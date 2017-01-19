Мне 17, и у меня есть ребенок
Долгопрудный, 17 лет
19.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаВика, это послеродовая депрессия, а не сломанная жизнь. Ты только родила, ребенок совсем маленький, первые месяцы – самые тяжелые морально, и, просто поверь, далеко не каждая молодая мама в эти месяца прямо таки самозабвенно влюблена в своего новорожденного малыша. Усталость, отсутствие обратной связи (пока!) от ребеночка – все это тяжело и в 27, и в 40 лет. Надо набраться терпения и пережить этот период, не наделав глупостей, не позволив себе поступки, о которых потом будешь жалеть. Подумай – что такое несколько месяцев в масштабе всей жизни? Сейчас они тянутся как бесконечный «день сурка», я это сама проходила. Но сначала твоя дочка начнет держать голову, потом сядет, потом начнет ползать, вставать, ходить, начнет общаться с тобой. Станет легче и интереснее. А потом время полетит – сама не заметишь, как. Да, ты родила рано. Но не нужно считать, что ты сломала себе жизнь. В раннем ребенке есть свои плюсы, причем очень существенные. Когда тебе будет 30 лет, твоя дочь будет уже подростком, которому не нужна ни нянька, ни мамка, и которая будет занята собой, а ты сможешь много времени уделять своей собственной жизни. Я лично не знаю правильного момента для того, чтобы рожать детей. Когда бы ребенок ни появился – он всегда ломает привычный уклад жизни, всегда нарушает планы, мешает карьере, личным делам. Так что может, как раз и хорошо, что ты так рано выполнила эту программу? Ты не будешь старухой через 10-15 лет, и у тебя уже будет взрослая дочь, которая станет тебе, скорее, подругой, если ты не наломаешь дров в отношениях с нею, а не помехой и обузой. Тебе будет 35, а ей будет уже 18. И никаких пеленок, подгузников, садиков, больничных, контрольных работ и домашних уроков с родительскими собраниями… Полная свобода, в отличие от большинства других женщин твоего возраста. Смотри на свою ситуацию так. Твой ребенок появился тогда, когда и должен был появиться. А с первые месяцы, повторюсь, тяжело всегда, и мыслей депрессивных полно у любой молодой мамы. Что же касается отца ребенка – не жди, что он сам догадается, чем надо помогать. Тебе нудна его помощь – озвучивай ему свои просьбы, проси, требуй. Если, как ты говоришь, он тебя любит, то подстроится. Мужчинам тое не просто дается метаморфоза из любимого парня в папу новорожденного. Быть отцом – этому надо учить. Вот и приобщай его к уходу за младенцем. Пусть гуляет с дочкой, памперсы ей меняет в свободное от работы время. Ничего смертельного не происходит в твоей жизни. Нужно только сменить свое отношение к происходящему.
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СергейВиктория, ситуацию ты себе создала, конечно, не простую. Однако ничего смертельного в ней нет. Однозначно плохо пока то, что ты сама все еще ребенок и все твои реакции пока детские. Вот это печально. В то же время хорошо, что родители не отказались, не выгнали, и хоть ругают, но не бросают. Считай, что очень повезло. Хорошо также то, что при всех своих пока еще детских реакциях, ты не бросаешь ребенка и справляешься с обязанностями. Это говорит о том, что ты взрослеешь, и через какое-то, надеюсь непродолжительное время, изменится и отношение к реальности. Накопишь опыт, привыкнешь к обязанностям и станет гораздо легче. А пока придется терпеть и пересиливать себя. Маленький ребенок – это всегда очень хлопотно и «напряжно». И конечно обидно, если отец ребенка не помогает. Однако ничего необычного в этом тоже нет. Увы, но далеко не все мужчины, даже умудренные опытом, хотят помогать своим женам в уходе за малышами. А у вас еще и возраст у обоих почти подростковый. Так что в этом вопросе тебе придется рассчитывать только на себя. Крепись. Тут никто ничем помочь не сможет. Однако отказываться от хотя бы какой-то помощи и поддержки, пусть даже лишь материальной сейчас – не нужно. Что же касается предположения, что придется быть с дочкой 16-18 лет, то тут ты несколько погорячилась. Советую посмотреть на себя и вспомнить собственное недавнее прошлое. Мама постоянно требуется совсем маленьким деткам. С трех лет появится садик и станет свободнее. Сможешь искать работу и не быть привязанной целый день к ребенку. Затем школа, где, конечно, тоже требуется внимание, но еще менее плотное. Ну, а лет с двенадцати дети становятся самостоятельными, и тут уже чаще родители ищут внимания детей, ибо тем хочется свободы. Так что лет через десять – двенадцать ты практически будешь свободным человеком. Главное, постарайся обязательно получить какую-то специальность. Институт – это. конечно, здорово, но в нынешнем Мире чаще востребованы специалисты, что умеющие, а не только много знающие. Поэтому училище – нормальный вариант, если там действительно учиться, а не заниматься ерундой. А уж дальше посмотришь. В конце концов, никто не помешает тебе в будущем, при желании, получить высшее образование, если появится такое непреодолимое желание. В общем, прекрати паниковать. Жизнь продолжается. Только теперь в ней нужно больше думать, причем головой, а только потом что-то делать. Надеюсь, справишься.
Обсуждение 60
Лучшие комментарии
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всё окУ меня есть такая знакомая девушка, её мать родила в 17 лет, и вот они идут по улице 2 красотки, и все думают что сестры. Её мама не стала бабищей, а ухаживает за собой, и живет в ногу со временем. Катаются на великах, ходят вместе куда то постоянно, в общем как подруги, так что ничего страшного нет, это же твой родной человечек, сделай так чтобы у вас были доверительные и дружеские отношения. Ну и постарайся не беременеть больше, пока не будешь готова к этому
19.01.17 07:57 Контекст комментария
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Меня мама родила в 17, отец в армии был. Семья у мамы неблагополучная была, отец алкоголик агрессивный, бабушка с утра до ночи на работе, мужа рядом не было, да и чего особенного ждать от 18-летнего мальчишки? Потом, через 2 года армии в Германию служить его отправили на 4 года, потом в Афганистан на 2 года. В Германию мама со мной приехала, мы там 4 года жили. Сестра средняя там родилась. Новый младенец - опять мужа рядом нет. Но вот уже много лет прошло, и мы взрослые, и внуки вот уже пошли. Да, было тяжело. Но наверняка не так тяжело, как любой среднестатистической матери сто лет назад. Читаю про ненависть к ребенку, и просто хочу сказать: девочка быстро вырастет. Усталость ваша оттого, что быт неправильно организован. Ну я не буду Клео в мамский форум превращать, но совместный сон и грудное вскармливание очень-очень облегчает материнские будни. Мне младшие дети дались в этом плане гораздо проще, чем старший. Со старшим я ходила как зомби и ничего не успевала,и не высыпалась катастрофически. Попробуйте перестроить быт немного. Почитайте на эту тему. Отдохнувшая, вы по другому будете воспринимать ребенка.
19.01.17 09:05 Контекст комментария
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ЛестницаВот это да. Автор, если вы реальная, напишите тут. Я живу рядом) могу угостить кофе и поболтаем про то, что вас на самом деле бесит) серьезно, вот прям с удовольствием. И мышку вашу потискаю заодно)
19.01.17 01:18 Контекст комментария
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lilyaписьмо какое то противоречивое. Семья патриархальная строгая, а росла бродягой? Девственность на первом месте а наркотики нет??
19.01.17 04:39 Контекст комментария
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ленаМне кажется, что в таких ситуациях ваша реплика неуместна. Знала, не знала - что это меняет в сегодняшней ее ситуации? Хотите помочь девочке снести малышку в детдом, а самой в петлю залезть? У нее и так депрессия, судя по письму.
19.01.17 03:05 Контекст комментария
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звездочка )Я думала, вот, исполнится мне 2-го сентября 18, и свалю куда-нибудь///// Кто знает, Виктория, может твоя дочь спасла тебя от само-разрушительного пути в жизни? ) В любом случае, она не виновата в том, что ты пустила ситуацию на самотек и залетела, поэтому не делай из ребенка громоотвод. ТЫ сама создала эту ситуацию. На тебе ответственность, а не на ней, помни об этом всегда и не обвиняй своего ребенка ни в чем и никогда. А в целом, у тебя нормальная реакция психики на резкую перемену в жизни не желательным для тебя образом, называется фрустрация. Сейчас ты чувствуешь себя заложником, но постепенно это все пройдет ) Ещё не раз в жизни случится такое, что тебе бы не хотелось, поэтому надо учиться перестраиваться на ходу, очень полезный навык.
19.01.17 18:28
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виляБелные девочки. Одна стала мамой, а другой пришлось родиться у не любящей мамы.... она только только родилась в католическое рождество , в ее уже не любит мама....какая разница какая у вас семья. У вас ваша дочь обделена уже любовью....
19.01.17 17:25
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НатальяВика, солнышко! Ты еще и сама маленькая и хочешь много-много любви и внимания! но поверь! Именно этот маленький, "орущий" кулечек тебе ее и даст. Надо только немного потерпеть и вот ... уже скоро и улыбаться будет, и сможет вас всех различать. Чуть-чуть подожди! Ведь за год ребенок совершает гигантскую работу - из лежачего червячка становится на ножки, начинает все осязать и даже, может, бегать и говорить ... Ну вот попробуй с ней гимнастикой заниматься, играть как-то - да! она пока не может отреагировать должным образом, но она тебя слышит и будет помнить это все. Подсознательно! Родители скорее всего нахлебавшись с тобой - просто переживают, что ты и впрямь способна ребенка бросить и не любить его. Конечно, тебе сейчас очень нужна поддержка и помощь - добрая, хорошая - мамы. Попробуй, поговори с ней по душам. Уже пора. Нельзя "новенькую" девочку тоже растить в атмосфере глухоты, непонимания. Вика, ты такая счастливая! просто оглянись!!! Ведь девулька смотрит на тебя, ждет. Давай скорее собирайся с силами, мыслями и - сначала воспитай в любви малышку. А потом - уже и в ВУЗ пойдешь. Меня мама родила на 2-м курсе биофака МГУ. Ну посидела годик, а потом доучилась. Никаких трагедий. Моей красотке уже 19. И вот честно, как же прикольно с этими детками. Соответственно возрасту, ага. Вика! Попроси своих просто дать тебе немного поспать. Отдохнуть. И мир сразу станет светлее. Удачи!
19.01.17 14:46
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Юликонименно за такими душевными словами героиня и пришла к чужим тетькам на клео. чтобы ей кто-то обьяснил про кулечек, распорядок дня и душевный комфорт, вместо родной мамы. пы сы сейчас на стадионе, одна молодая мама занималась спортом, бегая с пончиком в котором лежал крупненький такой малыш, выполняющий роль гири :)) и ребенка выгуляла и сама нагрузилась.
19.01.17 15:06
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звездочка )с маленькими детьми намного легче и радостнее, чем с больными капризными стариками ) эх, нет у автора опыта ухода за взрослым человеком, ей бы сейчас вообще все показалось легким и необременительным )))
19.01.17 18:52
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ПрелестьНет никакого смысла копаться в других. Самое простое и действенное средство выйти из неприятного состояния. Сделай его приятным. С самого утра подари себя нуждающимся. И не заметишь как это войдёт в твою потребность. И состояние изменится в приятное. Смешно даже из такого случая как божий оберег от всякой дурости с риском для жизни превратить в трагедию. Тупость и невежество мучают тебя. Но не ситуация. Ситуация вполне реальная по жизни. Но отношение к ней явно кривобокое. Меняйте отношение к ситуации и меняйте свои явно идиотские привычки. У человека всегда должен работать инстинкт любви. Отдача наживает этот инстинкт. Это Вам подарок свыше.обрести новые навыки. Это ваш шанс спасения. Как можно этого не понимать?
19.01.17 13:48
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уфффДа отакот можно в 17 лет не понимать.
19.01.17 14:01
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ПрелестьОна что сразу родилась 17 летней? У многой молодёжи вокруг дети в 10 лет уже прекрасно сформированы в этих вопросах. Если эта из лесу вышла, значит именно здесь и сейчас желательно приступить к полезным действиям. Я думаю, письмо написано с целью выйти из адского душевного состояния. Так проступай к выходу конкретными действиями а не стонаниями. Фу.
19.01.17 14:22
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ЕсенияПродолжкы обсуждение девочек ниже добавлю. Накрывает от того, что бах и из дома не выйти, нет времени ни на какое свое дело.нет сил, только спать хочется. Дак ведь так у всех, у кого под боком нет нянек.как раз в 16 когда жизни не знаешь легче принять такой образ жизни, чем в 30, когда полмира исколесил и работу работал. Так что есть шансы у героини свыкнуться с материнством!! Надо делать все возможные попытки маму папу отца ребенка просить о помощи максимально. Это ж только начало. Просить не с наездом, а с любовью. Помогите. Посидите, научите. И тд. Имхо это отличный шанс в жизни стать человеком не пинаемым попутным ветром ( вещества, драки, парни без любви), а радость жизни, семья, пусть пока и маленькая из вас с дочкой.тем более дочка!!! Вам необходимо просто пересмотреть свое отношение к себе и близким. А еще в раннем материнстве оч много плюсов. Когда впм будет 30 у вас уже будет подруга подросток в лице дочки. Это здорово! Просто поверьте наслово людям тут что вы поступили правильно.что это один из лучших поступков за всю жизнь, что вы могли сделать. И примите уже все как есть. На форумах единомыленниц сидите почаще. Там многому научитесь.
19.01.17 11:49
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лакиво! согласна, как бы это убедить героиню, что в 30-ть жизнь не азканчивается) она наверняка в свои 17 именно так и думает -- все! молодость прошла, моя женская жизнь безвозратно загублена и тыды и тыпы, а в 30-ть я буду старая и никому не нужная)))
19.01.17 12:06
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ЕсенияЛаки, а ведь именно так она и думает!! Я по крацней мере так думала в 16 А сейчас как объяснить что в после 30 все круче круче чем в те же 16-20
19.01.17 12:51
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ЕсенияТакже Виктория не поверит, что с детьми реально интересно и весело жить. В 2 года много что можно предпринимать вместе. Я своего в садик не хочу водить, мне с ним интересно. Нет желания, если я не на работе. Это правда. Моя подруга например в три со своей дочкой ходит шопиться. Обеим в кайф. Она любит ходить примерять. Подруга говорит, что ей с алисой веселей ходить за покупками. Просто с нторожденным ей кажется -всегда так будет. Нет не будет. Скоро она вырастет. Очень быстро.
19.01.17 13:11
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ЮликонГероиня, в контакте есть группа "Мамы Долгопрудного". На мой взгляд Вам бы очень помогло общение и встречи с мамашками в Вашем городе.
19.01.17 11:28
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ПрелестьНикого не любите. Вот в чем беда. Научитесь любить и все в жизни засияет совсем другими гранями. Бог в помощь. Каждый день по капельке прививайте в себя любовь. Любое действие делайте с любовью. С желанием позаботиться и помочь малышке с любовью. Она и станет спокойнее и счастливее. Хочешь счастья? Учись дарить его близким. В сердце. Иначе вся твоя жизнь будет адом на земле.
19.01.17 11:01
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"Принятие всяких веществ, драки..." Автор, как бы то ни было, сейчас у Вас полюбэ более здоровый образ жизни, чем тот, который в веществах и драках ))) Попробуйте сконцентрироваться на этом положительном моменте, лучше организовать Ваш день, не есть того, что может вызывать у ребенка колики. Еще и месяца не прошло, Вы пока еще ничего не предприняли, а ужо ноете. И открою Вам секрет - дети не ведут себя 16-17 лет так, как в первые месяцы жизни.
19.01.17 10:46
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РеджЧто-то очень много в письме противоречий. В семье, где девственность это главное и аборт грех, дочка залетела от сожителя, которого она не любит, но он любит ее и при этом не помогает с дочкой. В семьях, где действительно ценится девственность, девушки сначала замуж выходят, а потом детей рожают, а не наоборот. Что касается испорченной жизни и т.п. соглашусь с Аленой. Если ребенок родился сейчас, то не просто так. Видимо для того, чтобы вы учились думать о последствиях своих действий и нести за них ответственность. Сейчас вы ответственны за свою дочь и если вы ее бросите, как пишете в письме, то, со временем, когда мозги ваши созреют, вы больше всего в жизни будете жалеть об этом поступке. Дочка это единственный человек, который будет вас любить, не взирая ни на что.
19.01.17 10:20
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Ну моей маме говорили: гляди, в подоле не принеси. Она и не принесла. Просто замуж выскочила, и сразу забеременела. Это ничего не меняет.
19.01.17 11:25
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ОсеньМеня тоже в черном теле держала мама. После 8 вечера дома, тотальный контроль, отфильтровка друзей и т.д. Тем не менее алкоголь попробовала в 15 лет., курить постоянно с 16 лет начала. Забеременела в 17 лет. Чем больше душишь ребенка, тем он хитрее и изворотливее становится.
19.01.17 12:42
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KoshkaЕсли родители не помогают, а только "любят" мозги, общение с ними нужно сократить. Все внимание двум близким людям, молодому человеку и ребёнку. Потерпеть до того момента, когда можно будет отдать в садик, и вперёд, учиться, работать, развиваться. Сейчас тяжело, тем более, дети разные, могут спать плохо, не давать выспаться, выматывает силы. Организм восстановится, но за ним нужно следить. Если вообще не с кем ребенка оставить, можно ходить с коляской, даже бегать. Спать с ребенком, днем не стесняться, тоже спать. Домашнюю работу по минимуму, от пельменей и сосисок никто не умер. Задним числом не надо ничего вычислять, надо исходить из того, что есть сейчас. Кстати, у многих известных женщин есть ранние дети, не помешавшие сделать карьеру.
19.01.17 10:01
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Девочка, ощущение краха жизни при рождении ребенка настигло меня в 29 с хреном лет. Так что не надо думать, будто выучись ты, нагуляйся, наработайся - ребенок с первого его вздоха был бы в радость. Увы нет. Просто есть тип женщин, которые сразу любят, а есть те, кому нужно время чтобы сжиться с ролью матери. И годы, образование, стаж и прочая мишура тут не при чем. Ты сейчас не делай резких движений. Привлекай своего мужчину к уходу за ребенком, проси помощи у него. А для себя - внутренне прими как данность что на 2-3 года жизнь замирает (хотя, вполне с полутора лет ребенка можно водить в музеи и детские театры). Но что такое пара лет в сравнении со всей жизнью.
19.01.17 09:29
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Юликонэто после всех пережитых трудностей так накрыло ?
19.01.17 10:07
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KoshkaОчень сильно может накрыть как раз, когда женщина состоялась как специалист, привыкла жить в быстром темпе, а тут каждый день - день Сурка.
19.01.17 10:12
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50/50да просто может накрыть в 30 и старше от того, что жил по сути для себя любимого, а тут бамс - и такая ответственность. а если нет мамы под под боком, или есть, но критикующая - то о-хо-хо(((
19.01.17 10:22
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Не знаю из-за трудностей или чего. Но я рыдала все 3 дня в роддоме - жизнь кончена, нафига я родила, теперь моя жизнь спущена в унитаз и т.д.. Дома-то уже некогда было, мы с сужем живем же отдельно. Просто у меня черная дыра, я помню только ненавистные бесконечные кормежки и 4 стены.
19.01.17 13:44
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***парню 20, не сбежал, работает, матом не ругается - замечательный парень. Ночью не встает потому что работает, это тоже надо понимать.
19.01.17 09:28
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Вот соглашусь. У каждого сейчас своя работа. Мама дома, ей и встать ночью к ребенку сподручнее. Просто не надо изображать из себя "супер-маму". Если есть возможность хоть какая-то днем прилечь и задремать - обязательно надо это сделать.
19.01.17 10:40
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сараМне одна моя подруга хвасталась,что ее гм чставал по ночам к ребенку. При этом он постоянно бухал и бил ее. С работы его увольняли за пьянки,денег не зарабатывал. ЗАТО постоянно хотнл второго ребенка. Критерии отцовства у каждого индивидуальные. Эта подруга выживала с ним как умела. ЗАТО он к ребенку вставал по ночам,если на ногах держался.
19.01.17 15:54
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Меня мама родила в 17, отец в армии был. Семья у мамы неблагополучная была, отец алкоголик агрессивный, бабушка с утра до ночи на работе, мужа рядом не было, да и чего особенного ждать от 18-летнего мальчишки? Потом, через 2 года армии в Германию служить его отправили на 4 года, потом в Афганистан на 2 года. В Германию мама со мной приехала, мы там 4 года жили. Сестра средняя там родилась. Новый младенец - опять мужа рядом нет. Но вот уже много лет прошло, и мы взрослые, и внуки вот уже пошли. Да, было тяжело. Но наверняка не так тяжело, как любой среднестатистической матери сто лет назад. Читаю про ненависть к ребенку, и просто хочу сказать: девочка быстро вырастет. Усталость ваша оттого, что быт неправильно организован. Ну я не буду Клео в мамский форум превращать, но совместный сон и грудное вскармливание очень-очень облегчает материнские будни. Мне младшие дети дались в этом плане гораздо проще, чем старший. Со старшим я ходила как зомби и ничего не успевала,и не высыпалась катастрофически. Попробуйте перестроить быт немного. Почитайте на эту тему. Отдохнувшая, вы по другому будете воспринимать ребенка.
19.01.17 09:05
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Не соглашусь насчет кормежки и совместного сна. Первое было для меня самым кошмарным кошмаром чисто психологически. Совместного сна правда, не было, но сын ночью и не просил есть. Иак что тут надо смотреть что психологически легче.
19.01.17 09:33
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KoshkaТот вопрос, когда надо слушать себя, а не мамок и нянек.
19.01.17 10:14
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лакисогласна с корзинкой - если все нормально налажено с ГВ, то это самое замечательное и удобное время, да и ощущение ребенка прям на физическом уровне другое, как-то чувствуешь его очень, а эт сразу облегчает уход
19.01.17 11:02
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Лестницая тоже голосую за ГВ и совместный сон. Это природно - во время ГВ выделяется окситоцин, который известен как гормон любви, и это помогает в формировании взаимной привязанности матери и ребенка. . ну и через 3 недели после родов даже взрослые планировавшие тетки не всегда могут похвастаться любовью к ребенку, хотя мало кто об этом говорит
19.01.17 11:29
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Возможно, я тут спорить не буду, просто пишу, что с первым ребенком я была сильно вымотана, а подсказок негде было взять. Сейчас можно почитать форумы, выбрать для себя оптимальную схему, которая дается без напряга особого. Лично мне легче высыпается именно так. Утром отдохнувшая встаю.
19.01.17 11:29
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ЕсенияДа. Согласна.приучение к кроватки и просто принимать вертикальное положение ночью несколько раз за ночь очень выматывает. Из рассказов девчат это знаю. А ГВ и сон под боком облегчает. У меня была кроватка беби бей.полумесяцем без боковушки она встает вплотную к кровати родителей. Маленькая такая. Ребенок как бы отдельно - безопасно.но с др стороны он спит рядом.не нужно вставать.до 4-5 месяцев годится. Может героине кто то отдаст. Я везла ее из германии.у нас не было. Посмотрите на авито! Baby bay И еще, мой взрослый и отвествннный муж не вставал по ночам никогда. Он ходил на работу. Это нормально.
19.01.17 11:57
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всё окУ меня есть такая знакомая девушка, её мать родила в 17 лет, и вот они идут по улице 2 красотки, и все думают что сестры. Её мама не стала бабищей, а ухаживает за собой, и живет в ногу со временем. Катаются на великах, ходят вместе куда то постоянно, в общем как подруги, так что ничего страшного нет, это же твой родной человечек, сделай так чтобы у вас были доверительные и дружеские отношения. Ну и постарайся не беременеть больше, пока не будешь готова к этому
19.01.17 07:57
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JulkoПоддерживаю Алёну,что у Вас сейчас гормоны шалят,усталость и недосып,да и сильной мотивации изначально не было. Но, хочу Вас успокоить,это проходят практически все,я долго не могла забеременеть и ребёнок был желанным,долгожданным,но после родов было очень тяжело. Порой так уставала,что думала-все,кранты,не выдержу,к слову родила я в 35!))) так что возраст,безусловно,играет роль,но не основную,физически в 17 легче выдерживать недосып и организм восстанавливается быстрее. Постарайтесь не переносить Ваши негативные эмоции на ребёнка. Ведь малышка действительно не при чем,она беззащитна и крайне нуждается в мамином тепле и ласке,дети ее считывают на бессознательном уровне и становятся спокойнее,если ощущают тепло и Любовь мамы. Это факт
19.01.17 07:42
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выдумка очередная
19.01.17 07:29
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lilyaписьмо какое то противоречивое. Семья патриархальная строгая, а росла бродягой? Девственность на первом месте а наркотики нет??
19.01.17 04:39
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Kalinka ХабаровскКонечно сложно, но жизнь не закончилась. Перед глазами пример одноклассницы: забеременела в 11 классе, а училась очень хорошо, практически медалистка. Вместо ВУЗа пошла учиться в педучилище на библиотечное дело. Закончила училище с красным дипломом, поступила в ВУЗ
19.01.17 01:35
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ЛестницаВот это да. Автор, если вы реальная, напишите тут. Я живу рядом) могу угостить кофе и поболтаем про то, что вас на самом деле бесит) серьезно, вот прям с удовольствием. И мышку вашу потискаю заодно)
19.01.17 01:18