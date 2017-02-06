Мне 45 и я не понимаю, как жить дальше

Алена

Жанна, невозможно уехать от пустоты, которая находится внутри тебя. Знаешь, как говорят: «Можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывезти деревню из девушки». У тебя та же история. Тебе 45 лет, а ты все еще считаешь, что ты – девушка, которую родители передали мужу из рук в руки, поэтому ты просто жила чужой жизнью, не развивалась и ничем не занималась, кроме нужд мужа. Теперь мужу ты стала не нужна, и в твоем жизненном графике образовалась тотальная дыра, которую нечем занять. Переезд в другой город проблему не решит. Йога – тоже. Наверное, надо просто вспомнить о том, что ты не придаток к кому-то, а сама по себе девочка, и начать заполнять свою пустоту тем, что нужно тебе самой. Если тебе нужна йога – иди, конечно, на йогу. Но если это опять тебе кто-то посторонний посоветовал, то десять раз подумай, надо ли. Может, есть более интересные тебе самой занятия? Книги читать любишь? Рисовать? А что с работой? Профессия есть? Еду покупать будет, на что, когда муж съедет к новой молодой жене? Если да, то вообще не вижу проблемы. 45 лет – не старость. Посмотри на 45-летних (плюс-минус пара лет) знаменитостей, которые развелись с мужьями, и при этом цветут и пахнут. Та же Дженнифер Лопес. Найди цель в том, чтобы. К примеру, через год-два выглядеть, как Джей Ло – подтянутой, стройной и довольной собой. Или начни изучать кройку и шитье в купе с модными тенденциями, и поставь себе цель, что через пару лет у тебя не будет отбоя от клиенток. Просто найди цель, но не снаружи, а внутри себя.