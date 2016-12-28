Кто он мне? Друг или больше?
Украина, Киев, 21 год
28.12.16
Мнения наших экспертов
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АленаАнастасия, ты знаешь, кто он тебе. Он не друг уже. Он именно любовник. Когда парень и девушка периодически спят друг с другом, это уже дружеские отношения. Друзья не испытывают друг к другу сексуального влечения, их связывают совершенно иные интересы и мотивы. Ваша мотивация уже очевидна. И у него, и у тебя. У вас первостепенным стал телесный контакт и эмоции, которые он вызывает. Это не про дружбу. И было бы здорово, если бы вы перестали играть друг с другом и честно в этом друг другу признались. Вас тянет друг к другу на физическом уровне. Зачем это отрицать, и уж тем более – зачем прикрываться другими парнями и девушками, чтобы сделать видимость обратного? У вас любимое кино – «Больше, чем любовь»? Тоже есть желание потратить лет 9 на то, чтобы понять, наконец, что с самого начала просто надо было признаться друг другу в любви? Твой «друг» не эмоционален, как ты пишешь, значит, у него в принципе с этим сложности, с признаниями. Но ты знаешь его столько лет – и боишься спросить в лоб? Значит, для тебя очень страшно услышать «нет, я не влюблен в тебя». А раз так, то ты уже по уши в этом чувстве. И потому тем более надо спросить. Хуже уж точно не станет. И времени меньше потратишь, потому что ждать даже признания можно очень долго. А уж ждать несколько лет отказа – еще горше.
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СергейАнастасия, на мой взгляд, если не можешь выбрать между двумя парнями – ищи третьего. Насколько я понимаю, сейчас у тебя нет особой привязанности ни к тому молодому человеку с которым ты живешь, ни к бывшему приятелю, с которым занимаешься сексом под настроение. Ведь если бы было иначе, ты не смогла бы спокойно жить без второго, или так запросто изменять первому. Кроме того, судя по твоему письму, ни в первом, ни во втором случае, нет даже намека на взаимное уважение. А раз так, то стоит задуматься, нужно ли тебе все это? Ведь прыгая между ничего не значащими парнями, с которыми совершенно точно ничего серьезного в дальнейшем не планируешь, ты впустую тратишь время. Может быть, стоит на некоторое время оставить их всех и какое-то время пожить одной, остыть от постоянной гонки за мужиками, осмотреться, сосредоточиться на себе, на учебе, поиске работы или строительстве карьеры? А уж потом начинать поиск по-настоящему своего человека, с которым не захочется расставаться. Хотя, безусловно, каждый волен портить себе жизнь по-своему. И если ты, прекрасно понимая всю бесперспективность таких странных отношений с прежним приятелем, невзирая на то, что он тебя откровенно оскорбляет и унижает, все равно «не хочешь его терять», значит так тому и быть. Только хотя бы предохраняйся при ваших «встречах». Забеременеть непонятно от кого в твоем возрасте – не самая лучшая перспектива для дальнейшей жизни.
Обсуждение 24
Лучшие комментарии
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АхаКогда ж его ещё городить-то, как не в 21? )))
28.12.16 00:16 Контекст комментария
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Юликонкак понять, он член моего кружка или я кружок его члена ? надапагаварить :)))
28.12.16 09:17 Контекст комментария
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Ну и к чему этот взаимный спектакль равнодушия?
28.12.16 01:21 Контекст комментария
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ПрелестьКороче распространённый стереотип : пустая болтовня без секса это дружба. Секс с пустой болтовней это любовь. Уже больше чем дружба. Хухуххх..
28.12.16 09:11 Контекст комментария
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КолибриДа по-моему его странное поведение - реакция на ваше странное поведение. Это же вы не захотели отношений, после того, как переспали с ним? Это же вы стали ещё ближе, но при этом начали отдаляться? Это же вы, живя с другим парнем, позволяете этому делать с собой всё, что хочет, но при этом от другого парня не уходите? Наверное у него есть к вам чувства, но он тоже не понимает ваше поведение - переспать, но сказать , что не хотите отношений с ним (почему?), всей собой подавать знаки "мне так здорово с тобой, ты для меня самый-самый", и при этом отдаляться, спать с другом, но при этом находиться в отношениях с другим парнем, а не с этим.
28.12.16 11:02 Контекст комментария
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дурная голова ногам покоя не дает....и видимо не только ногам
28.12.16 15:29
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ОльгаАнастасия, звезда моя) пора определяться, а то в письме только "вроде, будто, не знаю". Убери полутона, и у видишь, что парню все равно, есть ты в его жизни или нет. Встретились, потрещали ни о чем, захотелось секса - ок, не в настроении - пока, и нет в нем никакой загадки. А напрямую о ваших отношениях боишься его спросить, потому что знаешь ответ (см.выше.)
28.12.16 11:25
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КолибриДа по-моему его странное поведение - реакция на ваше странное поведение. Это же вы не захотели отношений, после того, как переспали с ним? Это же вы стали ещё ближе, но при этом начали отдаляться? Это же вы, живя с другим парнем, позволяете этому делать с собой всё, что хочет, но при этом от другого парня не уходите? Наверное у него есть к вам чувства, но он тоже не понимает ваше поведение - переспать, но сказать , что не хотите отношений с ним (почему?), всей собой подавать знаки "мне так здорово с тобой, ты для меня самый-самый", и при этом отдаляться, спать с другом, но при этом находиться в отношениях с другим парнем, а не с этим.
28.12.16 11:02
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лакисогласна. такие игрища в холодно-горячо, типа тут у нас секс, а тут отдельно общение, давай будешь другом, но близко не приближайся, а когда сексимся, сделай вид, что мы не мы, а неясно кто и тыды и тыпы. проблемки, аднако, с головушкой у героини)
28.12.16 12:20
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Юликонкак понять, он член моего кружка или я кружок его члена ? надапагаварить :)))
28.12.16 09:17
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vitalikoc ТомскЮлия, это неприлично для женщины так писать
28.12.16 15:22
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Ирина ЕкатеринбургЮликон, сдерживайте свою распущенность,вы же не в казармах.
28.12.16 15:32
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&7€Модератор, проснитесь! Как можно такой текс выпускать?
28.12.16 15:35
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ПрелестьОн вам воообще никто. Если ни в дружбе ни в интиме вы все время в масках. Два фальшивых зайца
28.12.16 08:46
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ПрелестьСмешно перескочила с мысли. Если ни в дружбе ни в интиме нет искренности. Или Если и в дружбе и в интиме вы все время в масках. Да и была ли дружба? Сомневаюсь. Была бла бла ни о чём. Парень просто преодолевал страхи сближения с противоположным полом. Через год только осмелился надкусить другим уже опробованный пирог. Все очень патологично. Страхи быть самим собой. Нелюбовь к себе. И чего это девушка с кем то живёт? По любви? Не может этого быть.
28.12.16 09:06
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ПрелестьКороче распространённый стереотип : пустая болтовня без секса это дружба. Секс с пустой болтовней это любовь. Уже больше чем дружба. Хухуххх..
28.12.16 09:11
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ДжейВот сейчас на магическом шаре погадаем и точно Вам ответим, почему он такой, а не другой))) Боже моц, на что тока люди не готовы, тока бы не поговорить откровенно))
28.12.16 08:19
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??Интересно знать, как долго вы были друзьями. И как получилось, что вы стали жить с другим парнем.
28.12.16 07:43
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Полностью согласна Сергеем на этот раз. От такого друга нужно делать ноги: безэмоциональный, не способный на 1 шаг, нет никаких ценностей...
28.12.16 01:34
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Ну и к чему этот взаимный спектакль равнодушия?
28.12.16 01:21
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Butterfly USAСегодня я согласна с Аленой и не поддержу Сергея
28.12.16 01:09
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ЛестницаБоже мой. А на хрена вы не захотели быть вместе?
28.12.16 00:51
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KoshkaВ огороде бузина, а в Киеве дядька. И чего его городить, огород-то? В 21 год.
28.12.16 00:13