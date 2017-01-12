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Люблю, но жить с ним вместе не хочу


Мы с моим парнем встречаемся 2 года. Из них один год - его армия. Я из Москвы, он из Дагестана. Нет-нет, это весьма интеллектуальный, умный мужчина с европейскими взглядами и от религии далек, как и его родители (мать русская). Познакомились на конференции. После этого закрутился роман. Мы ездили к друг другу, я у него была много раз в Махачкале. Но с родителями не знакома. Он приезжал в Москву к родственникам. Сейчас он собирается переехать в Москву и искать работу, уже купил билеты. Я же живу одна, мне бабушка оставила квартиру, и жить вместе не хочу. Не потому, что я его не люблю, а потому что мне всего 21 год, и всему свое время, да и потому, что не готова к сожительству. Не готова готовить каждый день, убирать, мыть т.к. у меня есть дела поважнее (на данный момент)... Мне, хочется в будущем семью, мужа, но жить с мужчиной, который не факт, что на мне женится или относится серьезно, я не хочу. Сейчас я работаю, увлечена танцами, хочу получить второе высшее и проходить разные курсы по самообразованию, мне хочется познавать мир, путешествовать и делать это вместе. Но нормально ли это? То, что мы встречаемся так давно и не будем жить вместе? Нормально ли это, то что у меня есть квартира, и я его не зову жить вместе? Хотя, он переезжает сюда, чтобы увидеть меня, быть рядом и остановиться в Москве? У него родственники тут, ему есть у кого остановиться. Ну и возможностей в Москве больше. И нормально ли такой вариант, чтобы не сожительствовать, а просто проводить время, ночевать друг у друга, узнавать, а потом уже делать этот серьезный шаг? Все мои подруги в 21 и 23 уже живут с мужчинами, а мне кажется это не правильно.
Нина,
Москва, 21 год
12.01.17
Люблю, но жить с ним вместе не хочу

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Нина, как ты сама написала, всему свое время. Если твои подруги живут с мужчинами, значит, это то, к чему они были готовы или даже то, к чему стремились. У всех у нас разные амбиции и разный уровень притязаний. Кому-то и просто выйти замуж, пусть и условно (сожительствовать) – за счастье, и дальше уже круговорот бытовых забот, дети и прочее. Кому-то семья как самоцель – не слишком заманчивая перспектива на ближайшие годы, и это тоже нормально. А еще сейчас все более популярным повсеместно становится гостевой брак и гостевые отношения. Это как раз то, о чем ты пишешь: люди любят друг друга, встречаются, проводят вместе свободное время, путешествуют вместе, отдыхают, но живут каждый в своей квартире. Именно потому, что не хотят привносить в отношения бытовой элемент. Конечно, чаще всего такие отношения заканчивается, когда появляются дети. Но ведь детей тоже уже научились планировать. Так что, на твой вопрос «нормально ли не хотеть жить с парнем в моей квартире» ответ: «Нормально». Что меня смущает в ваших отношениях, так это то, что парень не познакомил тебя с родителями, несмотря на то, что ты несколько раз была у него в гостях в Махачкале. Я бы восприняла это как плохой знак. Вы знакомы и встречаетесь уже 2 года, ты ждала его из армии. То есть, это не тот случай, когда девушку сам толком еще не знаешь, чего родителей впутывать. Для меня это означает, что парень относится к тебе как временной спутнице и не рассматривает тебя как будущую жену. И, возможно, ты сама это понимаешь именно так, и твое нежелание впускать его в свой дом – это нормальная защитная реакция, ведь пустить просто, но как потом выставить и начать жизнь с чистого листа? Так что, встречайся, люби, но держи ушки на макушке. Пока все правильно с твоей стороны.

  • Сергей

    Нина, в нашей жизни нормально все, что не противоречит УК, не мешает жить окружающим и принимается обоими партнерами. Поэтому если ты не хочешь жить с молодым человеком в своей квартире – это абсолютно нормально. И бороться с этим – не стоит. Особенно учитывая тот факт, что никаких особых чувств между вами, как я понимаю, пока нет. Вы общаетесь, периодически встречаетесь, занимаетесь сексом и опять разбегаетесь по собственным Мирам. Это не любовь, и не что-то большое, и серьезное. Так ведут себя молодые люди, которые пока только учатся жить, отрабатывают приемы межполового взаимодействия, играют в чувства, в семью. Да, вам пока нравится происходящее, однако вы оба понимаете, чувствуете, что все не всерьез, и что все может само собой закончиться в один прекрасный момент. Ведь и парень переезжает в Москву не потому, что хочет быть рядом с тобой, а потому, что хочет попытаться тут реализоваться. Так что не стоит «накручивать» себя и терзаться пустыми сомнениями. Для того, чтобы пустить в свою жизнь кого-то постороннего, действительно, нужно узнать его получше. Вот тебе и представится такая возможность. Пообщаетесь более плотно, посмотрите друг на друга в разных ситуациях, сравните реальные интересы и стремления, подрастете, поумнеете, а уж потом станет ясно, что делать дальше. Вполне возможно, что вы просто не найдете ничего общего и расстанетесь. Такое вполне вероятно. Что же касается подруг, живущих с мужчинами, то не стоит пытаться подражать кому-то, если нет желания. Мы тем и отличаемся от обезьян, что имеем возможность не обезьянничать. Да и не получится из этого ничего хорошего. Поэтому не переживай и делай то, чего хочешь сама. Главное – не забывай предохраняться, иначе все твои планы могут рухнуть как карточный домик.

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