Мы стали разными, но важно ли это?
Краснодар, 19 лет
27.02.17
Мнения наших экспертов
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АленаАлена, общие взгляды на жизнь и быт, одинаковые ценностные ориентиры – это важные кирпичики в фундаменте отношений. Вам только по 19 лет, и вы уже хотите разного, стремитесь к разному. Это неизбежно приведет к болезненному расставанию, потому что невозможно строить долгоиграющие отношения в паре, где один жаждет странствовать, а второй вить гнездо, где первый проводит ночи в клубах (пусть, и по работе), а второй хочет тишины и покоя. Вы не сможете жить параллельными жизнями на старом топливе в виде общего прошлого, тем паче, что это прошлое – по большей части время подросткового периода, когда протест против взрослых объединяет сильнее, чем общие цели и ценности. Обсудите с парнем планы на ближайшие 5-10 лет. Что собирается делать он? Что хотела бы делать ты? В какой «точке» видит себя он через 5-10 лет? А ты? Что входит в его планы на этот отрезок жизни? А в твои? Честно скажу, я не знаю ни одной пары, которая бы не распалась, благодаря тому, что один в паре становился домоседом, а второму хотелось «клубиться» (даже если это было работой). Поэтому я лично не вижу будущего в парах, где настолько разные представления о жизни, быте и даже о распорядке дня.
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СергейАлёна, к сожалению, или к счастью, это уж кому как, но люди с течением времени меняются. Это неизбежно. Иногда изменения происходят быстро, иногда медленно, но неотвратимо. И, увы, далеко не всегда так, как нам хочется. Некоторые изменения связаны с процессом взросления, другие с «игрой» в процессе обольщения, а потом возврата к реальности. Состояние здоровья, физический облик, новые знания и умения тоже подчас приводят к довольно значительным переменам. Именно поэтому, например, в молодых семьях имеется такое понятие, как притирка характеров. Ведь в процессе ухаживания, романтики, человек один, а с приходом быта, становится совершенно иным. В твоем же случае, все тем более сложно. Видишь ли, пары, которые складываются в юности, довольно редко остаются хотя бы друзьями, и практически никогда не становятся нормальными семьями. Ведь первоначально симпатизируют друг другу два подростка, с довольно простыми, очень похожими желаниями и представлениями. Однако с течением времени люди взрослеют, и девушка вдруг понимает, что всё изменилось, что ей нужно что-то другое. Собственно, и у молодого человека могут возникнуть те же сомнения. А все потому, что они повзрослели и у каждого начал формироваться свой собственный Мир. И это совершенно нормально. Что же делать? Лично я считаю, что нужно как можно скорее освобождаться от изживших себя отношений, по-доброму прощаться и отпускать друг друга. В этом случае у каждого из вас процесс развития пойдет быстрее и правильнее. А что будет после - посмотрите. Главное не тормозить друг друга.
Обсуждение 12
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50/50ух, какая Вы сУрьёзная в 19 лет)) кстати, его взгляды тоже менялись, сама описываете "ломку мировоззрений" и так далее) но если ему лететь, а Вам сидеть, то да - "окончен школьный роман". грустно, но пройдёт
27.02.17 10:16
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ЭммаА еще он бороду бреет, а у вас месячные каждый месяц.
27.02.17 09:55
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РеджЯ считаю, что противоположность наоборот делает отношения гармоничнее. Мы с мужем разные и по темпераменту, и по интересам. Многие удивляются как мы можем быть при этом вместе. Да легко. Мы просто друг друга дополняем. Я делаю его более спокойным, ответственным, а он вносит в нашу жизнь шум, энергию, веселье :) Так и живем. А если бы мы были одинаковыми, наверное было бы не так интересно вместе. Но если Вас что-то стало напрягать в вашем молодом человеке, то либо нужно найти какой-то баланс в отношениях, либо это не ваш человек. Вам конечно виднее.
27.02.17 09:54
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ОльгаНе поняла, как может быть схожесть в убеждениях и принципах, но во взглядах на жизнь и ценностных ориентирах вы разные? Тогда расшифруйте, что для вас Что.
27.02.17 09:18
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ЮликонПотрогайте голову и измерьте, на сколько выросла корона после поступления в учебное заведение национальной безопасности. Если размер отросшей короны Вас устраивает, то придется пересмотреть будущее с Вашим спутником, потому что партнер проводящий время в ночных клубах , где секс, наркотики, рок-энд-рол, может повлиять на Вашу карьеру.
27.02.17 08:20
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Эмм, он лежал на диване и наблюдал, как вы мечетесь, пытаясь переделать кучу дел домашних? И все, что он сделал, это дал ценный совет полежать?) ну, за такого ценного кадра надо держацца руками и ногами, хоррроший будет муж))))
27.02.17 08:11
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***Что за бред я только что прочитала???
27.02.17 08:13
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Я догадалась - с математикой плохо, наверное, у вас. но до четырех досчитаете? Короче, вы оба пролежали два человеко-часа, а потом понадобилось еще два человеко-часа работы (в данном случае выполненной одним человеком - вами). Итого - четыре человеко-часа. Вместо того, чтобы необходимые для работы два человеко-часа отработали два человека - и свободны. Лично вы потратили три человеко-часа, чтобы работа была выполнена (час лежали и два работали), и один час потратил ваш парень - лёжа. Допустим, вы начали лежать в полдень. Итого,от работы вы освободились в три часа дня. А могли в час дня освободиться, и потратить время вдвое более разумно. А парень - да, молодец)) помог, чо.
27.02.17 11:08
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