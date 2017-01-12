Люблю, но жить с ним вместе не хочу

Мы с моим парнем встречаемся 2 года. Из них один год - его армия. Я из Москвы, он из Дагестана. Нет-нет, это весьма интеллектуальный, умный мужчина с европейскими взглядами и от религии далек, как и его родители (мать русская). Познакомились на конференции. После этого закрутился роман. Мы ездили к друг другу, я у него была много раз в Махачкале. Но с родителями не знакома. Он приезжал в Москву к родственникам. Сейчас он собирается переехать в Москву и искать работу, уже купил билеты. Я же живу одна, мне бабушка оставила квартиру, и жить вместе не хочу. Не потому, что я его не люблю, а потому что мне всего 21 год, и всему свое время, да и потому, что не готова к сожительству. Не готова готовить каждый день, убирать, мыть т.к. у меня есть дела поважнее (на данный момент)... Мне, хочется в будущем семью, мужа, но жить с мужчиной, который не факт, что на мне женится или относится серьезно, я не хочу. Сейчас я работаю, увлечена танцами, хочу получить второе высшее и проходить разные курсы по самообразованию, мне хочется познавать мир, путешествовать и делать это вместе. Но нормально ли это? То, что мы встречаемся так давно и не будем жить вместе? Нормально ли это, то что у меня есть квартира, и я его не зову жить вместе? Хотя, он переезжает сюда, чтобы увидеть меня, быть рядом и остановиться в Москве? У него родственники тут, ему есть у кого остановиться. Ну и возможностей в Москве больше. И нормально ли такой вариант, чтобы не сожительствовать, а просто проводить время, ночевать друг у друга, узнавать, а потом уже делать этот серьезный шаг? Все мои подруги в 21 и 23 уже живут с мужчинами, а мне кажется это не правильно.

Нина,

Москва, 21 год

12.01.17

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