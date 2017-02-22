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Кто из нас виноват в том, что происходит?


Послушайте мою историю, дайте совет, как жить дальше. Мне 31 год, замужем 3,5 года, есть сынок 1,5 года. Сейчас нахожусь в декрете. У мужа сложная и интересная работа (пожнадзор), он постоянно в движении, широкий круг общения. Он лёгкий, не замороченный человек, люди тянутся к нему. Я, понятно, больше дома, помощи ни от кого нет (родственники далеко), ребёнок целиком на мне. Общения практически нет с внешним миром, плюс, не сброшу никак лишние килограммы после родов. Из-за лишнего веса комплексы, стараюсь избегать каких-то встреч с общими знакомыми семьи. Муж любит меня, ни в чем не попрекает. Живём мы не сказать, что очень хорошо, бывают и разногласия, и скандалы (ору я, он - никогда), но в целом и не плохо. Как правило, ругаемся из-за его неумеренных возлияний: мог с ребёнком гулять пойти, вернуться пьяным, мог просто выйти во двор, прийти пьяным. Я ору. Бывало, и не раз, не пускала домой. Он спал в машине, или ехал к своим родителям (40 мин езды от нас). Но есть у меня «косяк» - я, можно сказать, злая на язык. Когда ругались, оскорбляла его на чем свет стоит... и ниже пояса. Высмеивала и размер, и возможности... Говорила, что никого кроме меня не найдёт, а если и найдёт, то на раз - она попробует с ним и больше не захочет... Вот это все, и ещё грубее и злее. И вот наступил Новый год 2017, мы встретили его вместе, за шикарным столом, с ёлкой. Все было вроде хорошо. Но 1-го он не пришёл домой. И 2-го не пришёл. При этом он бухал. Приезжали его родители, разыскивали его, находили, забирали к себе, он сбегал. Дурдом, короче. А я закрыла дверь и наблюдала за всем этим со стороны. Когда запой его кончился, к рабочим будням, он стал стучатся домой, предлагал мирится. Я была непреклонна. Домой его не пускала. Потом его активность по примирению пошла на убыль, хотя ему приходилось тяжело - и жил, где придётся, и ел, что придётся. В какой-то момент я сама сделала шаг к нему навстречу, на что поняла, что не так уж он и хочет домой (обиделся, подумал я). Но однажды он пришёл все-таки, и я залезла в его телефон. Я обнаружила переписку любовного характера. И нашла ту, которой он писал. Он уверял, что это только переписка, любит он меня, нашу семью. Но я вышла на связь с этой девушкой, и она сказала мне, что все было. Один раз. В нашей машине. Оба были пьяные. Оба больше ничего не хотят. Она замужем и любит мужа. А это была ошибка... Муж молит меня о прощении. Сдал по моей просьбе анализ на зпп, все хорошо у него по анализам. Кто виноват, на ваш взгляд, и как быть?
Юлия,
Тула, 31 год
22.02.17
Кто из нас виноват в том, что происходит?

Мнения наших экспертов

  • Алена

    Юля, я считаю, что если мужчина не рвется домой к жене и ребенку, то в 8 из 10 случаев в этом есть вина жены. В твоем случае я в этом практически уверена. Мне трудно понять, почему твой муж все еще держится за тебя и приходит домой. Ведь ты не то что не окрыляешь его, ты его унижаешь, топчешь его человеческое и мужское достоинство, ты сама культивируешь в нем пьяницу и неудачника. Это по твоей вине он ночует абы где и ест абы что. По твоей вине он не бежит домой с работы. Ты пишешь, что он легкий и не замороченный человек, люди к нему тянутся. Но ты его ломаешь. Он по какой-то странной причине привязан к тебе. И то, что между вами происходит – это и есть причина его пьянок и загулов. Ты его топчешь. Причем, делаешь это в силу собственных комплексов. Поправилась после беременности и родов, сама себе стала противна, а отыгрываешься на мужике. Представь себе, если бы он начал тебе говорить, что на такую свинью, как ты, ни у одного трезвого мужика не встанет? Что бы ты чувствовала? Тебе бы хотелось общаться долгими семейными вечерами с таким собеседником? Просто удивительно, как ты сама не просто не понимаешь, что разрушаешь семью, но даже не пытаешься себя сдерживать, когда есть шанс и повод оскорбить мужа, не пустить его домой и посмотреть злорадно, как он мается без дома. Если ты настолько его не уважаешь, зачем тебе он вообще? Какой пример взаимоотношений ты показываешь своему сыну? Кто вырастет из сына, если он уже с такого возраста становится свидетелем ничтожности отца и грубого диктата матери? Если ты действительно хочешь сохранить семью, тебе нужно, в первую очередь, пересматривать собственную манеру общения с мужем и думать, каким образом вернуть ему ощущение дома. Может, тогда у вас что-то и получится. И, конечно, чтобы меньше срываться и унижать мужа, тебе самой нужно заняться собственным телом. Потому что ты оскорбляешь его потому, что сама не чувствуешь себя ни сексуальной, ни желанной, ни красивой вообще. И никто кроме тебя не решит эту проблему. Если ты недовольна своим телом – только ты можешь его изменить.

  • Сергей

    Юлия, честно говоря, больше всего в твоей истории жаль вашего сына. Пока вы с мужем развлекаетесь, придумывая способы посильнее уязвить, оскорбить, унизить друг друга, он все это видит и боится. И поскольку останавливаться вы не намерены, то даже сложно предположить, каким мальчишка вырастет. Но счастливым свое детство считать вряд ли будет. Нет, понятное дело, что не ему решать. Кто он такой, в конце концов, чтобы мешать маме орать и высмеивать папу? И какое право он имеет мешать отцу убегать из дома и пить «горькую»? Ну, самоутверждаются родители таким нехитрым образом, удовольствие получают, развлекаются. А его номер шестнадцатый, сиди, слушая скандалы, бойся, привыкай к «настоящей жизни». Нет, оно понятно, что могут быть и другие варианты этой самой жизни. Есть семьи, например, где взрослые, если не могут договориться, наладить нормальное совместное проживание, мирно расстаются и не портят нервы ни себе, ни окружающим. И папы в таких семьях все равно есть. Пусть и приходящие раз в неделю, но есть, а потому никакого чувства безотцовщины не появляется. Но не в этом случае, увы. Тут что мама, что папа пока слишком увлечены процессом. Так что могу лишь пожелать малышу терпения, поскольку ваша семейная «Санта-Барбара» усиливает накал страстей. Боюсь, в ближайшее время ситуация будет лишь усложняться, а, значит, скандалы, ругань, оскорбления, станут нормальным фоном, как и очередные загулы и «залеты» мужа. Закончится ли это когда-нибудь? Надеюсь, что да. Но произойдет это лишь когда хоть кто-то из вас повзрослеет и начнет ответственно относиться хотя бы к ребенку. А это вряд ли случится в ближайшее время.

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