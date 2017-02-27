Мы стали разными, но важно ли это?

Алена, общие взгляды на жизнь и быт, одинаковые ценностные ориентиры – это важные кирпичики в фундаменте отношений. Вам только по 19 лет, и вы уже хотите разного, стремитесь к разному. Это неизбежно приведет к болезненному расставанию, потому что невозможно строить долгоиграющие отношения в паре, где один жаждет странствовать, а второй вить гнездо, где первый проводит ночи в клубах (пусть, и по работе), а второй хочет тишины и покоя. Вы не сможете жить параллельными жизнями на старом топливе в виде общего прошлого, тем паче, что это прошлое – по большей части время подросткового периода, когда протест против взрослых объединяет сильнее, чем общие цели и ценности. Обсудите с парнем планы на ближайшие 5-10 лет. Что собирается делать он? Что хотела бы делать ты? В какой «точке» видит себя он через 5-10 лет? А ты? Что входит в его планы на этот отрезок жизни? А в твои? Честно скажу, я не знаю ни одной пары, которая бы не распалась, благодаря тому, что один в паре становился домоседом, а второму хотелось «клубиться» (даже если это было работой). Поэтому я лично не вижу будущего в парах, где настолько разные представления о жизни, быте и даже о распорядке дня.

Сергей

Алёна, к сожалению, или к счастью, это уж кому как, но люди с течением времени меняются. Это неизбежно. Иногда изменения происходят быстро, иногда медленно, но неотвратимо. И, увы, далеко не всегда так, как нам хочется. Некоторые изменения связаны с процессом взросления, другие с «игрой» в процессе обольщения, а потом возврата к реальности. Состояние здоровья, физический облик, новые знания и умения тоже подчас приводят к довольно значительным переменам. Именно поэтому, например, в молодых семьях имеется такое понятие, как притирка характеров. Ведь в процессе ухаживания, романтики, человек один, а с приходом быта, становится совершенно иным. В твоем же случае, все тем более сложно. Видишь ли, пары, которые складываются в юности, довольно редко остаются хотя бы друзьями, и практически никогда не становятся нормальными семьями. Ведь первоначально симпатизируют друг другу два подростка, с довольно простыми, очень похожими желаниями и представлениями. Однако с течением времени люди взрослеют, и девушка вдруг понимает, что всё изменилось, что ей нужно что-то другое. Собственно, и у молодого человека могут возникнуть те же сомнения. А все потому, что они повзрослели и у каждого начал формироваться свой собственный Мир. И это совершенно нормально. Что же делать? Лично я считаю, что нужно как можно скорее освобождаться от изживших себя отношений, по-доброму прощаться и отпускать друг друга. В этом случае у каждого из вас процесс развития пойдет быстрее и правильнее. А что будет после - посмотрите. Главное не тормозить друг друга.