Мне 45 и я не понимаю, как жить дальше
Казань, 45 лет
06.02.17
Мнения наших экспертов
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АленаЖанна, невозможно уехать от пустоты, которая находится внутри тебя. Знаешь, как говорят: «Можно вывезти девушку из деревни, но нельзя вывезти деревню из девушки». У тебя та же история. Тебе 45 лет, а ты все еще считаешь, что ты – девушка, которую родители передали мужу из рук в руки, поэтому ты просто жила чужой жизнью, не развивалась и ничем не занималась, кроме нужд мужа. Теперь мужу ты стала не нужна, и в твоем жизненном графике образовалась тотальная дыра, которую нечем занять. Переезд в другой город проблему не решит. Йога – тоже. Наверное, надо просто вспомнить о том, что ты не придаток к кому-то, а сама по себе девочка, и начать заполнять свою пустоту тем, что нужно тебе самой. Если тебе нужна йога – иди, конечно, на йогу. Но если это опять тебе кто-то посторонний посоветовал, то десять раз подумай, надо ли. Может, есть более интересные тебе самой занятия? Книги читать любишь? Рисовать? А что с работой? Профессия есть? Еду покупать будет, на что, когда муж съедет к новой молодой жене? Если да, то вообще не вижу проблемы. 45 лет – не старость. Посмотри на 45-летних (плюс-минус пара лет) знаменитостей, которые развелись с мужьями, и при этом цветут и пахнут. Та же Дженнифер Лопес. Найди цель в том, чтобы. К примеру, через год-два выглядеть, как Джей Ло – подтянутой, стройной и довольной собой. Или начни изучать кройку и шитье в купе с модными тенденциями, и поставь себе цель, что через пару лет у тебя не будет отбоя от клиенток. Просто найди цель, но не снаружи, а внутри себя.
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СергейЖанна, как я понимаю, особых переживаний по поводу собственного финансового благополучия у тебя нет. То есть где достать толику хлеба насущного ты в курсе и проблем с этим в ближайшем обозримом будущем не будет. Если так, то можешь начинать с чего угодно. Нравится йога, займись ею. Хочешь уехать? Тоже очень неплохой вариант. Устрой себе круиз вокруг Света или отдых в экзотической стране. Ну, а затем просто привыкай к новым реалиям жизни и учись жить самостоятельно. Это, на самом деле, далеко не так сложно и страшно, как кажется. Кроме того, выбора у тебя все равно никакого нет. Что же касается общеупотребительных советов в подобных ситуациях, то тут все просто. Для того, чтобы не впадать в хандру и как можно скорее перестроится, нужно максимально загрузить себя делами и заботами. Новое хобби, спортивный зал, дети, внуки. Займись чем-то активным и необычным. Найди работу или смени её. Открой бизнес, наконец. Главное - как можно реже оставайся одна и без каких-то задач. Если получится, то через какое-то время сама не заметишь, как изменишься и начнешь жить заново. Если же продолжишь сидеть на попе ровно и жалеть себя любимую, то ничего хорошего не выйдет.
Обсуждение 101
Лучшие комментарии
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Ellis_@Советов будет много как обычно, подбадривающих и вдохновляющих на йогу и прочее ( нам бы всем на йогу), но правда такая, Жанна, что врядли кто-то захотел поменяться с вами местами. Конечно, оно болит, я бы тоже обалдела от такой новости. Каждая на вашем месте своё бы отплакала. Жанна, вы своё отплачьте и траур этот проведите в душе по всем этапам. Чтоб начался и закончился в своё время. Мне вот так кажется, что к 45 годам можно спокойно иметь уже культ своей личности. Дети взрослые. Мужу вашему хоть зла не желаю, но уж простите, представила себе 50 летнего дядю рядом с юной девой и младенцем. Наша песня хороша, начинай сначала. Будет всё! Роды, бессонные ночи, памперсы, зубки, прививки и так далее. Вот что хотел, то и получил. Пусть Боженька его укрепит на преклоне лет и пусть набирает прыти в седые лета. Она же из роли любовницы в кружевных труселях перекочует в роль жены, матери. Это даже интереснее, чем оно бы было как последние их 5 лет. Уровень у них новый. Гы. А у вас, Жанна, свобода и полное разрешение на культ только своей персоны. Ходите на йогу. Встречайтесь с подругами. Декорируйте свою квартиру по-другому. Читайте книги. Езжайте в походы и на экскурсии. Заведите себе любовника. Вспомнился фильм с Мэрил Стрип и Алеком Болдуином It`s complicated. Вот оно как бывает. Пришло время понять, что любить мужа больше, чем Бога и себя - наказуемо. Они же люди смертные, грешные. Как мы все. Финансовые последствия развода - не упустите. Я лично против "мне ничего не надо, я гордая".
06.02.17 02:24 Контекст комментария
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Ellis_@Угу, поддержу. Жанна будет ходить на йогу, пилатес, бассейн и на свидания. Может, еще в кино и театр. А ее бывший будет молодым отцом снова. Скоро будет бояться пердикулита, простатита и других бонусов. Как там было у Филатова в сказке про Федота Стрельца? Чтобы баб чужих-то красть, надо пыл и иметь и страсть. А твоя сейчас задача - на кадбИщщще не попасть. Пардон за пессимизм, но 50+25 = 75 лет. Почему я взяла дату 25 лет - потомучто пока выучишь, пока на ноги крепко дитё поставишь. А в России мужчины так недолго живут, у них такие стрессы, такая жизнь ЧиЖолая, эх.
06.02.17 02:38 Контекст комментария
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милаНе давать развод = превратиться в нелюбимую жену навсегда. Пусть идет. Он погуляет, попробует, примерно через год приползет на коленях. У нее к тому моменту будет уже опыт самостоятельной жизни, который ей позарез нужен. По мне, так подарок судьбы ей этот уход мужа. У женщины наконец жизнь начинается.
06.02.17 00:42 Контекст комментария
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Йога, кстати, в 45 лет - очень даже не плохо. Просто для здоровья, мышцы уже не те, как в молодости, надо учиться и уметь растягивать их и расслаблять. Только найдите хорошего преподавателя.
06.02.17 01:37 Контекст комментария
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JuliaДык она расказала как это для 50 летнего мужика, и правельно расказала.
06.02.17 06:12 Контекст комментария
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НикаЖанна, мы женщины, существа социальные. Когда нам плохо, мы хотим выплеснуть наши переживания, нуждаемся в сочувствии, одобрении, мотивации. Потому вы правильно сделали, что написали в форум. Жаль, что вы не учавствуете в обсуждении. Женщине всегда тяжело, когда ее брасают, в 45 или в 25. Многие чувствуют себя так, как будто у них выбили почву из-под ног. Если все раннее сказанные советы вам не помогут, то советую обратиться к психологу/ или бабке/ или к священнику. Всех перечисленных обьединяет одно - в основном они все хорошо разбираются в психологии.
06.02.17 15:46
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лакик бабке?? ой нет, давайте лучше к хорошему психотерапевту, если сама не выкарабкается..а к бабкам..если денег некуда девать - пусть в детский дом или дом престарелых перечислит. а свещенник тоже - как повезет. так что лучше к специалисту все-таки.
06.02.17 16:06
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maskatВот это письмо должны все мужчины прочитать, которые ратуют за сидение жены дома, а еще те женщины, которые мечтают о маме с папой в лице мужа, которому можно забраться на шею. Так что удивляться, что он поменял доцю на более молодую и свежую? Как можно всю себя так отдавать, что не заметить, что у мужа 5 лет другая женщина? Жанна, я не хочу быть жесткой с вами, и так вам не сладко, но какая ваша заслуга, что ваш муж преуспел в бизнесе? Чем вы помогали? Тем, что создавали в доме нормальную обстановку, обеспечивали быт? Ну так и вы тоже все эти годы пользовались плодами успеха мужа, разве нет? А если бы вы этого не делали и были бы неудобной, вас бы еще раньше поменяли. Скажете, грубо, как о вещи, но а как по другому можно говорить о женщине, которую в 25 (!) лет передали из рук в руки? Здесь иллюзии ваши, что муж остался вам должен за его бизнес, это его заслуга. Вы сами хотели ничего в своей жизни не решать, не напрягаться, не развиваться. Еще не поздно, еще можно начать жить с чистого лица, но вам нужно назначить, наконец, себя ответственной за свою жизнь, а не мужа-папу. И осознать, что любой человек может разлюбить, это его право и он это сделал не специально, чтобы вам насолить.
06.02.17 15:44
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дИАНА РОДНОЙНЕ, ТЫ НЕ МОЖЕШЬ, ТЫ НЕ.... ХОЧЕШЬ БЕЗ НЕГО.
06.02.17 14:46
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Ахтунг!1. Отсутствуют дискомфортные ощущения в теле, в мыслях. 2. Появляется лёгкость в теле 3. Лёгкость в теле сопровождается ощущением освобождения, дыхание становится свободным и глубоким. Люди, испытавшие эту лёгкость, часто говорят, что «какая-то тяжесть свалилась с плеч». Появляется чувство лёгкой эйфории и открытости этому миру 4. В груди в области сердца появляется ощущение настоящей божественной благодати – чувство, когда на душе так хорошо, что о чём бы ни подумал человек – всё ему приятно! Вот такое чувство и обозначает не что иное, как приятие мира таким, какой он есть, без всяких условий, безусловно. 5. Возникшее чувство лёгкости и умиротворения напрямую связано с изменением вашего настроения – оно обязательно улучшается. Причём это приводит к тому, что хочется начать что-то делать. У человека в этом случае появляется самомотивация – редкое состояние нашего времени. Вспомните – когда мы обижены, у нас портится фон нашего настроения, руки опускаются, и ничего не хочется делать. Поэтому улучшение настроения и самочувствия, появление физического тонуса является замечательной подсказкой о том, что вы действительно простили.
06.02.17 14:11
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ПрелестьЯ 6 раз в неделю хожу в бассейн, на бадминтон и на зумбу. Это только двигательные занятия. Есть ещё и языки и благотворительность и церковные дела. В моем окружении %80 людей парных. Я совсем не понимаю почему ей сейчас советуют начать активность. Неужели правда люди в браке ничем не увлекаются???? Вера, а если муж ничего не натворит Вы никогда не увидите карнавал?? Долетите с мужем до Испании - здесь чудо карнавалы! Всем удачной недели.
06.02.17 13:56
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рик Нижний Новгород, GOJТы не плачь, а радуйся. Ушел в 50 и слава богу. У меня муж старше на 12 лет.. Мне 50. Так вот после 59 у мальчиков и начинаются все проблемки - здоровья. Так что, пусть его новая любовЪ/ нге опечатка/ походит на старичком. А тебе огромного счастья
06.02.17 13:56
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ЮликонЖестоко, но правда жизни. Большинство женщин 45+ хороши, активны и жизнедеятельны.
06.02.17 14:05
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ВераПослушайте, деффчонки, Рик - вот это правда жизни. на фига они старые нам нужны? Жестоко, Юликон, по отношению к ним, но они так жестоки по отношению к нам когда активны и финансово (особенно) и физически.
06.02.17 14:35
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ЮликонВер, ну давай по честному. Многие женщины предлагают свои услуги за содержание. Это называют любовью, яемурадила, отдала лучшие годы. Но по факту женщина оказывает услуги, чтобы не отвечать за себя, за своих детей. Если мы не берём во внимание больные отношения мучитель-жертва, то другие жестокости это я тебе оплатил, я тебя пользую.
06.02.17 15:08
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Случайнаяесли у вас есть финансовая составляющая на что жить, это прекрасно. Если же нет, ищи те работу, общайтесь с людьми. Новая жизнь - разве это плохо? Поймете может не сразу, но потом почувствуете. А мужчины величина не постоянная)) зверюшки одним словом...
06.02.17 13:46
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Ксюхттпы://еуту. бе/ФрхОМзяБп7в
06.02.17 12:28
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ПрелестьСтранный вопрос: как жить дальше? Вас же передали из рук в руки в 25 лет! Уже так много должны были знать! Вы живя с мужем ничем не интересовались? Не увлекались? Не занимались? У мужчины 5 лет любовница и он сам об этом говорит вслух,только чтобы оформить развод. Не нужен бы был развод - вообще б молчал. Вам не кажется, что Вы преувеличиваете драму? Я к тому что Вы совершенно точно знаете, что Вы умеете жить одна. Ведь слияния душ у вас никогда и не было. Жили в браке сугубо из социальных соображений. Кстати, об этом говорит и то, что слова об отпускании и прощении мужа - пустой звон. В любви люди действительно умеют прощать и отпускать. Тогда обиды и боли нет. А вы этого не умеете. Наука жизни требует знаний и умений. Бог дал Вам этот шанс. Познавайте. Всю жизнь овощем прожить - в следующей жизни можно родиться кабачком. ;-) Вариантов жить дальше - море. Начинайте их познавать. Ваш путь Вас не пропустит. Это подарок свыше. Надо самим всегда уметь отказываться от привычного и познавать и проходить новое. Иначе застой. И болото. Короче : прощать и отпускать надо уметь. Вы не умеете. Вот Вам и первый урок самостоятельной работы!
06.02.17 11:22
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ВераПрелесть, я настолько посочувствовала, близко приняла проблему героини, что упустила момент - в 25 родители сдали мужу, а это возраст, простите, немалый, первое. Выбирала или родители за не выбирали подходящего. И второе: если он преуспел в бизнесе, а это и ее заслуга, значит чего-то добиваться умеет, мозги на месте, то на самом деле не преувеличена ли драма. или, помимо подруг, родственников, родителей тех же самых, лишний раз услышать от посторонних людей то бишь нас какая она несчастная, а он сволочь. Но в любом случае, Жанна, крепитесь, жизнь идет, и она неплоха.
06.02.17 13:24
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Моя подруга в 55 лет нашла мужа, даже состоятельного, а с предыдущим 35 лет прожила, у него тоже кто-то завёлся. Найдите холостую подругу и путешествуйте с ней по сайтам, мужчинам и курортам, это увлекательно. Не торопись замуж...
06.02.17 11:12
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Ирина КировВ этой земной жизни почти каждый из нас проходит уроки предательства. Извлекайте мудрость из таких ситуаций,становитесь духовно сильнее! Созидайте свой внутренний мир.Заходите на сайт Токаревой Надежды Петровны. Очень помогает изменить мировозрение и мировосприятие!
06.02.17 10:49
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От меня муж ушел к той что была старше и без детей.Каждому мужчине свое что-то нужно,но ведь разговор не о муже,а о ней самой,и именно ей и нужно решить-хочет она после такого "подарка" жить с ним дальше? Мы с подружкой одновременно попали в подобные ситуации-я отпустила,через три года "переболев" нашла нового мужчину,построила другую жизнь.Она сделала все чтобы вернуть.Вернулся,родили третьего ребенка,живут дальше.Как то спросила-забыла про измену?говорит-нет,так и живет с этим внутри.Поэтому мне кажется главное решить для начала-хочет она с ним остаться или нет
06.02.17 10:26
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Веравы правы, каждая женщина по своему решает из-за своего психотипа. к примеру: две родные сестры, роднее некуда. Первая, с очень спокойным характером, не простила единственную измену мужа, спокойно продолжала жить дальше, появился человек ее полюбивший. Вторая - эмоциональная, крики, ругань, угрозы, но прощала измену за изменой. Но вот в чем заковырка: первая сестра все еще любит первого мужа, со вторым бесстрастная жизнь. Вторая сестра продолжает жить вместе со своим и в любви. пойми, что лучше - прощать или нет.
06.02.17 15:00
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Kaplan rosi Москва,Жанна,дорогая, у меня была такая же ситуация,если вы смогли отпустить это уже победа ,но на самом деле у вас не было выбора постараюсь коротко ,не бежите от себя,примите все что дает Вам жизнь это все нужно для вашей души,ведь мы уходим из этого мира одни ,считайте, что вы умерли,а теперь нужно родиться, посмотрите на мир новыми глазами ,учитесь заново жить и быть счастливой и как только научитесь он вернётся,но не возвращайтесь к прежней жизни. Если сможете оторваться,то будете счастливы. Постарайтесь мысленно пожелать ему счастья. Но не принимайте его ,если он захочет вернуться.
06.02.17 10:16
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ВераТак умно, правильно! Самый-самый отзыв! Видно - человек пережил. Единственный вопрос: не принимать, вы уверены?
06.02.17 10:21
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ПрелестьНет уж. Все красиво, но если он захочет вернуться - надо принимать. Иначе пожелание ему счастья - это фальшь. Вообще надо сконцентрироваться не на внешнем а на внутреннем. Реально научиться прощать. Господи, прости НАМ долги наши, как МЫ прощаем должникам нашим. Иначе, долго держа обиды на других, мы сами никогда не будем прощены. И будут на обиженных в аду воду возить. Смешно это все. Простить не простить. Невежество. Песчинка в море по сравнению с более важными умениями. А женщина прожив в браке этого не умеем!!! Значит, в браке она не была. А была в его подделке. Совет тот же - учиться праведной жизни где любовь и прощение и пожелание счастья - норма. А если сама не умеешь так жить - так чего на других обижаться. Просто пойми хотя бы - он тоже не умеет любить.
06.02.17 11:34
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МадоннаКак же не принимать,когда он одумается и будет нуждаться в ней,если желать ему счастья? Враньё какое.
06.02.17 13:12
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матильда ставропольа по моему..совет давно даден..не умеешь изменить ситуацию...измени свое отношение к ней...45 ...жизнь только начинается...дети большие..нашел другую..перышко для легкости..которой кстати у него не будет...а вот у вас свобода..гуляй..читай..смотри..путешествуй..люби себя..мне 57 и я давно одна..не страшно..уверяю вас..больше дружите с молодыми людьми...меньше с теми кто сетует на жизнь и здоровье...лучше слушать любовные истории...чем историю пищеварения..а путешествия...это восторг..это новая жизнь..
06.02.17 10:14
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АннаХудожник халтурит или размышляет о судьбе вчерашней 35летней героини через 10 лет??
06.02.17 10:12
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Народ, мне гг жалко по человечески, но вопрос: как можно пять лет (!) не замечать, что у мужа другие отношения? Не палка чая на полчасика, а отношения и любовь?
06.02.17 10:06
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А заняться надо бизнесом своим плотнее, а то можно и дальше не заметить и уже без денег остаться.
06.02.17 10:14
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лакида, я тоже не очень верю как-то..либо давно жили как соседи..
06.02.17 10:16
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ЮликонДа легко можно не замечать, у некоторых женщин просто не приходит мысль в голову, что такое возможно. Мы судим исходя из какой-то идеальной ситуации брака. А по жизни - пришел, поел, устал, посмотрел телек. Жена тапочки принесла, ужином накормила, шуршит на кухне дальше. И так пять лет.
06.02.17 10:16
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ВераВерно, запросто можно не заметить. У меня есть знакомая, у ее мужа даже 2 ребенка на стороне, соседи знают, только она в облаках, превозносит мужа и себя. Когда на эту тему разговоры, глаза закатывает, что ей не представляется такое. Одна злая баба возьми да ляпнула, за что-то отыгралась, у той истерика, побежала по всем знакомым. Нам жалко ее страшно, мы дурочку включили, не знаем, муж тоже дурака включил.Успокоилась, поверила, еще больше возомнила о себе. а злая больше не пикала, видно фиолетово ей стало
06.02.17 10:31
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50/50ну это вариант Ирины Безруковой, которая расхваливала мужа, а фото внебрачных детей на прогулке с дедушкой-Безруковым вся страна видела) всё она знает, Ваша знакомая, просто говорить об этом не хочет, так ей удобнее
06.02.17 10:38
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ЮликонНо Безрукова самостоятельная боевая единица. И у них проекты совместные с мужем тогда были. Она может деньги защищала, а не честь семьи:)
06.02.17 10:47
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KoshkaУчитесь быть самостоятельной. Это никогда не поздно. Слушать себя, своё тело, свои потребности. Может, надо к врачу сходить, а может, на дискотеку. Средства позволяют, как я поняла, посмотрите мир. Йога где-нибудь на Гоа. Карнавал в Бразилии. В одиночестве свои плюсы, в паре - свои. Не надо сразу бросаться очертя голову в поиски.
06.02.17 10:06
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ВераКарнавал в Бразилии! О! это моя мечта. пусть бы муж что-нибудь натворил, чтобы я туда отправилась.
06.02.17 13:38
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50/50Лиля, извините, но в "лапы муж"а Вы попали 25-летней молодой женщиной, а не девочкой))) ну и явно знали, что он на сторону бегает, уж за пять-то лет понятно. я бы посоветовала перестать саму себя топить мыслями о том, что Вы были девочкой и теперь никак не сможете, это комично звучит и смотрится) зрелая разведенная женщина со взрослыми детьми - чем плохо-то?
06.02.17 10:02
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50/50имя перепутала. пардон)
06.02.17 10:13
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Вера50/50, вы правы, первая моя мысль тоже была таковой, но вторая мысль была: а может он такие ей условия создавал, так любил, берег свою девочку, что она да сих пор таковой себя считает. холил, лелеял, бывает, однако
06.02.17 10:18
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Прелесть50/50 Вот абсолютно согласна. 25 лет. Не аутистка,надеюсь. Думаю, театр надо выключать и вставать на реальные рельсы. Направлений - море. Даже больше чем у мужа.
06.02.17 11:44
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