Много букв про несчастную любовь
Россия, 21 год
21.02.17
Мнения наших экспертов
-
АленаКарина, меня в твоей истории больше всего впечатлило, как именно ты ее рассказала. Это же рассказ 12-летней девочки, которая за свою короткую жизнь прочитала только несколько рассказов из учебника по литературе. Как можно в 21 год иметь такую бедную речь? И нет ничего удивительного в том, что ты попала в эту историю. Ведь рядом с тобой такой же недалекий по своему внутреннему развитию человек. Чтение классической художественной литературы ведь не только словарный запас обогащает. Она еще и на внутренний мир благотворно влияет, и на душевную организацию. Скажи, пожалуйста, чем ты живешь? «Смайлики», «по приколу», «смс-ки», «сайт знакомств», «переписка в онлайне», «я тя лю», - это все? Что-то еще есть в твоей жизни стоящего? Может, проблема как раз в этом? Ну не будет образованная начитанная девушка рыдать в подушку по такому парню, как твой «возлюбленный». Просто потому, что он как гнилой грецкий орех – одна видимость, а внутри – ничего. Ты пять лет с ним «встречалась», а что у вас общего? Какие цели у твоего парня? К чему он стремится? Как собирается добиться целей? Ему 21 год, что он уже успел? В нем есть потенциал? Или единственное, что он умеет, это по девкам прыгать? Что тебя зацепило, кроме того, что ты потратила на парня 5 юных лет жизни? Тебе нравится унижаться, пресмыкаться, доказывать, что ты «не такая»? Ты любишь драму? Зачем тебе жизнь с человеком, который тебе изменяет и даже не считает это серьезным проступком? Зачем тебе жизнь с человеком, который не доверяет тебе (потому что сам не достоин доверия, потому что это ему есть, что скрывать, и он судит о тебе по себе)? Зачем тебе жизнь с человеком, который заставляет тебя постоянно испытывать чувство вины перед ним, даже за то, чего ты не делала? Какую жизнь ты сможешь построить на таком фундаменте? Слезы, недоверие, предательство, неуважение? Ты хочешь, чтобы он опомнился и вернулся? Так ведь он все время находился в здравом уме. Это тебе пора очнуться, опомниться, понять, что тебя не уважают, используют и смеются над тобой. Да, он с тобой только спит, когда ему приспичит. И не потому, что ты хороша в постели, а потому, что ты безотказная дура. И спрашивает он тебя «ты все еще думаешь, что я вернусь?» потому, что твое «да» для него – как проездной билет в твою постель, и действовать этот билет будет до тех пор, пока ты не скажешь: «Нет, и я больше не хочу тебя ни душой, ни телом. Ты мне не нужен». Вот тогда он, возможно, и перестал бы задавать вопросы «есть ли что скрывать?», а заодно перестал бы требовать пароли от аккаунтов для контроля. Потому что, когда ты перестаешь «быть хорошей, лишь бы не бросил, лишь бы вернулся», ты начинаешь вызывать уважение, причем, даже у себя самой. Тебе пора понять, Карина, что ни один парень не достоин того, чтобы перед ним унижаться, «быть мягкой», как ты говоришь. А такой, как твой «бойфренд» - тем более. И чем тратить на него время (и на слезы в подушку), возьми книжку и почитай хотя бы Джейн Остин для начала.
-
СергейКарина, я понимаю, что тебе хотелось бы вернуть парня. Тут, видимо, уже даже не столько в чувствах, привязанности и привычке дело, сколько в желании восстановить самоуважение. Ведь если бы этот гад просто ушел – да и Бог бы с ним. Но он сразу завел другую подружку. А это уже удар по самолюбию и потеря уверенности в себе, поскольку, получается, ты оказалась «не айс», и та, другая, лучше. Вот и мечтаешь вернуть молодого человека, чем сразу доказать, что это не так. Однако лично я очень советую взять себя в руки и вычеркнуть этого ловеласа из всех контактов. Всё, нет такого человека. Был и пропал. Никаких звонков, переписок и встреч. Даже если он сам попытается с тобой связаться. И так хотя бы полгода. Обычно этого времени хватает, чтобы привыкнуть к новой обстановке, остыть и начать смотреть на ситуацию иначе. Дело в том, что твой приятель, судя по тому, что ты пишешь, не испытывает к тебе никаких особых чувств, и всего лишь играет на нервах, понимая, что ты влюблена и никуда не денешься. Ну и телом заодно пользуется под настроение. Увы, но такое отношение очень сильно вредит твоему здоровью, а потому с ним нужно как можно скорее расставаться. Ведь понятное дело, что ничего серьезного из подобной связи уже не получится. Парень явно не сторонник хранить верность какой-то одной подруге, и не станет этого делать в будущем. Ну и как с таким жить? Так что постарайся взять себя в руки и прекращай тратить собственное время, нервы и силы непонятно на что.
Обсуждение 21
Лучшие комментарии
-
СтешаПросто парень с кайфом занимается сексом с девушками. Просто вы одна из них. Возможно вас у него и не две , а больше. Просто Вы подольше продержались. Мальчик изучает отношения с девушками. Никуда Вы его не довели. Не мечтайте. Он от Вас никак не зависит в его действиях. Вы перед ним развиваете психологические драмы, а ему скучно. Отпускайте уже его в его мир.
21.02.17 01:21 Контекст комментария
-
ZavoronokЕсли он тебя бросил, не его это собачье дело, с кем ты встречаешься. Скажи ему, что теперь ты свободна и вправе встречаться с парнями, а не нравится - пусть валит на все четыре стороны. Нельзя же так себя не уважать, в самом деле.
21.02.17 01:41 Контекст комментария
-
Я считаю, что передачу "Дом 2" надо запретить. Или пусть на кабельном канале для любителей идет.
21.02.17 07:52 Контекст комментария
-
50/50ну где эти поклонники Бузовой и Бони, которым смотреть приятно?)) зуб даю, Карина с детства смотрит эту передачку, в которой участвовали сии "успешные женщины")) деньги не пахнут, да?)) Карина, переключи канал!
21.02.17 10:36 Контекст комментария
-
Хорошо бы краткое содержание, для тех кто с телефона.
21.02.17 01:26 Контекст комментария
-
50/50ну где эти поклонники Бузовой и Бони, которым смотреть приятно?)) зуб даю, Карина с детства смотрит эту передачку, в которой участвовали сии "успешные женщины")) деньги не пахнут, да?)) Карина, переключи канал!
21.02.17 10:36
-
ПрелестьОбычное тупое женское упрямство. Если ссоры и истерики с 16 лет. входят во взаимоотношения между людьми, то однознгачно надо лечить психику и в целом здоровье. Надо реально лечиться, чтобы так много не описывать будни двух психов. Такие отношения не имеют ничего общего с любовью, чтобы о них можно было бы порассуждать. Это подобно описанию будней палаты номер 6. Это стоит послать доктору. Он даст и советы и рецепты. Я серьёзно. Ваши манеры жить это чёткие симптомы психопатии. Только больное упрямство может удержать человека в таких отношениях.
21.02.17 10:25
-
ЕсенияКакой то манипулятор. Не верный. Зачем? Вы же расстались. Поплачьте и забудьте.
21.02.17 09:37
-
***"окончен школьный роман ..." Школьные романы всегда заканчиваются
21.02.17 09:20
-
РеджДевушка, займитесь саморазвитием. Совет читать книги очень в точку. И от парня отвлечетесь, и мозг потренируете. А то ведете себя как малолетка. Воспитывайте к себе чувство самоуважения, а то позволяете ему с собой вести как дешевая проститутка. Посмотрите на ваши отношения со стороны. Даже читать противно.
21.02.17 09:18
-
Проходя мимоДеточка! Для всех, и для мальчиков, и для девочек первые отношения - это учеба. Так же, как в школе, колледже или вузе, вы учитесь. Общению с людьми, с противоположным полом. Вы делаете ошибки, кто поумнее, учится на них. Иногда учеба кажется слишком трудной, иногда осточертевает, И здесь есть новый семестр, новый предмет, новый преподаватель. Считайте, что очередной предмет вы постигли, сдали на троечку. Приступайте к следующему. И не забывайте о дополнительной литературе. Почитайте что-нибудь полезное про отношения.
21.02.17 09:04
-
KoshkaА что значит "меня парень шлепнул"? По голове, мозги отбил? Лучше в фитнесцентр ходите, намного полезнее.
21.02.17 07:54
-
Я считаю, что передачу "Дом 2" надо запретить. Или пусть на кабельном канале для любителей идет.
21.02.17 07:52
-
Masha NYCКарина, у вас самая настоящая любовная зависимость. Это Не любовь, а токсичные, разрушающие вашу самооценку отношения. Вы, в силу возраста, и отсутствия другого опыта, просто не знаете, это Не нормально. Так не должно быть. В отношениях, вы должны быть счастливы, любимы, окружены вниманием, заботой. Только так, а не как иначе. А иначе, Зачем вам такие отношения? Жизнь то не резиновая. Время идет очень быстро. Вы это потом поймете. Привыкать нужно к хорошему, а не к плохому. А то будут так о вас всю жизнь мужики ноги вытирать, а вы будите думать, что это , Любовь. И будите всю жизнь страдать. Зачем? Когда может быть по другому. У вас сейчас прекрасное время узнавать мир, себя, встречаться с разными парнями. Не обязательно, со всеми спать. Сделайте, что бы вас добивались, дарили цветы, приглашали на свидания. Юность, это такая прекрасная пора! Наслаждайтесь! А парень ваш, он вас не любит, а просто пользует ваше тело. Большенство парней в этом возрасте, вообще не настроены на отношения. Они тупо хотят иметь секс. Просто секс, и желательно в большим количестве, с разными девушками. Вообщем Карина, найдите в интернете, что такое любовная зависимость, и как с ней бороться. И вперед, в светлое будущее. А парня этого жестко в игнор. Везде заблокировать, и не поддаваться на его манипуляции. А он будет пытаться вами манипулировать, когда поймет, что его безотказной подстилки больше нет. Извините , что так грубо, но именно так он о вас и думает. Об этом говорят его действия. Он вас пользует, и еще самоутверждается за ваш счет. Продолжать позволять ему это делать, это тоже Ваш выбор.
21.02.17 07:04
-
ZavoronokЕсли он тебя бросил, не его это собачье дело, с кем ты встречаешься. Скажи ему, что теперь ты свободна и вправе встречаться с парнями, а не нравится - пусть валит на все четыре стороны. Нельзя же так себя не уважать, в самом деле.
21.02.17 01:41
-
Хорошо бы краткое содержание, для тех кто с телефона.
21.02.17 01:26
-
ЮликонУгу, ниАсилила :))
21.02.17 07:37
-
"Ты со мной только спишь?" "Нет, мне нравится проводить с тобой время"// всё:-)
21.02.17 07:56
-
-
СтешаПросто парень с кайфом занимается сексом с девушками. Просто вы одна из них. Возможно вас у него и не две , а больше. Просто Вы подольше продержались. Мальчик изучает отношения с девушками. Никуда Вы его не довели. Не мечтайте. Он от Вас никак не зависит в его действиях. Вы перед ним развиваете психологические драмы, а ему скучно. Отпускайте уже его в его мир.
21.02.17 01:21