попрошу что-то, он тянет и не делает, потом доходило до ссор. Всего уже не помню. И тут мне рассказали: в 2016 году он начал общаться со своей соседкой, я ничего не подозревала. В августе они стали ближе. Они целовались, он ее назвал ласково. Но и меня не бросал, говорил, что любит, нежности говорил. Пришла к нему домой как-то и увидела переписку с ней пошлого содержания, я расплакалась, потом он приехал, и начал класться, что никогда не изменял. Придумал историю, что это не он писал, а его друг с работы, я поверила. В сентябре начались проблемы, он стал пропадать допоздна, я не могла до него дозваниваться, виделись редко, но иногда ночевала у него. Ругаться стали чаще, говорила, что скучаю, хватит где-то быть допоздна. Говорила, что все это ведёт к расставанию, объясняла. Он говорил, что постарается, но ничего не менялось. Иногда с ней и гулял, пока я ждала. Ругался на меня тоже, что я хожу в фитнесс центр и там все пялятся на меня, ревновал очень. И в 20-х числах октября бросил меня, сказал, что чувства остыли. Говорил, что пытался их вернуть. Про другую девушку не признался. Я не могла поверить, разговаривала с ним, он говорит, пытался чувства вернуть, не знает, почему так. Но мы все равно продолжили общаться ещё 3 месяца, он приезжал ко мне иногда, мы с ним спали. Я, бывало, спрашивала напрямую, ты со мной только спишь? Он сказал: «Нет, мне нравится проводить с тобой время». Спрашивала, появилась ли другая, он отвечал: «Нет. Захотел бы нашёл уже». Или так говорил: «Кому я нужен?» Спрашивал: «Ты до сих пор думаешь, что я вернусь?» Я отвечала «да». Я была с ним мягка, но плакала все время, когда его не было. Потом он начал на меня давить спустя какое-то время, как расстались. Ревновал, спрашивал, есть ли у меня кто-то, нашла ли я кого-то, я отвечала, что нет. Говорил, что видел с другим, а я ни с кем не общалась, доверие пыталась вернуть его. Когда не писала ему несколько дней, спрашивал, почему не пишу. Начал давить и расспрашивать, есть ли что-то мне скрывать, так как когда он был в армии, меня другой парень шлёпнул, но мне так стыдно стало, что я ему все рассказала. Поэтому начал расспрашивать, что я ещё скрываю. А я после того, как он меня бросил, от злости зарегистрировалась на сайте знакомств, опомнилась и сразу удалила все, он узнал и про это. Ругался, что мне кто-то писал там. И сказал, что доверие потеряла. Я стала так переживать. Не ругалась с ним, если он что-то говорил, не кричала. Мы также общались дальше. Переписывались, скидывали друг другу фотки. Потом в январе, он спросил: «Есть ещё что скрывать?» Я говорю: «Н». Попросил логин и пароль, а там была переписка двухлетний давности, когда я была на первом курсе. Общалась с одногруппником, смеялись и ничего больше. Отправлял смайлики и сердечки мне по приколу, я ему написала когда-то: «Я тя тоже лю». У нас абсолютно ничего не было. Виделись только в университете. Он это все прочитал, и начал говорить, что я ему изменяла, я говорила, что нет, это все там прикол, там больше ничего не было. Он не верил мне. Ругался постоянно. Я спрашивала: «Ты меня хоть немного любил вот эти месяцы после расставания?» Он сказал, что не знает. И потом мне рассказали, что он давно уже с другой девушкой. Ещё с июля где-то, может раньше. Он спал и с ней, и со мной, называл ласково и ее, и меня. Потом бросил, но иногда все равно виделись. Я не понимаю, поговорила с ним, он сказал, что устал от моих истерик и вечных недовольств, иногда даже не хотел на меня смотреть, но всегда старался видеть во мне хорошее. В последнем нашем разговоре обзывал меня, а я его, говорил, пока в армии был, изменяла. А у меня даже мыслей таких не было. Я ему говорю: «Ты мне изменил, ещё и целовал меня, и говорил, что любишь». Говорила: «Переписку вашу с ней видела, пошлости всякие были». Он сказал, что это все было не в серьез. Тогда почему, если у него такое не в серьез, он мне что-то предъявлял за переписку с одногруппником? А мне так стыдно было, головой не подумала, когда это написала. Другу все рассказывал, говорил, что нравиться и с той, и с той, что достала его, если просила к нему пойти, или просто поехать куда-нибудь, плакать достала. Я у него спросила: «Почему ты со мной не мог поговорить?» Он сказал: «Не хотел и ты бы не поняла». Разве так делается? Если ты хочешь исправить, можно было бы просто для начала обсудить все. Сказал, что устал от истерик моих. Я хотела все вернуть, не знала, что он уже давно с другой. Думала, если буду мягче, он поймёт, что я изменилась. Почему он был ласков со мной, раз у него другая, и с ней он тоже был ласков. И меня почему-то не покидает чувство, что он опомнится. После того как он со мной поступил, я все равно скучаю по нему. Я теперь думаю неужели я довела его до измены?

Карина,

Россия, 21 год

21.02.17

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