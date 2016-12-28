Кто он мне? Друг или больше?

У меня есть друг, я его считала лучшим другом, как и он меня… раньше. Мы обо всем могли говорить часами, гулять по городу или сидеть дома, все равно что, нам всегда было весело. Однажды наша дружба перешла в немного большее: вечер, кино, страсть, все дела. И я знала, что не хочу отношений, и он вроде тоже не хотел их. Мы вроде договорились. Стали еще ближе, прям чувствовали друг друга, а потом я начала отдаляться, нашла парня, он девушку… мы еще общались, но реже, уже почти не виделись. Он, переехав в другой город, почти не писал, но иногда очень сухо намекал, что скучает. Общение поменялось, больше сарказма, от чего мне обидно, порой. А недавно, приехав в его город в командировку (к слову, я уже год живу с другим парнем, а он один), мы встретились, говорили часами ни о чем, как раньше. И он меня поцеловал так страстно, я бы подумала, что просто хочет, но он одновременно холоден ко мне и нежный в тот же час. Меня это так удивило, я будто хотела этого очень и боялась. А еще его фразы, когда говорю, что не буду ему навязываться, чтоб он общался со мной или виделся, он в ответ: «Это же ты, але!», «Дурочка, как ты можешь навязываться, я же тебя 100 лет не видел!» И, зная, что он не мастер нежности, с его слов это так мило. И я сдалась, и пошла на измену, я запуталась, боюсь его спросить что-либо. Он сейчас странный, то злой и равнодушен, то нежный и скучающий. Я не знаю, кто он мне, но не хочу его терять.

Анастасия,

Украина, Киев, 21 год

28.12.16

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