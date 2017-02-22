Кто из нас виноват в том, что происходит?

Послушайте мою историю, дайте совет, как жить дальше. Мне 31 год, замужем 3,5 года, есть сынок 1,5 года. Сейчас нахожусь в декрете. У мужа сложная и интересная работа (пожнадзор), он постоянно в движении, широкий круг общения. Он лёгкий, не замороченный человек, люди тянутся к нему. Я, понятно, больше дома, помощи ни от кого нет (родственники далеко), ребёнок целиком на мне. Общения практически нет с внешним миром, плюс, не сброшу никак лишние килограммы после родов. Из-за лишнего веса комплексы, стараюсь избегать каких-то встреч с общими знакомыми семьи. Муж любит меня, ни в чем не попрекает. Живём мы не сказать, что очень хорошо, бывают и разногласия, и скандалы (ору я, он - никогда), но в целом и не плохо. Как правило, ругаемся из-за его неумеренных возлияний: мог с ребёнком гулять пойти, вернуться пьяным, мог просто выйти во двор, прийти пьяным. Я ору. Бывало, и не раз, не пускала домой. Он спал в машине, или ехал к своим родителям (40 мин езды от нас). Но есть у меня «косяк» - я, можно сказать, злая на язык. Когда ругались, оскорбляла его на чем свет стоит... и ниже пояса. Высмеивала и размер, и возможности... Говорила, что никого кроме меня не найдёт, а если и найдёт, то на раз - она попробует с ним и больше не захочет... Вот это все, и ещё грубее и злее. И вот наступил Новый год 2017, мы встретили его вместе, за шикарным столом, с ёлкой. Все было вроде хорошо. Но 1-го он не пришёл домой. И 2-го не пришёл. При этом он бухал. Приезжали его родители, разыскивали его, находили, забирали к себе, он сбегал. Дурдом, короче. А я закрыла дверь и наблюдала за всем этим со стороны. Когда запой его кончился, к рабочим будням, он стал стучатся домой, предлагал мирится. Я была непреклонна. Домой его не пускала. Потом его активность по примирению пошла на убыль, хотя ему приходилось тяжело - и жил, где придётся, и ел, что придётся. В какой-то момент я сама сделала шаг к нему навстречу, на что поняла, что не так уж он и хочет домой (обиделся, подумал я). Но однажды он пришёл все-таки, и я залезла в его телефон. Я обнаружила переписку любовного характера. И нашла ту, которой он писал. Он уверял, что это только переписка, любит он меня, нашу семью. Но я вышла на связь с этой девушкой, и она сказала мне, что все было. Один раз. В нашей машине. Оба были пьяные. Оба больше ничего не хотят. Она замужем и любит мужа. А это была ошибка... Муж молит меня о прощении. Сдал по моей просьбе анализ на зпп, все хорошо у него по анализам. Кто виноват, на ваш взгляд, и как быть?

Юлия,

Тула, 31 год

22.02.17

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