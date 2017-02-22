Кто из нас виноват в том, что происходит?
Тула, 31 год
22.02.17
Мнения наших экспертов
-
АленаЮля, я считаю, что если мужчина не рвется домой к жене и ребенку, то в 8 из 10 случаев в этом есть вина жены. В твоем случае я в этом практически уверена. Мне трудно понять, почему твой муж все еще держится за тебя и приходит домой. Ведь ты не то что не окрыляешь его, ты его унижаешь, топчешь его человеческое и мужское достоинство, ты сама культивируешь в нем пьяницу и неудачника. Это по твоей вине он ночует абы где и ест абы что. По твоей вине он не бежит домой с работы. Ты пишешь, что он легкий и не замороченный человек, люди к нему тянутся. Но ты его ломаешь. Он по какой-то странной причине привязан к тебе. И то, что между вами происходит – это и есть причина его пьянок и загулов. Ты его топчешь. Причем, делаешь это в силу собственных комплексов. Поправилась после беременности и родов, сама себе стала противна, а отыгрываешься на мужике. Представь себе, если бы он начал тебе говорить, что на такую свинью, как ты, ни у одного трезвого мужика не встанет? Что бы ты чувствовала? Тебе бы хотелось общаться долгими семейными вечерами с таким собеседником? Просто удивительно, как ты сама не просто не понимаешь, что разрушаешь семью, но даже не пытаешься себя сдерживать, когда есть шанс и повод оскорбить мужа, не пустить его домой и посмотреть злорадно, как он мается без дома. Если ты настолько его не уважаешь, зачем тебе он вообще? Какой пример взаимоотношений ты показываешь своему сыну? Кто вырастет из сына, если он уже с такого возраста становится свидетелем ничтожности отца и грубого диктата матери? Если ты действительно хочешь сохранить семью, тебе нужно, в первую очередь, пересматривать собственную манеру общения с мужем и думать, каким образом вернуть ему ощущение дома. Может, тогда у вас что-то и получится. И, конечно, чтобы меньше срываться и унижать мужа, тебе самой нужно заняться собственным телом. Потому что ты оскорбляешь его потому, что сама не чувствуешь себя ни сексуальной, ни желанной, ни красивой вообще. И никто кроме тебя не решит эту проблему. Если ты недовольна своим телом – только ты можешь его изменить.
-
СергейЮлия, честно говоря, больше всего в твоей истории жаль вашего сына. Пока вы с мужем развлекаетесь, придумывая способы посильнее уязвить, оскорбить, унизить друг друга, он все это видит и боится. И поскольку останавливаться вы не намерены, то даже сложно предположить, каким мальчишка вырастет. Но счастливым свое детство считать вряд ли будет. Нет, понятное дело, что не ему решать. Кто он такой, в конце концов, чтобы мешать маме орать и высмеивать папу? И какое право он имеет мешать отцу убегать из дома и пить «горькую»? Ну, самоутверждаются родители таким нехитрым образом, удовольствие получают, развлекаются. А его номер шестнадцатый, сиди, слушая скандалы, бойся, привыкай к «настоящей жизни». Нет, оно понятно, что могут быть и другие варианты этой самой жизни. Есть семьи, например, где взрослые, если не могут договориться, наладить нормальное совместное проживание, мирно расстаются и не портят нервы ни себе, ни окружающим. И папы в таких семьях все равно есть. Пусть и приходящие раз в неделю, но есть, а потому никакого чувства безотцовщины не появляется. Но не в этом случае, увы. Тут что мама, что папа пока слишком увлечены процессом. Так что могу лишь пожелать малышу терпения, поскольку ваша семейная «Санта-Барбара» усиливает накал страстей. Боюсь, в ближайшее время ситуация будет лишь усложняться, а, значит, скандалы, ругань, оскорбления, станут нормальным фоном, как и очередные загулы и «залеты» мужа. Закончится ли это когда-нибудь? Надеюсь, что да. Но произойдет это лишь когда хоть кто-то из вас повзрослеет и начнет ответственно относиться хотя бы к ребенку. А это вряд ли случится в ближайшее время.
Обсуждение 7
-
??Высмеивала его размер и возможности. А сказать ему не забыла, что другие тебя не залюбили?
22.02.17 02:06
-
ZavoronokПросто пипец, баба орёт на мужа, оскорбляет ниже пояса а он всё это терпит. Но надолго его, думаю, не хватит, сбежит, а она потом будет другие письма на клео писать - как вернуть.
22.02.17 01:49
-
KapКто нибудь знает умную Юлю? Я не встречала ни одной. Героиня-дура-дурой
22.02.17 01:23
-
Юля, ты дура. Осознай это. Прочитай мнение Алены.
22.02.17 00:54
-
*Это письмо настоящее? Не придумка? Неужели правда бывают такие недалёкие и глупые бабы? И это трамвайное хамло МАТЬ?!...переМАТЬ. Орать(!) при ребёнке (!) матами(!) и низкими оскорблениями интимного свойства(!) при малолетке 1,5 года (!) Ноу комментс. Не удивительно, что мужик бухает. Удивительно, как до сих пор не сбежал или не обкололся. Но с такой злобной медузой, думаю, скоро станется - смотря, что из двух наступит раньше... Бесят такие глупые скандальные опустившиеся самодуры.
22.02.17 00:29