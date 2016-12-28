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Кто он мне? Друг или больше?


У меня есть друг, я его считала лучшим другом, как и он меня… раньше. Мы обо всем могли говорить часами, гулять по городу или сидеть дома, все равно что, нам всегда было весело. Однажды наша дружба перешла в немного большее: вечер, кино, страсть, все дела. И я знала, что не хочу отношений, и он вроде тоже не хотел их. Мы вроде договорились. Стали еще ближе, прям чувствовали друг друга, а потом я начала отдаляться, нашла парня, он девушку… мы еще общались, но реже, уже почти не виделись. Он, переехав в другой город, почти не писал, но иногда очень сухо намекал, что скучает. Общение поменялось, больше сарказма, от чего мне обидно, порой. А недавно, приехав в его город в командировку (к слову, я уже год живу с другим парнем, а он один), мы встретились, говорили часами ни о чем, как раньше. И он меня поцеловал так страстно, я бы подумала, что просто хочет, но он одновременно холоден ко мне и нежный в тот же час. Меня это так удивило, я будто хотела этого очень и боялась. А еще его фразы, когда говорю, что не буду ему навязываться, чтоб он общался со мной или виделся, он в ответ: «Это же ты, але!», «Дурочка, как ты можешь навязываться, я же тебя 100 лет не видел!» И, зная, что он не мастер нежности, с его слов это так мило. И я сдалась, и пошла на измену, я запуталась, боюсь его спросить что-либо. Он сейчас странный, то злой и равнодушен, то нежный и скучающий. Я не знаю, кто он мне, но не хочу его терять.
Анастасия,
Украина, Киев, 21 год
28.12.16
Кто он мне? Друг или больше?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Анастасия, ты знаешь, кто он тебе. Он не друг уже. Он именно любовник. Когда парень и девушка периодически спят друг с другом, это уже дружеские отношения. Друзья не испытывают друг к другу сексуального влечения, их связывают совершенно иные интересы и мотивы. Ваша мотивация уже очевидна. И у него, и у тебя. У вас первостепенным стал телесный контакт и эмоции, которые он вызывает. Это не про дружбу. И было бы здорово, если бы вы перестали играть друг с другом и честно в этом друг другу признались. Вас тянет друг к другу на физическом уровне. Зачем это отрицать, и уж тем более – зачем прикрываться другими парнями и девушками, чтобы сделать видимость обратного? У вас любимое кино – «Больше, чем любовь»? Тоже есть желание потратить лет 9 на то, чтобы понять, наконец, что с самого начала просто надо было признаться друг другу в любви? Твой «друг» не эмоционален, как ты пишешь, значит, у него в принципе с этим сложности, с признаниями. Но ты знаешь его столько лет – и боишься спросить в лоб? Значит, для тебя очень страшно услышать «нет, я не влюблен в тебя». А раз так, то ты уже по уши в этом чувстве. И потому тем более надо спросить. Хуже уж точно не станет. И времени меньше потратишь, потому что ждать даже признания можно очень долго. А уж ждать несколько лет отказа – еще горше.

  • Сергей

    Анастасия, на мой взгляд, если не можешь выбрать между двумя парнями – ищи третьего. Насколько я понимаю, сейчас у тебя нет особой привязанности ни к тому молодому человеку с которым ты живешь, ни к бывшему приятелю, с которым занимаешься сексом под настроение. Ведь если бы было иначе, ты не смогла бы спокойно жить без второго, или так запросто изменять первому. Кроме того, судя по твоему письму, ни в первом, ни во втором случае, нет даже намека на взаимное уважение. А раз так, то стоит задуматься, нужно ли тебе все это? Ведь прыгая между ничего не значащими парнями, с которыми совершенно точно ничего серьезного в дальнейшем не планируешь, ты впустую тратишь время. Может быть, стоит на некоторое время оставить их всех и какое-то время пожить одной, остыть от постоянной гонки за мужиками, осмотреться, сосредоточиться на себе, на учебе, поиске работы или строительстве карьеры? А уж потом начинать поиск по-настоящему своего человека, с которым не захочется расставаться. Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. И если ты, прекрасно понимая всю бесперспективность таких странных отношений с прежним приятелем, невзирая на то, что он тебя откровенно оскорбляет и унижает, все равно «не хочешь его терять», значит так тому и быть. Только хотя бы предохраняйся при ваших «встречах». Забеременеть непонятно от кого в твоем возрасте – не самая лучшая перспектива для дальнейшей жизни.

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Обсуждение 24  

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Лучшие комментарии

  • Аха
    Когда ж его ещё городить-то, как не в 21? )))
    		 28.12.16 00:16
         
    8
         
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  • Юликон
    как понять, он член моего кружка или я кружок его члена ? надапагаварить :)))
    		 28.12.16 09:17
         
    8
         
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  • корЗинка
    Ну и к чему этот взаимный спектакль равнодушия?
    		 28.12.16 01:21
         
    6
         
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  • Прелесть
    Короче распространённый стереотип : пустая болтовня без секса это дружба. Секс с пустой болтовней это любовь. Уже больше чем дружба. Хухуххх..
    		28.12.16 09:11
         
    6
         
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  • Колибри
    Да по-моему его странное поведение - реакция на ваше странное поведение. Это же вы не захотели отношений, после того, как переспали с ним? Это же вы стали ещё ближе, но при этом начали отдаляться? Это же вы, живя с другим парнем, позволяете этому делать с собой всё, что хочет, но при этом от другого парня не уходите? Наверное у него есть к вам чувства, но он тоже не понимает ваше поведение - переспать, но сказать , что не хотите отношений с ним (почему?), всей собой подавать знаки "мне так здорово с тобой, ты для меня самый-самый", и при этом отдаляться, спать с другом, но при этом находиться в отношениях с другим парнем, а не с этим.
    		28.12.16 11:02
         
    5
         
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