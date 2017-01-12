Люблю, но жить с ним вместе не хочу
Москва, 21 год
12.01.17
Мнения наших экспертов
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АленаНина, как ты сама написала, всему свое время. Если твои подруги живут с мужчинами, значит, это то, к чему они были готовы или даже то, к чему стремились. У всех у нас разные амбиции и разный уровень притязаний. Кому-то и просто выйти замуж, пусть и условно (сожительствовать) – за счастье, и дальше уже круговорот бытовых забот, дети и прочее. Кому-то семья как самоцель – не слишком заманчивая перспектива на ближайшие годы, и это тоже нормально. А еще сейчас все более популярным повсеместно становится гостевой брак и гостевые отношения. Это как раз то, о чем ты пишешь: люди любят друг друга, встречаются, проводят вместе свободное время, путешествуют вместе, отдыхают, но живут каждый в своей квартире. Именно потому, что не хотят привносить в отношения бытовой элемент. Конечно, чаще всего такие отношения заканчивается, когда появляются дети. Но ведь детей тоже уже научились планировать. Так что, на твой вопрос «нормально ли не хотеть жить с парнем в моей квартире» ответ: «Нормально». Что меня смущает в ваших отношениях, так это то, что парень не познакомил тебя с родителями, несмотря на то, что ты несколько раз была у него в гостях в Махачкале. Я бы восприняла это как плохой знак. Вы знакомы и встречаетесь уже 2 года, ты ждала его из армии. То есть, это не тот случай, когда девушку сам толком еще не знаешь, чего родителей впутывать. Для меня это означает, что парень относится к тебе как временной спутнице и не рассматривает тебя как будущую жену. И, возможно, ты сама это понимаешь именно так, и твое нежелание впускать его в свой дом – это нормальная защитная реакция, ведь пустить просто, но как потом выставить и начать жизнь с чистого листа? Так что, встречайся, люби, но держи ушки на макушке. Пока все правильно с твоей стороны.
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СергейНина, в нашей жизни нормально все, что не противоречит УК, не мешает жить окружающим и принимается обоими партнерами. Поэтому если ты не хочешь жить с молодым человеком в своей квартире – это абсолютно нормально. И бороться с этим – не стоит. Особенно учитывая тот факт, что никаких особых чувств между вами, как я понимаю, пока нет. Вы общаетесь, периодически встречаетесь, занимаетесь сексом и опять разбегаетесь по собственным Мирам. Это не любовь, и не что-то большое, и серьезное. Так ведут себя молодые люди, которые пока только учатся жить, отрабатывают приемы межполового взаимодействия, играют в чувства, в семью. Да, вам пока нравится происходящее, однако вы оба понимаете, чувствуете, что все не всерьез, и что все может само собой закончиться в один прекрасный момент. Ведь и парень переезжает в Москву не потому, что хочет быть рядом с тобой, а потому, что хочет попытаться тут реализоваться. Так что не стоит «накручивать» себя и терзаться пустыми сомнениями. Для того, чтобы пустить в свою жизнь кого-то постороннего, действительно, нужно узнать его получше. Вот тебе и представится такая возможность. Пообщаетесь более плотно, посмотрите друг на друга в разных ситуациях, сравните реальные интересы и стремления, подрастете, поумнеете, а уж потом станет ясно, что делать дальше. Вполне возможно, что вы просто не найдете ничего общего и расстанетесь. Такое вполне вероятно. Что же касается подруг, живущих с мужчинами, то не стоит пытаться подражать кому-то, если нет желания. Мы тем и отличаемся от обезьян, что имеем возможность не обезьянничать. Да и не получится из этого ничего хорошего. Поэтому не переживай и делай то, чего хочешь сама. Главное – не забывай предохраняться, иначе все твои планы могут рухнуть как карточный домик.
Обсуждение 36
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авторитетно заявляю, что даже грязные носки любимого человека не раздражают, даже если разбросанные:).. Мне всегда хочется мужу что-нибудь купить, постирать или выгладить до последней складочки)) и не страшно ночевать в пустой квартире одной?!
12.01.17 02:21
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ElМожет, кинжал под подушку, топор в прихожей, и не будет так страшно? Моя свекровь боится спать одна в квартите тоже, знаете. Я не спрашиваю ( неудобно ), но не совсем понимаю, чего бояться. Деньги в банке, насильники скорее не нагрянут...))
12.01.17 02:29
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KrazyА я тоже боюсь. Хотя ни разу одна не ночевала.
12.01.17 02:33
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ЮликонДеффки Вы чо:)) я одна в загородном доме жила, где зимой с трудом увидишь дымок соседнего хутора, как говорят в прибалтике. Из ужасов только снегопад и дикие собаки.
12.01.17 02:46
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Я не только спать одной боюсь, но и темноты. Ночью всегда в комнате горит какая-нибудь лампочка или гирлянда если зимой)) а ещё боюсь находится в квартире без животных и цветов, они всегда проводники хорошей энергетики! Так что муж в квартире тоже будет очень кстати:)
12.01.17 02:43
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Ellis_@Это более чем нормально, не жить вместе. Это будет неплохая проверка, кстати. Не то что бы проверка отношений, а проверка его самого как мужчину. Как он будет себя вести. Если начнётся постепенный перевоз личных вещей и а можно я у тебя недельку-другую... Потом было бы ужасно неловко просить выселиться обратно. И дело даже не в том, что не готова стирать , убирать и так далее. Если он действительно шарит в таких делах, будет вести себя деликатно и тактично. Важно - сразу озвучь, сразу начертай границы. Чтобы было ясно. Ну и мне кажется, ты не настолько влюблена, чтобы прям в омут с головою. Этого вполне достаточно.
12.01.17 02:14
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Не хотите - не живите. Скажите, бабушка, мол, когда квартиру завещала, не велела жить в ней никаким мужчинам. Мол, старомодных взглядов была старушка, строгая.
12.01.17 00:45
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ДашаХорошо про бабаушку сказано. Можно еще добавить что жить в этой квартире по словам старомодной бабаушки может только муж героини и посмотреть на реакцию молодого чел-ка.
12.01.17 00:59
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KrazyА смысл письма в чем - Я такая клевая, похвалите меня?
12.01.17 00:42
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KrazyЧет захотелось добавить. Вы заранее решили, что готовить каждый день и убираться - это ваша обязанность. Вовсе нет. Убираться можно по-очереди, готовить тоже. Или по-другому обязанности разделить. Вот, к примеру, я не стираю вообще уже лет 10. Плюс я хожу в магазины исключительно если муж в командировке. От стирального порошка, продуктов и до пардон трусов нашим малым покупает он сам, без меня. Я только себе любимой одежду и прочие булавки покупаю. Плюс оплата всех коммунальных, заполонение налоговых деклараций и прочее все на нем. Готовим по-очереди. Я к чему все это, жить вместе легко и удобно, я бы ни за что сейчас одной бы не захотела оказаться. Не взваливайте на себя весь быт, зачем? Тогда и идея жить с любимым вам покажется привлекательной.
12.01.17 01:37
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ZavoronokЭто письмо надо почитать вчерашней ГГ. Пусть поймёт, как жизнь надо было устраивать. Сначала образование и работа, а потом семья и дети, если не хочешь в нищете жить.
12.01.17 00:40
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АхаУ меня закралось подозрение, что это сочинительство редакции. Уж больно гладко это письмо на вчерашнее ложится. Будем считать, что это я, от зависти, что сегодняшняя героиня в 21 год уже такая умная, так не бывает )))
12.01.17 00:48
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Юликонпросто прелесть какая лапулечка написала, не хочу жениться, хочу учиться! Нина, Вы же не пойдете прыгать с 12 этажа, если все пойдут ? вот и особой нужды жить с мужчиной как Фсе тоже нет.
12.01.17 00:29
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Юликони просто матом, если у девушки есть квартира, это не обязывает ее тащить мужика к себе жить. я уже не первый раз слышу такой бред в Москве, что женщина должна иметь жилье, чтобы устроить свою личную жизнь.
12.01.17 00:32
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Ellis_@Я вот читала на днях что в Исландии катастрофа с мужскими кадрами и гос-во готово дать гражданство и регулярную выплату денег мужчинам, которые женятся на гражданках Исландии. Или утка, или действительно демографическая ситуация такая катастрофическая. Там женщин в 2 раза больше, чем мужчин. Так писали, по крайней мере.
12.01.17 02:18
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Ellis_@А вообще, я так подумала, как классно, что у ГГ выбор есть. Своя квартира, отлично. Я когда переезжала в столицу, не могла сразу замахнуться на отдельное жильё ( сьёмное, конечно). Или с девочками-припевочками, которые уже по дырки в носе надоели ( убирать за всеми надоело ). Или бойфренд. Второе казалось удобнее и приятнее. На какое-то время, по крайней мере. И последствия выборов могут быть разными. Верни мое время назад и имея сегодняшние мои мозги, я бы пару решений подкорректировала. Пофантазировали и будет))
12.01.17 02:23
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А мужики куда деваются? Вымерзают, что-ли?
12.01.17 02:24
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lilyaэто утка, там мужчин больше
12.01.17 02:42
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AxaЭто самое нормальное из всего ранее здесь написанного. Зрелый и разумный подход. Надеюсь, умный мужчина это поймёт и примет. Только не сдавайтесь под давлением подруг, живущих с мужчинами, ну или если вдруг мужчина будет настаивать.
12.01.17 00:18
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ЛестницаДа вы просто умница)) не хотите - не живите. Захотите - заживете.
12.01.17 00:14
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Ну так не надо рассказывать, что квартира собственная. Вот и все.
12.01.17 00:13