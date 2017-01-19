Мне 17, и у меня есть ребенок

Алена

Вика, это послеродовая депрессия, а не сломанная жизнь. Ты только родила, ребенок совсем маленький, первые месяцы – самые тяжелые морально, и, просто поверь, далеко не каждая молодая мама в эти месяца прямо таки самозабвенно влюблена в своего новорожденного малыша. Усталость, отсутствие обратной связи (пока!) от ребеночка – все это тяжело и в 27, и в 40 лет. Надо набраться терпения и пережить этот период, не наделав глупостей, не позволив себе поступки, о которых потом будешь жалеть. Подумай – что такое несколько месяцев в масштабе всей жизни? Сейчас они тянутся как бесконечный «день сурка», я это сама проходила. Но сначала твоя дочка начнет держать голову, потом сядет, потом начнет ползать, вставать, ходить, начнет общаться с тобой. Станет легче и интереснее. А потом время полетит – сама не заметишь, как. Да, ты родила рано. Но не нужно считать, что ты сломала себе жизнь. В раннем ребенке есть свои плюсы, причем очень существенные. Когда тебе будет 30 лет, твоя дочь будет уже подростком, которому не нужна ни нянька, ни мамка, и которая будет занята собой, а ты сможешь много времени уделять своей собственной жизни. Я лично не знаю правильного момента для того, чтобы рожать детей. Когда бы ребенок ни появился – он всегда ломает привычный уклад жизни, всегда нарушает планы, мешает карьере, личным делам. Так что может, как раз и хорошо, что ты так рано выполнила эту программу? Ты не будешь старухой через 10-15 лет, и у тебя уже будет взрослая дочь, которая станет тебе, скорее, подругой, если ты не наломаешь дров в отношениях с нею, а не помехой и обузой. Тебе будет 35, а ей будет уже 18. И никаких пеленок, подгузников, садиков, больничных, контрольных работ и домашних уроков с родительскими собраниями… Полная свобода, в отличие от большинства других женщин твоего возраста. Смотри на свою ситуацию так. Твой ребенок появился тогда, когда и должен был появиться. А с первые месяцы, повторюсь, тяжело всегда, и мыслей депрессивных полно у любой молодой мамы. Что же касается отца ребенка – не жди, что он сам догадается, чем надо помогать. Тебе нудна его помощь – озвучивай ему свои просьбы, проси, требуй. Если, как ты говоришь, он тебя любит, то подстроится. Мужчинам тое не просто дается метаморфоза из любимого парня в папу новорожденного. Быть отцом – этому надо учить. Вот и приобщай его к уходу за младенцем. Пусть гуляет с дочкой, памперсы ей меняет в свободное от работы время. Ничего смертельного не происходит в твоей жизни. Нужно только сменить свое отношение к происходящему.