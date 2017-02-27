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Мы стали разными, но важно ли это?


Встречаемся с парнем пять лет, ещё со школьных времён. В своих школах оба были со странностями, подружились случайно. Вместе многое прошли: тяжёлое взросление, глупые подростковые увлечения, ломку мировоззрения. Скандалили с родителями, сбегали по ночам из дома, мечтали то покорить мир, то перевернуть его. Вместе готовились к экзаменам, учили английский, писали музыку он - на акустической гитаре, я - на гавайской. Уехали из родного городка сначала в Питер, потом в Краснодар. Года три или четыре были словно одним целым: одинаковые мечты, стремления. Но вот мы выросли, и я чувствую, что дороги всё сильнее расходятся. Я поступила на национальную безопасность, а он - на звукорежиссёра. Я прохожу практику в государственных органах, а он - в ночном клубе. Мне хочется тишины, а ему - музыки. Мне хочется оставаться на месте, а ему - бежать, ехать, лететь как можно дальше и быстрее. У меня изменились взгляды на жизнь, а у моего мальчика остались прежними. Мы по-прежнему схожи убеждениями и принципами, но во взглядах на жизнь и быт, в характере, в ценностных ориентирах различий очень много. Я не знаю, важны ли эти различия для наших отношений. Важно ли, что мы совсем непохожи, притом, что были одинаковыми раньше?
Алена,
Краснодар, 19 лет
27.02.17
Мы стали разными, но важно ли это?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Алена, общие взгляды на жизнь и быт, одинаковые ценностные ориентиры – это важные кирпичики в фундаменте отношений. Вам только по 19 лет, и вы уже хотите разного, стремитесь к разному. Это неизбежно приведет к болезненному расставанию, потому что невозможно строить долгоиграющие отношения в паре, где один жаждет странствовать, а второй вить гнездо, где первый проводит ночи в клубах (пусть, и по работе), а второй хочет тишины и покоя. Вы не сможете жить параллельными жизнями на старом топливе в виде общего прошлого, тем паче, что это прошлое – по большей части время подросткового периода, когда протест против взрослых объединяет сильнее, чем общие цели и ценности. Обсудите с парнем планы на ближайшие 5-10 лет. Что собирается делать он? Что хотела бы делать ты? В какой «точке» видит себя он через 5-10 лет? А ты? Что входит в его планы на этот отрезок жизни? А в твои? Честно скажу, я не знаю ни одной пары, которая бы не распалась, благодаря тому, что один в паре становился домоседом, а второму хотелось «клубиться» (даже если это было работой). Поэтому я лично не вижу будущего в парах, где настолько разные представления о жизни, быте и даже о распорядке дня.

  • Сергей

    Алёна, к сожалению, или к счастью, это уж кому как, но люди с течением времени меняются. Это неизбежно. Иногда изменения происходят быстро, иногда медленно, но неотвратимо. И, увы, далеко не всегда так, как нам хочется. Некоторые изменения связаны с процессом взросления, другие с «игрой» в процессе обольщения, а потом возврата к реальности. Состояние здоровья, физический облик, новые знания и умения тоже подчас приводят к довольно значительным переменам. Именно поэтому, например, в молодых семьях имеется такое понятие, как притирка характеров. Ведь в процессе ухаживания, романтики, человек один, а с приходом быта, становится совершенно иным. В твоем же случае, все тем более сложно. Видишь ли, пары, которые складываются в юности, довольно редко остаются хотя бы друзьями, и практически никогда не становятся нормальными семьями. Ведь первоначально симпатизируют друг другу два подростка, с довольно простыми, очень похожими желаниями и представлениями. Однако с течением времени люди взрослеют, и девушка вдруг понимает, что всё изменилось, что ей нужно что-то другое. Собственно, и у молодого человека могут возникнуть те же сомнения. А все потому, что они повзрослели и у каждого начал формироваться свой собственный Мир. И это совершенно нормально. Что же делать? Лично я считаю, что нужно как можно скорее освобождаться от изживших себя отношений, по-доброму прощаться и отпускать друг друга. В этом случае у каждого из вас процесс развития пойдет быстрее и правильнее. А что будет после - посмотрите. Главное не тормозить друг друга.

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Обсуждение 12  

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  • 50/50
    ух, какая Вы сУрьёзная в 19 лет)) кстати, его взгляды тоже менялись, сама описываете "ломку мировоззрений" и так далее) но если ему лететь, а Вам сидеть, то да - "окончен школьный роман". грустно, но пройдёт
    		 27.02.17 10:16
         
    4
         
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  • Эмма
    А еще он бороду бреет, а у вас месячные каждый месяц.
    		27.02.17 09:55
         
    1
         
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  • Редж
    Я считаю, что противоположность наоборот делает отношения гармоничнее. Мы с мужем разные и по темпераменту, и по интересам. Многие удивляются как мы можем быть при этом вместе. Да легко. Мы просто друг друга дополняем. Я делаю его более спокойным, ответственным, а он вносит в нашу жизнь шум, энергию, веселье :) Так и живем. А если бы мы были одинаковыми, наверное было бы не так интересно вместе. Но если Вас что-то стало напрягать в вашем молодом человеке, то либо нужно найти какой-то баланс в отношениях, либо это не ваш человек. Вам конечно виднее.
    		27.02.17 09:54
         
    4
         
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  • Ольга
    Не поняла, как может быть схожесть в убеждениях и принципах, но во взглядах на жизнь и ценностных ориентирах вы разные? Тогда расшифруйте, что для вас Что.
    		 27.02.17 09:18
         
    1
         
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  • Юликон
    Потрогайте голову и измерьте, на сколько выросла корона после поступления в учебное заведение национальной безопасности. Если размер отросшей короны Вас устраивает, то придется пересмотреть будущее с Вашим спутником, потому что партнер проводящий время в ночных клубах , где секс, наркотики, рок-энд-рол, может повлиять на Вашу карьеру.
    		27.02.17 08:20
         
    4
         
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